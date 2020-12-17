Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19

Президент Володимир Путін поки не зробив собі щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19, оскільки прислухається до рекомендацій фахівців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це президент РФ заявив у ході великої прес-конференції.

"Поки цієї вакцини, як кажуть фахівці, не поставив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим", - сказав Путін.

Президент РФ нагадав, що вакцина, якою вже почали прищеплювати в Росії, поки призначена не для всіх вікових груп.

"Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний оборот на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. І до таких, як я, вакцини поки не дісталися. Я людина в цьому сенсі досить законослухняна, я прислухаюся до рекомендацій фахівців", - сказав Путін.

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У кінці листопада прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що масова кампанія зі щеплення ще не почалася, а у випробуваннях вакцини глава держави брати участь не має права.

"Як доброволець, звичайно, глава держави не може брати участі у вакцинації. Просто як глава держави він не може як доброволець брати участі - це неможливо", - сказав тоді Пєсков.