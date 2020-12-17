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зневага (51) Тристороння контактна група (827) Гармаш (136)

Гармаш: представник "ДНР" Ніканоров образив мене "брудним словом" на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі

Гармаш: представник

Представник України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив про використання на свою адресу нецензурної лайки з боку представника терористичної організації "ДНР" Ніканорова.

Про це Гармаш розповів у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Почалося з того, що маріонетки РФ з ОРДЛО занадто активно почали заявляти про те, що саме вони, а не Росія, є стороною конфлікту, стороною переговорів і навіть членом ТКГ... Щоб припинити їхні маніпуляції, я всього-навсього почав цитувати витяги з Мінських документів, де чітко зазначено, хто є членами ТКГ, стороною конфлікту і стороною переговорів. Просто цитував протоколи та угоди! Я був готовий до професійної, аргументованої дискусії, що базувалася б на документах та міжнародному праві. Але у відповідь люди, які отримують зарплату в російських рублях, стали навперебій кричати "хто він такий?" і практично закрикувати мій виступ. У ході цього хаосу якийсь пан Ніканоров, брат "міністра" Ніканорова, а, за сумісництвом, виявляється, цілий "голова адміністрації глави ДНР", зі спотвореним від люті обличчям назвав мене брудним словом, вживати яке чесна людина може лише тоді, коли вона або свічку тримала, або сама брала участь у моєму гріхопадінні", - написав Гармаш.

При цьому, зазначає він, ОБСЄ не помітила факту прямої образи члена української делегації з боку нелегітимного учасника переговорів.

"Я розцінюю це як спробу ОБСЄ усунути з процесу обговорення моделі майбутнього Донбасу півтора мільйона переселенців, і створення, таким чином, ґрунту для конфлікту в майбутньому між переселенцями і людьми, мізки яких сьогодні щодня промиваються російською пропагандою. По суті, це є провокацією громадянського конфлікту в Україні з боку ОБСЄ", - робить висновок Гармаш, додаючи, що вчорашній інцидент показав неспроможність ОБСЄ як модератора переговорів.

Читайте також: Росія в ТКГ блокує процес обміну, вимагаючи неможливого - процесуального очищення раніше звільнених Україною 9 осіб, які невідомо де перебувають, - Гармаш

Представник України в ТКГ заявив, що очікує вибачень за те, що трапилося.

"Я сподіваюся, що вчорашній інцидент отримає відповідну реакцію з боку МЗС України у вигляді нот МЗС РФ та ОБСЄ. Я чекаю вибачень від ОБСЄ, яка "не помічає" прямих образ членів української делегації; від делегації РФ, яка запросила хамів для участі в переговорах, і безпосередньо від брата подруги Пушиліна Ніканорова, який дозволив собі використати лексику, звичну в "адміністрації глави" "республіки", але неприйнятну для дипломатичних процесів", - наголосив Гармаш.

