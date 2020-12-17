Має "дозріти певна обстановка": Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я
Президент Росії Володимир Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів у ході великої пресконференції.
За словами Путіна, в цілому, Росія підтримує виведення свого російського контингенту з регіону, однак для цього там повинна "дозріти певна обстановка".
"Як тільки буде налагоджений нормальний діалог між Придністров'ям і рештою Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру, примирення. Ми за це", - пояснив Путін.
Він зазначив, що країни вже були близькі до такого рішення під час перебування при владі колишнього президента Молдови Володимира Вороніна, проте тоді той в останній момент відмовився від домовленостей з-за тиску з боку країн Заходу.
"І рішення придністровського питання було відкладено на невизначений термін. Навіщо, чому - незрозуміло", - додав президент РФ.
В кінці листопада обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що для вирішення конфлікту в Придністров'ї звідти повинні бути повністю виведені російські віська. Через кілька днів вона знову запевнила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ (ОГРВ) з регіону.
Будь ласка, зачекайте...
все просто
Ну який з рашки миротворець...
Як дитина нерозумна, їйБо..
Потрібно спершу назвати речі своїми іменами.
А так, юридична підміна та словоблудіє, нічого правдивого в тих папірцях.
Їм місце самі знаєте де.
Я не гражданин Молдовы, сужу лишь со стороны, но я вижу, что Приднестровье - абсолютно искусственное, притянутое за уши всевдогосударственное образование под протекторатом РФ, где никто особо не слышал о демократии, свободе слова, развитии экономики и т.д.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
Почніть з себе краще.
Але особисто ви навіть не здібні назвати рашку окупантом.
Це ж не вигадка, а реальність.
И нет по этой группировке ни каких подписей...ни одной...ни лвух сторон...
PS Нехай ніхто не плекає жодних ілюзій - москалі звідти вийдуть лише при умові введення українського контингенту з наступноєю інтеграцією і поверненням Придністрянщини до України. Але для цього потрібна більш активна політика Києва в цьому напрямку, а не соплі...
Може існують якісь протиріччя, але вони породжені рашкою, і ніким іншим.
Протиріччя там не "якісь", а кардинальні, непереборні - Українці Придністрянщини не сприймають румунізацію і не ляжуть під Румунію у випадку т.з."аншлюсу".
Пшол вон, оккупант, на свои мокшанские болота!
Так як і із Абхазії-Осетії, Сирії, Лугандонії і Криму, Карабаху і звідусіль де паРаша запхала свого смердючого писка!!!!
І ЦЕ КОЛИСЬ ТА СТАНЕТЬСЯ!!!