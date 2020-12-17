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Крим (14078) Кулеба Дмитро (3604) Тіхановська (389)

Кулеба про можливість зустрічі з Тіхановською: В її інтересах чітко відповісти на запитання "Чий Крим?"

Кулеба про можливість зустрічі з Тіхановською: В її інтересах чітко відповісти на запитання

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість офіційної зустрічі з главою опозиції Білорусі Світланою Тіхановською.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо НВ, передає Цензор.НЕТ.

"Наші люди спілкувалися, я був готовий провести з нею телефонну розмову. Але я передав, що дуже важливо, щоб у пані Тіхановської була чітка позиція щодо російської агресії проти України. Це в її ж інтересах, тому що, умовно кажучи, якщо вона приїде в Україну і почне спілкуватися зі ЗМІ, першим питанням буде: "Чий Крим?". І будь-яка нечітка відповідь зіграє проти самої пані Тіхановської. Тому я тут більше навіть про неї дбаю, ніж про себе", - зазначив Кулеба.

За його словами, він абсолютно відкритий для контактів із представниками білоруської опозиції, але "до цього потрібно дозріти всім сторонам".

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Топ коментарі
+37
Она даже не может ответить на вопрос Чья Беларусь ...
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17.12.2020 17:42
+17
А вот тут-то и собака порылась. Как ********** консерва пойдет против хозяина?
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17.12.2020 17:40
+17
Вона ніколи не скаже.
Бо влада в її країні у всьому залежить від росії.
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17.12.2020 17:42
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А вот тут-то и собака порылась. Как ********** консерва пойдет против хозяина?
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17.12.2020 17:40 Відповісти
Вона ніколи не скаже.
Бо влада в її країні у всьому залежить від росії.
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17.12.2020 17:42 Відповісти
На нахрн вообще с этой тупоголовой курицей встречаться? Карикатура...
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17.12.2020 19:08 Відповісти
Она даже не может ответить на вопрос Чья Беларусь ...
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17.12.2020 17:42 Відповісти
По аналогии, приедут с ордло скажут что Крым это Украина, или с крыма и скажут Донбасс это Украина, все сказавшие сразу попадают в разряд наших?
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17.12.2020 17:43 Відповісти
Им нельзя такого сказать. Им за это - статья и срок.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Не потраплять.А з Тихановською інша ситуація.Це вже міжнародна політика,в яку та тітка вляпалася.Тут справа принципу і іміджу України.Якщо ми дозволимо візит в Україну кухарки з її невнятним нявчанням про" Крим де-факто російський",то не треба чекати підтримки в питанні Криму в світі.Ми самі розв'яжемо руки політикам різного пошибу,дружбанам пуйла.
Якщо ми дозволимо цій нікчемі вякати про Крим на нашій землі,ми опустимося нижче плінтусу.
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17.12.2020 18:00 Відповісти
Так Лука казау', што Крым "фактычна" расейскi - i нiчога, Парашэнка з iм у вусны цалавау'ся.
Вы, Вольга, цi крыжык знiмайце - цi трусы адзеньце...
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17.12.2020 18:04 Відповісти
А вам яке діло до України?Ви свою котлетчицю краще вже додому заберіть,щоб по світу не старцювала.Ми її в гості не звем.І Порошенка чого приплели?Він спілкувався з ВАШИМ президентом,якого ВИ 26 років на царство вибирали .То які претензії до Порошенка? Чи він вже й бульбашам в штани гадить?
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17.12.2020 18:10 Відповісти
Чаго ты залямантавала - "як свiня у' плоце"?
Адкажы паважна - Пецю гэта не тычыцца "ми опустимося нижче плінтусу".
Пеця святы...
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17.12.2020 18:15 Відповісти
От не розумію я вас.У вас своїх справ нема?Чи в Білорусі все вже добре?Яке вам діло до Петі,Вови,Гриши з України?Це взагалі вас не стосується.
Мені начхати і на вашу Свєту,і на Луку.А йти на ваші ресурси й писати щось-то взагалі 100 років не треба і не цікаво.Але коли ваша котлетчиця зачіпає мою країну,то ніяких реверансів не ждіть.
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17.12.2020 18:22 Відповісти
Твая сялянская iстэрыка мне настрой падымае - "уходите отсюда, не шатайте скрепы".
Ты так не адказала - чаму Пецю выбачалi пацалункi з Лукой?
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17.12.2020 18:26 Відповісти
Болить вам Петя.Ночами не сниться?
І не тикайте,я з вами свиней не пасла.
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17.12.2020 18:30 Відповісти
Вызначаю у цябе талент выкручвацца, не адказваць на простае пытанне.
Што значыць "упоратая парахаботка"...
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17.12.2020 18:34 Відповісти
Під столом!А вам яке діло,порохоботка,зеботка,чи взагалі противсіх?Ви на карту гляньте-ви в Білорусі живете.У вас там лукашисти і котлетчики.Своєю країною хоч трохи поцікавтесь,там скоро криза назв маршів буде.А ви все чужим життям живете
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17.12.2020 18:43 Відповісти
Nekakaja ona tiotka a lauret premiji Sacharova i lider opoziciji tam priznajiot ves zapad.A sto lukosenko xotia raz pri niom golosovali za vas?Vi konecno kurse ob info vojne,tak mogu skazat ne tolko s raski ona idiot a s Belorus i ecio bolse mastabami
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17.12.2020 18:44 Відповісти
Jest Olgino i vot u nix Breste takaja ze.Kak bi cel u nix odna
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17.12.2020 18:57 Відповісти
Не... ну троллинг знатный получается. Она как истинная казлорылая крепосная на раздорожье. Скажет Украинский, есть шансы вкусить мельдония какого нибудь. Скажет кацапский, вернется в родную говень где случайно упадет 32 раза на канцелярский нож. Вот и юлит слабая женщина.
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17.12.2020 17:43 Відповісти
да вы задрали ее уже.
она раз в месяц отвечает на этот вопрос
вы чего добиваетесь? чтобы она с ума сошла?
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17.12.2020 17:45 Відповісти
Она как рыба скользкая,неужели не видно
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17.12.2020 17:46 Відповісти
Света везде говорит, что Крым украинский, но захвачен кацапами и будет возвращён Украине.
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17.12.2020 17:45 Відповісти
Кулеба хоче, щоб вона йому особисто сказала. Може він ТБ не дивиться?))
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17.12.2020 17:48 Відповісти
Света везде говорит что она Света, но никто не может понять чего она хочет и как она это будет воплощать в жизнь.
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17.12.2020 17:49 Відповісти
Свете поможет только расписка в трех экземплярах
в украинский МИД
в московский кремль

