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Кривий Ріг (1253) Нацполіція (14873) стрілянина (1757) таксі (345)

Таксист у Кривому Розі отримав від пасажира кулю в ногу після прохання оплатити 8 грн за простій

Таксист у Кривому Розі отримав від пасажира кулю в ногу після прохання оплатити 8 грн за простій

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч з 16 на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який вимагав 8 гривень за простій автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.

За даними пресслужби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.

Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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Топ коментарі
+23
Суровые избератели зебила.
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17.12.2020 17:09
+11
В Кривом Рогу люди культурные - матом не ругаются
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17.12.2020 17:24
+9
Ну это смотря сколько таксист ждал времени, иногда действительно просят оплатить ожидание. Да и любом случае стрелять из-за 8 грн может только отморозок полный.
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17.12.2020 17:16
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Суровые избератели зебила.
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17.12.2020 17:09 Відповісти
Правильно пульнул. С каких пор ожидание "когда выйдет заказчик" входит в плату?
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17.12.2020 17:11 Відповісти
В Кривом Рогу люди культурные - матом не ругаются
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17.12.2020 17:24 Відповісти
уверен шо начинали именно с юха)
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17.12.2020 17:34 Відповісти
Да, пусть пассажир всю ночь собирается, чухается, а таксист подождет. В такси на котором я езжу ожидание 5 минут, дальше простой за деньги.
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17.12.2020 17:26 Відповісти
так может пусть включают счетчик еще дома? Приехал на заказ, а на счетчике уже 100 гривен "ожидания". Харашо.
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17.12.2020 17:32 Відповісти
у службы которой пользуюсь я включают через 10 минут после того как позвонили что машина подана.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Где то читал в интернете того таксиста:", приехал к заказчику, и тут же слышишь как в ефире диспетчер ищет свободные колеса на жирные заказы. а ты уже не можешь поехать, а тут выходит заказчик , не спеша, базарит по телефону.Ты ему предьяву кидаешь, а он отбивает что не его дело, что ты был рядом и приехал через 2 минуты, ведь диспетчер сказала что через 5 минут будет борт, еще и часы показывает.Т.есть, мало того что подбанчиться поехал кто то другой, так еще тут показывают тебе что ты лох , а далее не помню очнулся в больнице"
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17.12.2020 17:39 Відповісти
Я не сомневаюсь шо водятлу прилетело по делу. Не знаю расценок Кривого Рога, но даже сама сумма "простоя" аж 8 гривен, показывает что ждал он не долго
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17.12.2020 17:43 Відповісти
В К.Р. дешевое такси т.к. там доходы ниже плинтуса.
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17.12.2020 17:50 Відповісти
а таке як простій не чув, чи він мав цілий день, наприклад, чекати поки вийде замовник? і за цей час не брати інших замовлень і не заробляти?
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17.12.2020 17:46 Відповісти
Дивись на суму - аж 8 гривень. При їхніх тарифах цей простой хвилини дві.
Он вище людина написала як справа була.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
в Кривом Рогу тарифы смешные.
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17.12.2020 17:51 Відповісти
В Болті і Убері 1хв простою - 1грн 20 коп.
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17.12.2020 20:49 Відповісти
ну, если заказывал к конкретному времени а заказчик тупит - то должно входить.
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17.12.2020 17:57 Відповісти
Типовий криворізький "не лох"
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17.12.2020 17:12 Відповісти
Долгинцевский район
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17.12.2020 17:13 Відповісти
в Довгунцовском районе sounds better
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17.12.2020 19:43 Відповісти
Отобрать лицензию на короткоствол. Чёрт, забыл...
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Юзєк! Харе жрать! Іді разбєрісь! Це ж твоя територія?!
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17.12.2020 17:15 Відповісти
Ну это смотря сколько таксист ждал времени, иногда действительно просят оплатить ожидание. Да и любом случае стрелять из-за 8 грн может только отморозок полный.
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17.12.2020 17:16 Відповісти
Два точно є!
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17.12.2020 17:26 Відповісти
Да уж, за 8 грн... Сколько, интересно, стоит 1 патрон к пистолету, скажем, Макарова?
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17.12.2020 17:30 Відповісти
... без здачі ...
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17.12.2020 17:35 Відповісти
гума десь гривень 15-20, бойовий дорожче, але їх офіційно в продажу немає, тому якщо 2 постріли, то таксист, має дати здачу.
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17.12.2020 17:52 Відповісти
просто так люди не стреляют, видимо он не просто "просил оплатить", а реально хотел обмануть и лез с кулаками к пассажиру, а потом конечно он белый и пушистый и в него стрельнули "просто так". У меня была схожая ситуация с быдлом на дороге, но обошлось без стрельбы, но если бы оно не испугалось и пошло бы на меня - я был бы вынужден стрелять. Потому не зная ситуации здесь ещё не понятно кто прав кто виноват, но виновным сделают стрелявшего конечно.
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17.12.2020 18:00 Відповісти
патрон дороже наверно?
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17.12.2020 18:45 Відповісти
А если бы калаш на плече висел, то и не просил бы.
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17.12.2020 17:19 Відповісти
