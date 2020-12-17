Бюджет на 2021 рік передбачає закупівлю 4 млн доз вакцини проти COVID-19, - Разумков

У державному бюджеті на 2021 рік закладено кошти для закупівлі близько 4 млн доз вакцини від коронавірусу. Однак український уряд шукає можливості залучення додаткових коштів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Право на владу" заявив глава Верховної ради України Дмитро Разумков.

Так, відповідаючи на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини, чи справді Україні вистачить коштів на закупівлю вакцини загалом для 2 млн населення, спікер парламенту відповів: "Це те, що передбачено бюджетом".

Водночас Разумков додав, що уряд залучатиме додаткові кошти для наповнення спеціального фонду для закупівлі вакцин проти COVID-19.

"Вони (уряд - ред.) виходять і з аукціонами, вони залучають ОВДП, співпрацюють із міжнародними партнерами і донорами. Чи достатньо цього? Ні недостатньо, але сьогодні виходимо з того бюджету, який є", - зазначив він.

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