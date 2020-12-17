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ВР (14812) Зеленський (22399) інвестиції (1994) Ковалів Юлія (70) Офіс Президента (1997)

ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність"

ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про

В Офісі президента вітають ухвалення Верховною Радою президентського закону про держпідтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Виступаючи на відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України у Києві, Зеленський зазначив, що законопроєкт № 3760 про підтримку інвестицій уже проголосований, він надає преференції для інвесторів, які хочуть розвивати свої проєкти в Україні.

"Закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів", – пояснила заступниця керівника Офісу президента України Юлія Ковалів.

Зокрема, згідно із законом, державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проєкти з інвестиціями від 20 млн євро зі строком реалізації проєкту до п'яти років та створюють нові робочі місця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт Зеленського про інвестнянь - лобістський інструмент для його партнерів-олігархів, а не для реальних інвесторів, - Южаніна

Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроєктів може становити до 30% від їхнього обсягу.

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Крім того, ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу їхньої тривалості.

"Ми очікуємо, що це дозволить після кризового 2020 року відновити інвестиційну активність в Україні. Очікуємо, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво, чи будувати нові проєкти, так і іноземні інвестори", – додала Ковалів.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в повторному другому читанні законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Автор закону - президент Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+22
Германия ж сказала - ЕС нах не нужны никакие "няни".
ЕС нужны справедливые суды.
Каломойский руками своего клоуна на ЕС вообще положил?
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17.12.2020 16:49
+18
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9871
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17.12.2020 16:55
+17
они думают инвесторы такие же лохи как зеля чтоб на это повестись
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17.12.2020 16:48
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они думают инвесторы такие же лохи как зеля чтоб на это повестись
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17.12.2020 16:48 Відповісти
Германия ж сказала - ЕС нах не нужны никакие "няни".
ЕС нужны справедливые суды.
Каломойский руками своего клоуна на ЕС вообще положил?
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17.12.2020 16:49 Відповісти
Коломойський невиїзний, тому доля України пов"язана з ним.
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17.12.2020 16:50 Відповісти
не руками.
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17.12.2020 17:43 Відповісти
А чому у няні така сива борода?))
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17.12.2020 16:49 Відповісти
Про шо, про шо, закон?
законотворчество зеленского напоминает раннюю денеер...
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17.12.2020 16:50 Відповісти
діарею?
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17.12.2020 16:51 Відповісти
Про тёплое. Или мягкое. Ну или вкусное. Короче хорошее. Скоро фантазия иссякнет, будут фотачки котегов на бигбордах и в интернетах постить.
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17.12.2020 17:01 Відповісти
Єто даже вслух произносить стыдно, а в ОП этим гордятся и радуются.
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17.12.2020 16:51 Відповісти
Ну так найвеличніший політик, пілять...
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17.12.2020 16:52 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-овому лохторату !!!)))
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17.12.2020 16:51 Відповісти
Идиоты в самом деле думают,что это сработает?
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17.12.2020 16:52 Відповісти
ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність" - Цензор.НЕТ 769
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Плять, вибачте, вони самі себе вже вітають. Психіатрів в струдію.
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17.12.2020 16:53 Відповісти
да ладно. они теперь сами себе премии выпишут и сами себя поздравят с новым годом "инвестиций". пздц.. "трэш и угар"
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17.12.2020 16:56 Відповісти
Медицина тут безсила ,це патологія !!)))
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17.12.2020 17:00 Відповісти
дурачки офисные
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17.12.2020 16:53 Відповісти
я тут подумал. наверняка в ОПе работают нормальные вменяемые люди на вторых-третьих должностях. каково им в этом дурдоме вариться и понимать что рано или поздно все кончится очень плохо и клеймо у них на всю жизнь такое что в резюме не стоит даже упоминать.
