Найманці РФ із початку доби тричі порушили режим припинення вогню, втрат немає, - штаб ОС

Російсько-окупаційні війська з початку доби тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, починаючи з ночі, озброєні формування Російської Федерації відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Спочатку противник застосував міномети 82-го калібру і гранатомети різних систем.

Вранці на цьому ж напрямку використовував уже важке озброєння - артилерійські системи 122-го калібру, 120-ти і 82- міліметрові міномети. Третій раз режим припинення вогню ворог порушив поблизу цього ж населеного пункту, знову відкривши вогонь із гранатометів. Водночас на всіх інших ділянках лінії розмежування ситуація залишається спокійною.

Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших воїнів, тому вогню вони не відкривали. Серед наших захисників бойових втрат і поранень немає. Українські військовослужбовці й надалі перебувають напоготові до ймовірних провокацій ворога.

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання та інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території і передали на знищення 30 вибухонебезпечних предметів. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українським воїнами.

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