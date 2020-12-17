Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента
Офіс Президент висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Харкова Геннадія Кернеса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба Офісу Президента.
"Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає однодумність у його оцінках. Однак у нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи в Харків всі свої емоції і компетенції. Люди це цінували. Люди вибирали саме його міським головою", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зазначили, якщо наступний мер Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і так само соціально орієнтоване утримання міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам'яті про мера Геннадія Кернеса.
ОП висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кернеса.
Нагадаємо, 17 грудня Павло Фукс повідомив про смерть Кернеса.
Перший заступник міського голови Ігор Терехов заявив, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Крім того, в зв'язку зі смертю Кернеса в місті оголошено триденний траур.
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"Шарите" - "Пациент Кернес - недееспособен".
Он был недееспособен уже тогда, когда все "СМИ" рассказывали о его приезде в Харьков к 30 декабря. Имеет ли это значение ? Одним Кернесом больше, одним меньше ... но для юридической процедуры признания факта вступления или не вступления Кернеса в должность городского головы - очень даже имеет. Заявление Кернеса с согласием на вступление в должность городского головы, переданная избирательной комиссии Харькова третьими лицами в электронном виде с электронной подписью - фальшивка, со всеми вытекающими отсюда юридическими последствиями.
Должны были получить 2 млрд. Всё сорвалось, фсб приказало деньги вернуть. фукс и допа вернули. гепа и димент - нет, за что и поплатились.
Ну так это ж совсем другое дело
Так що ті хто жалкує за ним по закривайте собі роти і мовчіть бо немає за ким жаліти він вас в дупі всіх бачив глибоко.
Таких тварюк не шкода. Він для України нічого не зробив, а готовий був продати з потрохами.
ніщо не забуто те що творив Кернес при Янику і 2013-2014 з Оплотом. І сепарскі сходки.
https://www.youtube.com/watch?v=4hb2xYVRsaY&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3