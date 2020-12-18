Спікер Разумков заявив, що готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі
Голова ВРУ Дмитро Разумков готовий вакцинуватися проти коронавірусу в прямому ефірі, але за свій рахунок.
Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу", передає Цензор.НЕТ.
"Для мене це взагалі не проблема - провакцинуватися в прямому ефірі. Якщо це додасть комусь бажання провакцинуватися, проблем немає. Інше питання. Вмикаємо банально логіку: я нещодавно перехворів на коронавірус. Якщо є сьогодні вакцина, яку можна вколоти мені для того, щоб показати як це круто, або вколоти медсестрі, яка постійно працює з ковідними дітьми, у мене питання - кому з нас це важливіше. Якщо ви ставите мені запитання, чи готовий я це зробити, взагалі не проблема, але напевно я як людина, яка отримує трохи більше, я робитиму це за свої кошти, а можна робити це і в прямому ефірі, якщо це додасть бажання людям вакцинуватися", - підкреслив він.
Будь ласка, зачекайте...
А мы будем потом с полгодика наблюдать как за подопытным кроликом
Для цього йому треба виконати президентську вправу на роялі.
Добре . А Порошенко теж гратиме цюцюркою , га ?
Тому я завжди голосуватиме проти Порошенка . Завжди
Могу подсказать первый критерий поиска : холостяк без детей и без родственников . Потом всьо остальное , но это главное .
Крамолый нонсенс какой-то...
Так что - в прямом эфире, или в крывом - это не важно.
и прямо вся страна мечтает посмотреть на ето убожество?
https://www.obozrevatel.com/society/temperatura-bol-v-sustavah-i-mushki-pered-glazami-rossijskie-dobrovoltsyi-rasskazali-kak-perenesli-privivku-sputnikom.htm
на следующий день отменяется НДС, уменьшаются налоги, льготы малому бизнесу ...
И практически меценат.