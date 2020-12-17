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"Слуги народу" домовилися на зимові канікули не їхати на дорогі курорти, - Кравчук

У фракції "Слуга народу" народні депутати домовилися не їздити на дорогі курорти.

Про це сказала в коментарі журналістам заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому (не їздити. - Ред.)", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання Цензор.НЕТ, чи не пов'язано таке рішення з тим, що нардеп "Слуги народу" під час засідання ВР бронював готель для відпочинку і розглядав варіанти в Домініканській Республіці за $ 6750, Кравчук відповіла: "Ні. Це вже кілька тижнів. Це насправді якесь таке нормальне рішення для відповідальних політиків. У нас в принципі ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю, хто був ... Наскільки я знаю, найбільш популярні серед теплих країн - це Єгипет, хто любить кататися на лижах - то лижі, і багато будуть відпочивати в Україні".

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Відповідаючи на питання щодо того, чи була розмова з Колюхом, з приводу його відпочинку, Кравчук зауважила: "Він не в моїй групі. Мабуть, щось говорили. Не знаю, я з ним не спілкувалася після цього".

Автор: 

відпочинок (231) Слуга народу (2812) Кравчук Євгенія (374) Колюх Валерій (4)


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Топ коментарі
+7
Какое Одолжение , ну впрямь от народа Никуда , зашквар не хуже Других. Значит деньги есть,заработанные недоспаными ночами , но от Людей мы их Тратить не будим.Замечательно .
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17.12.2020 13:59
+6
Популісти вони такі.
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17.12.2020 13:58
+5
А "дорогие" для вас это сколько, стесняюсь спросить?
Например, в зарплатах учителя?
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17.12.2020 14:07
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Невже в Затоці та Куяльнику відпочивати будут ???)))
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17.12.2020 13:56 Відповісти
Було б добре, якби там, причому десь на 3 метри нижче рівня моря.
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17.12.2020 13:57 Відповісти
від чого?????
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17.12.2020 14:25 Відповісти
Популісти вони такі.
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17.12.2020 13:58 Відповісти
Какое Одолжение , ну впрямь от народа Никуда , зашквар не хуже Других. Значит деньги есть,заработанные недоспаными ночами , но от Людей мы их Тратить не будим.Замечательно .
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17.12.2020 13:59 Відповісти
Поедут на недорогие?
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17.12.2020 13:59 Відповісти
Съездят недорого. У нас же на содержание нардепов и их помощников / помощниц (нужное подчеркнуть/вычеркнуть) денег ого-го выделено. Ждём фотачег в мордокниге любовниц в стиле "я и пальма", "мой накидался и мочится в бассейн"...
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17.12.2020 14:20 Відповісти
Там трохи не так домовились. Домовились в деклараціях показувати, що їздили в дорогі курорти не за дорого.
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17.12.2020 13:59 Відповісти
А на летние?
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17.12.2020 14:00 Відповісти
Хорошо, а деньги, которьіе предназначались для дорогих курортов, куда взамен пойдут ??Волонтерам?Любовницам?
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17.12.2020 14:00 Відповісти
Без сомнения они заслужили отдых на дорогих курортах,столько уже сделали для страны,разбогатели,можно и отдохнуть по царски,нарид же мудрый
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17.12.2020 14:02 Відповісти
Все відносно... Хай би краще на мінімальну зарплату чи пенсію місяць прожили
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17.12.2020 14:02 Відповісти
Які економні
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17.12.2020 14:04 Відповісти
ржу немагу........ , наша депутатська гівноеліта щось придумає, типу - на дорогий курорт я білети категорично не купував але полишити дружину і дітей не зміг із людських міркувань.
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17.12.2020 14:04 Відповісти
понятие "недорогие" ну уж очень растяжимое, кому и 10 тыщ на отдых, дорога, а кому и 100тыщ недорого...
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17.12.2020 14:05 Відповісти
повірив хтось слугам уродів з їхнім бекграундом паталогічного брехуна?
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17.12.2020 14:06 Відповісти
А "дорогие" для вас это сколько, стесняюсь спросить?
Например, в зарплатах учителя?
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17.12.2020 14:07 Відповісти
три-четыре зарплаты учителя, 12-15 штук монет..бюджетно ящетаю!
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17.12.2020 14:27 Відповісти
Да это форменное варварство - "слугам народа" не отдохнуть от этого... бестолкового народа где ни буть в теплых краях... Даже птицы покинули до весны эти суровые края... Выкрутятся: начнут под какие-то государственные дела... маскировать.
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17.12.2020 14:12 Відповісти
ну конечно нет. 7000$/сутки - это недорого.
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17.12.2020 14:12 Відповісти
Ага, вірим, вірим... А коли їх там "спалять", то це буде або "падстава", або "двайника падсунули"!!!
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17.12.2020 14:12 Відповісти
Эта фотаманташ заказанный маими апанентами из-за маей палическай пазиции. Вот ани миня и дескредетируют. И да. Эта на фотке не Лора, а Марго.
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17.12.2020 14:27 Відповісти
А позавчера один из зеленого стада в Доминиканской республике отель щаказал...это дорого или нет?? А сли дорого то что откажется???

Слуга народа" Колюх во время заседания ВР бронирует отель для отдыха: рассматривает варианты в Доминиканской республике за $6750. ФОТО
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17.12.2020 14:17 Відповісти
Давайте опять в Трускавец, а то кнопки путаете (судя по сегодняшнему "голосованию" в Раде).
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17.12.2020 14:22 Відповісти
Їжте, xxLи, своє лайно. Ваші "слуги" пообіцяли, що ви оплатите їм "недорогі" курорти. Ви ж, напевне, всі 73% розкошуватимете на дорогих. Весь різдвяний цикл.
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17.12.2020 14:37 Відповісти
От же ж ублюдки,хай Бог милує...
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17.12.2020 14:37 Відповісти
Здавалось би до чого тут Короновірус?
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17.12.2020 14:37 Відповісти
Придурки
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17.12.2020 14:48 Відповісти
Знову зарази по всьому світу назбирають і нам притягнуть."Нищеброди" куршавельські
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17.12.2020 14:50 Відповісти
Да ви шо????? Жесть !!!!
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17.12.2020 14:58 Відповісти
В Буковелі місць на січень-лютий вже нема.
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17.12.2020 15:00 Відповісти
Не ну тогда и народ не поедет на дорогие курорты в знак солидарности с наридной властью, потратят высокие обещанные зарплаты в Украине и будет расцвет экономики.
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17.12.2020 15:05 Відповісти
Просто отвезут семьи на снятые виллы на Сейшелах. Но сами стойко будут ночевать в шезлонгах у бассейна.
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17.12.2020 15:30 Відповісти
Слуги народа" договорились на зимние каникулы не ехать на дорогие курорты, - Кравчук
(Потому что Деньги должны отлежаться в тени, за голосование. Учить салобонов приходится,не отсвечивать сразу , не делать крупных и заметных покупок. )
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17.12.2020 15:44 Відповісти
а кто сказал, шо Оман и чартер оттуда это дорого?!
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17.12.2020 16:08 Відповісти
На очень дорогие - можно.....тихонечко ,под чужой кличкой!!
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17.12.2020 16:20 Відповісти
Правильно, лучше на сэкономленные в "Велюре" пообедать.
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17.12.2020 16:43 Відповісти
Год выдался урожайным - почему бы и не поехать. По примеру Шмаркли - вначале Буковель под камерами, а затем тихонько кто куда: Куршавель, Мальдивы и другие "бюджетные" курорты мира.
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17.12.2020 20:32 Відповісти
 
 