пaссажир в курсе, шо стрелять в голову в кривом Роге - моветон.
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17.12.2020 17:21 Відповісти
Пора знімати серіал "Бандитське Кріворожьє". В головній ролі...
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17.12.2020 17:22 Відповісти
жаль таксист не відповів
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17.12.2020 17:22 Відповісти
пуля стоит 8 гривен? Она уже б/у, её не продать за такую стоимость.
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17.12.2020 17:24 Відповісти
Только в зебилленде могут за 20 центов выстрелить кому-то в ногу и схлопотать за это условный срок.
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17.12.2020 17:29 Відповісти
ты реально считаешь, что человек стрелял из-за 8 гривень? Я не хочу тебя расстраивать но патрон стоит около 15грн (если не дороже сейчас) и люди просто так не стреляют, видимо были на то причины о которых все так тактично умалчивают ибо на такси не ездят и не знают какое иногда быдло попадается.
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17.12.2020 18:03 Відповісти
"хороший понт дороже денег" (с) криворожские зебилы.
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17.12.2020 18:25 Відповісти
Ну а як по іншому : в Кривому розі 8 грн. - великі гроші, спитайте у Вави.
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17.12.2020 17:31 Відповісти
таки да если посмотреть на то что зеля зубами папе вырвал какую то денежную награду пожзненную и сума небольшая ))
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17.12.2020 19:51 Відповісти
Как символично, за 8 грн., то есть за один доллар "при януковиче". Долбаебы любят этим пробовать патыкать ибо иных аргументов ноль. А если серьездно, то печалька друзья, люди дали ***.
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17.12.2020 17:33 Відповісти
т.е. ты тоже считаешь, что конфликт из-за 8 гривень? Вот именно и дали е-бу те, кто не думает дальше написанного в статье.
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17.12.2020 18:04 Відповісти
Я думаю что ты д....*****. Могу обосновать... Первых два моих предложения - это ирония, больше она относиться к любителям рюзьге мира, совкодрочерам и просто дебилам. А вот третье предложение, констатация факта в общих масштабах. Еще будут вопросы, предложения, жалобы?
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18.12.2020 09:44 Відповісти
огогого, какой смелый мальчик в интернете)) Не моя вина в том, что ты не умеешь не только писать, но и правильно\последовательно излагать свои мысли и как результат твоя, как тебе показалось, "ирония" - никому не понятна и люди думают, что ты просто дурачок. Вот и всё. Понимаешь? Ты главное ещё больше мата и оскорблений в массы строчи, так ты будешь казаться ещё более взрослым и более убедительным\важным... в интернете... Таксист видимо тоже очень много разговаривал, как и ты... потом плачутся полиции в жилетку. Шагай к папке с такими разговорами, мальчик.
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18.12.2020 11:49 Відповісти
Знатно у тебя подгорело. Успокойся старичок, а то еще тромб оторвется... И если ты не умеешь читать между строк, то мне как то п... И что там таксист стрелку говорил, как вел себя, я то хз, видимо таким "Ыкспертам" как ты виднее. С таким талантом в пАлицию работать, они там все дерьмо принимают.
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18.12.2020 14:35 Відповісти
в том то и дело, что я не знаю, что там было и потому не занимаю ничью из сторон ибо знаю, какие иногда быдланы попадаются в такси и как обладатель травмата (и не только), отлично знаю, что просто так пистолет не достают (молчу уже о стрельбе из-за 8грн при стоимости патрона 15) и это понимает любой здравомыслящий человек, но не ты.... увы. Всё нормально, не беспокойся, что ты не понимаешь очевидного, так бывает. Иди телепузиков лучше посмотри.
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18.12.2020 18:53 Відповісти
Слышь, обладатель "травмата", так ты еще и п...здабол. Вот это типо не занял не одну из сторон: "...таксист видимо тоже очень много разговаривал, как и ты... потом плачутся полиции в жилетку". Вот я то твой статус определил верно - д....*****+п...здабол. И ты типо испугать хотел своей пукалкой, которой у тебя скорей все нет))) Надеюсь на учет к психиатру тебя поставили.
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21.12.2020 10:16 Відповісти
тупой шлакоблок дорвался до клавиатуры.... твой статус уже давно определён, ты наверное не заметил? Что ещё расскажешь в интернете, рэмбо малолетний?
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22.12.2020 07:01 Відповісти
Сколько раз ты еще хочешь быть уткнутым в свое же говно?
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22.12.2020 11:02 Відповісти
ты готов испечатать пальцы в кровь?))))))))))))))))) лети в школу, дятел.
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22.12.2020 12:13 Відповісти
По моему ты еще и самомазохист. Так на вопрос ответь, клоун.
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22.12.2020 12:26 Відповісти
не слышу взмаха крыльев, тебе пора.
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22.12.2020 12:57 Відповісти
Пора что, нагнуть внеочередной раз тебя? Не... ты ж от этого только удовольствие получаешь.
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22.12.2020 13:00 Відповісти
ты ещё и тупой... ну ничего.. ты главное не расстраивайся, такие как ты - тоже нужны.
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22.12.2020 14:00 Відповісти
Не удивлён быдлоте и гопоте местной которая выбирает между зебилами и опзж
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17.12.2020 17:34 Відповісти
Та он не со зла в кармане мелочь шукал и случайно на спусковой гачек нажал.
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17.12.2020 17:58 Відповісти
Повезло ещё водиле. А ведь могли и порешить, за восемь грн. Дикий народ!
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17.12.2020 18:12 Відповісти
А че этот лох не хочет платить за то что его в машине не было? Вообще обнаглел? Счетчик должен включаться с момента подачи заявки! Если задержался на 5 минут - никаких 8 грн. Сразу стрелять этого голимого пасажира и дальше пусть едет службой такси "Холодные ноги"

