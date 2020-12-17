Ліквідовано діяльність нарколабораторії з виробництва амфетаміну на мільйони гривень на Черкащині, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України припинила в Черкаській області діяльність наркоугруповання, учасники якого спеціалізувалися на виготовленні та збуті психотропних речовин на мільйони гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, в угруповання входило п'ятеро місцевих жителів, у тому числі колишній поліцейський. Підпільну нарколабораторію з виробництва психотропних речовин вони облаштували в приміщенні екс-правоохоронця. Сировину для виробництва наркотиків зловмисники замовляли на спеціалізованих інтернет-ресурсах, а "товар" збували через мережу наркодилерів.

За оперативною інформацією, щомісяця вони виготовляли понад 10 кілограмів амфетаміну на понад 2,5 мільйона гривень за тіньовими розцінками. Діяло угруповання з початку 2020 року. Трьох учасників групи правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України при підготовці до продажу чергової партії наркотиків.

У ході обшуків за місцем проживання учасників угруповання виявлено ще понад 1 кг амфетаміну, 5 кілограмів прекурсорів, лабораторні приналежності та інші докази протиправної діяльності. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про повідомленні затриманим про підозри і притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників групи.

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