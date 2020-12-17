ЄС закликав Росію вплинути на донецьких терористів у питанні свободи пересування місії ОБСЄ окупованим Донбасом

Євросоюз закликає РФ вплинути на підконтрольні їй збройні формування на Донбасі, аби усунути перешкоди у пересуванні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це йдеться у заяві Євросоюзу щодо агресії Росії проти України та окупації Криму, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Підтримувані Росією збройні формування використовують пандемію як привід для запровадження подальших обмежень стосовно СММ, таких як необхідність карантину при перетині лінії зіткнення. Ці обмеження фактично розділили місію на три окремі частини, що перешкоджає спроможності СММ працювати з необхідною гнучкістю. Ми закликаємо Росію використати свій вплив на підтримувані нею збройні формування, щоб усунути всі перешкоди у роботі СММ", - сказано у заяві.

У ЄС зазначили, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати "безперешкодний доступ по всій території України, включаючи прикордонні райони поблизу непідконтрольної ділянки українсько-російського державного кордону, а також Кримський півострів".

Як повідомлялося, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк заявив, що через запроваджені під прикриттям боротьби з COVID-19 обмеження на окупованому Донбасі фактично окремо діють три філіали СММ ОБСЄ: з центром у Києві та окупованих Донецьку і Луганську.

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