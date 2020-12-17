УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4005 відвідувачів онлайн
Новини
6 819 47
Молдова (2013) Придністров'я (445) путін (23316) росія (63556)

Має "дозріти певна обстановка": Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я

Має

Президент Росії Володимир Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лента.ру, про це він розповів у ході великої пресконференції.

За словами Путіна, в цілому, Росія підтримує виведення свого російського контингенту з регіону, однак для цього там повинна "дозріти певна обстановка".

"Як тільки буде налагоджений нормальний діалог між Придністров'ям і рештою Молдови. Як тільки підуть всі шляхом миру, примирення. Ми за це", - пояснив Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін ще не вирішив, чи піде на новий термін: "Формально цей дозвіл є від народу"

Він зазначив, що країни вже були близькі до такого рішення під час перебування при владі колишнього президента Молдови Володимира Вороніна, проте тоді той в останній момент відмовився від домовленостей з-за тиску з боку країн Заходу.

"І рішення придністровського питання було відкладено на невизначений термін. Навіщо, чому - незрозуміло", - додав президент РФ.

В кінці листопада обрана президентка Молдови Мая Санду заявила, що для вирішення конфлікту в Придністров'ї звідти повинні бути повністю виведені російські віська. Через кілька днів вона знову запевнила, що буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ (ОГРВ) з регіону.

