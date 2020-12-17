Кравчук просить пояснити, на яких правових підставах його викликають у комітет ВР
Глава делегації України в ТКГ, перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук не бачить правових підстав своєї участі у зустрічі з членами комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, на яку його закликали пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмовій відповіді Кравчука на адресу профільного комітету, копію якої оприлюднив перший заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос") в соцмережі .
"Як голова делегації я працюю виключно в правому полі України. Мені наразі не до кінця зрозумілі правові підстави виклику мене як голови делегації, призначеного указом президента України, для заслуховування в одному з комітетів Верховної Ради України. Буду щиро вдячний за надання мені відповідних правових роз'яснень", - наголосив Кравчук у відповіді комітету Верховної Ради.
Як повідомлялося, 14 грудня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив Кравчука на зустріч, щоб почути роз'яснення щодо наміру провести в березні вибори на тимчасово окупованій території Донбасу.
17 грудня перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") повідомив, що Кравчук відмовився прийти на засідання комітету ВР.
У листопаді Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту й демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження №424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави.
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
Пример, я госслужащий, вы на общественных началах помогаете мне в конкретном тендере.
Я накосячил, не без вашей помощи, вопрос - кого посадят?
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №424/2020-рп
Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях
1. Увільнити КУЧМУ Леоніда Даниловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
2. Уповноважити Президента України у 1991 - 1994 роках КРАВЧУКА Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Л.Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 3 червня 2019 року № 57 «Про уповноваження Л.Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
30 липня 2020 року
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
и етот недоумок был Президентом Украины....
-Я під Єрмаком,фраєра !
-Ну давайте я дружбана старинного возьму.
-Да кого хочешь, лишь бы пыли побольше.
А ща -А кули вы теперь хотите?
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
https://images.cnscdn.com/images/c/e/0/a/ce0a8f49d64662230e811d35006ef618/original.jpgГлава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече"
СТАРИЙ КОМУНЯКА КОСИТЬ ПІД ДУРАЧКА