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Кличко (3477) сміття (477) тарифи (1921) сміттєпереробка (172)

Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко

Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що будівництва нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив у четвер в Києві на пресконференції за підсумками роботи в 2020 році.

"Що стосується будівництва нового сміттєпереробного заводу, то є плани, будемо визначатися. Насамперед з інвесторами, які вкладатимуть у це кошти", - сказав Кличко.

Мер наголосив, що питання зведення нового сміттєпереробного заводу відбуватиметься публічно, оскільки на таке будівництво необхідні великі інвестиції.

Також читайте: Україна потопає у смітті, вирішити проблему можуть заводи з переробки відходів, - Абрамовський

"Великі інвестиції пов'язані з поверненням інвестицій, тому можу сказати... що тариф на сміття може також піднятися", - додав мер.

Кличко додав, що поки що про це говорити рано, місто робитиме це м'яко, щоб знизити навантаження на кожного киянина.

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Топ коментарі
+19
Если инвестор заложит срок возврата инвестиций за 3 года, то цена естественно вырастет. Но в таком инвестиционном проекте, такой срок возврата инвестиций может быть только благодаря коррупционным договорнякам. Например в Баден-Вюртемберге, при строительстве такого завода был заложен срок возврата инвестиций - 25 лет. При этом, тариф на вывоз мусора был снижен в 3 раза. (Боксерам на заметку)
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17.12.2020 14:25
+6
Пипец конечно.. В нормальных странах на мусоре миллионы зарабатывают, а тут тарифы поднимать собрались! Да вы должны еще и приплачивать за то что мусор люди вам сдают! Вот же ироды!
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17.12.2020 14:51
+6
Или парадокс Виталика.
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17.12.2020 15:07
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Строительство нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора, - Кличко - Цензор.НЕТ 6459
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17.12.2020 14:16 Відповісти
А Кличко такое обещал? Вы его с Бубочкой не спутали?
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17.12.2020 15:02 Відповісти
Кличко обещал увеличить тарифы.
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17.12.2020 15:19 Відповісти
А де завод будет? На Б.Хмельницкого?
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17.12.2020 14:18 Відповісти
По месту жительства уважаемого мэра.
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17.12.2020 14:25 Відповісти
На Кіпрських чи Панамських офшорах , тут і до бабки не потрібно ходить !😈
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17.12.2020 14:46 Відповісти
Если инвестор заложит срок возврата инвестиций за 3 года, то цена естественно вырастет. Но в таком инвестиционном проекте, такой срок возврата инвестиций может быть только благодаря коррупционным договорнякам. Например в Баден-Вюртемберге, при строительстве такого завода был заложен срок возврата инвестиций - 25 лет. При этом, тариф на вывоз мусора был снижен в 3 раза. (Боксерам на заметку)
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17.12.2020 14:25 Відповісти
Абсолютно согласна.
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17.12.2020 14:31 Відповісти
Не з вашим щастям , корупціонери не лохи і бариші мусять бути астрономічними, ще на початку проекту і ні як інакше !
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17.12.2020 14:43 Відповісти
Ссылку можно?
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17.12.2020 15:03 Відповісти
Нельзя
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17.12.2020 15:21 Відповісти
Не надо, просто подкрепляй свои посты ссылками. Например -https://censor.net/ru/user/438245
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17.12.2020 15:38 Відповісти
Не хочу.
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17.12.2020 15:43 Відповісти
Будівництво нового сміттєпереробного заводу може привести до підвищення тарифів на вивезення сміття, - Кличко - Цензор.НЕТ 2474
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17.12.2020 15:44 Відповісти
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17.12.2020 15:46 Відповісти
А вы бы рискнул вложить в нашей стране инвестиции в 25 лет? Где завтра у тебя придут и отожмут
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17.12.2020 15:11 Відповісти
Абсолютно верное замечание. Вот об этом и надо говорить, а не решать все проблемы за счет населения, поднимая тарифы. Кличко этого не понимает?
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17.12.2020 15:17 Відповісти
Нет
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17.12.2020 16:57 Відповісти
Вопрос риторический был. Он же боксер.
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Правильно! Лучше просто свалки делать, а не перерабатывать вторсырьё.
