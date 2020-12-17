Інвестори не вірять, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією і реформ, - Верланов для Financial Times

Враховуючи перерву в кредитуванні з боку МВФ і похмурі економічні перспективи попереду, Україна збирається зробити дуже ризикований крок: вийти на ринки капіталу з великим випуском боргу.

Про це пише ексглава ДПС Сергій Верланов у колонці для видання Financial Times "Боргові плани України дозволяють зробити сміливі припущення".

"Україна прагне вирішити проблему держборгу іншим способом, і він може бути помилковим. 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд розглядає можливість залучити близько 3 млрд доларів тільки цього місяця, зокрема, 1 млрд доларів через єврооблігації і 2 млрд доларів через випуск внутрішніх казначейських векселів", - зазначив Сергій Верланов.

На його думку, ідея полягає в тому, щоб використовувати отримані як короткострокову "перехідну позику", яка дозволить уряду купити час, поки МВФ (ймовірно, незабаром) відновить надання позик країні.

"Але це дуже сміливе припущення. Насправді, якщо 2020 рік навчив нас чогось, то це того, що якщо щось може піти не так, то, ймовірно, так і буде. Пандемія коронавірусу покалічила українську економіку в першому і другому кварталах, але ці проблеми легко затьмарить друга хвиля пандемії, яка наростає", - йдеться в колонці Сергія Верланова.

Сергій Верланов наголосив, що COVID-19 і його економічні наслідки - це тільки одна частина проблеми. Тоді як друга - це відсутність впевненості серед інвесторів, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією та відновлення реформ.

"Merrill Lynch, JPMorgan, Citi і Morgan Stanley, ключові покупці українського боргу минулого року або скоротили свою експозицію, або повністю покинули позиції, посилаючись на зростання політичного ризику. І це підводить нас до головного, оскільки Україна повинна заплатити близько 5 млрд доларів зовнішнього і внутрішнього боргу в першій половині 2021 року. Важко уявити, що уряд зможе виплатити борги без підтримки МВФ", - упевнений Сергій Верланов.

Він також наголошує, що 2021 рік може стати "борговим цунамі" для України.

"Тепер додайте ще 3 млрд доларів у тримісячні або піврічні цінні папери, які уряд планує випустити в грудні, і ви отримаєте справжню картину потенційного "боргового цунамі", з яким зіткнеться Україна до червня 2021 року", - пояснив Сергій Верланов.