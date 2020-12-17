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інвестори (435) Зелений тариф (416)

КСУ почав розгляд справи "зелених" тарифів без уваги до позицій інвесторів, - адвокат

КСУ почав розгляд справи

Інвестори в зелену енергетику стурбовані формальним підходом Конституційного суду України у справі щодо зелених тарифів, оскільки розгляд справи буде проходити в закритому режимі, без залучення сторін та без належної уваги до наданої суду позиції інвесторів.


Про це в ході прес-конференції заявив керуючий партнер юридичної компанії Arzinger, адвокат Тімур Бондарєв, коментуючи сьогоднішній розгляд справи в КСУ щодо нібито незаконності зелених тарифів у КСУ за поданням 47 народних депутатів.


"Суд прийняв рішення розглядати справу без залучення зацікавлених сторін, це теж нас трохи засмучує, оскільки справа дуже складна і активна участь представників асоціацій могла б допомогти суддям розібратись у цій справі", - заявив Бондарєв, додавши, що подання 47 народних депутатів є безпідставним.

За його словами, суд вирішив розглядати справу в письмовому і закритому режимі, хоча навіть у карантинних умовах міг би це якісно робити в режимі онлайн із залученням усіх сторін.
"Ще раз акцентую увагу на тому, що справа є дуже складною. Якраз в інтересах суду для того, щоб підтвердити свою неупередженість отримати прямі пояснення, поставити питання представникам індустрії. Ми цієї можливості не отримали", - сказав Бондарєв.
"Тим більш суд дивно сказав, що начебто додаткових матеріалів і додаткової інформації начебто немає. Хоча асоціації зробили шалену роботу, щоб допомогти розібратись, надали всі пояснення необхідні, аргументацію, чому вимоги є безпідставними і ми не розуміємо, чи будуть вони взяті до уваги і яким чином вони будуть розглянуті", - зазначив адвокат.
Разом із тим він наголосив, що інвестори все ж розраховують на врахування судом позиції інвесторів та асоціацій відновлюваної енергетики задля більш ґрунтовного та збалансованого розгляду справи.

Нагадаємо, в серпні 2020 року за позовом 47 народних депутатів, що входять в орбіту впливу олігарха Ігоря Коломойського, Конституційний суд відкрив провадження у справі про конституційність закону про зелені тарифи.
Роком раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Цензор.НЕТ повідомив, що обмірковує можливість подачі запиту до Конституційного Суду про конституційність виплати зелених тарифів на енергію з альтернативних джерел.
На думку співзасновника асоціації відновлюваної енергетики України Ігоря Тинного, народні депутати, дії яких пов'язані з інтересами бізнесменів Ігоря Коломойського і Віктора Пінчука, створюють тиск на виробників "зеленої" електроенергії, щоб погіршити інвесторам умови ведення бізнесу і полегшити можливість рейдерського захоплення цих підприємств.
На думку доктора юридичних наук, професора Ужгородського національного університету, радника голови Конституційного Суду України (2008-2010) Михайла Савчина, парламент України мав повноваження на введення "зелених" тарифів, які зараз намагаються оскаржити в Конституційному Суді.
Як зазначає юридичний радник компанії Арцінгер Ярослав Чекер, жодна країна в світі не ставить під сумнів законність "зелених" тарифів, визнання їх неконституційними в Україні стане катастрофою для інвестиційного іміджу країни.
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Топ коментарі
+4
"Формальный подход" - это когда думают об интересах миллионов потребителей, а не кучки спекулянтов?
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17.12.2020 15:24
+3
Совсем зебил? На Ахметку работаешь!
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17.12.2020 15:47
+2
Насправді правильно зроблять, якщо відмінять. Не може найбідніша країна Європи платити найвищу в світі ціну за кіловат/годину зеленої енергетики(сонячні панелі, вітряки і т.д.).
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17.12.2020 16:27
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Це гарний внесок для відкриття економічного безвізу, анонсованого Зеленським годину тому. Му-ха-ха-ха-ха!
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17.12.2020 15:16 Відповісти
"Формальный подход" - это когда думают об интересах миллионов потребителей, а не кучки спекулянтов?
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17.12.2020 15:24 Відповісти
А мульйони потрєбітєлєй це, напевно бєні-вєні і ахмєтки всілякі? Бо для простих мільйонів всі ці зебільні ігрища закінчаться черговим закінченням епохи зубожіння, пілять.
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17.12.2020 15:28 Відповісти
Совсем зебил? На Ахметку работаешь!
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17.12.2020 15:47 Відповісти
Это когда Украина все равно будет платить по Зеленым тарифам по решениям арбитража, ты все равно будешь хавать повышение тарифов для населения, а твой господин Коломойский будет продолжпть получать субсидии и вместе с Герсуом выводить миллиарды через схемы.
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17.12.2020 20:23 Відповісти
Не твоему ли господину Путину будут идти те самые "выведенные миллиарды"?
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18.12.2020 10:48 Відповісти
пошел на куй
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18.12.2020 18:46 Відповісти
Розігнати це корумповане кубло к небеням !!)))
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17.12.2020 15:48 Відповісти
Яке відношення КСУ має до цих тарифів? Давайте, розпустимо всі суди та органи влади і залишимо тільки КСУ керувати країною...
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17.12.2020 16:00 Відповісти
Насправді правильно зроблять, якщо відмінять. Не може найбідніша країна Європи платити найвищу в світі ціну за кіловат/годину зеленої енергетики(сонячні панелі, вітряки і т.д.).
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17.12.2020 16:27 Відповісти
"Напомним, в августе 2020 по иску 47 народных депутатов, входящих в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о зеленых тарифах." Источник: https://censor.net/ru/n3237553
Прежде чем комменты писать, неплохо было бы дочитать статью до конца😏
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17.12.2020 17:42 Відповісти
Дякуємо вам ясновельможний гетьмане петько олексійовичу, - найбільшому антикорупціонеру та антимародеру України за подаровані бені з ахметкою найвищі у світі тарифи для продажу на їхньої енергії!
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17.12.2020 19:57 Відповісти
Во первых, Порошенко как раз Зеленые тарифы снизил и дал возможность простым украинцам ставить станции под зеленый тариф а не только олигархам.
А во вторых, на старте зеленых тарифов на западе они были гораздо выше.
Но вы зедебилы этого не в курсе, потому что Коломойский просто дал вам команду гавкать.
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17.12.2020 20:25 Відповісти
 
 