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Можете ними підтертися.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
показати весь коментар
17.12.2020 14:36
+7
что нужно брать в кавычки "российские миртоворцы". Иначе можно подумать что русские и правда миротворцы.
показати весь коментар
17.12.2020 14:45
+6
понятия "российские миртоворцы" не существует. исправьте заголовок и не распространяйте ватную пропаганду
показати весь коментар
17.12.2020 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
показати весь коментар
17.12.2020 14:29 Відповісти
Должна созреть определенная обстановка , - Ничего Поджарят.
показати весь коментар
17.12.2020 14:29 Відповісти
Здається, ваша влада вже тисячі разів натякали окупантам покинути захоплені території.
показати весь коментар
17.12.2020 14:31 Відповісти
русня одна сторона і ваша влада інша.
все просто
показати весь коментар
17.12.2020 14:35 Відповісти
А ви реально на речі не пробували дивитись ?
Ну який з рашки миротворець...
Як дитина нерозумна, їйБо..
показати весь коментар
17.12.2020 14:45 Відповісти
Вашими папірцями проблеми не вирішити.
Потрібно спершу назвати речі своїми іменами.
А так, юридична підміна та словоблудіє, нічого правдивого в тих папірцях.
Їм місце самі знаєте де.
показати весь коментар
17.12.2020 14:50 Відповісти
стоп. ну юридическая норма же кем-то написана? Это же не божественное явление, которое нельзя оспорить? Раз норма написана, она написана в чьих-то интересах. И если интересы кого-то не устраивают - норму необходимо менять.
Я не гражданин Молдовы, сужу лишь со стороны, но я вижу, что Приднестровье - абсолютно искусственное, притянутое за уши всевдогосударственное образование под протекторатом РФ, где никто особо не слышал о демократии, свободе слова, развитии экономики и т.д.
показати весь коментар
17.12.2020 14:54 Відповісти
соответственно власти т.н. Приднестровской МР не имеют никаких полномочий быть стороной конфликта, так как по сути они являются узурпаторами этой самой власти в регионе. То, что обезумевнее от бедности и тридцатилетней промывки мозгов население этого не всегда отстреливает - не причина признавать ПМР субъектом.
показати весь коментар
17.12.2020 14:56 Відповісти
Чмо ватное, шо ты тут лепишь за кацапов !!!! На ...УЙ, на па-рашу !!!!!
показати весь коментар
17.12.2020 14:52 Відповісти
Напомните, кто вторая сторона?
показати весь коментар
17.12.2020 14:32 Відповісти
Можете ними підтертися.
Насправді друга сторона, як і в багатьох конфліктах на просторах бувшого совка - рашка.
показати весь коментар
17.12.2020 14:36 Відповісти
Цивілізований світ підтримає.
показати весь коментар
17.12.2020 14:43 Відповісти
Якщо владу обирає вата,яка навіть не хоче визнавати факту окупації їхніх же земель, то марно сподіваєтесь...
Почніть з себе краще.
показати весь коментар
17.12.2020 14:53 Відповісти
Не знаю, що у вас там було.
Але особисто ви навіть не здібні назвати рашку окупантом.
Це ж не вигадка, а реальність.
показати весь коментар
17.12.2020 14:58 Відповісти
Слыш винторогий...там кроме миротворцев из паРаши есть и группировка парашинских войск...которую паРаша обязана была вывести еще в 2001 году...
И нет по этой группировке ни каких подписей...ни одной...ни лвух сторон...
показати весь коментар
17.12.2020 14:39 Відповісти
Не ерзай на бутылке винторогий...мазоль натрешь..
показати весь коментар
17.12.2020 14:49 Відповісти
Это опыт миллионов винторогих скотов типа тебя из паРаши...так что не ерзай..
показати весь коментар
17.12.2020 15:01 Відповісти
Так что же, аборигены приднестровья до сих пор жаждют воссоединения с покойным СССР-ом?
показати весь коментар
17.12.2020 14:31 Відповісти
"Аборигени", як ви виразилися - то етнічні українці, споконвіків проживаючі на своїх землях. І питання тут не в московському (чи іншому) контингенті а в непереборних протирччях між Українським Лівобережжям і Молдовою, між слов"янським і романським етносами, котрі є несумісними для одного державного організму, як несумісні чужі органи наспіх пришиті тупим хірургом (Сталіном).
показати весь коментар
17.12.2020 14:39 Відповісти
Ого, так рашка там укров защищает, оказывается!
показати весь коментар
17.12.2020 14:43 Відповісти
Насамперед - не "укров", а Українців, кацапський казарменний жаргон залиш при собі. Російський контингент наразі є елементом стримування від насильницької румунізації слов"янського (переважно українського) населення на споконвічних етнічних історичних українських землях (див. історію). Особливою загрозою є намагання націоналістів Румунії і Молдови здійснити "аншлюс" Румунією Молдови зі створенням т.з. "Великої Румунії" ("Романія Маре"). Це є непереборним протиріччям між Українським Лівобережжям і Молдавою: у випадку "аншлюсу" Дністер перетвориться у лінію фронту.
PS Нехай ніхто не плекає жодних ілюзій - москалі звідти вийдуть лише при умові введення українського контингенту з наступноєю інтеграцією і поверненням Придністрянщини до України. Але для цього потрібна більш активна політика Києва в цьому напрямку, а не соплі...
показати весь коментар
17.12.2020 15:27 Відповісти
якби не ватани, не було би того придністров'я.
Може існують якісь протиріччя, але вони породжені рашкою, і ніким іншим.
показати весь коментар
17.12.2020 14:44 Відповісти
Згідний - саме "ватани" (більшовицька Москва) у 1924 році з цих (етнічних українських) земель була штучно створили молдавська автономія (щоправда тоді у складі України, як плацдарм для захопленнявсієї Бесарабії - Молдавії), а в 1940 - передана до складу захопленої МРСР разом зі всіма Українцями.Кацапами тоді там і не смерділо, та і зараз "русскіє" там - то русифіковані українці...
Протиріччя там не "якісь", а кардинальні, непереборні - Українці Придністрянщини не сприймають румунізацію і не ляжуть під Румунію у випадку т.з."аншлюсу".
показати весь коментар
17.12.2020 15:36 Відповісти
Радует,что большинство из нас ещё посмеется на ********** похоронах
показати весь коментар
17.12.2020 14:33 Відповісти
"только через мой труп"...
показати весь коментар
17.12.2020 14:35 Відповісти
понятия "российские миртоворцы" не существует. исправьте заголовок и не распространяйте ватную пропаганду
показати весь коментар
17.12.2020 14:38 Відповісти
что нужно брать в кавычки "российские миртоворцы". Иначе можно подумать что русские и правда миротворцы.
показати весь коментар
17.12.2020 14:45 Відповісти
русскоміротворцы
показати весь коментар
17.12.2020 14:46 Відповісти
Слышь, чмо плешивое, твое мнение Хозяина земли не интересует.
Пшол вон, оккупант, на свои мокшанские болота!
показати весь коментар
17.12.2020 15:00 Відповісти
Умова виведення парашних військ із Молдови одна, смерть паРаші!
Так як і із Абхазії-Осетії, Сирії, Лугандонії і Криму, Карабаху і звідусіль де паРаша запхала свого смердючого писка!!!!
І ЦЕ КОЛИСЬ ТА СТАНЕТЬСЯ!!!
показати весь коментар
17.12.2020 15:24 Відповісти
Тут по ветке молдаванин писал, что без инициативы с левого берега вопрос не решается. А что сделали мы, чтобы такая буза была? Может контрабас им перекрыли? Или в портах их грузы игнорировали? Или эмбарго объявили? Нет, всё с точностью наоборот! Украина - источник ихних бандитских доходов.
показати весь коментар
17.12.2020 15:35 Відповісти
пока пукин не получит хорошо в дюндель -он не успокоится! а запад мочится перед ним!
показати весь коментар
17.12.2020 15:45 Відповісти
...вітієвато так. Насправді, коли ти здохнеш, тоді і дозріє
показати весь коментар
17.12.2020 16:12 Відповісти
А то, что россия на стамбульском саммите обязалась вывести войска из молдовы до 2006 !!!года уже ничего не значит?
показати весь коментар
17.12.2020 17:29 Відповісти
Анекдот из двух слов--москаль миротворец.
показати весь коментар
17.12.2020 17:47 Відповісти
Скоро созреет)) Бояре уже над этим работают))
показати весь коментар
17.12.2020 18:08 Відповісти
Має "дозріти певна обстановка": Путін назвав умову виведення російських військ із Придністров'я - Цензор.НЕТ 6445
показати весь коментар
17.12.2020 23:29 Відповісти
 
 