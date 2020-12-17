Перші партії вакцини від коронавірусу потрібно отримати вже в січні, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання поставок вакцини в Україну є пріоритетним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час конференції "Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України".

"Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - саме в січні, щоб почати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки не входимо в пріоритетні 92 країни, які можуть отримати вакцину в січні-лютому. Але ми над цим дуже сильно працюємо", - наголосив президент.

За словами Зеленського, питання поставок вакцини в Україну є пріоритетним.

"Над цим завданням працюють керівництво держав, дипломатичний корпус і співробітники українських спецслужб. Інформація про країни, де найближчим часом може початися вакцинація, і де може залишитися надлишок вакцин у нас є", - додав глава держави.

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