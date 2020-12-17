УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4119 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 999 70
Порошенко (15078) санкції (11290) Євросоюз (12769) Європейська Солідарність (1068)

Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії: "Важливо, що демократичний світ бореться разом із нами"

Порошенко про продовження санкцій ЄС проти Росії:

П'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського Союзу санкцій проти Росії.

На своїй сторінці в Facebook політик підкреслив - єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на пів року економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої країни. Важливо, що демократичний світ бореться разом із нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - написав Порошенко.

П'ятий президент зазначив: "Це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер".

"Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу й анексованого Криму, а Україна разом із ЄС і НАТО будуватиме спільне демократичне майбутнє", - переконаний лідер "Європейської Солідарності".

Читайте також: Євросоюз продовжив економічні санкції проти РФ
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+18
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною на шляху до євроінтеграціі !!! ))))
показати весь коментар
17.12.2020 22:53
+10
никто это ты и тот кого ты привел к власти а теперь "разочаровался" в нем
а Порошенко - пятый Президент Украины
показати весь коментар
17.12.2020 23:15
+9
а ти намагався взнати реальне становище тих банків

чи просто пердиш аби перднути ?
показати весь коментар
18.12.2020 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно нищить все набуте Україною на шляху до євроінтеграціі !!! ))))
показати весь коментар
17.12.2020 22:53 Відповісти
сумно...сумно що звичайний комік сам того не думаючи руйнує та вбиває Україну...
показати весь коментар
18.12.2020 00:30 Відповісти
no comment
показати весь коментар
17.12.2020 22:55 Відповісти
Как бы бенин Зеля и Украине санкций не наколядовал... ...к тому всё идёт программно...
Побачым через пару месяцев -- чёй-то у меня сны сбываться частенько стали -- про Украину.
показати весь коментар
17.12.2020 22:56 Відповісти
Все згідно кремлівського сценарія,за кремлівською режисурою,реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
показати весь коментар
17.12.2020 23:00 Відповісти
Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінців,реальних ворогів України !!! Зажопінці ,це реальна загроза суверенітету України і українцям,як націі !!)))
показати весь коментар
17.12.2020 23:07 Відповісти
УкрТБ відновивши "русскоязичний" контент ,перетворюється в розплідник сепарсько-колорадської гидоти!!Повертається вселяка люстрована наволоч на держслужбу !!))))
показати весь коментар
17.12.2020 23:11 Відповісти
и зачем заниматься обманов, самообманом? никто за нас не борется , борются при помощи нас, исключительно преследуя свои интересы! Давайте правде взглянем в глаза! Только украинцы борются сами за себя, за свою Украину! И не нужно надеяться на кого то из вне (Германия пример - северный поток)
показати весь коментар
17.12.2020 23:12 Відповісти
Германия пока х.йло разорял Украину и убивал ее граждан , построила немало предприятий на рашке чтобы обойти свои же санкции .И теперь полки наших магазинов забиты низкокачественным дерьмом изготовленным на рашке , зато украшенным красивыми и известными всем названиями брендов . Если они нас действительно поддерживают то где хотя бы один завод БМВ , Сименс или Адидас построенный у нас в стране ?
показати весь коментар
17.12.2020 23:30 Відповісти
Це питання не до німців,а до наших керманичів !!))
показати весь коментар
17.12.2020 23:37 Відповісти
Серьезно? Т.е. немцы просто умоляли наших керманичей построить свои заводы в Украине, а они гордо отказались?
показати весь коментар
18.12.2020 07:44 Відповісти
Они и другие инвесторы объясняют это так нам нужны гарантии и стабильность диктатор это тоже для нас стабильность отстёгивая ему мы знаем ,что больше никто не вмешается , у нас не расбериха, то черное то белое, особенно на постах глав государства , их такой расклад не устраивает, по крайней мере для крупных капиталовложений, кроме того мешает коррупция откаты, по этой причине SCODA отказалась от открытия завода, так что пока будем шить ошейники для собак и подобный мелкий бизнес на уровне что бы в случае чего быстро свернуться и сделать ноги ,а вдруг завтра будет президентом кива или дубинский вот и всё понимание там на западе
показати весь коментар
18.12.2020 00:34 Відповісти
и я о том же!
показати весь коментар
18.12.2020 09:10 Відповісти
никто это ты и тот кого ты привел к власти а теперь "разочаровался" в нем
а Порошенко - пятый Президент Украины
показати весь коментар
17.12.2020 23:15 Відповісти
Воно то, канєшно, захід вводить санкції. А що там у нас з кацапським сбербанком за сім років війни?
показати весь коментар
17.12.2020 23:31 Відповісти
Лы лежи, не вставай, верней лучше лижи дальше. Где ты видишь в Украине сбербанки? Или ты сбербанком считаешь Ощадбанк? Так он украинский. А руцких уже 3 года нет. Методичка у тебя кремлевская в жопе застряла. Задрали поцреоты Украины из росийских ******.
показати весь коментар
17.12.2020 23:51 Відповісти
От понабирають імбецилів. Ти хоч би загуглив.
показати весь коментар
17.12.2020 23:58 Відповісти
ну ти ж не зміг загуглити про реальний стан тих банків
показати весь коментар
18.12.2020 00:08 Відповісти
с кацапским сбербанком у нас, благодаря Гонтаревой, полный порядок - вводить деньги он был вынужден, а вывести хрен получается
показати весь коментар
17.12.2020 23:56 Відповісти
Та да... Кацапські банки у нас в заручниках. Працюють собі у збиток.
показати весь коментар
18.12.2020 00:00 Відповісти
а ти намагався взнати реальне становище тих банків

