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Мінагрополітики (1512) Лещенко Роман (126)

Новопризначений голова Мінагрополітики анонсував податкові пільги для виробників сільгосппродукції

Новопризначений голова Мінагрополітики анонсував податкові пільги для виробників сільгосппродукції

Міністр аграрної політики і продовольства України Роман Лещенко розповів про пріоритети в роботі міністерства, серед яких, зокрема, підтримка тваринництва і масштабна програма зрошення.

Про це Лещенко сказав під час виступу у Верховній Раді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"...Акцентувати увагу на підтримці молочного скотарства шляхом адресної дотації на утримання поголів'я, ввезенні якісного поголів'я", - сказав він.

Лещенко зазначив, що на сьогодні з падіння обсягів молока Україна перебуває на рівні 1946 року.

Також новий міністр наголосив на необхідності запровадити Держводагентство в структуру Мінагрополітики і почати масштабну програму зрошення.

"Ми хочемо змінити законодавство в частині водокористування і запустити найбільш масштабну програму, близько 2 млрд дол. залучених інвестицій на зрошення на півдні України", - сказав він.

Крім того, Лещенко анонсував програми стимулювання з податковими пільгами для виробників сільгосппродукції з високою доданою вартістю.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, сьогодні в ході засідання Верховна Рада призначила голову Держслужби з питань геодезії, картографії та кадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики і продовольства України.

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Про надои где?
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17.12.2020 15:36 Відповісти
Для "крутого специалиста в молочке" Лещенко, даю подсказку: СБЫТ, *****! Поинтересуйся для начала, по каким ценам и на каких условиях это самое молоко принимают молзаводы. А потом сравни с ценами за 1л. на полках магазина. А с налогами и с качеством поголовья, и без твоих соплей разберемся.
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17.12.2020 15:41 Відповісти
 
 