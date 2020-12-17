Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль

Украіна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу за механізмом COVAX у березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ у 2021 році".

При цьому він сказав, що старт вакцинації очікується в лютому.

"Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми маємо отримати перший мільйон доз за механізмом COVAX", - сказав Шмигаль.

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