Путін ще не вирішив, чи піде на новий термін: "Формально цей дозвіл є від народу"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ще не вирішив, чи піде він на нові президентські вибори.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Путін заявив під час пресконференції.

За словами Путіна, у нього є універсальне правило для ухвалення рішень - це варто робити, якщо це піде на благо країни.

Він зазначив, що запит від народу на його участь у нових виборах є, але для себе він ще не вирішив, чи піде він на вибори 2024 року.

"Я для себе ще не прийняв рішення, піду чи не піду на вибори в 2024 році. Але що стосується стабільного розвитку країни, це багато чого варте. Формально цей дозвіл є від народу. Робити чи не робити це? Подивлюсь", - сказав Путін.

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