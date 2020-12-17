Російські пропагандисти підробили "Армія FM" в Google Play Store, - Міноборони

У магазині додатків для Android з'явився додаток "Армія FM онлайн", яке транслює ворожу пропагандистську музику.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора. Ворог не полишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів і намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій", - сказано в повідомленні.

В оборонному відомстві нагадали, що в листопаді в м.Щастя Луганської області на частоті близької до "Армії ФМ" почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ".

"Тепер з'явився псевдо додаток "Армія FM онлайн", яке ніякого стосунку до "Першого українського військового радіо" не має і транслює ворожу пропагандистську музику", - підкреслили в Міноборони.

На сторінці додатка "Армія FM онлайн" в Google Play Market зазначено, що воно існує з вересня 2019 року і було завантажено понад 500 разів. Відгуки користувачів - переважно негативні.











