У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3

У Харкові жалоба у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса триватиме не 3 дні, як було оголошено спочатку, а 2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це видно з оновленої інформації, оприлюдненої Харківською міськрадою.

"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошено днями жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов", - йдеться в повідомленні.

Документ наказує в дні жалоби приспустити Державний Прапор України і прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Раніше на сайті міськради було опубліковано розпорядження Терехова, згідно з яким жалоба оголошувалася на 17, 18 і 19 грудня.

Також читайте: Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.