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Новини Коронавірус і карантин
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"Основна увага - родинні захворювання. Це буде майже 100% у сім'ях", - Рубан назвав головне джерело зараження COVID-19

У Києві діють обмежувальні заходи в ресторанах, тому великого поширення коронавірусу там не буде. Основна увага - це родинні захворювання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в коментарі РБК-Україна глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

"У ресторанах у нас впроваджені всі обмежувальні заходи, там не буде широкого поширення інфекції. Це будуть не ті масштаби (враховуючи порушення. - Ред.), які можуть привести до сплеску захворюваності. Основна увага - це родинні захворювання. Це буде майже 100% в сім'ях", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що не бачить підстав для посилення карантину в Києві зараз. У більш жорстких обмеженнях буде необхідність в лютому.

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Крім того, уряд очікує, що на початку січня число нових випадків зараження коронавірусом становитиме 20-25 тисяч на добу. Щоб не допустити колапсу медичної системи уряд планує посилити карантин на початку січня.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19463) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Вже зараз необхідно вводити жорсткий локдаун. Життя людей важливіше за рейтинг Зеленського і його слів. Щодня від короновірусу вимирає по 300 людей тільки офіційно.
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17.12.2020 14:18
+1
" "Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19"

это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье ново старо преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
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17.12.2020 13:54
+1
А сначала в семью коронавирус откуда-то попадает...
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17.12.2020 13:56
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17.12.2020 13:49 Відповісти
" "Основное внимание - родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях", - Рубан назвал основной источник заражения COVID-19"

это Рубан намекает на инфестацию ковидом в семье ново старо преставившегося Гепы (он ковидом так болел, так болел), или Президента Макрона, который протестировался положительно на ковид?
Вы там в Госпотребслужбе определитесь.
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17.12.2020 13:54 Відповісти
А сначала в семью коронавирус откуда-то попадает...
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17.12.2020 13:56 Відповісти
Значить будуть штрафувати за розповсюдження інфекції першого хто захворів в сім'ї.
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17.12.2020 14:09 Відповісти
"В ресторанах у нас внедрены все ограничительные меры, там не будет широкого распространения инфекции. Это будут не те масштабы (учитывая нарушения. - Ред.), которые могут привести к всплеску заболеваемости. Основное внимание - это родственные заболевания. Это будет почти 100% в семьях".

Этому "главе" Госпотребслужбы Киева прямая дорога в ряды ведущих специалистов-вирусологов. Его мнение просто "бесценно".
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17.12.2020 14:11 Відповісти
Да ты что?
Днбил зеленопузый? Чо у тебя в черепной коробке зашевелилось? Явно не извилины...
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17.12.2020 14:14 Відповісти
Вже зараз необхідно вводити жорсткий локдаун. Життя людей важливіше за рейтинг Зеленського і його слів. Щодня від короновірусу вимирає по 300 людей тільки офіційно.
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17.12.2020 14:18 Відповісти
Лола Ташкенбаева16.12.20 | 01:26
61Что тут не понятного. Можно с другого конца посмотреть. Забрала сегодня урну с прахом на байковом кладбище и узнала что с завтрашнего дня кремация будет ограничена 40 за день. Что крематорий не справляется. Что печи не выдерживают нагрузки, ломаются. Их не успевают ремонтировать.
Статистика это на бумаге. https://gordonua.com/ukr/news/society/vidbuvajetsja-shchos-ne-zovsim-zrozumile-infektsionist-vkazav-na-neuzgodzhenosti-v-statistitsi-po-covid-19-v-ukrajini-1531594.html Картина в самом деле очень ужасная. Не понимаю что они хотят показать заниженными данными. Или может средств не хватает просто и на тесты и на лечение. И прощаться в этом не хотят.
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17.12.2020 18:09 Відповісти
Зеле-даун !!!!
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17.12.2020 14:59 Відповісти
Хай розкаже, чому в цілого ряду моїх знайомих в сім'ях чоловік і жінка живуть разом, сплять на одному ліжку, причому один хворіє, а другий - ні або через два місяці!
Що з цього приводу скажуть платні тролі?
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17.12.2020 17:46 Відповісти
 
 