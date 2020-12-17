Гармаш: представник "ДНР" Ніканоров образив мене "брудним словом" на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі
Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив про використання на свою адресу нецензурної лайки з боку представника терористичної організації "ДНР" Ніканорова.
Про це Гармаш розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Почалося з того, що маріонетки РФ з ОРДЛО занадто активно почали заявляти про те, що саме вони, а не Росія, є стороною конфлікту, стороною переговорів і навіть членом ТКГ... Щоб припинити їхні маніпуляції, я всього-навсього почав цитувати витяги з Мінських документів, де чітко зазначено, хто є членами ТКГ, стороною конфлікту і стороною переговорів. Просто цитував протоколи та угоди! Я був готовий до професійної, аргументованої дискусії, що базувалася б на документах та міжнародному праві. Але у відповідь люди, які отримують зарплату в російських рублях, стали навперебій кричати "хто він такий?" і практично закрикувати мій виступ. У ході цього хаосу якийсь пан Ніканоров, брат "міністра" Ніканорова, а, за сумісництвом, виявляється, цілий "голова адміністрації глави ДНР", зі спотвореним від люті обличчям назвав мене брудним словом, вживати яке чесна людина може лише тоді, коли вона або свічку тримала, або сама брала участь у моєму гріхопадінні", - написав Гармаш.
При цьому, зазначає він, ОБСЄ не помітила факту прямої образи члена української делегації з боку нелегітимного учасника переговорів.
"Я розцінюю це як спробу ОБСЄ усунути з процесу обговорення моделі майбутнього Донбасу півтора мільйона переселенців, і створення, таким чином, ґрунту для конфлікту в майбутньому між переселенцями і людьми, мізки яких сьогодні щодня промиваються російською пропагандою. По суті, це є провокацією громадянського конфлікту в Україні з боку ОБСЄ", - робить висновок Гармаш, додаючи, що вчорашній інцидент показав неспроможність ОБСЄ як модератора переговорів.
Представник України в ТКГ заявив, що очікує вибачень за те, що трапилося.
"Я сподіваюся, що вчорашній інцидент отримає відповідну реакцію з боку МЗС України у вигляді нот МЗС РФ та ОБСЄ. Я чекаю вибачень від ОБСЄ, яка "не помічає" прямих образ членів української делегації; від делегації РФ, яка запросила хамів для участі в переговорах, і безпосередньо від брата подруги Пушиліна Ніканорова, який дозволив собі використати лексику, звичну в "адміністрації глави" "республіки", але неприйнятну для дипломатичних процесів", - наголосив Гармаш.
Будь ласка, зачекайте...
Нет, это просто тебя, принцесска, три-два-разом назвали - на что тут реагировать?
Тут надо иметь крепкие нервы и железный экран между Вами и донецкими, луганскими , кацапскими ДИКАРЯМИ
Но Вы же ради Украины в ТКГ ? Тогда не расслабляйтесь
Мли своя оскорбленная шкурка ближе чем убитые и раненые солдаты?
По-друге,вони не входять в ТКГ,а представляють ОРДЛО від імені вимушених переселенців,щось типу консультантів-спостерігачів,які не впливають на прийняття рішень (замість розкритикованої https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/13/7243567/ консультаційної ради ) ,таким чином легітимізуючи присутніх представників терористів-Дейнего і Ніконорову.
Я не проти,нехай сидить.Але крім освітлення деяких процесів в Мінську,більш нічим він там не корисний.
Да, пока он только своей истерикой позорит Украину.
ті, що тікають з окупованих територій на неокуповану частину України не біженці, а внутрішньо переміщені особи.
Этот Никоноров своим хамским выступлением показал, что они, члены-представители ОРДЛО не собираются строить ни какие либо мирные соглашения. Фактически они выступают только с ультиматумом, шантажом и угрозами к Украине.
Очевидно было еще с 2015 года - что єти "переговоры", кроме обмена пленными, не имеют никакого смысла. А когда гармаши там сидят и сочиняют опусы про смотрение в глаза, орки и ведут себя соответственно - нагло.
Это справедливо..
Тут больше нечего сказать.
Не спорить с придурками!
Это они лезут в Украину. Это она им надо. Если они стали самостийными, так пусть самостийно йдут Куйлу в жопуууу.....что не понятно? Какое то москвореченское недоразвитое ЧМО с непонятным генетически ошибочным кодом будет хлЕбало открывать....
Те, що Гармаш тут художньо оповів - то просто ганьба для чоловіка і українця. Втім - ми уже перестали навіть дивуватися від екземплярів з цієї ТГК...
Не треба такого терпіти, треба відстоювати свої інтереси і гідність, не вистачало щоб собака приручена кацапами гарчала на свого господаря