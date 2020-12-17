Таксист у Кривому Розі отримав від пасажира кулю в ногу після прохання оплатити 8 грн за простій
У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч з 16 на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який вимагав 8 гривень за простій автомобіля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.
За даними пресслужби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.
Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.
Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.
Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
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Он вище людина написала як справа була.
P.S. Равносильно что в магазин пришел джинсы купить, а тебе за примерку счет влупили.
прижимистому пассажиру место на остановке ожидания маршрутки.
-если машина заказана на определенное время (предварительный заказ), то простой считается с первой минуты от указанного в заказе времени. Стоимость простоя у разных служб разная. От 0,5 до 1,5 грн. минута;
- если обычный заказ, то простой считается после трех минут бесплатного ожидания.
- простой в пути тоже платный по тому же тарифу.
Это правило.