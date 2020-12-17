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Масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі стартує 27 грудня, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн
Вакцинація в країнах Європейського Союзу стартує 27 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"27, 28 і 29 грудня вакцинація розпочнеться по всьому ЄС. Захистимо наших громадян разом", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз може передати близько 5% закупленої вакцини від COVID-19 бідним країнам. Зазначають, що 5% - це 65 млн доз.
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