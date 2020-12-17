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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27057) Донбас (22348) найманці рф (2026) операція Об’єднаних сил (6725)

Найманці РФ із початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ із початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, починаючи з ночі, озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спочатку противник застосував міномети 82-го калібру і гранатомети різних систем.

Вранці на цьому ж напрямку використовував уже важке озброєння - артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти і 82- міліметрові міномети. Третій раз режим припинення вогню ворог порушив поблизу цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь із гранатометів. Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогню вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає. Українські військовослужбовці й надалі перебувають напоготові до ймовірних провокацій ворога.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

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17.12.2020 17:56 Відповісти
Наемники РФ с начала суток трижды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3333
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17.12.2020 18:04 Відповісти
Як каже нелох "постреливают"....
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17.12.2020 18:15 Відповісти
всего трижды и без потерь. Не пора ли "ту сторону" поощрить медалькой или денежной премией?
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17.12.2020 18:15 Відповісти
Припинили стріляти, то може військовим до дому вертати ?
А обранці зелені їх змінять на позиціях. Бо глянеш на слуг - повно здорових боровів вгодованих, в телефонах краються, від нудьги в раді подихають...
То гайда їх на фронт. Там же безпечно. Перемир'я. Не стріляють.
Повітрям свіжим подихають.
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17.12.2020 18:25 Відповісти
А еще Гармаша содомитом обозвали.
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17.12.2020 18:58 Відповісти
 
 