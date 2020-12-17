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Новини
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Путін ще не вирішив, чи піде на новий термін: "Формально цей дозвіл є від народу"

Путін ще не вирішив, чи піде на новий термін:

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи піде він на нові президентські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Путін заявив під час пресконференції.

За словами Путіна, у нього є універсальне правило для ухвалення рішень - це варто робити, якщо це піде на благо країни.

Він зазначив, що запит від народу на його участь у нових виборах є, але для себе він ще не вирішив, чи піде він на вибори 2024 року.

"Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого варте. Формально цей дозвіл є від народу. Робити чи не робити це? Подивлюсь", - сказав Путін.

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Автор: 

путін володимир (23811) росія (65146) строк (32)


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Топ коментарі
+7
Та що там "рєшать".Іди до Гепи
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17.12.2020 13:59
+2
Гаага чекає!
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17.12.2020 13:53
+2
Ну волнуйся деда, будет тебе срок. Свои же лапти сплетут. Уже плетут. Давно. Но теперь уже тихое шуршание под ковром переросло в крики, шум и бойню. Пока еще за закрытыми дверьми, но и скрыть уже не получается. Хотя этого старого ушлепка так обложили в бункере что он наверное даже не в курсе что там в мире за стеной твориться.
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17.12.2020 14:28
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Гаага чекає!
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17.12.2020 13:53 Відповісти
не поспішай, *****, буде тобі новий строк у Гаазькому трибуналі
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17.12.2020 13:53 Відповісти
Не ано у мине кавриком у сартире далжно паработать, а патом Гага.
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17.12.2020 22:35 Відповісти
Пожизненное заключение,если по справедливости,он преступник.
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17.12.2020 13:54 Відповісти
Піде,бо ще стількі амбітних бажань не звершенно !!!)))
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17.12.2020 13:57 Відповісти
от ідіот, наче ніхто не розуміє що пацаки приречені на пожиттєве царювання ху.йлом, аж допоки воно не здохне.
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17.12.2020 13:58 Відповісти
не зовсім так - путєну вже плетуть лапті - бо настільки тупоголове обісралось - що більше нікуди...
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17.12.2020 14:00 Відповісти
а обісратись путєну допоміг Порошенко - підштовхнувши американців до закриття ППотоку2 та підштовхнувши інші країни обдирати мільярди з Газпрому по прикладу України.
Порошенко - то був Президент України. Є надія що продовжить свою справу - та дивлячись на мудрий нарід - виникають сумніви.
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17.12.2020 14:06 Відповісти
Как то насрать под как будут называть следующего урода-надсмотрщика над кацапским стадом...
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17.12.2020 13:59 Відповісти
Та що там "рєшать".Іди до Гепи
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17.12.2020 13:59 Відповісти
От народа только Одно Зависит , - Что скажет путин.
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17.12.2020 14:00 Відповісти
та з9охне він до того часу
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17.12.2020 14:02 Відповісти
Він просто так владу не віддасть.
Бо його одразу чикнуть.
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17.12.2020 14:08 Відповісти
Путіну не можна йти на пенсію. Якщо президентом Московії стане ліберал чи націоналіст, то Путін буде негайно арештованим. Єдиний вихід - це шукати собі місце в стінах готичного Кремля.
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17.12.2020 14:10 Відповісти
Sporim, nedotjanet, tarakani uzhe drug druga nacjinajet pozhiratj
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17.12.2020 14:12 Відповісти
Не пойдёт- так понесут. Даже ногами вперёд, как Гепу в мэры.
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17.12.2020 14:15 Відповісти
А що саме піде на благо "страни" вирішує х.. ло. Але мені здається він до кінці 2021 не досидить.
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17.12.2020 14:25 Відповісти
Магет и не долежать.
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17.12.2020 22:37 Відповісти
Щоб ти швидше здох,гнида кацапська!
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17.12.2020 14:26 Відповісти
Ну волнуйся деда, будет тебе срок. Свои же лапти сплетут. Уже плетут. Давно. Но теперь уже тихое шуршание под ковром переросло в крики, шум и бойню. Пока еще за закрытыми дверьми, но и скрыть уже не получается. Хотя этого старого ушлепка так обложили в бункере что он наверное даже не в курсе что там в мире за стеной твориться.
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17.12.2020 14:28 Відповісти
Цензор, чому ви Ху#ла називаєте якимось путіним???
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17.12.2020 14:28 Відповісти
"Формально это разрешение есть от народа" ....пипец какое мракобесие. Возьми ещё "формальное разрешение от народа" на передачу власти по наследству и "формальное разрешение от народа" на преследование тех, кто не согласен с таким разрешением от народа.
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17.12.2020 14:37 Відповісти
На фото не Путін а інша людина.
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17.12.2020 15:38 Відповісти
Ти не умнічай,ти доживи.
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17.12.2020 16:54 Відповісти
ААААА,***!!!!!РАЗРЕШЕНИЕ ОТ НАРОДА)))))))Народ это те рабы безропотные ему разрешение дали,которые на ночь его фото в лобик целуют,на которых он клал с прибором,те,которые лепят петухов из навоза,те,которые живут как в 19 веке без газа,воды?)))))***,остановите землю,я сойду....
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17.12.2020 17:56 Відповісти
Перед каждыми выборами говорит что не знает
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17.12.2020 22:27 Відповісти
 
 