Перші партії вакцини від коронавірусу потрібно отримати вже в січні, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання поставок вакцини в Україну є пріоритетним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час конференції "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".
"Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - саме в січні, щоб почати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо", - наголосив президент.
За словами Зеленського, питання поставок вакцини в Україну є пріоритетним.
"Над цим завданням працюють керівництво держав, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Інформація про країни, де найближчим часом може початися вакцинація, і де може залишитися надлишок вакцин у нас є", - додав глава держави.
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Не кисло поработали... Надо бы иhttps://censor.net/ru/n3237503 отдохнуть после успехов
Тем более у вас целый ковидный фонд под это дело формировался, 67 млрд. грн.
Даже первые 10-100 тыс. шт. Для медиков, к примеру.
А ведь при Порошенко, нас на G20 приглашали!
Может, наконец, они свалят куда-нибудь на Тувалу.
- Первые партии вакцины от коронавируса нужно получить уже в январе... штучки 3-5, не меньше... и сразу их отправить моему личному врачу в Феофанию.
Так Шмыгаль или Степанов (кто то из них) вроде, только вчера сказали, что прививки начнут делать в феврале. Хоть бы вранье свое согласовывали друг с другом
Может быть в мае по программе и начнем получать от ВОЗ траншами по 1 млн. доз в месяц, то до конца 2021 года провакцинируем 4 млн.населения.
Сьогодні у світі відсутня вакцина,яка б пройшла всі дослідження.
Попри заяви росіян, потрібно пояснити, що вакцини від Pfizer та Moderna пройшли третій завершальний етап випробувань, як цього вимагають міжнародні норми, і тепер вони можуть отримати ліцензію на використання у цивілізованих країнах світу. Водночас у РФ від третього етапу взагалі відмовилися. Там вирішили https://www.kommersant.ru/doc/4483527 об'єднати його з власне вакцинацією населення - тобто росіян вакцинуватимуть і одразу перевірятимуть, чи працює вакцина і чи не має вона побічних ефектів.
не може бути аж така кількість "пріоритетних" країн..(