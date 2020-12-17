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Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу

Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це

Білоруська опозиція оцінює третій пакет санкцій ЄС як новий рівень тиску на владу Білорусі, чекає від Брюсселя більш системного підходу в цьому питанні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Включення в санкційні списки "гаманців" режиму - це важливий крок і вихід санкційного тиску на новий рівень. Але ми чекаємо більш системного підходу від ЄС - необхідно послідовно вводити санкції і проти інших спонсорів нелегітимної влади для реального ефекту", - заявив Анатолій Котов, відповідальний у народному антикризовому управлінні опозиції (НАУ) за зовнішню політику.

Його слова наводить телеграм-канал НАУ в четвер.

"Якщо ситуація не буде змінюватися, кількість людей і фірм, на які накладуть санкції, буде розширюватися все швидше", - пообіцяв Котов.

"Санкції - це не мета, а інструмент. Народ Білорусі та її сусіди хочуть, щоб влада припинила правове свавілля, провела нові чесні вибори і дозволила нормально жити і розвиватися", - наголосив він.

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Європейський союз затвердив третій пакет санкцій стосовно Білорусі, до складу якого належать 29 фізичних та сім юридичних осіб. У нього вперше увійшли як судді і начальники силових структур, так і компанії. Прийняту в четвер постанову Ради ЄС щодо нового списку санкційного пакету Євросоюзу щодо Білорусі опубліковано в "Офіційному віснику" Євросоюзу.

Серед організацій, які підпали під санкції - "Белтехекспорт", OAO "МЗКТ" - Мінський завод колісних тягачів, Dana holdings і ТОВ "Сінезіс". У доданому до постанови списку також значаться Державна установа "Головне господарське управління" управління справами президента Білорусі, OAO "АГАТ-електромеханічний завод", OAO "140 ремонтний завод".

Серед посадових осіб республіки в переліку значаться генеральний прокурор Андрій Швед, міністр інформації Ігор Луцький, перший заступник командувача внутрішніми військами Ігор Бурмистров, голова Ради Республіки Національних зборів Наталя Кочанова, глава державної телерадіокомпанії Іван Ейсмонт і віце-прем'єр Анатолій Сивак.

Індивідуальні санкції ЄС передбачають заборони на поїздки до Євросоюзу фізичним особам і заморожування фінансових активів фізичних та юридичних осіб.

Як мотивація застосування санкцій у постанові зазначається, що вони вводяться проти відповідальних "за спостережуване насильство, необґрунтовані арешти і фальсифікацію виборів".

У Білорусі вже понад чотири місяці тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, які відбулися 9 серпня. Переможцем оголошений чинний глава держави Лукашенко, який займає цей пост з 1994 року. Опозиція визнала результати виборів сфальсифікованими. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка, звільнення політв'язнів і проведення нових виборів. Захід також не визнає Лукашенка законно обраним президентом.
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Топ коментарі
+5
Хотелось бы знать Реакцию Украины по поводу санкций. Или торговля на крови , уже на Белоруской крови . Привычное дело . И как на этом фоне решение о торговле электроэнергией с атомной с Белоруси. Свои Закрыть , а купить у Лукшенка.Что то не так.
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17.12.2020 20:23
+4
ЕС вводит санкции против Беларашки а Украина выручает диктатора закупая у Беларашки електроенергию, автомобили и автобусы и прочее говно. Знаете как ето называется? Ито называется соучастие в преступлении и финансирование преступной организации.
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17.12.2020 22:00
+3
Зачем вводить санкции против заводов, экспортных организаций. Это же прямой ущерб стране. Как будто они хотят наказать белорусов, а не Лукашенко.
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17.12.2020 20:33
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Хотелось бы знать Реакцию Украины по поводу санкций. Или торговля на крови , уже на Белоруской крови . Привычное дело . И как на этом фоне решение о торговле электроэнергией с атомной с Белоруси. Свои Закрыть , а купить у Лукшенка.Что то не так.
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17.12.2020 20:23 Відповісти
Na podxode i AES Belorus namecajetsia sankciji, te sto zakupat xocet toze popadut pod sankciji ES.
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17.12.2020 20:55 Відповісти
Нехай ЄС на себе санкції накладуть -- за Північний потік 2. Решали.
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18.12.2020 00:28 Відповісти
Uze jest odin iz pod sankciji tut u nas.Vsio arestovali u nego.Sakucin oligarx familija drug lukosenka.Prakticeski vse gosudatsvnenyje kompaniji teper zdes popadajut pod pricel im tut delat biznis budet nevazmozno
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18.12.2020 11:20 Відповісти
Зачем вводить санкции против заводов, экспортных организаций. Это же прямой ущерб стране. Как будто они хотят наказать белорусов, а не Лукашенко.
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17.12.2020 20:33 Відповісти
Затем, что эти компании - "кошельки" Лукашенко и его режима. Населению Беларуси с этого ни холодно - ни жарко
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17.12.2020 20:57 Відповісти
Какие кошельки. Это как с поварами и парихмахерами Путина?

Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу - Цензор.НЕТ 7629
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17.12.2020 21:04 Відповісти
А те кто там работает это не население Белоруси?
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17.12.2020 21:05 Відповісти
так вони самі стачки роблять, при цьому завод стоїть. а щоб заробив, вони ж не самі на роботу добровільно йдуть, а їх пресують усякими методами.
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17.12.2020 21:20 Відповісти
Такий "режим" у них, що білоруси не хочуть бути з ЄС.
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18.12.2020 00:30 Відповісти
А как наказать еще диктатора? Откуда по твоему он деньги берет для финансирования армии мусоров, чекистов и титушек?
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17.12.2020 22:03 Відповісти
У нас ще гірший диктатор, бо живемо набагато гірше, ніж білоруси.
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18.12.2020 00:32 Відповісти
Оттуда же он берет деньги и для учителей, медиков, пенсионеров...
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18.12.2020 16:13 Відповісти
И об этом...Дочь действующего президента России Екатерина, приняла участие в доставке продуктовых коробок семьям в Мордовии.Євросоюз ввів третій пакет санкцій проти Білорусі. Опозиція назвала це "новим рівнем" тиску на владу - Цензор.НЕТ 1915
Жители Мордовии были удивлены таким вниманием Екатерина надела черную удлиненную куртку с капюшоном, черные штаны и валенки с галошами .
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17.12.2020 20:34 Відповісти
Це за те шо ковід не признав
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17.12.2020 20:44 Відповісти
ти із під якого плінтуса виліз?
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17.12.2020 21:21 Відповісти
МЗКТ... хехе. Это тот самый завод который протестовал против злочинной Лукашенки..
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17.12.2020 21:47 Відповісти
ЕС вводит санкции против Беларашки а Украина выручает диктатора закупая у Беларашки електроенергию, автомобили и автобусы и прочее говно. Знаете как ето называется? Ито называется соучастие в преступлении и финансирование преступной организации.
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17.12.2020 22:00 Відповісти
З нашим диктатором, скоро ми і хліб куплятимемо у Білорусі, і туалетний папір, а не лише автобуси і електроенергію.
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18.12.2020 00:36 Відповісти
Это двуличие! В одно Белоруссии диктатор? Весь мир демократический? Почему бы рот не открыть на Китай? Там на органы потрошат всех несогласных с режимом! Или в США, Франции, Германии не лупят менты людей? Про Украину молчу....
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17.12.2020 22:20 Відповісти
пока народ советский, ничего им не поможет
вова на з.п. беркутам подкинет еще
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17.12.2020 23:23 Відповісти
Почему бы ЕС не наложить санкции против Украины? Ведь в Украине диктатура не слабее. Если, даже по опросу центра Разумкова, Зеленскому не доверяют 64% граждан Украины. Но в действительности таких наверняка больше. Лично я у кого спрашивал, все ему не доверяют. Как такой президент может управлять страной. В нормальных странах уже давно объявили бы внеочередные выборы, а с наших клоунов как с гуся вода. И с гордостью рассказывают, что победили на выборах.
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18.12.2020 15:46 Відповісти
Запад доиграется, что рабочие Минского завода колёсных тягачей и других предприятий, на которые будут наложены санкции, а вместе с ними и все другие, выйдут на площади и потребуют у Лукашенко двигаться у *********.
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18.12.2020 16:19 Відповісти
 
 