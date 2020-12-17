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Путін про отруєння Навального: "Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця"

Путін про отруєння Навального:

Президент РФ Володимир Путін вважає, що якби політика Олексія Навального хотіли отруїти співробітники ФСБ, вони б довели це до кінця.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу", про це президент РФ заявив у ході великої пресконференції.

"Що стосується цього пацієнта в берлінській клініці. Я говорив неодноразово, можу деякі речі тільки повторити. Пєсков мені вчора розповів про останні вигадки щодо цього, з приводу даних наших спецслужб. Це не якесь розслідування, це легалізація матеріалів американських спецслужб" , - зазначив Путін.

На його думку, "пацієнт у берлінській клініці" має підтримку американських спецслужб, а вбивати його російським спецслужбам не було необхідності.

"Та кому він потрібен! Якби хотіли, довели б до кінця", - підсумував Путін.

Дивіться також: Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. ВIДЕО

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

отруєння (945) путін володимир (23811) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+19
Москва ,це світова столиця тероризма !!!Московія ,це розплідник терористів !!)))
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17.12.2020 12:54
+15
Козляндия и Зебиленд
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17.12.2020 12:55
+12
А Курск значит очень хотели утопить .... судя по результату и логике *****
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17.12.2020 12:54
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Як називаються країни у яких лідери Вовки з вавками?
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17.12.2020 12:52 Відповісти
Козляндия и Зебиленд
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17.12.2020 12:55 Відповісти
Сталин в случае провала просто расстреливал не оправдавших надежды на операцию по устранению... а Путя выкобеливается...
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17.12.2020 13:56 Відповісти
А можа они уже и дышат.
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Ну правду сказал рогатый. Чего ему скрывать очевидное? Не хотели отравить, а хотели бы на том свете был бы как Немцов - показательно убили у стен Кремля.
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17.12.2020 12:56 Відповісти
Не довели бы. Смотрите расследование на канале Навального,который проверил bellingcat,там дозу точно нереально рассчитать т.к много внешних факторов,но переборщить легко,и если бы они это сделали,он бы мог умереть сразу и тогда следы замести нереально бы было. А нужно было,что б он умер через время.
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17.12.2020 12:52 Відповісти
Та пох на того Навального. Бутербродом он отравился, тем шо не Крым.
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17.12.2020 12:55 Відповісти
хотели отравить Скрипалей - в итоге отравили 47 англичан, и одна женщина скончалась. Скрипали выжили. так что ***** *****вич, ты слишком хорошего мнения о твоих бездарях из ФСБ, которые для отчетности сохраняют чеки такси))
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17.12.2020 14:08 Відповісти
заметно шо у наших говнослуг и ***** одни политтехнологи.
Такие же незатейливые манипуляции уровня - "быдло для быдла"
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17.12.2020 12:53 Відповісти
И травили его 3 раза,даже с третьего не смогли,идиоты.
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17.12.2020 12:53 Відповісти
И не говори...) Вот Штаты - другое дело... Генерала чужой страны ипанули ракетой, учёного просто пристрелили и всё пучком... А эти горе спецы с трёх раз не смогли какую то шавку заморить...)
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17.12.2020 16:24 Відповісти
Москва ,це світова столиця тероризма !!!Московія ,це розплідник терористів !!)))
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17.12.2020 12:54 Відповісти
А Курск значит очень хотели утопить .... судя по результату и логике *****
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17.12.2020 12:54 Відповісти
Может и не хотели, но утопили
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17.12.2020 14:10 Відповісти
Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца" - Цензор.НЕТ 8586
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17.12.2020 12:55 Відповісти
Путин об отравлении Навального: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, довели бы до конца" - Цензор.НЕТ 8247
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17.12.2020 12:57 Відповісти
Хотели притравить - чтобы не было так очевидно. Постепенно, год за годом добавляли в еду и напитки микродозы. Но вот незадача - последнюю не рассчитали и получился конфуз. А все патамушта дебилы. А главный дебил их неуклюже пытается отмазывать.. А стадо зазомьированной ваты верит каждому его слову...
