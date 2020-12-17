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інвестори (435) Верланов Сергій (153)

Інвестори не вірять, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією і реформ, - Верланов для Financial Times

Інвестори не вірять, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією і реформ, - Верланов для Financial Times

Враховуючи перерву в кредитуванні з боку МВФ і похмурі економічні перспективи попереду, Україна збирається зробити дуже ризикований крок: вийти на ринки капіталу з великим випуском боргу.

Про це пише ексглава ДПС Сергій Верланов у колонці для видання Financial Times "Боргові плани України дозволяють зробити сміливі припущення".

"Україна прагне вирішити проблему держборгу іншим способом, і він може бути помилковим. 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість залучити близько 3 млрд доларів тільки цього місяця, зокрема, 1 млрд доларів через єврооблігації і 2 млрд доларів через випуск внутрішніх казначейських векселів", - зазначив Сергій Верланов.

На його думку, ідея полягає в тому, щоб використовувати отримані як короткострокову "перехідну позику", яка дозволить уряду купити час, поки МВФ (ймовірно, незабаром) відновить надання позик країні.

"Але це дуже сміливе припущення. Насправді, якщо 2020 рік навчив нас чогось, то це того, що якщо щось може піти не так, то, ймовірно, так і буде. Пандемія коронавірусу покалічила українську економіку в першому і другому кварталах, але ці проблеми легко затьмарить друга хвиля пандемії, яка наростає", - йдеться в колонці Сергія Верланова.

Сергій Верланов наголосив, що COVID-19 і його економічні наслідки - це тільки одна частина проблеми. Тоді як друга - це відсутність впевненості серед інвесторів, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією та відновлення реформ.

"Merrill Lynch, JPMorgan, Citi і Morgan Stanley, ключові покупці українського боргу минулого року або скоротили свою експозицію, або повністю покинули позиції, посилаючись на зростання політичного ризику. І це підводить нас до головного, оскільки Україна повинна заплатити близько 5 млрд доларів зовнішнього і внутрішнього боргу в першій половині 2021 року. Важко уявити, що уряд зможе виплатити борги без підтримки МВФ", - упевнений Сергій Верланов.

Він також наголошує, що 2021 рік може стати "борговим цунамі" для України.

"Тепер додайте ще 3 млрд доларів у тримісячні або піврічні цінні папери, які уряд планує випустити в грудні, і ви отримаєте справжню картину потенційного "боргового цунамі", з яким зіткнеться Україна до червня 2021 року", - пояснив Сергій Верланов.

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Топ коментарі
+5
Тре бути ідіотом ,щоб повірити цим зеленим ідіотам ,майстрам імітацій ,виробникам локшини на вуха !!)))
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17.12.2020 15:44
+3
Інвестори розумнв люди і все їм ясно .Ну і нічого , корупціонери самі , будуть себе інвестувать !
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17.12.2020 15:43
+3
Це все одне кодло , але під різними вивісками .
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17.12.2020 16:04
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Інвестори розумнв люди і все їм ясно .Ну і нічого , корупціонери самі , будуть себе інвестувать !
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17.12.2020 15:43 Відповісти
Тре бути ідіотом ,щоб повірити цим зеленим ідіотам ,майстрам імітацій ,виробникам локшини на вуха !!)))
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17.12.2020 15:44 Відповісти
От папередник ,хотів відрубувать руки корупціонерам ,особливо тім ,хто буде красти в армії! Але ж не дпли , невдячні виборці !😈
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17.12.2020 15:48 Відповісти
Ну-ну,стьобайся далі !! На черзі до влади зажопінці,тому стьобайся далі!!!)))
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17.12.2020 15:57 Відповісти
Є файний лозунг всіх часів . Гірше не буде !😈
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17.12.2020 16:01 Відповісти
Це все одне кодло , але під різними вивісками .
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17.12.2020 16:04 Відповісти
Українці повсякчас мусят обирати яке лайно приємніше !!))
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17.12.2020 16:07 Відповісти
Знайшов, з ким "тьорки терти"... Це кацап лахтинський...
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17.12.2020 16:14 Відповісти
а у этого Сергея Верланова солнечная панель из брук не вываливается?
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17.12.2020 16:02 Відповісти
Млять! Перезанять, чтобы отдать часть другого долга - гениально ! А потом опять перезанять... И потом ещё... и ещё... и ещё...А там, глядишь, и время каденции закончилось...)
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17.12.2020 16:08 Відповісти
Воруют все!
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17.12.2020 16:37 Відповісти
Инвесторы же не зебараны.
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17.12.2020 16:53 Відповісти
 
 