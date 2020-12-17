"Основна увага - родинні захворювання. Це буде майже 100% у сім'ях", - Рубан назвав головне джерело зараження COVID-19
У Києві діють обмежувальні заходи в ресторанах, тому великого поширення коронавірусу там не буде. Основна увага - це родинні захворювання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі РБК-Україна глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
"У ресторанах у нас впроваджені всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби (враховуючи порушення. - Ред.), які можуть привести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% в сім'ях", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У більш жорстких обмеженнях буде необхідність в лютому.
Крім того, уряд очікує, що на початку січня число нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Щоб не допустити колапсу медичної системи уряд планує посилити карантин на початку січня.
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это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье
новостаро преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
Этому "главе" Госпотребслужбы Киева прямая дорога в ряды ведущих специалистов-вирусологов. Его мнение просто "бесценно".
Днбил зеленопузый? Чо у тебя в черепной коробке зашевелилось? Явно не извилины...
61Что тут не понятного. Можно с другого конца посмотреть. Забрала сегодня урну с прахом на байковом кладбище и узнала что с завтрашнего дня кремация будет ограничена 40 за день. Что крематорий не справляется. Что печи не выдерживают нагрузки, ломаются. Их не успевают ремонтировать.
Статистика это на бумаге. https://gordonua.com/ukr/news/society/vidbuvajetsja-shchos-ne-zovsim-zrozumile-infektsionist-vkazav-na-neuzgodzhenosti-v-statistitsi-po-covid-19-v-ukrajini-1531594.html Картина в самом деле очень ужасная. Не понимаю что они хотят показать заниженными данными. Или может средств не хватает просто и на тесты и на лечение. И прощаться в этом не хотят.
Що з цього приводу скажуть платні тролі?