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17.12.2020 14:26 Відповісти
ага, закатывать отходы бульдозерами конечно выгодней
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17.12.2020 14:26 Відповісти
Конечно, вкладывать ни во что не надо. Правда есть полочка - загрязнение земли, вод, отравления людей животных. Но им то что до этого не им, ни их детям здесь не жить. В Украине они просто зарабатывают деньги и нас рать им и на страну и на людей
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17.12.2020 17:00 Відповісти
*побочка
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17.12.2020 17:02 Відповісти
Дешевше вивезти такого керувальника , і під з'економить ,якщо таке городить !
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17.12.2020 14:31 Відповісти
Краще нічого не вкладати, а потопати в гівні, зате задешево.
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17.12.2020 14:35 Відповісти
Таааак. Второй пробный шар пошёл. Первый был с маршрутками.
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17.12.2020 14:38 Відповісти
Очередным мемом мэр спалил себя и сдал, что плотно сидит на мусорной игле.
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17.12.2020 14:38 Відповісти
Пипец конечно.. В нормальных странах на мусоре миллионы зарабатывают, а тут тарифы поднимать собрались! Да вы должны еще и приплачивать за то что мусор люди вам сдают! Вот же ироды!
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17.12.2020 14:51 Відповісти
Примеры стран где "миллионы на мусоре зарабатывают" будут?
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17.12.2020 14:56 Відповісти
https://ru.sweden.se/ljudi/musor-ili-ty-kto-kogo/ Швеция закупает мусор
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17.12.2020 15:04 Відповісти
см. мой камент ниже.
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17.12.2020 15:19 Відповісти
В развитых странах мусоропереработка является прибыльным бизнесом. К примеру тонна очищенного пластика стоит порядка 1000 евро, учитывая что 50-60% твердых бытовых отходов составляет именно он, сфера кажется очень привлекательной для инвесторов. Вторсырье перерабатывают в электроэнергию и тепло, из отходов древесины делают пеллеты, которыми можно отапливать помещения, пластик перерабатывают в гранулы и делают корпуса для бытовой техники, игрушек, трубы, и другие пластиковые изделия, особенной популярностью пластиковое вторсырье пользуется у владельцев 3D принтеров. Лидером по переработке мусора является Швеция с показателем в 99% перерабатываемого мусора, это оказалось настолько выгодно, что эта страна начала импорт отходов из других государств.
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17.12.2020 15:10 Відповісти
Ок, почитал статью. Про выгоду в цифрах нигде нет данных, только общие фразы.
Швеция берет мусор из других стран на переработку потому что другие страны платят за его переработку. Им дешевле заплатить чтобы его переработали в Швеции чем переработать у себя (+ громадные экологические налоги).
О том что мусор просто вот сам по себе приносит прибыль - нет никаких данных.
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17.12.2020 15:20 Відповісти
Да неужели ?
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17.12.2020 15:27 Відповісти
Они загружают свои заводы по переработке и производству!! Они зарабатывают продавая переработанное сырье, возможно и что то производят у себя же! https://www.the-village.me/village/city/experiment/272745-musor А теперь эти цифры умножьте на кол жителей своего города! ( к примеру , я когда то интересовался ПЭТ, стоимость с свалки - 1,5 - 3 грн кг, когда это перерабатывается в гранулы то этоуже от 20-40 грн за кг)!! Как то так))
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17.12.2020 15:30 Відповісти
Это работает только если есть высокие тарифы на мусор, которые платят жители. Завод принимает мусор и получает деньги от жителей за переработку. Если просто брать мусор и перерабатывать, то завод будет в убытке. Шведы платят за вывоз мусора примерно 200 Евро в год с 1 домохозяйства.
Виталик про это и говорит - хотите переработку - пожалуйста, но это будет дороже чем сейчас.
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17.12.2020 15:49 Відповісти
т.е. вы хотите сказать при средней зарплате 3770 евро в швеции заплатить за 17 евро в месяц этого очень дорого????
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17.12.2020 16:34 Відповісти
нет. Мы говорим об убыточности. Перетаботка мусора - убыточное дело, покрывается абонплатой с пользователей. Если Виталик построит завод, то абонплата за мусор в Киеве должна вырасти.
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17.12.2020 17:21 Відповісти
Рекомендую посмотреть фото и видео из Индии, Индонезии и Шри Ланки прежде чем трепать языком что ни попадя.
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17.12.2020 15:30 Відповісти
Ну чего вы сращу смотрите там где плохо? Почему бы не посмотреть где лучше?!https://www.youtube.com/watch?v=oabfk7Q7G4Q
