"За зраду України має бути відповідальність", - Нацкорпус провів круглий стіл з питань боротьби з колабораціоністами. ВIДЕО
16 грудня у столиці відбувся круглий стіл на тему "Проросійський колабораціонізм в Україні та методи боротьби з ним".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На думку учасників заходу, колабораціонізм - надзвичайно небезпечне явище для національної безпеки, однак на сьомий рік війни держава досі не знає, як із ним боротися.
"Від самого початку російсько-української війни ми бачили багато прикладів і форм співпраці з ворогом. На рівні міських рад здавали міста, а представники правоохоронних органів передавали зброю і цінну інформацію", - зазначив керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін. Ця політична сила стала ініціатором заходу.
Промовці називали конкретні випадки, які, на їхню думку, підпадають під визначення колабораціонізму. Наприклад, згадали ексмера Слов'янська Нелю Штепу, яка співпрацювала з ватажком терористів Стрєлковим, організовувала референдум і здала місто ворогові. Втім, Штепа не тільки уникла відповідальності за свою діяльність, а й була реабілітована і навіть балотувалася в мери Слов'янська на останніх місцевих виборах.
На заході представили проєкт закону, який має визначити як саме поняття, так і відповідальність за колабораціонізм. Згідно із законопроєктом, колабораціоністами можуть бути не тільки окремі громадяни, а й юридичні особи.
"Боротьба з колабораціонізмом - це та тема, яка має об'єднати всі проукраїнські сили як з боку громадського сектору, так і в парламенті", - підсумували учасники круглого столу, серед яких були чинні (Тетяна Циба, Єгор Чернєв від "Слуги народу" і Андрій Шараскін від "Голосу") і колишні (Ігор Лапін) нардепи, керівник штабу Нацкорпусу Максим Жорін, а також юристи Богдан Устименко та Віктор Шендибило, керівник проєкту InformNapalm Михайло Макарук, представник Руху ветеранів України Дмитро Шатровський, керівник Інституту національного розвитку Микола Кравченко.
За результатами заходу було створено робочу групу, яка відкрита для інших охочих працювати над законопроєктом і визначити той механізм, який дасть змогу притягати до відповідальності зрадників України.
Будь ласка, зачекайте...
А то ведь злые языки могут сказать, что нацкорпус, это всего лишь шавки на побегушках, которые тявкают когда прикажут!
Например, если надо отвлечь внимание людей от какого либо важного события...
Говорят,с нового года надо будет платить за доставку света.
нацжоны, одним словом
Те, що ти 73/43%зебіл - це однозначно. Але: "чьих будешь"(с)???
дядько Сэм ничего не говорил
https://zmina.info/news/u_radi_zarejestrovanij_zakon_pro_kolaborantiv_jiakij_suttevo_obmezhuje_prava_gromadjian__analiz-2/ Це далеко не перша спроба легітимізувати поняття "колабораціонізм". Ще у 2014 році у проекті закону "Про забезпечення прав та свобод та правовий режим на тимчасово окупованій території України" було положення про визнання колабораціонізму державною зрадою. У березні 2017 року у Верховній Раді України був зареєстрований проект Закону "Про заборону колабораціонізму" (реєстр. 6170), у якому наведені визначення та перелік форм колабораціонізму, а також передбачається кримінальна відповідальність за колабораціонізм",
Також "20 . грудня 2017 р зареєстрований законопроект №7425 "Про захист української державності від проявів колабораціонізму". На думку експертки, закон містить низку ризиків та загроз з точки зору прав людини."
На кого це шапіто розраховане ?
Якщо це вони, то що в них трапилося - ******** закінчилися?
Просто необходимо ввести уголовное наказание за: отрицание голодомора и геноцида Россией населения Украины, за отрицание аннексии Россией Крыма, за отрицание участия России в войне против Украины на Донбассе. Законодательно приравнять это как антигосударственная пропаганда, направленная на свержение власти, антигосударственная деятельность, направленная на раскол, нестабильность, хаос и дестабилизацию общества, то, чем занимаются опожоповские каналы.
МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
ПРОЕКТ ЗАКОНУ УЖЕ ЄСТЬ В РАДІ ЯКЩО НЕ ПОМИЛЯСЬ -ВІН ПРОЙШОВ КОМІТЕТ А ДАЛІ ДЕСЬ ЗАГУБИВСЯ БО В РАДІ НЕМА ПАТРІОТІВ