Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу
Білоруська опозиція оцінює третій пакет санкцій ЄС як новий рівень тиску на владу Білорусі, чекає від Брюсселя більш системного підходу в цьому питанні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Включення в санкційні списки "гаманців" режиму - це важливий крок і вихід санкційного тиску на новий рівень. Але ми чекаємо більш системного підходу від ЄС - необхідно послідовно вводити санкції і проти інших спонсорів нелегітимної влади для реального ефекту", - заявив Анатолій Котов, відповідальний у народному антикризовому управлінні опозиції (НАУ) за зовнішню політику.
Його слова наводить телеграм-канал НАУ в четвер.
"Якщо ситуація не буде змінюватися, кількість людей і фірм, на які накладуть санкції, буде розширюватися все швидше", - пообіцяв Котов.
"Санкції - це не мета, а інструмент. Народ Білорусі та її сусіди хочуть, щоб влада припинила правове свавілля, провела нові чесні вибори і дозволила нормально жити і розвиватися", - наголосив він.
Європейський союз затвердив третій пакет санкцій стосовно Білорусі, до складу якого належать 29 фізичних та сім юридичних осіб. У нього вперше увійшли як судді і начальники силових структур, так і компанії. Прийняту в четвер постанову Ради ЄС щодо нового списку санкційного пакету Євросоюзу щодо Білорусі опубліковано в "Офіційному віснику" Євросоюзу.
Серед організацій, які підпали під санкції - "Белтехекспорт", OAO "МЗКТ" - Мінський завод колісних тягачів, Dana holdings і ТОВ "Сінезіс". У доданому до постанови списку також значаться Державна установа "Головне господарське управління" управління справами президента Білорусі, OAO "АГАТ-електромеханічний завод", OAO "140 ремонтний завод".
Серед посадових осіб республіки в переліку значаться генеральний прокурор Андрій Швед, міністр інформації Ігор Луцький, перший заступник командувача внутрішніми військами Ігор Бурмистров, голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова, глава державної телерадіокомпанії Іван Ейсмонт і віце-прем'єр Анатолій Сивак.
Індивідуальні санкції ЄС передбачають заборони на поїздки до Євросоюзу фізичним особам і заморожування фінансових активів фізичних та юридичних осіб.
Як мотивація застосування санкцій у постанові зазначається, що вони вводяться проти відповідальних "за спостережуване насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію виборів".
У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Захід також не визнає Лукашенка законно обраним президентом.
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