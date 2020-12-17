Занадто молодий для вакцини: Путін пояснив віком відмову робити щеплення від COVID-19
Президент Володимир Путін поки не зробив собі щеплення від коронавірусної інфекції COVID-19, оскільки прислухається до рекомендацій фахівців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це президент РФ заявив у ході великої прес-конференції.
"Поки цієї вакцини, як кажуть фахівці, не поставив. Але я обов'язково це зроблю, як тільки це стане можливим", - сказав Путін.
Президент РФ нагадав, що вакцина, якою вже почали прищеплювати в Росії, поки призначена не для всіх вікових груп.
"Фахівці нам кажуть, що ті вакцини, які надходять у цивільний оборот на сьогодні, передбачені для громадян у певній віковій зоні. І до таких, як я, вакцини поки не дісталися. Я людина в цьому сенсі досить законослухняна, я прислухаюся до рекомендацій фахівців", - сказав Путін.
У кінці листопада прессекретар президента Дмитро Пєсков говорив, що масова кампанія зі щеплення ще не почалася, а у випробуваннях вакцини глава держави брати участь не має права.
"Як доброволець, звичайно, глава держави не може брати участі у вакцинації. Просто як глава держави він не може як доброволець брати участі - це неможливо", - сказав тоді Пєсков.
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Забрав шайтан до себе Гепу,
Й надія знову ожила, -
Що він візьме іще й *****.
Кумиру новых поколений
Преподнесли хрустальный гроб, -
Ведь там возляжет Обнуленин!
СупутникомНовічком V" він не буде щеплюватись.
И юный Октябрь впереди!»
Оказывается вакцина спутник-5 предназначена для не вполне полноценных жителей кацапии,а учитывая то,что она не для его возраста,а ему уже огого,то возникает соответствующий вывод.
Эта вакцина для тех кто уже умер от короны или собирается.Толку от этой вакцины как от козла апельсины.
И кто-то поверил?
От потішив, от повеселив!
Аж сльози підступили.