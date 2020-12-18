Спікер Разумков заявив, що готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі

Голова ВРУ Дмитро Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі, але за свій рахунок.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.

"Для мене це взагалі не проблема - провакцинуватися в прямому ефірі. Якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися, проблем немає. Інше питання. Вмикаємо банально логіку: я нещодавно перехворів на коронавірус. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, або вколоти медсестрі, яка постійно працює з ковідними дітьми, у мене питання - кому з нас це важливіше. Якщо ви ставите мені запитання, чи готовий я це зробити, взагалі не проблема, але напевно я як людина, яка отримує трохи більше, я робитиму це за свої кошти, а можна робити це і в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися", - підкреслив він.

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