P.S. Равносильно что в магазин пришел джинсы купить, а тебе за примерку счет влупили.

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17.12.2020 19:05 Відповісти
пока в такси нельзя расплачиваться картой через терминал, так и будет везде
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17.12.2020 19:06 Відповісти
Папа-аа!!! Кривбасс!!
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17.12.2020 20:10 Відповісти
Клиент щедрый попался - патрон больше чем 8 грн стоит. А сдачи не надо... Правильно подстрелил
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17.12.2020 20:34 Відповісти
Если за 8 гривен открывается огонь, то неккуй ездить на такси -
прижимистому пассажиру место на остановке ожидания маршрутки.
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17.12.2020 20:36 Відповісти
Удивляют посты всяких писак. Сам работаю водителем такси. Для тех, кто не знает объясняю на примере г. Полтава:
-если машина заказана на определенное время (предварительный заказ), то простой считается с первой минуты от указанного в заказе времени. Стоимость простоя у разных служб разная. От 0,5 до 1,5 грн. минута;
- если обычный заказ, то простой считается после трех минут бесплатного ожидания.
- простой в пути тоже платный по тому же тарифу.
Это правило.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
Шановний,а поясніть ви цю вашу таксиську лабуду у Кривому Розі.Мені здається,що там ще є озброєні клієнти.
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18.12.2020 00:51 Відповісти
Лабуда - это у вас в голове. А я писал про правила. Ублюдочные клиенты есть везде.
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18.12.2020 06:39 Відповісти
Клиент всегда прав.
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18.12.2020 00:45 Відповісти
Обожаю наш Кривбасс )) наших чётких пацанов )) наши правильные понятия )) и нашего Зеленского. Зе, мы с тобой!
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18.12.2020 01:26 Відповісти
Криворожцы подтвердили, что у них крывые рожи и мозги.
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18.12.2020 05:02 Відповісти
 
 