и в ООН
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17.12.2020 17:57 Відповісти
Не говорит. Изворачивается.

".... Кандидатка в президенты не дала четкого ответа на то, какой стране принадлежит Крым. Она объяснила, что де-юре полуостров принадлежит Украине, но де-факто он российский. Тихановская считает это «правильным» ответом....."
"...По ее словам, сейчас «остро стоит ситуация в Беларуси», а ситуация с Крымом «очень и очень сложная».
«И у белорусов на этот счет (по поводу аннексии Крыма - КР) разные мнения, поэтому они не хотят, чтобы этот вопрос их разъединял», - сказала Тихановская.....
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17.12.2020 18:11 Відповісти
Все таки гарний індифікатор придумали: публічно задати питання і зразу все ясно хто є хто.
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17.12.2020 17:46 Відповісти
Пусть глядя в глаза ввп в московии это скажет, и лишь тогда это что будет значить.
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17.12.2020 17:51 Відповісти
Да да, спросите ее, а также мужа. Цепкало спросили, а он чета там хвостом крутил, сейчас в Литве крутит.
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17.12.2020 17:48 Відповісти
Так чей Крым?
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17.12.2020 17:49 Відповісти
кулёба, она уже четко и правильно отвечала.
поищи в такой штуке, которая интернетом зовётся.
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17.12.2020 17:50 Відповісти
Так чей Крым?
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17.12.2020 18:07 Відповісти
Так отож...
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17.12.2020 18:37 Відповісти
ето примерно все шо нужно знать о тихановской - подробности не нужны...
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17.12.2020 18:40 Відповісти
ты как и кулёба не способен прочесть, что она заявляла?
ну тогда лично для тебя сообщаем: Крым твой, пойди и возьми.
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17.12.2020 21:50 Відповісти
кулебышь - уточнять нада, ты ее юридически спрашиваешь или по факту?
бо у мадамы два ответа.
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17.12.2020 17:51 Відповісти
хитрожопенко то еще...
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17.12.2020 17:52 Відповісти
Развлекается пацан. Они пришли развлекаться, вот и развлекаются.
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17.12.2020 17:51 Відповісти
Этот вопрос ставит в тупик всю Беларусь , не только её .
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17.12.2020 17:57 Відповісти
Ну,раз в країни ЄС не запрошують, хай і з Тіхановською зустрічаються.Вони ж однолітки.
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17.12.2020 17:59 Відповісти
Вже стільки разів Кулебі казали,чий Крим,а він все не може запам"ятати і до всіх дой...бується з цим питанням...
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17.12.2020 18:00 Відповісти
Да хватит уже с этим Крымом. Ушел крым, ушел навсегда. Никогда еще ********* не одавала ничего захваченого. Пора принять и забыть. Донбасс может быть еще есть шанс вернуть.. если не заниматься всякой херней.. в том числе не отвлекаться на крым.
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17.12.2020 18:02 Відповісти
Вумнічка. о! так і треба. віддіжмуть у тебе квартиру. ушла по хір. отожмуть твою машину.не страдай хірньой. пацанам же тре на чомуь їздити. покатаються може і відадуть.
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17.12.2020 19:53 Відповісти
ты японцам скажи что "северные территории" ушли навсегда и не нужно отвлекаться
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17.12.2020 21:40 Відповісти
Свєтка, тікай з села! Всі вже зрозуміли, шо ти є дурепа. Пользуйся моментом та залишайся в Єуропі, поки ще користуєшся увагою. А колхозніка твого пуйло отруїть, не переймайся!
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17.12.2020 18:07 Відповісти
Она уже отвечала, Кулеба не будь как попугай...
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17.12.2020 18:08 Відповісти
Когда ты спросишь супруга(гу) изменяли или нет, ответ "фактически нет" тебя устроит ?
Кстати, из порохосмокта получается отличная свекровь...хрен угодишь.
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17.12.2020 18:29 Відповісти
Так все правильно ответила.
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17.12.2020 18:41 Відповісти
Так она уже сказала:

