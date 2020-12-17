Путін про отруєння Навального: "Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця"
Президент РФ Володимир Путін вважає, що якби політика Олексія Навального хотіли отруїти співробітники ФСБ, вони б довели це до кінця.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це президент РФ заявив у ході великої пресконференції.
"Що стосується цього пацієнта в берлінській клініці. Я говорив неодноразово, можу деякі речі тільки повторити. Пєсков мені вчора розповів про останні вигадки щодо цього, з приводу даних наших спецслужб. Це не якесь розслідування, це легалізація матеріалів американських спецслужб" , - зазначив Путін.
На його думку, "пацієнт у берлінській клініці" має підтримку американських спецслужб, а вбивати його російським спецслужбам не було необхідності.
"Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця", - підсумував Путін.
Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
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Такие же незатейливые манипуляции уровня - "быдло для быдла"
Пусть путя посмотрит фильм "Спасти рядового Райяна".
Почувствуйте разницу.
у Украины не будет проблем с ордой таких, как сегодня.
я не первый раз такое пишу, хотели бы убить - убили бы. Хотели бы сделать инвалидом невменяемым - сделали бы.
а то что произошло, ну меньше надо алкоголь с наркотой мешать, да энергетики жрать.