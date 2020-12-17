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Новини Агресія Росії проти України
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смерть (6707) вбивство (3031) Донбас (22348) Тристороння контактна група (827)

Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовець механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, ніби він п'яним перейшов на сторону противника і там помер, насправді був задушений.

Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.

Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.

У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.

Тристороння контактна група змінила повідомлення про те, що трапилося, на своїй сторінці в Фейсбуці. Раніше в тексті було зазначено, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Тепер ця інформація відсутня, і сказано тільки, що він потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".

Читайте також: Тіло військовослужбовця механізованої бригади ЗСУ передано українській стороні, - ТКГ. ФОТО

Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не пяним, як спочатку заявила ТКГ 01

Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не пяним, як спочатку заявила ТКГ 02
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Топ коментарі
+94
Як просто негідникам з героя зробити зраднника - треба свього навсього сказати, що п"яний боєць самовільно прейшов на ворожу сторону і там помер від передозування. А насправді боєць був викрадений і перенісши тортури, був задушений. Ну хто відважиться служити в такій арміі під командуванням таких командирів, в яких ні честі . ні совісті?
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17.12.2020 23:43
+75
А так как в нашей группе часто принимает участие Ермак, можно сказать, что там три стороны: РФ,РФ и РФ.
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17.12.2020 23:42
+74
А у крысы зельцмана -«стойкое перемирие « !
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17.12.2020 23:50
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И посмотрите на сопровождение СМИ, кацапские можно не обсуждать, наши. Никто не разбирался, все выложили как сказала сторона противника. Пьяный, да ещё под наркотой, сам перешёл, сам себя избил, и сам себя задушил. Вы переплюнули Симонян со Скабеевой, так москали на нас дерьмо льют за деньги, а наши сами на себя по тупости?
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18.12.2020 08:15 Відповісти
Согласен! В какой стране мира еще могут унизить своего защитника? Да же если там и есть частица правды про алкоголь,кто во время войны это публикует? Для каких целей? Обгадить,последних еще оставшихся воинов? Поднять престиж армии,который за время правления зедебилов,опустился до уровня правления зека? И очень хотелось бы услышать,честные расследования,******,лещей,соболей,бигусов,бутусовых.Которые только при Порохе были такими честными и принципиальными,потому что знали ,что им за это ничего не будет.А сейчас все ,лай в сторону зедебилов,автоматом ,грозит отлучением от кормушек.
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18.12.2020 08:59 Відповісти
Ще одна з тисяч причин всіх російських окупантів вбити!!! Зло має бути випалене вогнем і мечем! Росіяни мають відповісти за вбивство українців!!!
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18.12.2020 09:06 Відповісти
Що робити з ворогами у Верховній раді, в судах і Уряді?
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18.12.2020 09:52 Відповісти
Посадити в мега маршрутку собачу будку і підірвати нах.
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18.12.2020 20:46 Відповісти
В очах сцикуна - це наші "братушки, адін нарот".

