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Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль

Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль

Украіна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу за механізмом COVAX у березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ у 2021 році".

При цьому він сказав, що старт вакцинації очікується в лютому.

"Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми маємо отримати перший мільйон доз за механізмом COVAX", - сказав Шмигаль.

Читайте також: Перші партії вакцини від коронавірусу потрібно отримати вже в січні, - Зеленський. ВIДЕО
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Топ коментарі
+1
До марта с таким правительством можем недотянуть.
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17.12.2020 20:49
+1
Если доверять этой статье томожна увидеть до какого года расписана пандемия. Но думаю не стоит, там две таблицы и одна не соответствует другой.
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17.12.2020 21:09
+1
Удачи
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17.12.2020 21:28
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В нас є хоч один адекватний міністр ?
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17.12.2020 20:45 Відповісти
До марта с таким правительством можем недотянуть.
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17.12.2020 20:49 Відповісти
Правительство вместе с зелей может и не дотянцть
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17.12.2020 21:00 Відповісти
Ковакс самі коліть.
Краще пфайзер почекати.
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17.12.2020 20:54 Відповісти
ну вообще то чуть чуть позже

За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року.

Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2942
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17.12.2020 21:02 Відповісти
Если доверять этой статье томожна увидеть до какого года расписана пандемия. Но думаю не стоит, там две таблицы и одна не соответствует другой.
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17.12.2020 21:09 Відповісти
о чем речь?
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/17/243422/
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17.12.2020 21:21 Відповісти
В одной таблице, такие страны как Египет, Непал, Индонезия, Узбекистан заказали вакцину раньше Украины, а в другой , у них вакцинация будет проходить в те же сроки как и в Украине. Ну и Швейцария как-то выделяется в Европе.

Но если доверять то видно, что пандемия ростянута до 2023 года, минимум.
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17.12.2020 21:39 Відповісти
в какой "другой таблице"?
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17.12.2020 21:45 Відповісти
В статье. Там две таблицы. Вчера похожую кто-то выставлял с той картой что на верху.
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17.12.2020 21:49 Відповісти
Не эта?
Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8243
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17.12.2020 21:52 Відповісти
Вчера у какого-то блогера была другая, в строчку, нон верхняя точно такая. Я обратил внимание на Узбекистан. На одной в первых рядах, на другой отстающий. Тут тоже так.
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17.12.2020 21:59 Відповісти
Ну правильно сначала для себя,а там как получится,и это правильно. .
И не кто не виноват , только одна китайская летучая мышка,которая пообщалась с пондалиной, потому в Китае миллиарды мышей есть,а пандемия Covid-19 уже нет, значит виновата пандалина , ее обязательно накажут.
А пока нет в Украине вакцины надо отдать кошелек или жизнь.
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17.12.2020 21:24 Відповісти
Если у вас загостилась тёща, подойдите к жене и с любопытством спросите:
- А что мама такое вкусное готовит? Никак не могу понять, с утра что-то запахи не чувствую.
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17.12.2020 21:05 Відповісти
Такие все заботливые стали: себе ничего - людям все.
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17.12.2020 21:18 Відповісти
И это в лучшем случае...
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17.12.2020 21:20 Відповісти
І до мене дотягнулася зараза, страшно,якщо чесно, завтра на рентген.
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17.12.2020 21:22 Відповісти
Удачи
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17.12.2020 21:28 Відповісти
Почему "вакцинации" планируется проводить только в странах христианской цивилизации ?
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17.12.2020 21:48 Відповісти
А с каких пор Япония, Южная Корея, Китай, Турция, ОАЭ, Израиль и многие другие стали христианской цивилизацией?
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17.12.2020 23:38 Відповісти
Просто кто-то видит то, что хочет. Япония начинает вакцинацию с НГ. Возможно ждет необходимое количество вакцины. Израиль стартует с 20 декабря. В ОАЭ уже проводится вакцинация. Турция тоже начнет с этого месяца.
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18.12.2020 07:57 Відповісти
 
 