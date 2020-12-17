Україна посіла 17 місце в європейському рейтингу розвитку сфери відкритих даних, - Мінцифри

Україна посіла 17 місце в європейському рейтингу розвитку сфери відкритих даних Open Data Maturity Report 2020 року, оприлюдненому Європейським порталом даних (EDP).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

У Мінціфри зазначили, що результат України в рейтингу вище середнього показника в Європі.

Україна увійшла до переліку країн, які швидко розвиваються (Fast-trackers), разом із Болгарією, Грецією, Італією, Кіпром, Латвією, Литвою, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Фінляндією, Хорватією і Швецією.

Набравши 2180 балів із 2600 можливих, Україна зайняла 17 місце в рейтингу, продемонструвавши рівень зрілості сфери відкритих даних на рівні 84%, при цьому середній показник зрілості цієї сфери в Європі становить усього 78%.

У сфері державної політики Україна набрала 554 бали, або 85%, що відповідає рівню країн ЄС, де середній показник - 85%. Аналізувалася відповідність законодавства міжнародним стандартам, державна стратегія щодо розвитку сфери відкритих даних на національному та місцевому рівнях, а також те, які ініціативи впроваджуються для розвитку навичок держслужбовців, які працюють із даними, і спільноти щодо використання цих даних.

Єдиний державний вебпортал відкритих даних України набрав 569 балів або 88%, що вище середнього рівня країн ЄС (79%).

Вплив відкритих даних у різних сферах - економічній, держуправління, соціальної, екологічної - 550 балів або 85%, що також вище середнього рівня країн ЄС у 72%.

"Тут балів Україні додали проєкти на основі даних, в тому числі й переможці національного конкурсу Open Data Challenge, які активно розвивають свої рішення, а також проведення якісних досліджень впливу відкритих даних, зокрема, в будівельній сфері, будівництві та ремонті доріг, охороні здоров'я, що проводяться Міністерством цифрової трансформації і міжнародним проєктом USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послуги/TAPAS", - зазначили в Мінціфри.

Відповідність якості даних міжнародного DCAT-AP стандарту становить 492 бали, або 78%, що також вище середнього по ЄС (76%).

Із метою поліпшення доступу до відкритих даних, підвищення їх якості, а також посилення їх впливу на національному, регіональному та місцевому рівнях із 2015 року Європейський портал даних проводить щорічне дослідження Open Data Maturity Report, в якому оцінюється поточна ситуація розвитку сфери, прогрес країн із відкриття даних і даються рекомендації щодо поліпшення ситуації. У поточному році, крім країн ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії, вперше в дослідженні взяли участь країни Східного партнерства, включаючи Україну.