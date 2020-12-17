Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що будівництва нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер в Києві на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році.
"Що стосується будівництва нового сміттєпереробного заводу, то є плани, будемо визначатися. Насамперед з інвесторами, які вкладатимуть у це кошти", - сказав Кличко.
Мер наголосив, що питання зведення нового сміттєпереробного заводу відбуватиметься публічно, оскільки на таке будівництво необхідні великі інвестиції.
"Великі інвестиції пов'язані з поверненням інвестицій, тому можу сказати... що тариф на сміття може також піднятися", - додав мер.
Кличко додав, що поки що про це говорити рано, місто робитиме це м'яко, щоб знизити навантаження на кожного киянина.
Будь ласка, зачекайте...
Швеция берет мусор из других стран на переработку потому что другие страны платят за его переработку. Им дешевле заплатить чтобы его переработали в Швеции чем переработать у себя (+ громадные экологические налоги).
О том что мусор просто вот сам по себе приносит прибыль - нет никаких данных.
Виталик про это и говорит - хотите переработку - пожалуйста, но это будет дороже чем сейчас.
Продажа сопутствующих отходов не покрывает затрат на переработку.
Если вычесть плату с граждан, то переработка мусора - убыточное занятие, во всем мире.
ЗРОЗУМІЛИ ВІТАЛЬКА - СМІТТЄВА МАФІЯ З ПОЛІГОНІВ СМІТТЯ НЕ ******** ЗМІН І ДІЛИТИСЬ НАДПРИБУТКАМИ
Хай Україна і надалі тоне у смітті
9 этажный дом, 55 квартир, по 150 грн в месяц, вывозят 10 контейнеров в месяц.
то есть:
825 грн за 1 м³.
А НЕ ДО ХРЕНА ЛИ?
А то кинутся потом, а местов - нет!