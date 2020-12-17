На дискусії Київського безпекового форуму обговорять порятунок світу від COVID-19
Вакцини і глобальний порятунок людства від коронавірусу стануть головним предметом обговорення на дискусії, організованій Київським Безпековим форумом.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт форуму.
Дискусія відбудеться в п'ятницю, 18 грудня о 12:00.
"Як діє влада передових світових економік для боротьби з пандемією і для подолання світової кризи? Які висновки дає національний досвід Британії, Канади і Німеччини?
Що очікувати і що слід робити Україні?" - анонсують організатори дискусії теми для обговорення.
В обговоренні візьмуть участь:
- Мелінда Сіммонс, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні.
- Лариса Ґаладза, Надзвичайний і Повноважний Посол Канади в Україні.
- Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні.
- Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках, Голова Київського Безпекового Форуму.
- Данило Лубківський, Заступник Міністра закордонних справ України і дипломатичний радник Прем’єр-міністра України у 2014-16 роках, член Наглядової ради Фонду "Відкрий Україну" і Київського Безпекового форуму, модератор.
Стежити за дискусією можна в YouTube, Facebook або на сайті Київського безпекового форуму.
Будь ласка, зачекайте...
Будет и во всей Украине большой праздник!
Не только в Харькове!!
Помнится, что и Зедебил тоже блеял: не дождетесь))
А вот ждём -с!!!
Вакцины до 2022-го не ждать? Как Украина стала "красным" пятном на карте Европы и кто виноват
https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-poluchit-vaktsinu-ot-koronavirusa-lish-v-2022-godu.htm
і гострий запах нафталіну»®
Важно, что на этом весьма представительном форуме очередной раз дадут слово "отставной козы барабанщику"© Сене Яйценюку - как знать - может кто и услышит:
«Людоньки! Електоратці ріднесенькі! Я же ж ще ж не здох же! Я же ж живий же! А можна же ж уже ж балотуватися ж? Хоч би який мандат завалящий ... Що? Знову лізти у дупу і не смердіти? Та скільки ж можна же ж уже ж в тій же ж дупі сидіти ж? Я ж вам не гострик! (Ой, вийшло, що тупеник).
Так он які ви мстиві - тільки-но й запам'ятали - що куля в лоб та мать мене в @@@!».