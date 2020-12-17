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На дискусії Київського безпекового форуму обговорять порятунок світу від COVID-19

На дискусії Київського безпекового форуму обговорять порятунок світу від COVID-19

Вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу стануть головним предметом обговорення на дискусії, організованій Київським Безпековим форумом.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт форуму.

Дискусія відбудеться в п'ятницю, 18 грудня о 12:00.

"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?

Що очікувати і що слід робити Україні?" - анонсують організатори дискусії теми для обговорення.

Читайте також: Київський безпековий форум: Як захистити євроатлантичний курс України, Молдови, Білорусі та інших країн нашого регіону?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

В обговоренні візьмуть участь:

- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.

- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.

- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.

- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.

- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.

Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Пандемія, агресія РФ, військове протистояння на Кавказі і революція в Білорусі. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Топ коментарі
+2
Это типа нью-Васюки = спасем Галактику типа
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17.12.2020 19:14
+2
Хорошие новости из Харькова!
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!

Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
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17.12.2020 19:19
+1
На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5953
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17.12.2020 19:18
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Правила форума Рада форумчан
Это типа нью-Васюки = спасем Галактику типа
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17.12.2020 19:14 Відповісти
Скорей это очередной мастер-класс о редактора, как сделать тупой заголовок еще тупее.
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17.12.2020 21:54 Відповісти
Парламент Молдови у середу прийняв закон щодо статусу російської мови у країні. Всіх вітаю, є з кого брати приклад, уррря!
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17.12.2020 19:15 Відповісти
там теж зомбо- совка вистачае ще
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17.12.2020 19:42 Відповісти
На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19 - Цензор.НЕТ 5953
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17.12.2020 19:18 Відповісти
Хорошие новости из Харькова!
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!

Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
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17.12.2020 19:19 Відповісти
Не забыть бы пригласить главного спасителя...Он и не подозревает, что хуже некуда!
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17.12.2020 19:20 Відповісти
не нада весь мир, нехай он как нибудь сам - спасите киевскую область...
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17.12.2020 19:24 Відповісти
так всі хочуть нам допомогти - і чого б це
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17.12.2020 19:41 Відповісти
а это тоже обсудят...- все як завжди

Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват
https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm
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17.12.2020 19:34 Відповісти
"На дискуссии Киевского форума по безопасности обсудят спасение мира от COVID-19" - Зеленский будет мир спасать от COVID-19?
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17.12.2020 19:38 Відповісти
во всем етом действе по спасению мира для меня тока одна загадка - почему сеня повелся на етот лохотрон?
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17.12.2020 19:49 Відповісти
Бачили посли яких країн там будуть?Хитрий Сєня знає,з ким водитись.Під шумок "спасєнія" може й про щось корисне домовиться
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17.12.2020 21:10 Відповісти
«Пролунав "зойк волаючого в пустелі"©
і гострий запах нафталіну»®
Важно, что на этом весьма представительном форуме очередной раз дадут слово "отставной козы барабанщику"© Сене Яйценюку - как знать - может кто и услышит:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».
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17.12.2020 19:57 Відповісти
Зеля и Беня спешат на помощ
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17.12.2020 20:39 Відповісти
Чип и Дэйл спешат на помощь.
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17.12.2020 21:49 Відповісти
 
 