Гармаш: представник ДНР Ніканоров образив мене брудним словом на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі 01
Гармаш: представник ДНР Ніканоров образив мене брудним словом на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі 02
Гармаш: представник ДНР Ніканоров образив мене брудним словом на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі 03
Гармаш: представник ДНР Ніканоров образив мене брудним словом на засіданні ТКГ, а ОБСЄ закрила на це очі 04
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Топ коментарі
+71
Заканчивать надо этот балаган,они просто издеваются над суверенным государством.Закрыть границы и...пока все.
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17.12.2020 16:09
+67
Попросите помощи у Эрдогана и Алиева, они пекрасные и результативные переговорщиуи
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17.12.2020 16:07
+38
А вы другого ожидали от диких обезьян?
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17.12.2020 16:11
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Попросите помощи у Эрдогана и Алиева, они пекрасные и результативные переговорщиуи
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17.12.2020 16:07 Відповісти
Низзя. Там же наши люди
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17.12.2020 16:09 Відповісти
И парад в Донецке уже бы принимали.
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17.12.2020 16:11 Відповісти
Эрдоган смачно харкнул в епло Ботоксному Педофилу в Наг. Карабахе)))
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17.12.2020 16:15 Відповісти
а также двум другим Минским посредникам по Карабаху - Франции и США. и не прогадал.
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17.12.2020 16:36 Відповісти
Заканчивать надо этот балаган,они просто издеваются над суверенным государством.Закрыть границы и...пока все.
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17.12.2020 16:09 Відповісти
Наберіть депутан з президентської фракції, вони росіским матом в житті розмовляють, якраз будуть перекрикувати днирів.
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17.12.2020 16:10 Відповісти
Вони будуть цілуватися з "нашими людьми" із Орділо взасос
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17.12.2020 17:20 Відповісти
Что поделаешь, - такой стиль общения. Говорят, чтобы наладить коммуникацию, надо разговаривать с той стороной на понятном для нее языке.
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17.12.2020 16:10 Відповісти
Тут интересна реакция на мат в свою сторону от чувака для которого убитые наши солдаты - "ниче страшного".
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17.12.2020 16:27 Відповісти
а что за слово
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17.12.2020 16:10 Відповісти
грехопадное.
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17.12.2020 16:12 Відповісти
содомит
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17.12.2020 16:16 Відповісти
Ректальный...
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17.12.2020 16:28 Відповісти
Зачем было реагировать на пустое место, у этого животного была задача психологической атаки, и к нашему прискорбию твари это удалось, думай прежде всего о том что в застенках этого гестапо страдают наши люди.
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17.12.2020 16:10 Відповісти
А в чому то оскорблєніє??
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17.12.2020 16:10 Відповісти
А вы другого ожидали от диких обезьян?
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17.12.2020 16:11 Відповісти
Треба було заїхати в рило сепару лугандонському.Якщо ОБСЄ глухе,то і сліпе,на них зважати марно.Нікчемна контора про просиранню грошей те ОБСЄ
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17.12.2020 16:12 Відповісти
Ніззя. Он же наш людин😂
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17.12.2020 16:14 Відповісти
То не "людин",то бібізян
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17.12.2020 16:17 Відповісти
Тиха. А то зірвеш стійке рикошетне, неприцільне перемірья
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17.12.2020 16:20 Відповісти
Та да.
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17.12.2020 16:23 Відповісти
то лише українські вчилки, мєнти махають своїми граблями на слова, що їм не сподобалися, бо на більше не вистачає розвитку. УДарили словом, дай словом у відповідь. Ударили кулаком - захищайся кулаком. А слово - кулак - не катіт. Вже.
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17.12.2020 16:31 Відповісти
А як??? Порадь, будь ласка, якщо ця пика з монітора торчить
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17.12.2020 16:31 Відповісти
"Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса"
Нет, это просто тебя, принцесска, три-два-разом назвали - на что тут реагировать?
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17.12.2020 16:13 Відповісти
Ты гля, обиделся. Це "неприцельный обстрел рикошетом", не звертай уваги...
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17.12.2020 16:13 Відповісти
Так то какие-то солдаты, а тут сам Гармаш стал жертвой этой войны!
