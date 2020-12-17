Кулеба про можливість зустрічі з Тіхановською: В її інтересах чітко відповісти на запитання "Чий Крим?"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість офіційної зустрічі з главою опозиції Білорусі Світланою Тіхановською.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.
"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тіхановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її ж інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: "Чий Крим?". І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тіхановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе", - зазначив Кулеба.
За його словами, він абсолютно відкритий для контактів із представниками білоруської опозиції, але "до цього потрібно дозріти всім сторонам".
Будь ласка, зачекайте...
Бо влада в її країні у всьому залежить від росії.
Якщо ми дозволимо цій нікчемі вякати про Крим на нашій землі,ми опустимося нижче плінтусу.
Вы, Вольга, цi крыжык знiмайце - цi трусы адзеньце...
Адкажы паважна - Пецю гэта не тычыцца "ми опустимося нижче плінтусу".
Пеця святы...
Мені начхати і на вашу Свєту,і на Луку.А йти на ваші ресурси й писати щось-то взагалі 100 років не треба і не цікаво.Але коли ваша котлетчиця зачіпає мою країну,то ніяких реверансів не ждіть.
Ты так не адказала - чаму Пецю выбачалi пацалункi з Лукой?
І не тикайте,я з вами свиней не пасла.
Што значыць "упоратая парахаботка"...
она раз в месяц отвечает на этот вопрос
вы чего добиваетесь? чтобы она с ума сошла?
в украинский МИД
в московский кремль
и в ООН
".... Кандидатка в президенты не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский. Тихановская считает это «правильным» ответом....."
"...По ее словам, сейчас «остро стоит ситуация в Беларуси», а ситуация с Крымом «очень и очень сложная».
«И у белорусов на этот счет (по поводу аннексии Крыма - КР) разные мнения, поэтому они не хотят, чтобы этот вопрос их разъединял», - сказала Тихановская.....
поищи в такой штуке, которая интернетом зовётся.
ну тогда лично для тебя сообщаем: Крым твой, пойди и возьми.
бо у мадамы два ответа.
Кстати, из порохосмокта получается отличная свекровь...хрен угодишь.
https://youtu.be/d-cnlwyCVKU?t=2118
Смотрим и делаем выводы...
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Полмиллиона, которых недавно завезли, или татары, которых вывозили ?
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.