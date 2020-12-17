До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, - Кличко
Столичний градоначальник Віталій Кличко прогнозує відкриття до кінця 2021 року двох нових станцій на Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену.
Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми робимо все, щоб до кінця наступного року відкрити дві нові станції:"Мостицька" і "Проспект Правди" в сторону Виноградаря", - сказав Кличко.
Топ коментарі
+2 sutus quad #421375
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+2 Andrew Kampfer
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+1 nevs nevs
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а то победили б слуги народа Верещук и присвоили б себе строительство 2х новых станций как это они делают с мостами которые начали строить при Порошенко Гройсан и дорогами