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17.12.2020 16:20 Відповісти
Гармаш , Вы знали с кем будете иметь дело , потому не давайте возможность ПРОВОКАТОРАМ выпихнуть Вас их переговорного процесса
Тут надо иметь крепкие нервы и железный экран между Вами и донецкими, луганскими , кацапскими ДИКАРЯМИ
Но Вы же ради Украины в ТКГ ? Тогда не расслабляйтесь
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17.12.2020 16:14 Відповісти
А не лучше ли заменить истеричного журналиста нормальным дипломатом?
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Нормальный, это который утрется, и дальше будет ныть про мЫр с кацапами, которые ненавидят все украинское? Таких как кравчук с фокиным? Ты или ватник, или идиот.
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17.12.2020 23:37 Відповісти
ТКГ поддержана Россией как орган который примет капитуляцию Украины, другой цели у него нет. Не понятна цель участия Украинской делегации в этом бесполезном органе, вопросы обмена пленными решаются на более высоком уровне, очень бы хотелось узнать стоимость которую мы выделяем на содержание этой группы
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18.12.2020 04:02 Відповісти
У павиана банан забрали еще и цитировать соглашение начал, какая бибизяна столько инфы выдержит.
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17.12.2020 16:14 Відповісти
Ви ж умные - знаете шо написать шоб не "сорвать мирный процесс". Вот и пишите.
Мли своя оскорбленная шкурка ближе чем убитые и раненые солдаты?
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17.12.2020 16:16 Відповісти
А що там взагалі робило те ордловське ніщо? Тристороння КГ. Ми, обсє, кацапи. А та істота до чого?
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17.12.2020 16:16 Відповісти
Очевидно,Гармаша,Казанського,Горана і Лібстера така ситуація влаштовує.Якби ще терористи не матюкалися,було б вобщє зашибісь.
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Казанського я б викреслив .
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Взагалі їх "запрощують" кацапи або обсє, і тих небагатьох патріотів, яких ватний клоун відрядив до переговорної групи немає вибору - або виходь з переговорної групи і залишай там кравчуків-фокіних-орестовичів, які залюбки здадуть усе що можна, або залишайся і дивись на усю цю клоунаду з боку кацапских окупантів, та їх ручних мавпачок.
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17.12.2020 23:42 Відповісти
По-перше,Кравчук(як і Кучма) ,-нічого не вирішує самостійно,а виконує інструкції з ОПи,й присутність Казанського з Гармашем,що сидять на табуреточці збоку,йому до одного місця.
По-друге,вони не входять в ТКГ,а представляють ОРДЛО від імені вимушених переселенців,щось типу консультантів-спостерігачів,які не впливають на прийняття рішень (замість розкритикованої https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/13/7243567/ консультаційної ради ) ,таким чином легітимізуючи присутніх представників терористів-Дейнего і Ніконорову.
Я не проти,нехай сидить.Але крім освітлення деяких процесів в Мінську,більш нічим він там не корисний.
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18.12.2020 00:09 Відповісти
Оказывается ОБСЕ не только слепое но и глухое.
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17.12.2020 16:17 Відповісти
а шо не так? Если для гармаша ниче страшного когда убивают украинских солдат во время перемирия, то мат в свою сторону он вообще не должен замечать.
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17.12.2020 16:21 Відповісти
Гармаш представляет Украину,и его оскорбление является оскорблением Украины.Не?
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17.12.2020 16:28 Відповісти
Гармаш представляет беженцев Донбасса, но ни их, ни Украину не упоминает в списке оскорбленных, а только себя.
Да, пока он только своей истерикой позорит Украину.
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17.12.2020 16:34 Відповісти
https://censor.net/ua/user/453053, біженець це особа, яка тікає від бойових дій у власній країні в іншу країну.
ті, що тікають з окупованих територій на неокуповану частину України не біженці, а внутрішньо переміщені особи.
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17.12.2020 17:01 Відповісти
А когда єти гармаши отмазывают орков рассказывая про "стрельбу рикошетом" єто не оскорбление?
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17.12.2020 16:35 Відповісти
Это разные вопросы "рикошет" и "прямое оскорбление". А на переговорах оскорбление противоположной кого либо с другой стороны это оскорбление всех участников переговоров во первых. А главное это оскорбление всех украинцев. Фактически после таких оскорблений надо останавливать переговоры пока вот этого хама который нецензурно оскорбил украинского представителя не убрали от переговоров и с ним уже больше не общались.
Этот Никоноров своим хамским выступлением показал, что они, члены-представители ОРДЛО не собираются строить ни какие либо мирные соглашения. Фактически они выступают только с ультиматумом, шантажом и угрозами к Украине.
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17.12.2020 16:48 Відповісти
Серьезно? Вы только счас єто увидели?

