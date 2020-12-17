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ВР (14812) Кравчук (546) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827) Голос партія (512) Лозинський Роман (37)

Кравчук просить пояснити, на яких правових підставах його викликають у комітет ВР

Кравчук просить пояснити, на яких правових підставах його викликають у комітет ВР

Глава делегації України в ТКГ, перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук не бачить правових підстав своєї участі у зустрічі з членами комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, на яку його закликали пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в письмовій відповіді Кравчука на адресу профільного комітету, копію якої оприлюднив перший заступник голови парламентського комітету з питань організації державної влади, народний депутат Роман Лозинський (фракція "Голос") в соцмережі .

"Як голова делегації я працюю виключно в правому полі України. Мені наразі не до кінця зрозумілі правові підстави виклику мене як голови делегації, призначеного указом президента України, для заслуховування в одному з комітетів Верховної Ради України. Буду щиро вдячний за надання мені відповідних правових роз'яснень", - наголосив Кравчук у відповіді комітету Верховної Ради.

Також читайте: Кравчук відмовився прийти на засідання комітету Ради, - нардеп "Голосу" Лозинський

Як повідомлялося, 14 грудня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив Кравчука на зустріч, щоб почути роз'яснення щодо наміру провести в березні вибори на тимчасово окупованій території Донбасу.

17 грудня перший заступник голови комітету Роман Лозинський (фракція "Голос") повідомив, що Кравчук відмовився прийти на засідання комітету ВР.

У листопаді Кравчук заявив, що підготовлений українською стороною "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи містить пропозицію про повне припинення конфлікту й демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської області на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

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Топ коментарі
+15
тогда в 91м Украина не туда повернула, проголовав за ето, а не за Черновола..
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
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17.12.2020 14:55
+11
недокацапячил....
и етот недоумок был Президентом Украины....
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17.12.2020 14:40
+8
И ведь он прав . Он "общественник"
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17.12.2020 14:38
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И ведь он прав . Он "общественник"
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17.12.2020 14:38 Відповісти
да нет что то темнит Макарыч раньше он как минимум бигав у Раду и давал часа на 4 пояснения шо да как даже по Фокину также пояснял мол то его ЛИЧНЫЕ мнения и слова а не всего ТКГ...
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17.12.2020 14:47 Відповісти
Має право бо вже можливо демєнція у розпалі.
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17.12.2020 14:52 Відповісти
Ещё раз, официально - он никто. Хочет приходит, хочет - нет.
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17.12.2020 15:07 Відповісти
Официально - он глава делегации, или его текущая должность это полная профанация ?
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17.12.2020 15:16 Відповісти
Специально выделю -
У липні 2020 на громадських засадах став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі. Відповідне розпорядження №424 / 2020 рп від 30 липня опубліковано на сайті глави держави.
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17.12.2020 15:22 Відповісти
Ключевое здесь "став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі." это должность, а то что он за это деньги не получает "громадських засадах" это его личное дело.
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17.12.2020 15:37 Відповісти
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
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17.12.2020 15:41 Відповісти
Дочитайте статью до конца: Кроме того, действующее законодательство прямо предусматривает возможность выполнения работ на общественных началах в органах государственной власти и местного самоуправления. Например, согласноп. 9 ст. 39 Закона Украины «О местных государственных администрациях» от 09.04.99 г. № 586-XIVпредседатели местных госадминистраций создают с целью содействия осуществления полномочий местных администраций консультативные, совещательные и другие вспомогательные органы, службы и комиссии, члены которых выполняют свои функции на общественных началах.
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17.12.2020 15:45 Відповісти
Это я знаю, вопрос о юр. ответственности таких лиц. По сути её нет.
Пример, я госслужащий, вы на общественных началах помогаете мне в конкретном тендере.
Я накосячил, не без вашей помощи, вопрос - кого посадят?
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17.12.2020 15:56 Відповісти
Да у него действительно нет ни какой ответственности, и он никто и это конечно дает ему право плевать на вр как он это делал и будучи президентом. Но общественное начало к этому отношение не имеет. За него и его деятельность несет ответственность президент, и он его за шкирку должен притащить к высшему органу власти в нашей стране. А уж президента вр имеет право создать следственную комиссию по импичменту или как там и заслушивать президента. Так что Кравчук просто подставляет Зелю или они с такой радой пока себя богами чувствуют.
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17.12.2020 16:19 Відповісти
Так. И чего мы тогда сцепились?
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17.12.2020 16:30 Відповісти
Просто прояснили правду. Я для себя например кое что узнал из регламента вр. И я не считаю это сцепились, просто в процессе спорного диалога что то прояснилось.
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17.12.2020 16:54 Відповісти
Мир, дружба, кукуруза
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17.12.2020 17:09 Відповісти
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №302/2020Про зміни у складі делегації України для участі у Тристоронній контактній групі1. На часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 5 травня 2020 року № 167 «Про делегацію України для участі у Тристоронній контактній групі»:1) увести до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі КРАВЧУКА Леоніда Макаровича - Президента України у 1991 - 1994 роках, визначивши його главою делегації;
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17.12.2020 15:24 Відповісти
Ну и? https://www.president.gov.ua/documents/4242020-rp-34549
РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №424/2020-рп
Про представника України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях

1. Увільнити КУЧМУ Леоніда Даниловича від виконання обов'язків представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
2. Уповноважити Президента України у 1991 - 1994 роках КРАВЧУКА Леоніда Макаровича представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Л.Кравчук здійснює діяльність, що передбачена цим Розпорядженням, на громадських засадах.
3. Визнати таким, що втратило чинність, Розпорядження Президента України від 3 червня 2019 року № 57 «Про уповноваження Л.Кучми на участь у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях».
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
30 липня 2020 року
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17.12.2020 15:36 Відповісти
Ключевое здесь "став головою української делегації в Тристоронній контактній групі по врегулюванню російсько-українського конфлікту на Донбасі." это должность, а то что он за это деньги не получает "громадських засадах" это его личное дело.
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17.12.2020 15:38 Відповісти
Ну ладно, повторю и я
На общественных началах - Значение словосочетания «на общественных началах»
НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ
1. без https://kartaslov.ru/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 оплаты , в порядке общественной нагрузки или самодеятельности.
https://i.factor.ua/journals/nibu/2009/may/issue-38/article-53071.html -
Работа на общественных началах: соответствует интересам работодателя, но противоречит требованиям законодательства
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17.12.2020 15:43 Відповісти
- Еще не время, Клотильда, еще не время! Счастье, слава и деньги ожидают нас в передней. Пусть подождут…
В первом ряду, перед самым экраном, сидела Клотильда. Воспитанная на Шиллере и любительской колбасе…(с)
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17.12.2020 14:57 Відповісти
За ИиП
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17.12.2020 15:08 Відповісти
Просто у старого пердуна начинается звездная болезнь.
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17.12.2020 17:06 Відповісти
Но он умнее "новых лицц"
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17.12.2020 17:12 Відповісти
Дерьмо'с. Зеленое. Вот и все основания.
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17.12.2020 14:39 Відповісти
недокацапячил....
и етот недоумок был Президентом Украины....
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17.12.2020 14:40 Відповісти
Гопота пытается пошить в дурни фундатора Украины.Вы -плесень,по сравнению с ним.Вечная плесень.
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17.12.2020 14:42 Відповісти
Кравчук клав на дєпутатів,причому конкретно :
-Я під Єрмаком,фраєра !
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17.12.2020 14:43 Відповісти
дЕрмак мой босс! а вы кто такие?
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17.12.2020 14:47 Відповісти
Чувака послали, мол съезди, потри с русскими. Он сказал, мол а смысл, результата не будет. Ему -Ну нам быдлу нужно видимость работы показать, а то эти 73% начинают что-то подозревать.
-Ну давайте я дружбана старинного возьму.
-Да кого хочешь, лишь бы пыли побольше.

А ща -А кули вы теперь хотите?
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17.12.2020 14:48 Відповісти
Недопонимает,до туалета не успевает или забывает.Дед в неадеквате однозначно.Надо было Яроша назначить.
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17.12.2020 14:48 Відповісти
А мені цікаво чому тебе досі в СБУ не викликали для вручення підозри?
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17.12.2020 14:49 Відповісти
Вже не підсудний.
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17.12.2020 14:51 Відповісти
Макарич, патєнт на кравчучку ні в якому разі не віддавай.
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17.12.2020 14:50 Відповісти
Не хватало, ще щоб внуки діда на ковёр визивали...
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17.12.2020 14:52 Відповісти
тогда в 91м Украина не туда повернула, проголовав за ето, а не за Черновола..
с какой же кровью и болью исправляются ошибки,
а казалось бы бумажка вброшеная в ведро....
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17.12.2020 14:55 Відповісти
Засцяв кпссний ідеолог..
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17.12.2020 15:02 Відповісти
Ехехе, Леоніде Макаровиче фортуна дуже мінлива, а молоді фаворити обходять із нахабством молодого мустанга все частіше))
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17.12.2020 15:05 Відповісти
"Кравчук просит объяснить, на каких правовых основаниях его вызывают в комитет ВР
https://images.cnscdn.com/images/c/e/0/a/ce0a8f49d64662230e811d35006ef618/original.jpgГлава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук не видит правовых оснований своего участия во встрече"


СТАРИЙ КОМУНЯКА КОСИТЬ ПІД ДУРАЧКА
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17.12.2020 15:09 Відповісти
Позвольте, а по какому праву? - выпятив вперёд челюсть, запротестовал давно, в отличии от неё, всё понявший Клоссон, - Я подданный Британской Империи (с)
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17.12.2020 15:10 Відповісти
послал....похоже на то
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17.12.2020 15:11 Відповісти
Це той кравчук, на ганебну згадку про якого маленький ручний візочок народ назвав "Кравчучка"? Чому він все ще на волі? Чому?
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17.12.2020 15:12 Відповісти
Вата начинает визжать о законах и законности только тогда, когда ее хватают за жирное вымя.
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17.12.2020 15:19 Відповісти
Правильно він говорить. Він ніхто і його звати ніяк. Зелю тра викликати
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17.12.2020 15:39 Відповісти
зєля також недієздатний - дЄрмака треба викликати
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Похоже решил "затихариться", чувствует что-то неладное.
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17.12.2020 17:14 Відповісти
Його треба викликати не у ВР , а у НАБУ за незаконну передачу РФу ( ратифікації угод Алма-Атинських не було ) оперативно-тактичних ядерних ракет , яким чиеном вони зникли з ВСУ, та й взагалі розповів би чому продав і стратегічну авіацію та стратегічну ядерну зброю ???
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17.12.2020 18:34 Відповісти
 
 