https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0&feature=youtu.be
Нехай здохне кацапська наволоч!
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18.12.2020 09:09 Відповісти
Можно дізнатись, а якого х.ра ТКГ публікує подібні заяви (алкогольне/наркотичне і т.п.) без офіційного підтвердження? Наші бійці для ТКГ наперед покидьки? То для чого ми там приймаємо участь???
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18.12.2020 09:37 Відповісти
Ворог уже в наших домівках. Він вже в Києві бере в заручники українських патріотів, судить їх своїм ворожим судом
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18.12.2020 09:49 Відповісти
полностью согласен, даже в провинции вижу все больше сепаров. Сейчас крайне много распространяют сепарскую символику через соц сети по типу "одноклассинков" и "вк". Увы, властям на это все равно, думают запретили соц. сети и дело в шляпе. Да только много людей без мозгов забывают о пратриотизме и переходят на сторону врага. Самолично нашел такого "распростронителя" в Волыни, долгое время БЕСПЛАТНО отдает рос. и днр символику, а органам пофигу. Ну и куда ты мы дойдем с таким отношением?? К волынской народной республике? ужас...
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20.12.2020 11:26 Відповісти
Кожного дня передають інформацію, що рос найманці вели неприцільний вогонь, в тому числі із гармат, по наших позиціях. Якщо не вцілили -то не рахується і тиші дотримуються. Таке враження, що зведення готують в тупому 95 кварталі
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18.12.2020 09:59 Відповісти
Саме головне для Бубочки що згідно записів смерть не бойова- не стріляють.
Таран і Хомчак заощадили на смерті воїна ну задишили але ж не стріляють.
А повернули тіло москалі щоби сказати цим , що й гадалі будуть вбивати українських воїнів і нічого їм не зроблять , бо командири пораженці, які підставляли і продовжують підставляти воїнів, і немаєїм доіри як і говнокомандувачу.
Скільки вони ще біди для України нароблять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
І це їх головнае завдання від хабату, яке вони успішно виконують, чим гірше тим ліпше.
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18.12.2020 10:08 Відповісти
Очень понятна позиция власти показать "длящееся перемирие".однако есть юридические аспекты,связанные с компенсацией семье погибшего.совершенно другая квалификация-"погиб при исполнении служебных обязанностей" вместо "погиб при невыясненных обстоятельствах" а то и более ранней- "погиб по-пьянке"...Солдат,в отличие от приходящих и уходящих президентов со всеми их амбициям и "гениальными" планами по умиротворению,есть государственная собственность и государственная ответственность,а не пешка в "президентской статистике".
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18.12.2020 10:19 Відповісти
Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ - Цензор.НЕТ 7229
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18.12.2020 10:53 Відповісти
тварини роблять з наших вояків пияків....
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18.12.2020 10:58 Відповісти
В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...

....

