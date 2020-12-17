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ВР (14812) Зеленський (22399) інвестиції (1994) Южаніна (193)

Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна

Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна

Законопроєкт про так званих "інвестиційних нянь" спрямований не на залучення реальних інвестицій, а на створення преференцій для окремих, наближених до Офісу Президента, олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила нардепка Ніна Южаніна.

"Сьогодні Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №3760 про так званих "інвестиційних нянь". Він від початку був спрямованим не на реальне залучення інвестицій в Україну та створення нових робочих місць, а на підтримку окремих платників податків — очевидно, бенефіціарів діяльності цієї влади", - підкреслила нардепка.

Вона зазначає, що тепер будівництво об’єктів інфраструктури для окремих інвесторів буде здійснюватися повністю за рахунок бюджетних коштів. "Для таких платників будуть встановлені індивідуальні пільгові ставки податків або їх звільнять від сплати певних податків, що суперечить ключовому принципу податкового законодавства — нейтральності оподаткування".

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"А сам інвестиційний проєкт можна буде реалізувати у будь-якому регіоні України, навіть у центрі столиці, що аж ніяк не відповідає проголошеним намірам діючої влади щодо підтримки депресивних територій. При цьому підтримка надаватиметься не тільки в переробній промисловості, де найбільше створюється додана вартість, а ще й у добувній промисловості", – зазначає парламентарка.

Крім того, за словами нардепки, закон не стимулює створення робочих місць з конкурентним зарплатою.

Вона також зауважує, що закон не стимулює створення робочих місць із конкурентною зарплатою. "Вона лише на 15% повинна перевищувати розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у відповідному регіоні. Я пропонувала зобов’язати інвестора встановити рівень зарплати, що буде не менше 2-х розмірів мінімальної заробітної плати, адже виходить так, що інвесторам буде надано значні податкові пільги, а на оплаті праці людей дозволять економити", – пояснила Южаніна.

За словами жителя півдня, автори вирішили зменшити і кількість робочих місць: "У редакції президента було не менше 150 нових робочих місць щорічно, в остаточній версії законопрєкту - не менше 80 нових робочих місць протягом всього терміну реалізації проєкту (тобто за 5 років)".

Южаніна зазначає: на словах влада бореться з офшорами, а на ділі навпаки - всіляко дбає про їхнє існування.

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"Проєктом передбачено, що заявниками можуть бути юридичні особи, до 50% статутного капіталу яких належить іншим особам, які зареєстровані в країнах з офшорним статусом. Тобто до 50% звільнених від оподаткування в Україні прибутків інвестора будуть виведені в офшорні зони", - застерігає Южаніна.

Нардепка робить висновок, що прийнятий закон - лобістський, він не дасть нічого економіці України.

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Топ коментарі
+8
А вы чего-то другого ожидали?
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17.12.2020 15:48
+5
На такой узаконенный наглый и открытый грабеж бюджета, а значит и народа Украины не решался даже Янукович.
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17.12.2020 15:51
+5
Вава, тобі пора до кернеса на консультацію.
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17.12.2020 15:52
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А вы чего-то другого ожидали?
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17.12.2020 15:48 Відповісти
Бебісіттера для Бубочки !!!)))
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17.12.2020 16:01 Відповісти
Главный принцип жизни зеленого барыги

Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна - Цензор.НЕТ 7914
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17.12.2020 16:38 Відповісти
100%
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17.12.2020 15:49 Відповісти
На такой узаконенный наглый и открытый грабеж бюджета, а значит и народа Украины не решался даже Янукович.
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17.12.2020 15:51 Відповісти
тут без комментариев - дитятко еще не подросло, все о нянях мечтает...
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17.12.2020 15:51 Відповісти
Вава, тобі пора до кернеса на консультацію.
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17.12.2020 15:52 Відповісти
южаніна має все життя добувати вугілля щоб зменшити собівартість за свої злодіяння нації, а саме проштовхування злодійських митних поборів через верзраду , ця ворог особа у схемах порошенко вже довго доять українців
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17.12.2020 15:54 Відповісти
Пороху до злодіяній вашого потерпілого уклоніста ще рости і рости скоро Яника переплюне
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17.12.2020 16:03 Відповісти
Зеля уже переплюнул и давно. И по жадности и по тупости.
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17.12.2020 16:38 Відповісти
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html це цю європу порох нам сватає - при яничарах митні побори на вантажівки був 1500 -4500 дол , а при незлодійльному від 25 000 дл 45000 тисяч тиг же долларів , далі писати ?
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17.12.2020 21:08 Відповісти
Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5209
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17.12.2020 16:44 Відповісти
Это нам смешно. А для зебилов это слишком сложно.
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17.12.2020 21:48 Відповісти
купите бубе зеленый шарик - най дитя бавиться..
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17.12.2020 15:58 Відповісти
Які реальні інвестори в 100% корумповану країну з невизначеним майбутнім !!))))
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17.12.2020 16:00 Відповісти
А чого ви очікували ?
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17.12.2020 16:48 Відповісти
Офшоры большое зло! Почему об этом никто не говорит!?
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18.12.2020 02:16 Відповісти
 
 