https://youtu.be/d-cnlwyCVKU?t=2118

Смотрим и делаем выводы...
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17.12.2020 18:12 Відповісти
Я бы спросил не только за Крым и Донбас, но и как она относится к возврату в Украину искооно наших земель Курской обл. Воронежской обл. и Кубани?
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17.12.2020 18:13 Відповісти
Кулеба про можливість зустрічі з Тіхановською: В її інтересах чітко відповісти на запитання "Чий Крим?" - Цензор.НЕТ 159
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17.12.2020 18:18 Відповісти
Kuleba a lukosenko tak svoj kak ponial.Jasno s nim on sam ******** slovo sto obecal nasemu ministru vsio zdelal naooborot
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17.12.2020 18:26 Відповісти
А Лукашенка те саме спитати, слабо?
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17.12.2020 18:48 Відповісти
Не по чину Кулебе признанного странами ЕС президента Беларуси учить.
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17.12.2020 19:14 Відповісти
Pravilno zametili skoro s Kuleboj nikto iz ES nebudet razgavarivat jesli tot stal sestiorkoj lukosenko.
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17.12.2020 19:37 Відповісти
це питання треба задати кожному депутату ВР. За неправильну відповідь-до в"язниці.
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17.12.2020 19:22 Відповісти
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ МУРАЄВ,
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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17.12.2020 20:35 Відповісти
По 58-й статье. Совок forever!
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18.12.2020 00:42 Відповісти
а путин тогда хто ? хйуло или нет ))
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17.12.2020 19:56 Відповісти
Ответ ей может дорого стоить. Не все противники луки противники параши. У нас самих презик не намного х......ла лучше.
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17.12.2020 20:14 Відповісти
Которые именно крымчане ?
Полмиллиона, которых недавно завезли, или татары, которых вывозили ?
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18.12.2020 05:00 Відповісти
Хто вона така ця чухановська? Уже одна печеньку роздавала на Хрещатику і народ України зажив прекрасно, нажершись печеньки,Чого ви лізете в петлю ради якоїсь соросівської.......?
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17.12.2020 22:32 Відповісти
у нас страной кухарка сможет управлять (с)
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18.12.2020 00:56 Відповісти
У этой Тихановской физиономика отпетой алкашки - пусть пока обмывает премию Сахарова.
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18.12.2020 05:04 Відповісти
А какая ей расница чей Крым? У нее розовые очки на глазаххх!!! Ню-ню, ню- ню...
Министерство внутренних дел Беларуси и Росгвардия договорились на фоне протестов сотрудничать по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, а также по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Сотрудничать стороны договорились в форме консультаций, семинаров, конференций и учебно-методических сборов, в подготовке кадров, проведении совместных учений.
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18.12.2020 07:06 Відповісти
 
 