Таксист у Кривому Розі отримав від пасажира кулю в ногу після прохання оплатити 8 грн за простій

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області в ніч з 16 на 17 грудня пасажир стріляв у таксиста, який вимагав 8 гривень за простій автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це УНІАН повідомили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.

За даними пресслужби, 37-річний житель Кривого Рогу викликав таксі за адресою в Довгунцівському районі.

Водій прибув на місце і чекав, поки вийде замовник. За цей час лічильник "намотав" додаткові 8 гривень. Коли таксист повідомив пасажиру про необхідність доплатити за простій, останній почав оборюватися, вихопив пістолет і зробив кілька пострілів в ноги водієві.

Зазначається, що таксист отримав непроникаюче поранення лівої гомілки, його госпіталізували.

Пасажира доставили до відділу поліції, де з ним проводяться слідчі дії. Попередньо, зловмисник був тверезий.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

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