чи просто пердиш аби перднути ?
показати весь коментар
18.12.2020 00:06 Відповісти
Это шедевр ! Пиши исчо . Харе Кришна , харе Петя ! Лерке жабе -орден Лисы Алисы за проделанную титаническую работу по закапыванию пяти золотых у нескольких десятков миллионов украинских буратин на поле Чудес в стране Туманный Альбион
показати весь коментар
18.12.2020 16:10 Відповісти
Мир то борется, кое-как
А зеленая плесень - никак
показати весь коментар
18.12.2020 00:44 Відповісти
Петя, ты смешной. Так званный демократический мир, который является циничным миром, торгуется, а не борется с Россией.
показати весь коментар
18.12.2020 01:17 Відповісти
і Петро з "Так званный демократический мир" в інтересах України торгувався, маючи реальну владу.
І зараз, в опозиції - також торгується. Свідченням чому оцей пост в його FB.
показати весь коментар
18.12.2020 07:08 Відповісти
От похоти ребрендинга в гаранты Петра Лексеича "трясе як Тарасову хату"© - ну не даёт ему покоя глубокая вмятина на дупе от отхваченного на выборах-2019 грандиозного пенделя.
Спит и видит, жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять финансовые потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев.
Вот только президентская булава Порохатому Шоколатье, к неописуемой досаде всех порохоботин, светит не больше, чем его любимомлу куманьку Гнусавому Мессии Ющенке.
показати весь коментар
18.12.2020 07:26 Відповісти
до відома: https://censor.net/ru/user/477538 - бот подоляквий
показати весь коментар
18.12.2020 07:47 Відповісти
До чого ж потішно і приємно споглядати, як недолугий порохоботіна у безсилій злобі скрегоче зубами, пердить та виходить на гівно, а пуття від того геть ніякого - рейтинг Порохатого Бариги щільно сидить у сраці, хоть би той порохоботіна всрався з натуги.
показати весь коментар
18.12.2020 08:15 Відповісти
ви, швалі пердолякові, інакше опонувати не вмієте. Всм все здаєється
показати весь коментар
18.12.2020 10:12 Відповісти
Тужся-тужся, порохлячий випердень, може пощастить вигадати якогось каталізатора для росту рейтингу Порохатого Шоколатьє, бо інакше рейтинг Пороха так і стирчатиме у сраці.
Може тоді Порохатий Барига тебе навіть нагородить - надасть знижку на разове придбання смоктального льодяника "Рошен" на паличці - щоб було, що посмоктати на Миколая.
Кумедно і весело спостерігати за безталанними потугами упоротого порохоботіни - дивись, штани не проперди.
показати весь коментар
18.12.2020 10:33 Відповісти
Уже давно прорахували і визначили...
"Сила вереску шкодливого кота прямо пропорційна силі прищемлення його хвоста каблуком..."
показати весь коментар
18.12.2020 08:41 Відповісти
щось в цьому є
показати весь коментар
18.12.2020 10:12 Відповісти
И как бы ЕС жил дальше без поздравлений от Пе?
показати весь коментар
18.12.2020 07:46 Відповісти
Правильно, Пэтя, главное не победа, а участие
показати весь коментар
18.12.2020 09:41 Відповісти
https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3001555649944564 Сергей Гармаш: На ТКГ случился очередной скандал. Но впервые с использованием грязной нецензурной брани