Очевидно было еще с 2015 года - что єти "переговоры", кроме обмена пленными, не имеют никакого смысла. А когда гармаши там сидят и сочиняют опусы про смотрение в глаза, орки и ведут себя соответственно - нагло.
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17.12.2020 16:59 Відповісти
Не. Переговоры с оккупантами - это чистый криминал и нарушение Конституции, эта уголовная падла представляет только зеленый (или шоколадный до этого) сброд, т.е. элитку нашей банановой республики.
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17.12.2020 16:35 Відповісти
ОБСЕ не только слепое - глухое но и импотентное
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17.12.2020 17:31 Відповісти
За 4 роки на теперішньому 0 вже давно можна було поставити на ВОПах по 3-4 автоматизовані кулемети + тепловізори і управляти з далеку. Але ні потрібно людей ставити.
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17.12.2020 16:18 Відповісти
Треба було йому відповісти словами Дубинського ( на адресу Шмигаля ) ,, і підкреслити що це така думка саме Дубнського , стосовно керівників ДиРи . ! .
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17.12.2020 16:19 Відповісти
Надо было просто зарядить этому утырку в ..бальник. Тогда ОБСЕ быстро-бы все заметила ...
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17.12.2020 16:19 Відповісти
Надо уметь отстаивать свои убеждения - иначе скажут «СЛАБАК»
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17.12.2020 16:19 Відповісти
Надо все вопросы решать в конструктивном ключе. Что то затянулись переговоры.
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17.12.2020 16:21 Відповісти
Звикай.Вас для цього зелені туди направили.
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17.12.2020 16:23 Відповісти
С ****** или по сучьи или никак. Вы зря вообще с этим быдлом садитесь за один стол,этим самым вы опускаетесь до их уровня . Марк Твен сказал ,никогда не дискутируйте с идиотом ,вы опуститесь до его уровня и он вас всё равно победит своим богатым опытом идиота. Так что ребятки вы или должны быть одного с ними уровня и вести с ними разговор как они понимают либо вообще исключите с этим быдлом общение ,культурного языка эти недоноски никогда не употребляли и не знают что это.Вот если бы Гармаш засадил этому быдлу в глаз на оскорбление то они бы аплодировали ему стоя и сидели бы как мыши под веником.
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17.12.2020 16:25 Відповісти
Как засадил?Через монитор?
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17.12.2020 16:33 Відповісти
В зоопарках на клетках с обезьянами висит предупреждение, что они кидаются собственным дерьмом. Мол. осторожнее с ними, если что - не обижайтесь. А тут -Марьиванна, он обзывается.
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17.12.2020 16:27 Відповісти
"Вас ожидаєт гражданка Ніканорова".
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17.12.2020 16:33 Відповісти
Я бы наших предателей типа Гармаша и всяких там Кучм и Кравчуков тоже бы без устали обзывал. Мог бы конечно, привести 53 статью Конституции Украины, что наши иудушки и пославшие их Верховные Главнокомандующие, прямо нарушают, но видимо они и так в теме.
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17.12.2020 16:33 Відповісти
Ты черт тут не смешивай всех подряд. Гармаш - патриот Украины.
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17.12.2020 17:37 Відповісти
И что? По какому закону и по какой Конституции Гармаш ведет переговоры с террористами и оккупантами? Есть номера статей? Как юридически регламентирована работа ТКГ? Да никак, и не надо политическую целесообразность понимать иначе, чем уголовщину . Такие патриоты в свое время на заседании СНБО сдали Крым.
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17.12.2020 17:48 Відповісти
А пригласить его выйти в коридор ?
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17.12.2020 16:33 Відповісти
там пол грязный, пиджак потом не ототрешь
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17.12.2020 16:40 Відповісти
Вийті в калідор?! Нє , та ви шо! Воно (Гармаш), згадало, шо матюкатися у відповідь не можна! І пику цій потворі ніканоровій розбити не можна за її матюки І це людина, яка втратила ВСЕ на окуповіній території?!
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17.12.2020 16:44 Відповісти
Со свиньями по свински.Берите пример с Москаля который в дискуссиях с лугандонами использовал понятный для этих зверушек язык.
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17.12.2020 16:35 Відповісти
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17.12.2020 19:53 Відповісти
Как бы. Сережа, тебе интеллигентнее сказать ...? Садясь играть с шулерами за стол, глупо ожидать выиграша и хороших манер. Не знал? Новость?
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17.12.2020 16:38 Відповісти
Ні чого з чортами обдроченцями , за один стіл сідать , а потім ображаться.
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17.12.2020 16:46 Відповісти
В кацапів все зводиться на «пасасать» і гомосятину-це ************ мавпи.
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17.12.2020 16:50 Відповісти
вообще то, ткг - ТРЕХ-сторонняя контактная группа. ТРИ стороны там это Украина, Россия и ОБСЕ. Что там забыл представитель террористической организации? С самого начала нельзя было эти даже термины вводить, ордло, статус и т.д. У нас есть две области, часть которых оуккупировала РФ при поддержке коллаборантов. Все. Теперь сами запутались, и не поймешь, кто враг, а кто просто тупой.
