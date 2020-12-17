Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії: "Важливо, що демократичний світ бореться разом із нами"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії.

На своїй сторінці в Facebook політик підкреслив - єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на пів року економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої країни. Важливо, що демократичний світ бореться разом із нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - написав Порошенко.

П'ятий президент зазначив: "Це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер".

"Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу й анексованого Криму, а Україна разом із ЄС і НАТО будуватиме спільне демократичне майбутнє", - переконаний лідер "Європейської Солідарності".

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