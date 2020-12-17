"Основна увага - родинні захворювання. Це буде майже 100% у сім'ях", - Рубан назвав головне джерело зараження COVID-19

У Києві діють обмежувальні заходи в ресторанах, тому великого поширення коронавірусу там не буде. Основна увага - це родинні захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі РБК-Україна глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"У ресторанах у нас впроваджені всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби (враховуючи порушення. - Ред.), які можуть привести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% в сім'ях", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У більш жорстких обмеженнях буде необхідність в лютому.

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Крім того, уряд очікує, що на початку січня число нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Щоб не допустити колапсу медичної системи уряд планує посилити карантин на початку січня.