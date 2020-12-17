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Новини Коронавірус і карантин
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56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування

Понад половина українців підтримують рішення Кабміну про введення жорсткого карантину з 8 січня.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-14 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"56% підтримують рішення Уряду запровадити жорсткий карантин із 8 січня, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку", - йдеться в повідомленні.

Водночас 63% підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, 35% - не підтримують.

Понад 70% опитаних підтримують закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків - 48% (47% проти). Менше підтримують закриття продовольчих ринків (31% - за, 67% - проти), міжміського громадського транспорту (23% - за, 75% - проти) і громадського транспорту (18% - за, 80% - проти).

Читайте: Понад 40% українців вважають Зеленського головним розчаруванням року, - опитування Центру Разумкова

56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування Рейтингу 01
56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування Рейтингу 02
56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування Рейтингу 03
56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування Рейтингу 04

карантин (18172) опитування (1934) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+5
ты короноистеричек к здравомыслящим сейчас причилил?
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17.12.2020 14:07
+4
Дебилизация населения проведена успешно.
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17.12.2020 12:14
+4
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6570
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17.12.2020 12:15
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56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8478
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17.12.2020 12:12 Відповісти
Дебилизация населения проведена успешно.
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17.12.2020 12:14 Відповісти
56% украинцев поддерживают решение Кабмина о введении локдауна с 8 по 24 января, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6570
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17.12.2020 12:15 Відповісти
Только 56% поддерживают локдаун? А почему не 73%. Все таки лохдаун же.
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17.12.2020 13:08 Відповісти
ранее проскакивала цифра 79% - но видно решили закамуфлировать похожесть идиотов.
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17.12.2020 14:20 Відповісти
Якщо метро зупинять то отримають Коліївщину.
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17.12.2020 12:21 Відповісти
від кого - від мудрого наріду? не смішіть...
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17.12.2020 14:21 Відповісти
Всьо шо надо знать про "рейтинги" Рейтинга. Це їх "соцопитування" перед виборами Київради.
Партію Слуга народу підтримують 13,6% опитаних, - в реалі було 7,5%
партію «Європейська солідарність» - 13,1%, - в реалі було 21%
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17.12.2020 12:24 Відповісти
Ребята, нормальные карантинные меры должны выглядеть так - закрыто все(без исключений) кроме рынков на улице, так как там свежий воздух, за 3 недели это поможет сократить заболеваемость методом отделения больных от здоровых - тут медики должны работать четко изолировать людей больных по медучереждениям, и у людей должна быть сознательность что б их вызывать или изолироваться самим. Это позволит победить вирус как в Китае. А то что у нас собираются ввести ЛОХдаун при котором мелкий бизнес не работает , а крупный получает сверхприбыль , что приведет к тому что все равно цепь заражений не будет разорвана , так как люди будут заражаться в транспорте , супермаркетах и т д
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17.12.2020 12:33 Відповісти
Брехливі комуняки перемогли вірус в Китаї?? Вони вже розказували, що ситуація під контролем, вірус не розповсюджується.
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17.12.2020 16:22 Відповісти
да, такого тривалого новорічного запою ще в Україні не було
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17.12.2020 12:39 Відповісти
За бабки и не такие циферки нарисуют 30.09.20 было так. А как сейчас?
56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3937
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17.12.2020 12:40 Відповісти
хто єті люді??? пакажітє мне їх
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17.12.2020 12:41 Відповісти
в телеграмме ХХ, за будущего мэра проголосовало 22 тысячи за пару часов. Можно этот вопрос туда же закинуть, будете удивлены реальным мнением
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17.12.2020 12:47 Відповісти
на самом деле больше чем 56, я думаю здравомыслящих намного больше.
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17.12.2020 12:49 Відповісти
Здравомыслящие поддерживают с 24.12 по 7.01, или даже дальше, но чтобы праздники были в карантине.
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17.12.2020 13:23 Відповісти
ты короноистеричек к здравомыслящим сейчас причилил?
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17.12.2020 14:07 Відповісти
по логике зеблана зебуины - это "здравомыслящие"... ну да ну да...
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17.12.2020 14:23 Відповісти
Опрос проводили в Кабмине или АП?
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17.12.2020 14:06 Відповісти
38 процентов опрошенных поддерживают переход улицы на разрешающий сигнал светофора.
12 не определились,остальные против.
Увеличилось количество украинцев,признающих закон всемирного тяготения.
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17.12.2020 15:28 Відповісти
Чого не 73 процента, шось мало поддерживает
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17.12.2020 16:50 Відповісти
Хочуть угробить окончательно экономику , для того ви їх і вибирали ..... хуже не будет. Ото з вас вони сміються слуги народу.
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17.12.2020 16:55 Відповісти
Скільки % власників ФОПів в Україні...........!!!!!!!!!!!!
Тож що ви куме 3.14те що не дурнуваті.
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17.12.2020 20:57 Відповісти
 
 