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Крим (14078) путін (23316) вода (1168)

Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо

Путін заявляє, що запасів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що окупований Крим має достатні запаси прісної води.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це Путін заявив під час пресконференції.

"Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму досить, просто цим і за радянських часів, а, тим більше, тоді, коли Крим входив до складу України, не займалися. Зараз ці роботи ведуться широко", - сказав президент країни-агресора.

При цьому Путін зазначив, що як один із напрямків вирішення питання водопостачання окупованого Криму розглядалося опріснення морської води.

"Думаю, це тільки точково можна зробити, тому що опріснення - це досить дороге задоволення, і це може лягти в тариф для водопостачання. Загалом керівники регіонів вважають, що для широкого застосування це буде неефективно", - сказав Путін.

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Топ коментарі
+29
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 8917
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17.12.2020 16:27
+23
Вистачить на годину щодоби
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17.12.2020 16:23
+21
Не скигліть крисчане,)(уйло сказало шо води придостатньо !!! "Дед сказал летает,значит крилья есть!" !!!!)))
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17.12.2020 16:26
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Вистачить на годину щодоби
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17.12.2020 16:23 Відповісти
Крисчане,головне під час каменепаду,не забувайте взути шолом ,бажано сталевий !!)))
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17.12.2020 16:34 Відповісти
а вот это лишнее ... пусть наоборот снимают головные уборы
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17.12.2020 16:54 Відповісти
ПЕЙТЕ! НЕ ОБПЯПАЙТЕСЬ!
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17.12.2020 16:57 Відповісти
На держдачі у Форосі...Пристроїли "опріснювач з руського блоку мкс "зірка".. Усім бажаючим справити нужду на виході дають талон по 5 крб...
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17.12.2020 16:47 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 9493
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17.12.2020 17:05 Відповісти
А зачем крысчанам вода? Им вроде камни больше нравятся. Ну те, которые с неба.
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17.12.2020 16:56 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 2301
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17.12.2020 17:09 Відповісти
За вершинами облачных гор,
Где восходит над миром заря,
Свою грозную длань распростёр
Вождь российский, преемник царя.

Юг и Север подвластны ему,
Зацветут и на Марсе сады,
Омрачает одно лишь, - в Крыму
Не хватает проклятой воды.

Но решение найдено, - чу! -
Как небесную влагу дождя,
Пей, крымчанин, святую мочу
Из широкой ширинки вождя!

Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 3394
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17.12.2020 18:36 Відповісти
Вот и хорошо.
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17.12.2020 16:24 Відповісти
Сам сказал...
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17.12.2020 16:36 Відповісти
Не скигліть крисчане,)(уйло сказало шо води придостатньо !!! "Дед сказал летает,значит крилья есть!" !!!!)))
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17.12.2020 16:26 Відповісти
ну на Олімпі видніше. А ви крисчанє коли відкриваєте кран, то з нього завжди повинні бігти слов ПУтіна.
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17.12.2020 16:26 Відповісти
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 8917
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17.12.2020 16:27 Відповісти
запаса камнєй на много много лєт
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17.12.2020 16:27 Відповісти
Бажано, щоб не надто великі, бо може статись землетрус в Херсоні і Миколаєві.
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17.12.2020 17:42 Відповісти
Теперь каждый , кто начнет скулить и клянчить днепровскую воду, автоматом попадает в категорию нацпредателей...
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17.12.2020 16:28 Відповісти
канечно, моча тоже вода почти пресная
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17.12.2020 16:29 Відповісти
самогонный аппарат в каждую квартиру и пусть опресняют воду из унитаза, если он у них канешно есть. )
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17.12.2020 16:29 Відповісти
Справа в тому що в унітазі теж води нема,як і самого унітаза !!)))
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17.12.2020 16:31 Відповісти
В батареях полно пресной воды, только сливать надо аккуратно, чтобы не поймали...
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17.12.2020 16:30 Відповісти
в радиаторах авто, опять же ...
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17.12.2020 18:31 Відповісти
Ну и отлично, а то не так давно стоял вой у пророссийских шавок ,что в гуманитарных целях надо давать воду
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17.12.2020 16:33 Відповісти
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 4269
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17.12.2020 16:34 Відповісти
Куйло дает воду крысчанам.
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17.12.2020 16:58 Відповісти
дождались таки
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 880
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17.12.2020 17:03 Відповісти
Що воно меле..?О то вже іздабол!
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17.12.2020 16:35 Відповісти
чого тоді раби хєрню усіляку записують на ютуб?
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17.12.2020 16:36 Відповісти
кароче, крысмане, путло намякивает шо вам скоро пиSSец, вы держытесь там, проста вады нет...ведь главное- настроение хорошее, а не хорошая пресная вода
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17.12.2020 16:37 Відповісти
Достаточно.... Для подачи в течение одного часа в неделю
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17.12.2020 16:38 Відповісти
На факте оккупации никак не повлияет. Они будут пить из козлиного копытца и жрать солому.
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17.12.2020 16:38 Відповісти
***** с бункера видней, сколько воды осталось в оккупированном Крыму. Но болеть и умирать от употребления некачественной воды будет не *****, а будут умирать ваши близкие, ваши дети.
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17.12.2020 16:41 Відповісти
Мнение крысчан ваще не интересно. Но интересно шо их Аксенов будет петь, после таких слов царя?
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Так дотепно , що аж гикавка напала .Гарна шутєєчка .
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17.12.2020 17:44 Відповісти
Погикай, погикай...
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17.12.2020 17:50 Відповісти
в мире , котором он живёт ,в крыму есть всё
Путин заявляет, что запасов "хорошей пресной воды" в оккупированном Крыму достаточно - Цензор.НЕТ 2752
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Правосека увидел и наложил в штаны.
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17.12.2020 17:00 Відповісти
Ленин тоже смотрел таким взлядом на своих последних фото.
Прикиньте, как будет гульбанить планета в день, кода куйло откинется.
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17.12.2020 20:40 Відповісти
Ага, это приказ кгбэшникам бить в морду каждого крысянина за призыв:
"владимирвладимырыч, введи воду".
Вот и чудненько
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17.12.2020 16:42 Відповісти
Бандеровская вода скрепному Крыму молекулярно не подходит.
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17.12.2020 20:41 Відповісти
А с учётом мочи самих крысчан и понаехавших туда парашников её даже избыток.
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17.12.2020 16:46 Відповісти
Тобто, це був сигнал до зборів - "нові кримчани" можуть пакувати валізи у своїх нижніх тагілах та інших ******. Вода буде, можна їхати на ПМЖ.
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17.12.2020 16:47 Відповісти
аТогда к чему этот кипишь, что хунта вАды не даётЬ?
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17.12.2020 16:50 Відповісти
"...опреснение - это достаточно дорогое удовольствие..."

- Поэтому возить воду самолётами будет дешевле.
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17.12.2020 16:59 Відповісти
Ердоган проклав водогін по дну моря до турецької частини Кіпру.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Какая приятная новость. Крымчане , успокойтесь , раз плешивый пообесчал, значит воды не будет точно.
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17.12.2020 17:01 Відповісти
На фото к статье он как раз такую воду и выпил. Причем всю.
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17.12.2020 17:02 Відповісти
Ну то й добре! Ще й каміння з неба до чаю! Смачненького, крисчани!
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17.12.2020 17:07 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 2710
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17.12.2020 17:07 Відповісти
це всерівно що іх там нет в Україні , пийте агато кримчаки і згадуйте Ху.
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17.12.2020 17:14 Відповісти
Часто моютца те-кому лень чесатца!
Вже чухмаряться парашники...
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17.12.2020 17:15 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13389713.html Международный терминал аэропорта Благовещенска горел красиво (видео)

Пожар в аэропорту Благовещенска, произошедший сегодня, 17 декабря, попал на видео.

https://youtu.be/L-DLtn1KCUE

Возгорание началось в международном терминале и достигло площади 1,2 тысячи квадратных метров. На место прибыли экстренные службы. Информацию о пострадавших умалчивают.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Амурской области, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Аэропорт работал штатно несмотря на пожар.

