Разумков про оплату праці лікарів: Ми не можемо сьогодні поставити зарплати 80 - 300 тис. гривень
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що поки в Україні немає грошей для того, щоб зрівняти зарплати лікарів в Україні і Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"На жаль, ми не можемо сьогодні поставити зарплати від 80 до 300 тисяч гривень. Прийняти це на законодавчому рівні? Я вам гарантую: проголосує вся Рада. Навіть ті, хто не ходять - всі прийдуть, всі проголосують. Але грошей під це у Кабінеті Міністрів України і в бюджеті держави, на жаль, поки немає.
Залучення додаткових ресурсів нам необхідне. І зараз профільне міністерство цим займається. І я впевнений, що і Верховна Рада це буде робити. Але порівняти наші можливості сьогодні як держави з можливостями навіть Польщі досить важко", - сказав Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Средняя зарплата в Польше у медиков сейчас, я не беру частные клиники примерно- (перевожу в гривны) . 1) младший медецинский персонал - 25, 35 тыс грн. 2) врачи от 35 до 80 тыс грн. это максимум. Есть надбавки за кол.часов прин необходимости и желании, но не более 12 часов в сутки. Больше запрещено законодательством. Вы же насколько я понял глава Верховнной Рады вроде. Если не влвдеете информацией, тогда не оперируйте цифрами, хотя можно было бы поинтересоваться. Да, а почему у вас в вашем Трудовом коллективе такие зарплаты ? Почему они больше чем у врачей ? Вы спвсаете жизни ? Да и так на конец. У польских дипутатов зарплата такая же как у врачей. Служебных автомобилей дорогих поменьше , и льгот практически нет. Что скажете ? Хотя какой смысл в коментария , вы что это читаете ?
А далі, як у казці - працюй, як в Україні, зрану до вечора каву пий, податки не плати і через рік, в тебе ******** будинок, Тесла останньої моделі. Дотягнеш до пенсійного віку (він звісно так не як в цій "довбаній" Україні, там же Держава! тому на пенсію можно в 40 років) і автоматом в тебе 3к євро пенсії...
90% українців блідого поняття не мають,як люди у світ пашуть, щоби так жити.
А 80к гривень, для наших лікарів не є захмарною зарплатою. Приватники мають її офіційно, державники у вигляді поборів, а хірургічні спеціальності, мають іноді і набагато більше...
Сколько в Украине постоянно проживает граждан? Ну, допустим, 35 миллионов. Пусть будет введено обязательное медстрахование для всех, но понемногу, допустим, по 200 гривен в месяц - это меньше 10 баксов. Итого это выйдет 7 миллиардов в месяц или 84 миллиарда в год. А это сопоставимо с бюджетом ВСЕГО здравоохранения Украины на 2020 год (по крайней мере, до ковида планировалось выделение немногим меньше 100 миллиардов).
То есть, за счет только такого очевидного и простого механизма можно увеличить расходы на медицину в 2 раза. То есть, вдвое поднять зарплату персоналу, больше выделить на обеспечение, ремонт помещений и т.д.
Но у нас же любят крайности. Или полностью совковая "бесплатная" медицина, с гигантскими оборотами в "тени", или коммерческая - но без нормальных страховых компаний и вообще системы страховой медицины
200 грн в месяц при этом - куда меньшее зло
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/u-83-pensionerov-pensii-nije-projitochnogo-minimuma-minsots У 83% пенсионеров пенсии ниже прожиточного минимума .
https://www.unn.com.ua/ru/news/1848010-bilsh-nizh-10-mln-ukrayintsiv-zhivut-za-mezheyu-bidnosti-goncharuk Более 10 млн украинцев живут за чертой бедности.
http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html#_blank Пенсии из Украины в Израиле. От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .
1 Новый израильский шекель равно 8,57 Украинская гривна
сделаем им ТОП зарплаты! )))))
а на самом деле надо руки отрубывать, сажать, вешать, чтобы не воровали!
а так коррупционеры и при откатах, и при высоких зарплатах!!!
А вот врачи первичного звена и стационаров да - зарплата чуть выше минималки при адской нагрузке. И именно они - первые в очереди на эмиграцию
А врачам нет?
едь в Кагарлык (Киевская обл.) где глав.****.врач выписал на НГ премию своей жене в 300 тыс.грн.!!!!
ДЕБИЛЫ ВЫ ЗЕленые вас будут вешать на каждом встречном столпе.....