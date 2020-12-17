У США зафіксовано перший випадок алергічної реакції на вакцину Pfizer: задишка, висип, прискорений пульс

Співробітниці Регіональної лікарні Бартлетта в місті Джуно (штат Аляска) стало недобре після введення вакцини проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NBC News із посиланням на адміністрацію лікарні.

15 грудня через 10 хвилин після щеплення у жінки середнього віку почалися анафілактичні реакції: з'явилася задишка і висип, почастішав пульс. Жінці поставили крапельницю, але коли її зняли, симптоми повторилися. Постраждалу помістили в реанімацію. У середу вранці їй стало краще і до вечора того ж дня планувалася виписка.

Лікарня повідомила, що у постраждалої жінки раніше не виникало алергічних реакцій.

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Зазначається, що такий випадок - єдина на цей момент алергічна реакція на вакцину Pfizer-BioNTech в Сполучених Штатах.