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18.12.2020 11:02 Відповісти
хотілось би ще зрозуміти оце визначення "пьяным перешел на сторону противника.." Взагалі не зрозуміло чи випадково потрапив на "сторону противника", чи перейшов свідомо і цілеспрямовано на бік ворога!! Якось так незрозуміло пишуть, що і не знаєш як кваліфікувати оте "перешол на сторону противника".
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18.12.2020 11:33 Відповісти
Горіти у Пеклі Пуйлу та підпуйловникам, у тому числі місцевим...
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18.12.2020 11:36 Відповісти
Чорний день.
Командування ВСУ, на догоду зебільний владі, поспішає свого бійця видати алкоголіком і зрадником, аби лише не зіпсувати картинку лжеперемир'я.
Не знаю, ким він був, той боєць, але він був на передку, а не мажорив по клубах.
Командування ВСУ вкрило себе незмивною ганьбою.
І ви, дибіли і недоумки, розумово неповносправні, які голосували за погань зелену, ви теж винні у цьому.
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18.12.2020 11:40 Відповісти
ЧОМУ Ц
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18.12.2020 11:56 Відповісти
Коли вперше появилася стаття про воїна, в коментарях масово було висказано. що це брехня. Цю брехню підтримала влада. Зеленського геть! Україна без зеленського! Зеленський ганьба для України1
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18.12.2020 11:59 Відповісти
ЧОМУ Ж ЦІ ДЕБІЛИ НА ЧОЛІ З АРЕСТОВИЧЕМ ВЧОРА ПОВТОРИЛИ СЕПАРСЬКУ ВЕРСІЮ--
за попередніми даними, 14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Дякуємо міжнародним посередникам Джерело: https://censor.net/ua/n3237577
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18.12.2020 12:01 Відповісти
звіздєц... Дожились... Це ТГК вже просто репостить новості "мінооборони" денеер
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18.12.2020 12:10 Відповісти
скоро та ТКГ заспіва про каратєлєй й і распятих укропами мальчіков
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18.12.2020 12:12 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 12:17 Відповісти
Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ - Цензор.НЕТ 4666
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18.12.2020 12:34 Відповісти
Московія, москвинський філософ.
Русь-Україну не треба ображати.
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18.12.2020 12:38 Відповісти
почитайте про що цей мудозвон писав про Україну .. почитайте почитайте
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18.12.2020 15:25 Відповісти
Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ - Цензор.НЕТ 2060
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18.12.2020 12:35 Відповісти
Московією
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18.12.2020 12:39 Відповісти
Треба впійманим зі зброєю колаборантам давати пожиттєве, а всіх іноземних найманців вішати на місці за вироком військового трибуналу. Вони погралися у війнушку, вбивали наших людей, а їм три роки, та ще й умовно! Видається що нашій владі життя сепарів дорожче, ніж життя вкраїнців.
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18.12.2020 12:42 Відповісти
Президенту України https://ua-stena.info/zelenskijj-pozdoroviv-volonteriv-ta-vluchno-pidkolov-poroshenka/ Володимиру Зеленському пропонують надати звання Героя України меру Харкова https://ua-stena.info/mer-kharkova-kernes-oskandalivsya-na-sesi%d1%97-miskradi/ Геннадію Кернесу , а також просять допомогти встановити пам'ятник померлому градоначальнику в центрі Харкова.Такі пропозиції зареєстровані на сайті електронних петицій вчора, 17 грудня.
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18.12.2020 12:50 Відповісти
Подонку хернесу, наконец таки сдохшему и очистившему нашу землю от своей мерзкой чёрной сущности, поставят не один памятник, назовут его именем улицу, площадь, район города.... Его рожа будет на тысячных купюрах..... Мразей у нас любят и чтят.... Это же не воин - герой, отдавший жизнь за наши с вами жизни.... Это же не медик, умирающий на работе, спасая наши жизни.... Это же не волонтёр, помогающий нашей стране победить кремлёвскую нечисть.....Их никто не чтит, не восхваляет, им никто не благодарен.... Стыдно....
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18.12.2020 13:49 Відповісти
Не буде, люди ще пам ятають як він Харков здавав кацапам у 2014 му, добре пам ятають
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18.12.2020 17:09 Відповісти
Наша прокремлёвская предательская воровская власть не первый раз подигрывает врагу, очерняя наших воинов - героев, наших лётчиков( в случае сбитого ракетами нашего самолёта в Иране), наших воинов и волонтёров( в случае убийства ФСБшными мразями журналиста Шеремета)....Продолжать можно долго.....Украинский народ настолько же терпелив, как и глуп, наивен и без чувства собственного достоинства.... Клоуны издеваются над ним, унижают, грабят, а он (народ) тупо и покорно ждёт процветания, конца эпохи бедности, мира без рабства.....
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18.12.2020 13:42 Відповісти
Зе дауны хотят со зверьем переговоры вести, конченое быдло!
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18.12.2020 18:31 Відповісти
В сети есть ролик, где российским солдатикам отрезают головы. Раньше смотреть не мог, вызывало рвотный еффект, сейчас сам бы такое сделал. Горите в аду
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18.12.2020 19:28 Відповісти
и вот этому дерьму надо выдать особый статус амнистировать/понять/простить/признать побе
ду над собой пустить их в парламент и правительство и естественно содержать.... ВоваЗелен
ский то шо ты хотел сделать Украину такой же недорогой ****** как и ты ни у тебя ни у таких
же гавнюков как ты не выйдет............
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18.12.2020 19:56 Відповісти
И знать не хочу звереподобную пародию на людей, и считаю для себя большим несчастьем, что родился в России. Ведь вся Европа смотрит на Россию, почти как на людоеда. Я не раз испытывал стыд, что принадлежу к дикой нации." - В. М. Боткин

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18.12.2020 23:20 Відповісти
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