16 декабря в Нижегородской области гундяевские попы сожгли 150-летний храм, построенный без единого гвоздя, объяснив это традицией. Решение об уничтожении здания для строительства нового храма было принято после ватной сходки.
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17.12.2020 17:29 Відповісти
Так для мокшан и ослиная моча "хорошая вода".
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17.12.2020 17:39 Відповісти
Зіпали вмерти в расєї , а тепер саботують! Саботажники нещасні .😈
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17.12.2020 17:47 Відповісти
Конечно для полустрова хорошей пресной воды достаточно,то просто крымчан там много.А вот в Сибире их мало,поэтому лишние будут тулить к могучей реке -Енисею.
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17.12.2020 17:56 Відповісти
Пуйло объявил про достаточность воды, прекрасно, пейте крымские орки, хоть залейтесь.... пока не завоняетесь....
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17.12.2020 18:03 Відповісти
Запасов хороших и прочных камней с неба ещё больше Крыму.
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17.12.2020 18:09 Відповісти
Ну если все так хорошо, то чем все это время занимались? Почему озера с пресной водой пересыхают? За шесть лет могли уже все найти...
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17.12.2020 18:25 Відповісти
чего вы смеётесь ? х у й ло первый спец по воде.... он шарит в этом деле.... так что крысчане не стоните! раз ваш плешивый цар сказал что есть вода в вашей резервации - значит есть! пейте и не захлебнитесь!
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17.12.2020 18:37 Відповісти
Что то многовато этого *** в новостях.
Какое нам дело, что брякнуло ***.
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17.12.2020 18:37 Відповісти
Крысяне, ну вы понеле да? У вас все хорошо) И это в сказку про опреснители хватит уже. Сам дед пу уже все распедалил (Тут он кстати оччень ниаккуратно так писданул. Как теперь пропагандонам петь про светлое будущее ну совершенно неясно и про стенания в ООН тоже как-то не ясно. Раз все хоккей при чем здесь претензии к Украине))
Воды нет но вы держитесь!)
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17.12.2020 18:50 Відповісти
Крысяне, ну вы понеле да? У вас все хорошо) И это в сказку про опреснители хватит уже.
Не, не построят энергомост. 100% Не построят.
Построили, кабель тонкий. Вы знаете какого сечения должен быть кабель? 100% перегорит.
Мост они никогда не построят. течения, грунты. Медузы всякие. 100% не построят.
Разве это мост? До первого автомобиля/поезда/шторма. 100% развалится.
Вода? Откуда у них вода? Воды никогда не будет. 100% Не будет.
Разве это вода? Вы не знаете какой должна быть вода. Это не вода 100% Не вода.Не не выживут .............
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17.12.2020 19:17 Відповісти
Кремльовський педофіл знову сказав правду. Води в Криму достатньо, але вона не для них існує, а для Українського народу. Побачите, як тільки но кацапів із Криму виженемо (це вже без цієї Зе-мразоти буде) Крим знову розквітне. На все воля від Бога. Слава Україні!!!
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17.12.2020 19:52 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 5673
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17.12.2020 20:28 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 4329
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17.12.2020 23:59 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 221
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17.12.2020 20:32 Відповісти
Хорошей пресной воды, чуть подсоленной - целое море.
Путин прав!
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17.12.2020 23:31 Відповісти
Путін заявляє, що запасів "хорошої прісної води" в окупованому Криму достатньо - Цензор.НЕТ 9706
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18.12.2020 00:00 Відповісти
 
 