Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що будівництва нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер в Києві на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році.

"Що стосується будівництва нового сміттєпереробного заводу, то є плани, будемо визначатися. Насамперед з інвесторами, які вкладатимуть у це кошти", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що питання зведення нового сміттєпереробного заводу відбуватиметься публічно, оскільки на таке будівництво необхідні великі інвестиції.

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"Великі інвестиції пов'язані з поверненням інвестицій, тому можу сказати... що тариф на сміття може також піднятися", - додав мер.

Кличко додав, що поки що про це говорити рано, місто робитиме це м'яко, щоб знизити навантаження на кожного киянина.