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17.12.2020 15:33 Відповісти
Вы разговаривали с разработчиками этих мусороперерабатывающих заводов? Я знаком и разговаривал.
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17.12.2020 15:46 Відповісти
Кто именно? Скиньте ссылку производителя. У нас в стране нет нормальных разработчиков этих заводов, нет технологий и т.д... Я вам привел пример переработка Швеции 99%, т.е вытаскивают 99% полезного! А те заводы которые у нас предлагают - это туфта! Я сам лет 10 назад занимался этой темой вплотную, но в итоге оставил эту тему т.к. чиновники за землю заломили взятки больших размеров, и это сразу со старта (немцы были партнерами в этой теме, они отказались так работать) ... Есть прибыль однозначно с этого, но первоначальные инвестиции десятки миллионов ЕВРО, но оно того стоит однозначно! Я держал в руках бизнес план небольшого завода по переработке электроники, сейчас успешно работающего, поверьте прибыль золото серебро платина и т.д. !
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17.12.2020 16:31 Відповісти
Мой знакомый работал на разработчика построившего завод в Бортничах и было это очень давно.
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17.12.2020 16:59 Відповісти
поюзал по бортничам ничего подобного не нашел, кроме мусоросжигания и станции аэрации, но это совсем другая технология сжигание и аэрация это очистка сточных вод! киньте ссылку на сайт завода, если это крупный завод то должен быть сайт!
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17.12.2020 17:18 Відповісти
У нищих слуг нет, ищите сами.
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17.12.2020 17:21 Відповісти
да и нет объяв о сбыте того же ПЭТ, а его обычно в местах заводов очень много, да и других мат нет в больших объемах
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17.12.2020 17:21 Відповісти
Прибыль с утилизации мусора идет за счет абонплаты граждан за утилизацию мусора.
Продажа сопутствующих отходов не покрывает затрат на переработку.
Если вычесть плату с граждан, то переработка мусора - убыточное занятие, во всем мире.
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17.12.2020 17:24 Відповісти
Строанно тогда выходит и зачем у меня в городе скупают макулатуру, пэт, металл, пластик, стекло и т.д.??? Т.е. те кто покупает платит мне себе в убыток?
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17.12.2020 17:58 Відповісти
это сортированный мусор. А остальное?
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17.12.2020 18:26 Відповісти
https://abcbiznes.ru/sample-business-plans/553-biznes-plan-musoropererabatyvayuschego-zavoda.html т.е вы хотите сказать цифры врут?
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17.12.2020 18:33 Відповісти
это бизнес-план, чтобы втюхать клиентам свой "цех по переработке мусора". Ни технологии, ни того какое сырье там будет перерабатываться - нет. Пустышка.
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17.12.2020 18:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eQMihSfXY-8 и тарифы не подняли! они че глупые вкладывать в такое миллионы!?
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17.12.2020 18:43 Відповісти
https://www.rbc.ru/own_business/12/11/2015/5640a3b89a7947507d065772 чел в списке форбс. на мусоре!
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17.12.2020 18:52 Відповісти
И что? С граждан перестали брать деньги за утилизацию мусора?
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18.12.2020 09:22 Відповісти
Сами приезжают еще и денег дают!!
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17.12.2020 17:58 Відповісти
скажите у кличко бабушка не еврейка если да то все ясно
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17.12.2020 16:29 Відповісти
Не, ну таки да😁
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17.12.2020 17:06 Відповісти
Украинские парадоксы.
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17.12.2020 15:06 Відповісти
Или парадокс Виталика.
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17.12.2020 15:07 Відповісти
Понять можно. Вырос в бедной семье. Становление в лихие 90е, когда связался с ворами в законе. Так что засунуть свои клешни в любой бизнес в Киеве для Виталика абсолютно нормальное явление. Взять те же эвакуаторы. Доход в Киев от них 15% от суммы, что оббирают автовладельцев. Остальная сумма исчезает в неизвестном направлении. При повреждении авто, найти крайнего, владельца эвакуатора нереально. Страховые отказываются, если не каско. Вот такой "цивилизованный" подход у Кличко к Киеву.
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17.12.2020 15:17 Відповісти
Шо, нарушал? Абыдна, да?
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17.12.2020 15:26 Відповісти
Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что строительства нового мусороперерабатывающего завода может привести к повышению тарифов на вывоз мусора. Источник: https://censor.net/ru/n3237537