Вчера на ТКГ случился очередной скандал. Причем, впервые, с использованием грязной нецензурной брани. Поскольку это касалось непосредственно меня, то я сначала отведу душу - поёрничаю (имею право - это моя личная страница, а не паблик делегации!), а потом сделаю серьезные выводы.
Началось с того, что марионетки РФ из ОРДЛОУ, слишком активно начали заявлять о том, что именно они, а не Россия, являются стороной конфликта, стороной переговоров и даже членом ТКГ. При этом, они обращались к Первому Президенту Украины с провокативными вопросами и требовали ответа, представляет ли он на переговорах государство или себя лично. Чтоб избавить Леонида Макаровича от необходимости опускаться до их уровня, я предложил ответить вместо него. И глава делегации делегировал мне возможность аргументировать позицию делегации относительно заданных вопросов.
Чтоб прекратить их манипуляции, я, всего-навсего, начал цитировать выдержки из Минских документов, где четко обозначено, кто является членами ТКГ, стороной конфликта и стороной переговоров. Просто цитировал протоколы и соглашения! Я был готов к профессиональной, аргументированной дискуссии, основанной на документах и международном праве. Но в ответ люди, получающие зарплату в российских рублях, стали наперебой орать "кто он такой?" и практически закрикивать мое выступление. Вот в ходе этого хаоса, некий господин Никаноров, брат "министра" Никаноровой, а, по совместительству, оказывается, целый "глава администрации главы ДНР" (у них прям семейный подряд по обслуживанию Пушилина), с искаженным от злости лицом (а ведь всегда такой пупсик!) назвал меня грязным словом, употреблять которое честный человек может только если он либо свечку держал, либо сам принимал участие в моем грехопадении. Поскольку я такого эпизода не помню (но если он будет настаивать, то вспомню и расскажу обязательно, во всех подробностях) то я воспринял это как грубое оскорбление. Причем совершенно не объективное, поскольку та же госпожа Никанорова, его сестра, всегда во время моих выступлений сначала впадает в истерику, а потом вообще убегает. Вероятно - в туалет. У женщин есть такая особенность - писаться от счастья при виде кумира. Более того, пока госпожа Никанорова справлялась с наплывами эмоций, в монитор вчера вылезло алкоголичное лицо некой Майи Пироговой, что тоже подтвердило приятный для меня факт - я нравлюсь даже старушкам. Вот истерики со стороны господина Дейнеги, приглашенного РФ из ОРЛОУ, в этом плане кажутся действительно несколько пикантными…
К сожалению, на госпожу Грау, представителя председателя ОБСЕ в ТКГ, я такого эффекта не произвожу. Потому что она сначала пыталась не дать члену украинской делегации возможности говорить, и мне пришлось убеждать ее, что глава украинской делегации вправе делегировать свое слово, кому он посчитает нужным. А затем, когда начался хаос, устроенный моими фанатами в Донецке и Луганске, она, вместо того, чтоб призвать их к порядку, не дала возможности члену украинской делегации закончить свое выступление.
Но еще хуже, что ОБСЕ не заметила факта прямого оскорбления члена украинской делегации со стороны нелегитимного участника переговоров. По крайней мере, никакой реакции - не последовало.