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17.12.2020 13:03 Відповісти
И это путин говорит о гражданине своей страны, которого убить не жалко?
Пусть путя посмотрит фильм "Спасти рядового Райяна".
Почувствуйте разницу.
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17.12.2020 13:09 Відповісти
Для Путина такие люди, как Навальный - не граждане, граждане для него - это трусливые холопы, которые за него голосуют, боятся подать голос против,если даже их что-то не устраивает, ежедневно жрут водку и которым все пофиг в стране, в которой живут. Вот такие "граждане" на 100% устраивают мафию чекистов-миллиардеров во главе с Путиным.
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17.12.2020 13:29 Відповісти
расея самая миролюбивая страна , он убивает всех без суда и следствия, по указке фюрера для...мира
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17.12.2020 14:29 Відповісти
***** вся проблема твоих косяков в том, что ты крыса всё делаешь из подтишка, через десятки посредников, как и все бывшие, в вашей лживой прогнившей коррупционной системе.
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17.12.2020 13:10 Відповісти
Вся проблема в тому, що Расєя - країна- отравітєль. І це подобається 84% її громадян
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17.12.2020 13:17 Відповісти
типове виправдання рашиської рукожопості: шпілі-вілі, придурки
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17.12.2020 13:12 Відповісти
По Скрипалям то же самое?
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17.12.2020 13:18 Відповісти
У бункерного обнулёныша https://www.kasparov.ru/content/materials/202004/5E9838D7F2411.jpg ограбили секретный бункер правительственной связи , https://www.popmech.ru/weapon/news-650903-prezidentskiy-samolyot-sudnogo-dnya-razgrabili-v-rossii/ разобрали на цветмет самолёт судного дня , https://lenta.ru/news/2020/12/16/kabel/ украли тонну секретного кабеля ФСО . Наверняка по той же причине - просто захотели и довели до конца.
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17.12.2020 13:21 Відповісти
бугага) рукож0пость своих спецслужб оправдывать "хотели б так сделали"))
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17.12.2020 13:21 Відповісти
В Украине должны понять что Путин и Навальный одного поля ягоды.Россия сейчас как огромная бочка,на 86% наполненная дерьмом,на которой налеплена наклейка "Путин",наклейку можно поменять,а вот бочка с содержимым останется.
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17.12.2020 13:22 Відповісти
По крайней мере, хорошо, что у Путина есть публичный враг, который хочет его сместить и занять его место. Это сильно напрягает трусливого кремлевского пенсионера: ни один из его близкого круга по харизме и красноречию, а также - по возрасту не годится в подметки, если после "внезапного ухода" Путина произойдут более-менее честные выборы.Пока что Навальный держит в запасе лозунги - проведение реальной федерализации с оставлением почти всех доходов, за исключением налогов, в регионах, плюс - выборы глав, дум, независимость судов - все, как в США. После этого ему обеспечена поддержка элит регионов и победа в выборах. Если Навальному удастся превратить орду в федеральное государство,
у Украины не будет проблем с ордой таких, как сегодня.
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17.12.2020 13:55 Відповісти
Немцов то же "ни кому не нужен" был ! Дешевая отмазка ***** для дегенеративного большинства паРашки !
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17.12.2020 13:47 Відповісти
Хех...А кому был нужен Немцов...? Тебе...?)
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17.12.2020 16:30 Відповісти
Питання не лише в Навальному. Московія застосувала бойові отруйні речовини, тим самим продемонструвала, що фактично вийшла з договору щодо застосування, виготовлення і розповсюдження хімічної зброї.
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17.12.2020 14:06 Відповісти
гы
я не первый раз такое пишу, хотели бы убить - убили бы. Хотели бы сделать инвалидом невменяемым - сделали бы.

а то что произошло, ну меньше надо алкоголь с наркотой мешать, да энергетики жрать.
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17.12.2020 14:18 Відповісти
А чи не забагато цього грьобаного ублюдка ***** на Цензорі?
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17.12.2020 14:49 Відповісти
И насрального тоже!
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17.12.2020 19:21 Відповісти
И это говорит президент страны?
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17.12.2020 15:54 Відповісти
А когда наше чмо заявило, что оно не лох, это уровень президента?
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17.12.2020 17:59 Відповісти
Вы за клована зешмарклю? Я не голосовал за него и за президента не считаю.
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18.12.2020 11:52 Відповісти
Марс тоже никому не нужен. Хотели бы-давно бы слетали и сделали там станцию
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17.12.2020 16:47 Відповісти
 
 