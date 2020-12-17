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Кабмін очікує перший мільйон вакцин проти коронавірусу від COVAX у березні, - Шмигаль
Украіна має отримати першу партію вакцини проти коронавірусу за механізмом COVAX у березні 2021 року. Йдеться про мільйон доз.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції видання "НВ" "Україна і світ у 2021 році".
При цьому він сказав, що старт вакцинації очікується в лютому.
"Ми практично розуміємо, коли має розпочатися цей процес. Очевидно, це лютий. А в березні за контрактом ми маємо отримати перший мільйон доз за механізмом COVAX", - сказав Шмигаль.
Топ коментарі
+1 Ринат Амедов
показати весь коментар17.12.2020 20:49
+1 ПанСан
показати весь коментар17.12.2020 21:09
+1 Виталий Змиевский
показати весь коментар17.12.2020 21:28
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Будь ласка, зачекайте...
Краще пфайзер почекати.
За даними The Economist, Україна входить в групу країн, які отримають вакцину останніми - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023 року.
https://life.pravda.com.ua/health/2020/12/17/243422/
Но если доверять то видно, что пандемия ростянута до 2023 года, минимум.
И не кто не виноват , только одна китайская летучая мышка,которая пообщалась с пондалиной, потому в Китае миллиарды мышей есть,а пандемия Covid-19 уже нет, значит виновата пандалина , ее обязательно накажут.
А пока нет в Украине вакцины надо отдать кошелек или жизнь.
- А что мама такое вкусное готовит? Никак не могу понять, с утра что-то запахи не чувствую.