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17.12.2020 16:59 Відповісти
А какого, извините, хрена там "представители ОРДЛО" отираються? То же мне "субъекты" переговоров.
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17.12.2020 17:02 Відповісти
Кстати, высказывание или крик собеседнику в виде нецензурных выражений , если мне не изменяет память, во всем мире расценивается как угроза его жизни. А в данном случае услышав нецензурное высказывание при свидетелях в свой адрес, Гармаш мог бы и вправе встать и заявить: "От господина Никанорова в мою сторону прозвучала угроза моей жизни, поэтому я защищая свою честь, жизнь и достоинство обязан дать хаму хорошую оплеуху". Потом Сергей встал бы да врезал по пиці зарвавшемуся хаму хорошую оплеуху.
Это справедливо..
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17.12.2020 17:04 Відповісти
он ещё и ябеда
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17.12.2020 17:08 Відповісти
Своим грязным ругательством недоумок Никифоров подтверждает, что нацистско-фашистская Россия для войны с Украиной использует обыкновенных бандитов и отморозков, а эти никогда не согласятся жить в каком либо мало мальски правовом государстве, им комфортно проживать в уголовной среде где правят такие же недоумки и бандиты как он сам, этот Никифоров. Каковую среду они уже создали в той же ОРДЛе.
Тут больше нечего сказать.
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17.12.2020 17:22 Відповісти
Получается то что является образом жизни для лугандонца,презирается украинцем,но есть похвалой для обсешника.
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17.12.2020 17:26 Відповісти
Проблема не в том, что оскорбили этого терпилу "грязными словами". Его обоср...ли, а он просто пожаловался мамочке. Как минимум нужно было заехать кулаком в челюсть.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Сказочный идиот. Он там хотел комплементы и цветы с подарками?
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17.12.2020 18:19 Відповісти
Есть только один способ победить идиота в споре.
Не спорить с придурками!
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17.12.2020 18:34 Відповісти
З терористами не ведуть переговори, терористів знищують.
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17.12.2020 18:45 Відповісти
А че он нам рыдает ...этот Гармаш? Дык надо было его, ************** гамно, в три этажа послать!!!
Это они лезут в Украину. Это она им надо. Если они стали самостийными, так пусть самостийно йдут Куйлу в жопуууу.....что не понятно? Какое то москвореченское недоразвитое ЧМО с непонятным генетически ошибочным кодом будет хлЕбало открывать....
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17.12.2020 18:49 Відповісти
Зачем об этомт громогласно заявлять? Эта ТГК только для того и существует, что бы делат видимость, "шо шото там происходит". А на самом деле там НИЧЕГО по существу происходить и не может. Разве, что пи....расами друг друга обзывать.
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17.12.2020 19:27 Відповісти
Цей Гармаш виглядає, як молодий здоровий амбал, а, насправді боягузливий шмаркатий баран. Насамперед - на таке "гріхопадіння" чоловіки відповідають адекватно і дають по морді. А. по-друге - коли тебе (вибачте) прилюдно відху.сосили, то про це не треба скавулити на весь світ.
Те, що Гармаш тут художньо оповів - то просто ганьба для чоловіка і українця. Втім - ми уже перестали навіть дивуватися від екземплярів з цієї ТГК...
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17.12.2020 20:10 Відповісти
Не можна сприймати сепарів сурьйозно - це собаки Маскви і з Масквою ведуться перемови, тим паче бити сепарів, ще не час їх бити і не місто бо це поставе їх на одну ступінь з Україною і покаже усьому світу що у нас конфлікт між українцями (громадянська війна). Просто треба було цих обдроченців послати на хрєн і не слухати, а розмовляти тільки з кацапами як що на то пішло.
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17.12.2020 21:15 Відповісти
іди Єрмаку пожалійся, може приголубить. шо ти їм читаєш Мінські домовленності? Їх шеф Пургін із села Мале Пургіно десь з під Ардатова читати вміє тільки вивіски в Мокшанську. Звучить як анекдот - мордвин Малофеєв, чечен Сурков, чуваш Бородай, мордвин Гіркін створили партію захисту російської мови, але ждуть освяти від путіна. Слід прислухатись до висновку Уістона Черчилля, який у тридцятому році більш чітко означив членів руського міра - це стада бабуїнів, які бігають по росії, вже все пожерли, хочуть вибігти за кордон.
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17.12.2020 20:19 Відповісти
ОБСЄ це теж вилупки які частково фінансуються Масковю десь біля 20 %, про кацапських розвідників у ОБСЄ вже мовчу.
Не треба такого терпіти, треба відстоювати свої інтереси і гідність, не вистачало щоб собака приручена кацапами гарчала на свого господаря
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17.12.2020 21:11 Відповісти
Гамрмаш и Казанский единственные нормальные люди в этой так называемой ткг, что они там делают?,- не понятно, ибо с одной стороны в этой так называемой ткг террористы, а с другой предатель кравчук, у которого, как известно нет претензий к убийцам украинцев и арестович, который, как все уже поняли пресс-секретарь этих террористов.
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19.12.2020 22:33 Відповісти
 
 