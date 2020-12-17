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Російські пропагандисти підробили "Армія FM" в Google Play Store, - Міноборони

Російські пропагандисти підробили

У магазині додатків для Android з'явився додаток "Армія FM онлайн", яке транслює ворожу пропагандистську музику.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Підозрюється, що цей додаток є одним із проявів інформаційно-психологічних операцій держави-агресора. Ворог не полишає спроб знайти шляхи впливу на українських воїнів і намагається проникнути в інформаційний простір України з використанням новітніх технологій", - сказано в повідомленні.

В оборонному відомстві нагадали, що в листопаді в м.Щастя Луганської області на частоті близької до "Армії ФМ" почало транслюватися радіо РФ "Комбат ФМ".

"Тепер з'явився псевдо додаток "Армія FM онлайн", яке ніякого стосунку до "Першого українського військового радіо" не має і транслює ворожу пропагандистську музику", - підкреслили в Міноборони.

На сторінці додатка "Армія FM онлайн" в Google Play Market зазначено, що воно існує з вересня 2019 року і було завантажено понад 500 разів. Відгуки користувачів - переважно негативні.

Російські пропагандисти підробили Армія FM в Google Play Store, - Міноборони 01
Російські пропагандисти підробили Армія FM в Google Play Store, - Міноборони 02
Російські пропагандисти підробили Армія FM в Google Play Store, - Міноборони 03
Російські пропагандисти підробили Армія FM в Google Play Store, - Міноборони 04
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Топ коментарі
+7
Наскільки важлива інформаційна складова війни.
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17.12.2020 16:17
+7
там есть кнопка пожаловаться. заходим жалуемся на подделку
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17.12.2020 16:27
+6
Коментарі про радіво супер ))
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17.12.2020 16:18
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Наскільки важлива інформаційна складова війни.
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17.12.2020 16:17 Відповісти
Коментарі про радіво супер ))
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17.12.2020 16:18 Відповісти
Российские пропагандисты подделали "Армія FM" в Google Play Store, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1977
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17.12.2020 16:21 Відповісти
там есть кнопка пожаловаться. заходим жалуемся на подделку
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Ой вей, прямо жах.
Та у нас оно телеканали відкрито ведуть інформаційну війну.
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17.12.2020 16:28 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 16:37 Відповісти
,Мишей не ловлять, там мынымум 2 "прілаженія", інше це "радіо армія fm Ucrania" вони ще й персональні дані тирять, хто зайде, відправте скаргу, тим з користувачів ,хто пише правду, відгуки, додайте карму
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17.12.2020 17:27 Відповісти
а еще кажется ничтоже сумящеся недавно открыли доступ к кацапскому вк ... (возможно под выступление Х#йла готовили?) по крайней мере пингуется на ура
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17.12.2020 18:01 Відповісти
Специально только что проверил) Не работает)
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17.12.2020 20:39 Відповісти
провайдер укртелеком

2 29 ms 29 ms 31 ms 195.5.5.200
3 27 ms 27 ms 29 ms 10.50.19.30
4 28 ms 28 ms 28 ms te0-0-2-1.rcr12.b020975-2.kbp01.atlas.cogentco.com [149.6.191.1]
5 28 ms 28 ms 28 ms be2493.ccr22.kbp01.atlas.cogentco.com [154.54.38.109]
6 45 ms 45 ms 44 ms be2047.ccr22.bts01.atlas.cogentco.com [154.54.60.205]
7 50 ms 50 ms 49 ms be3045.ccr21.prg01.atlas.cogentco.com [154.54.59.105]
8 59 ms 59 ms 57 ms be3029.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com [154.54.59.61]
9 76 ms 77 ms 77 ms be2282.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com [154.54.72.106]
10 77 ms 78 ms 76 ms be3377.ccr21.sto01.atlas.cogentco.com [154.54.36.90]
11 88 ms 88 ms 89 ms vkontakte.demarc.cogentco.com [149.6.169.106]
12 89 ms 89 ms 88 ms srv238-191-240-87.vk.com [87.240.191.238]
13 * * * ЏаҐўлиҐ­ Ё­вҐаў « ®¦Ё¤ ­Ёп ¤«п § Їа®б .
14 89 ms 88 ms 89 ms srv78-190-240-87.vk.com [87.240.190.78]
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18.12.2020 00:04 Відповісти
У моего провайдера и раньше было все заблокировано) Но вот яндекс юа работал, хотя он тоже под санкциями) А с месяц назад и его заблокировали) Сейчас проверял, и нет доступа, и не пингуется...
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18.12.2020 01:31 Відповісти
Беріть приклад з кацапів - як що вони транслюють своє ТБ лайну в прикордоних областях, то треба транслювати своє Українське на тих же частотах, техж саме і про радіо, там де кацапські хвилі пробиваються в Україну, треба віщати Українські ФМ станції на тих же частотах. Все просто, але в нас чиновники соплєжуї і ватна погань.
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17.12.2020 21:20 Відповісти
А чого шмарки жують всякі МО, частотнагляди, кабмін? Не вже складно заглушити сєпарский чи московитський радіоканал ? Вони що мають дозвіл на використання радіочастот на нашій землі ? Всі джерела радіовипромінювання на території Криму можна і ТРЕБА глушити зранку до вечора. В совку глушили "голоса" і ніяких міжнародних санкцій за це небуло.
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17.12.2020 22:10 Відповісти
 
 