ЗРОЗУМІЛИ ВІТАЛЬКА - СМІТТЄВА МАФІЯ З ПОЛІГОНІВ СМІТТЯ НЕ ******** ЗМІН І ДІЛИТИСЬ НАДПРИБУТКАМИ

Хай Україна і надалі тоне у смітті
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17.12.2020 15:13 Відповісти
Раз "может привести", значит приведёт.
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17.12.2020 15:24 Відповісти
ДЛЯ НАЧАЛА, ПУСТЬ ВИТАЛЯ ОБОСНУЮТ ТЕКУЩИЕ ТАРИФЫ НА "вывоз мусора"!
9 этажный дом, 55 квартир, по 150 грн в месяц, вывозят 10 контейнеров в месяц.
то есть:
825 грн за 1 м³.
А НЕ ДО ХРЕНА ЛИ?
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17.12.2020 15:28 Відповісти
!80-50грн. + сортіровка в кв-рі + виносити самостійно так як заварили мусоропроводи, але коли ввели це все то з кв.плат ціни не зняли.
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17.12.2020 22:27 Відповісти
180-50 грн. на 106 кв.= 19 080 в місяць
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17.12.2020 22:31 Відповісти
на халяву чистым быть .......
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17.12.2020 15:51 Відповісти
А МЕСТО под завод уже выделено?
А то кинутся потом, а местов - нет!
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17.12.2020 16:03 Відповісти
Вот оборзели. Этот завод будет производить энергию, продукты - втор сырьё .... и всё убыточное. Вот вруны.
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17.12.2020 16:24 Відповісти
во всем мире убыточное. Схекрали в Украине должно быть прибыльным?
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17.12.2020 17:26 Відповісти
А що метро на Троєщину вже побудували? Якби не дерибанили бюджет, то хватило б і на сміттєпереробний завод. Водоканал передали у приватні руки. Нещодавно передали, БЕЗКОШТОВНО, міську водопровідну мережу ПоАТ Водоканал задарма. Історія з КИЇВЕНЕРГО нічому не вчить?
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17.12.2020 16:51 Відповісти
Вірно, краще загаджувати природу. У Швеції сміття прибуток приносить і імпортують з інших країн, а у нас все навпаки. У Європі газ і нафта дешевшає, а у нас навпаки. Електроенергія також.
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17.12.2020 22:39 Відповісти
 
 