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До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, ​​- Кличко

До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, ​​- Кличко

Столичний градоначальник Віталій Кличко прогнозує відкриття до кінця 2021 року двох нових станцій на Сирецько-Печерській лінії київського метрополітену.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми робимо все, щоб до кінця наступного року відкрити дві нові станції:"Мостицька" і "Проспект Правди" в сторону Виноградаря", - сказав Кличко.

Також читайте: Київське метро працюватиме під час локдауну в січні, - начальник метрополітену Брагінський

Автор: 

Київ (19463) Кличко Віталій (3512) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+2
а как же мосты?? в метро не лезь - нунах
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17.12.2020 13:07
+2
И сколько они будут продлевать существующие ветки. Они уже и так скоро за черту города вылезут. Нужны хотя бы пару новых веток. Это конечно дороже чем просто станции клепать. Скоро метро в Вышгород и Борисполь дотянут, а 80% города так и будет на маршрутках гоцать.
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17.12.2020 14:20
+1
Как мост? нахрена этот пережиток совка, сдачи объекта к какой-то дате?
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17.12.2020 12:34
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Как мост? нахрена этот пережиток совка, сдачи объекта к какой-то дате?
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17.12.2020 12:34 Відповісти
Ты увидел дату в сообщении? Просто по плану до 2022 года нужно сдать. А мост отлично. Через пару месяцев первую очередь откроют.
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17.12.2020 12:59 Відповісти
Какой мост Вы имеете в виду, на Троещину?
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17.12.2020 13:01 Відповісти
Который на самом деле не на Троещину идёт?
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17.12.2020 13:40 Відповісти
С Подола на дачи.
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17.12.2020 17:05 Відповісти
Ну если для вас Воскресенка это Троещина, то может быть
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17.12.2020 21:53 Відповісти
а как же мосты?? в метро не лезь - нунах
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17.12.2020 13:07 Відповісти
Лучше не надо, а то начнут также разваливаться, как новые Шулявский и стеклянный мосты!
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17.12.2020 14:18 Відповісти
Так лучше?
До кінця 2021 року в Києві відкриють дві нові станції метро, ​​- Кличко - Цензор.НЕТ 5235
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17.12.2020 15:27 Відповісти
Легендарный долгострой
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17.12.2020 16:43 Відповісти
Зато не разваливается
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17.12.2020 16:50 Відповісти
И сколько они будут продлевать существующие ветки. Они уже и так скоро за черту города вылезут. Нужны хотя бы пару новых веток. Это конечно дороже чем просто станции клепать. Скоро метро в Вышгород и Борисполь дотянут, а 80% города так и будет на маршрутках гоцать.
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17.12.2020 14:20 Відповісти
Интересным выглядел проект киевского метро за 1984 год
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17.12.2020 16:53 Відповісти
отлично!
а то победили б слуги народа Верещук и присвоили б себе строительство 2х новых станций как это они делают с мостами которые начали строить при Порошенко Гройсан и дорогами
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17.12.2020 17:01 Відповісти
 
 