Російські терористи повернули українського військового задушеним - а не п'яним, як спочатку заявила ТКГ. ДОКУМЕНТ
Військовослужбовець механізованої бригади ЗСУ, про якого раніше ТКГ повідомляла, ніби він п'яним перейшов на сторону противника і там помер, насправді був задушений.
Про це свідчать результати проведення судово-медичної експертизи, які виявилися в розпорядженні редакції Цензор.НЕТ.
Основною причиною смерті вказано асфіксію, категорія смерті - насильницька.
У документі зазначено, що на тілі військовослужбовця виявлені численні синці та садна.
Тристороння контактна група змінила повідомлення про те, що трапилося, на своїй сторінці в Фейсбуці. Раніше в тексті було зазначено, що військовослужбовець "14 грудня цього року, перебуваючи у стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації". Тепер ця інформація відсутня, і сказано тільки, що він потрапив на непідконтрольну територію "за невстановлених обставин".
Будь ласка, зачекайте...
https://www.youtube.com/watch?v=1JV-NVoL8s0&feature=youtu.be
Нехай здохне кацапська наволоч!
Таран і Хомчак заощадили на смерті воїна ну задишили але ж не стріляють.
А повернули тіло москалі щоби сказати цим , що й гадалі будуть вбивати українських воїнів і нічого їм не зроблять , бо командири пораженці, які підставляли і продовжують підставляти воїнів, і немаєїм доіри як і говнокомандувачу.
Скільки вони ще біди для України нароблять!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
І це їх головнае завдання від хабату, яке вони успішно виконують, чим гірше тим ліпше.
....
.
.
Командування ВСУ, на догоду зебільний владі, поспішає свого бійця видати алкоголіком і зрадником, аби лише не зіпсувати картинку лжеперемир'я.
Не знаю, ким він був, той боєць, але він був на передку, а не мажорив по клубах.
Командування ВСУ вкрило себе незмивною ганьбою.
І ви, дибіли і недоумки, розумово неповносправні, які голосували за погань зелену, ви теж винні у цьому.
за попередніми даними, 14 грудня поточного року, перебуваючи в стані сп'яніння, скоїв самовільний перехід на сторону противника (без зброї), і помер від алкогольної або наркотичної інтоксикації. Дякуємо міжнародним посередникам Джерело: https://censor.net/ua/n3237577
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Русь-Україну не треба ображати.
ду над собой пустить их в парламент и правительство и естественно содержать.... ВоваЗелен
ский то шо ты хотел сделать Украину такой же недорогой ****** как и ты ни у тебя ни у таких
же гавнюков как ты не выйдет............
.