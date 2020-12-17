Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо
Президент Росії Володимир Путін заявив, що окупований Крим має достатні запаси прісної води.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Путін заявив під час пресконференції.
"Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму досить, просто цим і за радянських часів, а, тим більше, тоді, коли Крим входив до складу України, не займалися. Зараз ці роботи ведуться широко", - сказав президент країни-агресора.
При цьому Путін зазначив, що як один із напрямків вирішення питання водопостачання окупованого Криму розглядалося опріснення морської води.
"Думаю, це тільки точково можна зробити, тому що опріснення - це досить дороге задоволення, і це може лягти в тариф для водопостачання. Загалом керівники регіонів вважають, що для широкого застосування це буде неефективно", - сказав Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.
Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.
Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
Прикиньте, как будет гульбанить планета в день, кода куйло откинется.
"владимирвладимырыч, введи воду".
Вот и чудненько
- Поэтому возить воду самолётами будет дешевле.
Вже чухмаряться парашники...
Пожар в аэропорту Благовещенска, произошедший сегодня, 17 декабря, попал на видео.
https://youtu.be/L-DLtn1KCUE
Возгорание началось в международном терминале и достигло площади 1,2 тысячи квадратных метров. На место прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших умалчивают.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Аэропорт работал штатно несмотря на пожар.
16 декабря в Нижегородской области гундяевские попы сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после ватной сходки.
Какое нам дело, что брякнуло ***.
Воды нет но вы держитесь!)
Не, не построят энергомост. 100% Не построят.
Построили, кабель тонкий. Вы знаете какого сечения должен быть кабель? 100% перегорит.
Мост они никогда не построят. течения, грунты. Медузы всякие. 100% не построят.
Разве это мост? До первого автомобиля/поезда/шторма. 100% развалится.
Вода? Откуда у них вода? Воды никогда не будет. 100% Не будет.
Разве это вода? Вы не знаете какой должна быть вода. Это не вода 100% Не вода.Не не выживут .............
Путин прав!