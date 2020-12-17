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Масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі стартує 27 грудня, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі стартує 27 грудня, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн

Вакцинація в країнах Європейського Союзу стартує 27 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"27, 28 і 29 грудня вакцинація розпочнеться по всьому ЄС. Захистимо наших громадян разом", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз може передати близько 5% закупленої вакцини від COVID-19 бідним країнам. Зазначають, що 5% - це 65 млн доз.

Читайте: Байден обговорив питання України з главою Єврокомісії фон дер Ляєн і президентом Європейської Ради Мішелем
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А насильственная вакцинация планируется?
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17.12.2020 14:45 Відповісти
если "добровольцев" не будет около 2/3 будет и не добровольная вакцинация поголовья иначе теряется смысл вакцинации, если он вообще существует с данной вакциной.
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17.12.2020 14:52 Відповісти
Ні... розстріл на місці
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17.12.2020 14:52 Відповісти
Зондеркоманди вже сформовані
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17.12.2020 14:54 Відповісти
- А если они не захотят добровольно вакцинироваться?
- Тогда отключим газ...
Масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі стартує 27 грудня, - голова Єврокомісії фон дер Ляєн - Цензор.НЕТ 8547
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17.12.2020 16:50 Відповісти
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17.12.2020 18:32 Відповісти
Эта услуга зарезервирована только для эпилептических старушек.
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17.12.2020 15:07 Відповісти
А окурок с.ыт вакцинироваться! Чего же ты,дрянь,боишься? Она же испытана и сертифицирована?!
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17.12.2020 16:09 Відповісти
Как же так, а Зеленский говорил, что Украина получит вакцину одной из первых стран? Что вопрос у него на постоянном контроле.
Мы только одни из первых по количеству заболевших на душу населения даже при заниженной статистике.
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17.12.2020 16:13 Відповісти
 
 