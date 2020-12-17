Кравчук просить пояснити, на яких правових підставах його викликають у комітет ВР

Глава делегації України в ТКГ, перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук не бачить правових підстав своєї участі у зустрічі з членами комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, на яку його закликали пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмовій відповіді Кравчука на адресу профільного комітету, копію якої оприлюднив перший заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос") в соцмережі .

"Як голова делегації я працюю виключно в правому полі України. Мені наразі не до кінця зрозумілі правові підстави виклику мене як голови делегації, призначеного указом президента України, для заслуховування в одному з комітетів Верховної Ради України. Буду щиро вдячний за надання мені відповідних правових роз'яснень", - наголосив Кравчук у відповіді комітету Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 14 грудня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив Кравчука на зустріч, щоб почути роз'яснення щодо наміру провести в березні вибори на тимчасово окупованій території Донбасу.

17 грудня перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") повідомив, що Кравчук відмовився прийти на засідання комітету ВР.

У листопаді Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту й демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.