ну не может быть такая концентрация дебилов в одном месте
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17.12.2020 16:55 Відповісти
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9871
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17.12.2020 16:55 Відповісти
Будет, наладится, восстановим, обеспечим, привлечем, улучшим, направим... Всё в будущем времени. Завтра никто не вспомнит, что именно ему обещали, но что-то хорошее.
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17.12.2020 16:55 Відповісти
Ну так оп больше нечего приветствовать. Шо могут, то и приветствуют
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17.12.2020 16:55 Відповісти
Для аграріїв знизили, для значних інвесторів як Коломойський взагалі прибрали податки до 15 років сьогодні. Чекайте підвищення пенсій, зарплат, пільг, субсидій в 2021р, ага.
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17.12.2020 16:59 Відповісти
Громкая чепуха.
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17.12.2020 17:01 Відповісти
уже отмечают
фото сегодня. ОПа ***********
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - Цензор.НЕТ 9265
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17.12.2020 17:04 Відповісти
А пропіздент по-центру?
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17.12.2020 17:32 Відповісти
ніт
он за йолкой. писает.
ему порохоботы на почту отправили вчерашний рейтинг
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17.12.2020 17:38 Відповісти
А може і тілько пісяє...
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17.12.2020 18:26 Відповісти
Этим узаконили "смотрящих".
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17.12.2020 17:12 Відповісти
Давайте улучшим те улучшения, которьіе мьі улучшили ранее.
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17.12.2020 17:14 Відповісти
Якщо папікі дадуть інвест няні "цукерок", то інвест няня буде їх дитині дупу підтирати. Не дадуть? Ну тоді нехай аукає не перевдягнена
___________
Корупціонера Зєлю геть. Досрокові.
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17.12.2020 17:25 Відповісти
во ваня. так держать!
а то вчера у тебя пмс прямо был какой то...
шутить пытался неумело
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17.12.2020 17:43 Відповісти
Так у мене ж одна мізга. Вам легше, у вас, пєціних тролів, дві мізги - одна своя, одна Пєціна
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17.12.2020 17:47 Відповісти
то точно.
"мізга" у тебе дійсно одна
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17.12.2020 17:53 Відповісти
Ожидаем, что этим инструментом воспользуются как внутренние украинские инвесторы, (офшорные)которые хотят или расширять производство или строить новые проекты, так и иностранные(рашистско- казахстанские с китайскими инвесторами ", которые поддержали рабсею по Крыму в ООН-
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17.12.2020 17:25 Відповісти
ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність" - Цензор.НЕТ 8094
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17.12.2020 17:32 Відповісти
Инвестиционный климат, инвестиционная гавань, инвестиционные няни...
Три орешка от Зеленского.)
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17.12.2020 17:41 Відповісти
ОП приветствует принятие Радой закона Зеленского об "инвестнянях": "Это позволит после кризисного 2020 восстановить инвестиционную активность" - и из Омана инвестиции попрут?
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17.12.2020 18:02 Відповісти
За нянь завжди так багато платити треба....
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17.12.2020 18:03 Відповісти
"Инвести́ции (англ. Investment) - размещение капитала с целью получения прибыли[1][2]. Инвестиции являются неотъемлемой частью современной экономики. От кредитов инвестиции отличаются степенью риска для инвестора (кредитора) - кредит и проценты необходимо возвращать в оговорённые сроки независимо от прибыльности проекта, инвестиции (инвестированный капитал) возвращаются и приносят доход только в прибыльных проектах. Если проект убыточен - инвестиции могут быть утрачены полностью или частично." - возвращать кредиты будем мы , а не Зеленский со своим ОП. Они как обычно, всё украдут и спрячут в офшорах.
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17.12.2020 18:15 Відповісти
Какие инвесторы,кто из нормальных и умных согласится отдать свои деньги совково-пролетарским плебеям?
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17.12.2020 18:15 Відповісти
Так і хочеться підтримати СН словами І.Франка " Лупайте сю скалу...." Успіхів вам у справі розбудови держави! А вереск навколо ваших рішень - то ознака правильності ваших дій!
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17.12.2020 18:43 Відповісти
Фуууу...х!!! Китайці видихнули з полегшенням......Нарешті їхні тривоги розвіялись.....
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17.12.2020 20:15 Відповісти
Я уже видел фото поезда облепленного инвесторами после выступления ЗЕшмаркли в Давосе. Оно думает, что все такие тупые как и ОНО?
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17.12.2020 22:05 Відповісти
 
 