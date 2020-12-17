56% українців підтримують рішення Кабміну про запровадження локдауну з 8 по 24 січня, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Понад половина українців підтримують рішення Кабміну про введення жорсткого карантину з 8 січня.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12-14 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

"56% підтримують рішення Уряду запровадити жорсткий карантин із 8 січня, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку", - йдеться в повідомленні.

Водночас 63% підтримують заборону мітингів, демонстрацій під час дії жорсткого карантину, 35% - не підтримують.

Понад 70% опитаних підтримують закриття в рамках жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, а також ресторанів і кафе (чверть проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків - 48% (47% проти). Менше підтримують закриття продовольчих ринків (31% - за, 67% - проти), міжміського громадського транспорту (23% - за, 75% - проти) і громадського транспорту (18% - за, 80% - проти).

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