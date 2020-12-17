Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента

Офіс Президент висловив співчуття у зв'язку зі смертю мера Харкова Геннадія Кернеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомила пресслужба Офісу Президента.

"Ставлення до Геннадія Кернеса в нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає однодумність у його оцінках. Однак у нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи в Харків всі свої емоції і компетенції. Люди це цінували. Люди вибирали саме його міським головою", - йдеться в повідомленні.

В Офісі Президента зазначили, якщо наступний мер Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і так само соціально орієнтоване утримання міської політики, це буде мінімум того, що необхідно для пам'яті про мера Геннадія Кернеса.

ОП висловив співчуття у зв'язку зі смертю Кернеса.

Нагадаємо, 17 грудня Павло Фукс повідомив про смерть Кернеса.

Перший заступник міського голови Ігор Терехов заявив, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Крім того, в зв'язку зі смертю Кернеса в місті оголошено триденний траур.

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