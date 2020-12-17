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Новини Боротьба з коронавірусом
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Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19

Президент Володимир Путін поки не зробив собі щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19, оскільки прислухається до рекомендацій фахівців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це президент РФ заявив у ході великої прес-конференції.

"Поки цієї вакцини, як кажуть фахівці, не поставив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим", - сказав Путін.

Президент РФ нагадав, що вакцина, якою вже почали прищеплювати в Росії, поки призначена не для всіх вікових груп.

"Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний оборот на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. І до таких, як я, вакцини поки не дісталися. Я людина в цьому сенсі досить законослухняна, я прислухаюся до рекомендацій фахівців", - сказав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін вирішив прищеплювати росіян несертифікованою вакциною від COVID-19 з наступного тижня

У кінці листопада прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що масова кампанія зі щеплення ще не почалася, а у випробуваннях вакцини глава держави брати участь не має права.

"Як доброволець, звичайно, глава держави не може брати участі у вакцинації. Просто як глава держави він не може як доброволець брати участі - це неможливо", - сказав тоді Пєсков.

вакцина (4419) путін володимир (23811) росія (65146) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+17
ссыкотно, падла
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17.12.2020 12:32
+15
Кернысу будет очень приятно пообщаться с Вовкой
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17.12.2020 12:34
+11
Та давай! Може здохнеш!
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17.12.2020 12:31
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Та давай! Може здохнеш!
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17.12.2020 12:31 Відповісти
Кернысу будет очень приятно пообщаться с Вовкой
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17.12.2020 12:34 Відповісти
А что он уже в Аду?
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17.12.2020 13:05 Відповісти
а то! экспрессом! ему и так лет так 7 черти прогулы ставили...
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17.12.2020 14:07 Відповісти
Пережили́ одну халепу, -
Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9847
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17.12.2020 13:24 Відповісти
Тому, що у мавзолеї на 14 років молодший, ...Вакцина теж не допомогла....
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17.12.2020 12:43 Відповісти
Путин никогда не сделает себе вакцину, потому что знает что она содержит и какое она имеет немедленное и отсроченное действие на человека. Он еще пожить хочет. Так же и Степанов отказался от вакцинации и Зеленский откажется и вся власть. Они только народу подсовывают смерть.
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17.12.2020 13:03 Відповісти
В бомжи Ильич подался, чтоб
Кумиру новых поколений
Преподнесли хрустальный гроб, -
Ведь там возляжет Обнуленин!

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2659
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17.12.2020 16:35 Відповісти
ссыкотно, падла
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17.12.2020 12:32 Відповісти
А мертвячук на свох зик-хайль каналах парит эту вакцину Украине аж гай шумит!
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17.12.2020 13:17 Відповісти
ха,дыбил
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17.12.2020 12:33 Відповісти
пуйло - падло, але не ідіот. Своїм "Супутником Новічком V" він не буде щеплюватись.
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17.12.2020 12:33 Відповісти
Для деревянного макентоша ты готов курва)
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17.12.2020 12:34 Відповісти
Сиди в погребе и не рыпайся
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17.12.2020 12:34 Відповісти
😂
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17.12.2020 12:35 Відповісти
«Вовка Путин - всегда молодой,
И юный Октябрь впереди!»
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17.12.2020 12:34 Відповісти
ну даааа, пожить же еще ХОЧЕТСЯ!
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17.12.2020 12:35 Відповісти
От это поворот))))
Оказывается вакцина спутник-5 предназначена для не вполне полноценных жителей кацапии,а учитывая то,что она не для его возраста,а ему уже огого,то возникает соответствующий вывод.
Эта вакцина для тех кто уже умер от короны или собирается.Толку от этой вакцины как от козла апельсины.
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17.12.2020 12:35 Відповісти
это может быть и запись, непонятно, как долго будут верить в то, шо ***** жив?
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17.12.2020 12:36 Відповісти
....об этом президент РФ заявил..

И кто-то поверил?
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17.12.2020 12:38 Відповісти
Слишком молод для вакцины.

Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 749
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17.12.2020 12:39 Відповісти
Тю, странный месседж, ему же збрехать - шо воздухом подышать, а теперь толпа одичалых задумается о своем возрасте и впадет в ступор - гиде посмотреть возрастную шкалу по местной прививке ?
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17.12.2020 12:39 Відповісти
х у й ло спалил контору! значит фигня ваша вакцина полная и вживать её опасно иначе бы путлер первый колоться ей начал!!!! а я то думаю чего это в "великой стране первой изобрёвшейтвакцину от ковида" смкаждым днём прогрессирует число заболевших и умерших!!! а оно вон что оказуется! киздят москали как обычно, всё видимо очень плохо!
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17.12.2020 12:39 Відповісти
Оказывается, они только собрались её испытывать! А медведчуковцы уже с месяц как пытаются втюхать украинцам этот чудо-препарат.
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17.12.2020 12:39 Відповісти
надо побольше этого препарата мертвечуку наколоть чтобы очи повылазили...........а свеху еще и новичком продезодорировать.
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17.12.2020 12:43 Відповісти
и Марченко не забыть - вернуть в шоу про таланты и сделать героиней по количеству прививок с срандель
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17.12.2020 14:23 Відповісти
х у й ло, у нас гепа тоже думал что он Дункан Маклауд!
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17.12.2020 12:41 Відповісти
Козел, на весь мир раструбил, а сам еще хочет жить и отравлять другим жизнь, паркинсонщик.
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17.12.2020 12:42 Відповісти
Лицо Мертвечука,когда он это услышал,почесывая место укола вакцинации "Спутником V".
Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3644
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17.12.2020 12:42 Відповісти
Звезды не так стали... Карты не тем легли, Лавруша с Арарата трижды не прокукарекал... Причин еще- море.
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17.12.2020 12:44 Відповісти
Бздливое, брехливое *****. Ну что говорить, если за *****м даже его дерьмо в пакетики собирают и везут в кремль обратно
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17.12.2020 12:46 Відповісти
О как завуалировал, сказал бы прямо "Пока на иване дураке вакцина не пройдет массовые опыты, врачи не рекомендуют"
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17.12.2020 12:47 Відповісти
на одном из своих двойников пусть испытает ....чмошник коллорадный.
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17.12.2020 12:49 Відповісти
Несіть х..ло в мавзолей там кондьори
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17.12.2020 12:49 Відповісти
На цвинтарі х..лу вже прогули ставлять і казан зі смолою в холосту кипить в пеклі, а він маладой ісчьо...
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17.12.2020 12:51 Відповісти
Майже як у дитячій рахувалочці: "А хто уже привився, то я не винуват!"
От потішив, от повеселив!
Аж сльози підступили.
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17.12.2020 12:59 Відповісти
Ссыт старый педофил! А как любопытен тот факт, что пиз*уняра мЕРТВЕЧУК трепался, что он "вакцинировался" еще летом во время отдыха в Крыму, а рашисты только- только начали ее использовать! Точно так же "вакцинировалась" и дочка *****! Брешут, как дышат!
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17.12.2020 13:03 Відповісти
Іде шляхом Кернеса !
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17.12.2020 13:03 Відповісти
***** зассцал!! боится падла здохнуть от своего фуфломецина!! Гадёныш!!
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17.12.2020 13:32 Відповісти
Шановні працівники Цензор нет.Перестаньте писати про ху..ла.Таке враження,що він наш президент і ви за його дуже переживаєте.
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17.12.2020 13:43 Відповісти
путєн-*****! ла-ла-ла-ла-ла-ла!-ла-ла
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Какой позорный слив))
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17.12.2020 15:19 Відповісти
интересно,после етого заявления *****, мертвечук все еще будет утверждать,что российская вакцина-самая лучшая в мире?
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17.12.2020 18:38 Відповісти
Кремльовський педофіл сцить, бо знає,що ця вакцина вакциною бути не може апріорі. А для України вони таку приготують бадягу, що люди будуть перевертатись після першого ж уколу. А ось роль кума педофіла то особлива та спеціальна місія - треба потруїти українців та заплатити педофілу бабок, щоб він продовжив за них вбивати наших військових на сході України. І у мене є ще одне запитання: щось притихла справа проти кума педофіла у справі про знищення Василя Стуса. Може хтось поділиться цією інформацією.Бо читати про ось цю мразоту вже аж нудить.
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17.12.2020 22:37 Відповісти
Медведчуку уже ввели эту вакцину, о чём он радостно поведал Путину. А через три недели заболел ковидом.
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18.12.2020 09:40 Відповісти
 
 