Я расцениваю это как попытку ОБСЕ устранить из процесса обсуждения модели будущего Донбасса полтора миллиона переселенцев, и создание, таким образом, почвы для конфликта в будущем между переселенцами и людьми, мозги которых сегодня ежедневно промываются российской пропагандой. По сути, это является провокацией гражданского конфликта в Украине со стороны ОБСЕ.
Кроме того, вчерашний инцидент, показал несостоятельность ОБСЕ, как модератора переговоров. Поскольку нынешняя команда этой организации в "Минске", игнорируя необходимость создания сторонам равных условий для диалога, не определив официального статуса участников и не замечая открытых манипуляций и подмены понятий, создает напряженность между ними. Хотя, ее можно было бы избежать, если бы ОБСЕ была более гибкой в "традициях" (единственно которыми, собственно, и объясняется субъективизация российских представителей из ОРДЛОУ)(, и принципиальной в выполнении Минских соглашений.
Именно в результате "пророссийского" модерирования ОБСЕ переговоров, диалог между жителями Донбасса в рамках ТКГ просто невозможен. Потому что невозможен диалог между "министрами" и "кто они такие?". Я считаю, что после вчерашнего инцидента любые разговоры о "диалогах с общественностью", идеи "консультативных советов" и прочих фикций о "прямом диалоге" не имеют права даже на озвучивание. По крайней мере, пока не поменяется состав российской делегации. Российские марионетки в Донецке и Луганске ненавидят нас, они боятся окончания конфликта, потому что для них это будет означать окончание их зарплат и статусов, а потому они закрывают нам рты, грязно оскорбляют и всячески демонстрируют, что мы, жители Донбасса, изгнанные ими из наших домов, - никто.
Более того, вчерашний диалог показал уровень новой "элиты" Донбасса. А поскольку я, и другие члены нашей делегации, получали образование не на Крытом рынке, и не на зоне, то нам действительно трудно будет общаться с теми, кто прямо демонстрирует свое неуважение и оскорбляет нас.
Я надеюсь, что вчерашний инцидент получит соответствующую реакцию со стороны МИДа Украины в виде нот МИДу РФ и ОБСЕ. Я жду извинений от ОБСЕ, "не замечающей" прямых оскорблений членов украинской делегации; от делегации РФ, пригласившей хамов для участия в переговорах; и непосредственно от брата подруги Пушилина Никаноровой (они с "главой" даже прописаны в России по одному адресу), позволившего себе использовать лексику, обычную в "админисрации главы" "республики", но неприемлемую для дипломатических процессов. В противном случае я воспользуюсь прецедентом и тоже откажусь от правила использования на переговорах только "минской лексики". Также, я буду обращаться к политическим и общественным организациям Украины за помощью в отстаивании права переселенцев принимать участие в формировании модели будущего украинского Донбасса в ТКГ. Я не прошу никакого "особого статуса" для себя, я требую равных возможностей для конструктивного, аргументированного диалога в ходе переговоров. И я добьюсь этого! Без нас, жителей Донбасса с патриотической позицией, судьбу нашей малой родины никто решать не будет! Ни России, ни "ДНР", ни ОПЗЖопии там не будет! Вода камень точит!
показати весь коментар
18.12.2020 10:09 Відповісти
 
 