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Кернес (506) жалоба (152) Харків (5428)

У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3

У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3

У Харкові жалоба у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса триватиме не 3 дні, як було оголошено спочатку, а 2.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це видно з оновленої інформації, оприлюдненої Харківською міськрадою.

"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошено днями жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов", - йдеться в повідомленні.

Документ наказує в дні жалоби приспустити Державний Прапор України і прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.

Раніше на сайті міськради було опубліковано розпорядження Терехова, згідно з яким жалоба оголошувалася на 17, 18 і 19 грудня.

Також читайте: Ставлення до Кернеса не могло бути однозначним, проте в нього було бачення розвитку свого міста, - Офіс Президента

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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Топ коментарі
+43
Траур за злодієм та сєпаром. Таке можливе тільки у нас...
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18.12.2020 07:29
+34
Из-за гопника, бандита флаги приспускать? Это возмутительно! А ну вспомним сколько людей эта тварь изувечила и своими руками, и бандюками прямо в своем кабинете. Жилина, его шестёрку помните? Ну того, что в россии в кафе подорвали. Это же была креатура Гепы Траур говорите. Да его спалить нужно, а не траур объявлять Надеюсь в котле, ему уже место обеспеченно.
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18.12.2020 07:45
+31
Хапали на 2 жизни в перед, ни как нажраться не могли и куда теперь все? Ничего не надо. Я не сожалею от слова совсем.
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18.12.2020 07:27
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Хапали на 2 жизни в перед, ни как нажраться не могли и куда теперь все? Ничего не надо. Я не сожалею от слова совсем.
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18.12.2020 07:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8v4LWgjYM94&ab_channel=STERNENKO Проросійський Кернес помер. За що ми його будемо пам'ятати та що буде далі?
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18.12.2020 08:04 Відповісти
У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 4124
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18.12.2020 09:22 Відповісти
Траур за злодієм та сєпаром. Таке можливе тільки у нас...
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18.12.2020 07:29 Відповісти
Ага)) траур трауром, а торговля и развлечения на выходных своим чередом)))
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18.12.2020 08:45 Відповісти
Трупа обрали мером. Таке теж не всюди буває.
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18.12.2020 08:49 Відповісти
Неблагодарные хорьковчане недостаточно сильно любили своего мера.Даешь трехнедельный траур.Сучьи дети псы.(с)
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18.12.2020 07:31 Відповісти
Может ещё общенациональный траур объявите? Потом поминки через 40 дней?
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18.12.2020 07:33 Відповісти
Баянов нехватит ! ))
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18.12.2020 07:48 Відповісти
Смотря каких.
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18.12.2020 08:38 Відповісти
Попахивает совком. Мавзолей ещё в Харькове бараны не строят?
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18.12.2020 07:43 Відповісти
Предлагаю в зоопарке.В обезьяннике.
А вообще, наверное, переименуют какую-нибудь площадь небось в честь этого упыря. Например, площадь Свободы в площадь Кернеса. Тьфу. Мамой противно такое писать.
Когда сдох Кушнарёв хотели переименовать Сумскую улицу. Но ума хватило не делать.
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18.12.2020 08:48 Відповісти
Вот оно как выходит - всё-таки третий день траура Гепа не заслужил. Оно и к лучшему - харьковчане меньше гармошек порвут - целее гармошки будут-то.
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18.12.2020 07:44 Відповісти
Из-за гопника, бандита флаги приспускать? Это возмутительно! А ну вспомним сколько людей эта тварь изувечила и своими руками, и бандюками прямо в своем кабинете. Жилина, его шестёрку помните? Ну того, что в россии в кафе подорвали. Это же была креатура Гепы Траур говорите. Да его спалить нужно, а не траур объявлять Надеюсь в котле, ему уже место обеспеченно.
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18.12.2020 07:45 Відповісти
Olia Prokofieva цілком з вами згоден! Харьків'яни радіють, а от у харьков схоже таки траур.
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18.12.2020 10:53 Відповісти
провести независимое расследование обстоятельств смерти! Виновніх в дезинформации, позволившей учавствовать недееспособному и находящемуся на аппаратах обеспечения жизнедеятельности віписать счет за стоимость перевыборов. провести расследование по документам, подписанным в последние 2 недели и выяснить заинтересованных лиц
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18.12.2020 07:47 Відповісти
аннулировать все договора, подписанные за последние 2 недели с использованием цифровой гепиной подписи.
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18.12.2020 07:50 Відповісти
Три положенных дня поделили так: два дня - траур ваты в Харькове, третий - народные гуляния по всей Украине.
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18.12.2020 07:48 Відповісти
Хотя Добкин и в первые два дня порвет по три гармошки.
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18.12.2020 07:51 Відповісти
Надо не траур,а народное гулянье и по всей стране. Это день в радость.
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18.12.2020 07:58 Відповісти
Как посмели??? Немыслимо, харьковчанам голосовавшим за Гепу урезали на треть время скорби за кумиром?
Хотя и то верно, ведь горсовет уже объявил что труп Кернеса продолжает исполнять обязанности мэра.
У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 84
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18.12.2020 07:59 Відповісти
Не багато уваги до цього шахрая і сепаратиста.І в його смерті винен шоколадний боров,посадив би гепу за той сепарський з`їзд в палаці спорту,може і був би живий.А так зараз чорти його смажать в пеклі і топлять казан чи сковороду грошима котрі він вкрав у харків'ян
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18.12.2020 08:09 Відповісти
👍
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18.12.2020 08:30 Відповісти
да праздновали бы уже 40 дней, может опосля воскреснет ,харковский лазарь будет
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18.12.2020 08:10 Відповісти
Шото мало,а пирамида,верные рабы,лошади -будет?
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18.12.2020 08:13 Відповісти
Для харьковской промакшанской части населения это конешно большая утрата. Но на место Гепы придет, я думаю, достойный сепар из партии регионов. А возможно - выберут и Азирова.
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18.12.2020 08:16 Відповісти
У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 1436
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18.12.2020 08:29 Відповісти
У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 5913
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18.12.2020 08:35 Відповісти
Гепа
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18.12.2020 08:45 Відповісти
Хоронили Кернеса два дня. Порвали три баяна.
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18.12.2020 08:47 Відповісти
Вы ещё передушитесь на похоронах этого паразита.
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18.12.2020 08:47 Відповісти
Так мы это еще увидим, стадо старых петухов и куриц проважающих бандита в последний путь
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18.12.2020 08:54 Відповісти
Еще и три дня хотели! Это вообще капец! Мавзолей еще постройте ему.
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18.12.2020 08:48 Відповісти
У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 5969
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18.12.2020 09:08 Відповісти
Та ви що? "Сім-сорок" будуть транслювать не три дні, а лише два? Та це "знущання" і "антисемітизм"!!!!
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18.12.2020 09:15 Відповісти
Задрочили. Отменили теперь утренники у детей. Они праздник ждали, а не траур перед новым годом.
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18.12.2020 09:20 Відповісти
Приходить чоловік до коханки, на Сумську.
- Давай!
- Та ти що! В місті траур, по нашому Кернесу!!!
- Ну, що ж... Ми почнемо повільно і журливо, висловлюючи тугу й сум... У мене і презерватив є, відповідний, траурного кольору...
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18.12.2020 09:22 Відповісти
Ти диви як ФСБ шанує своїх померлих кримінальників.
На всіх каналах вчора стояв стогін за сепаратистом Кернесом.
Кожної години сповіщали про кращого друга Медведчука,Коломойского і Порошенко"незалежні"українські ЗМІ.Навіть не пам"ятаю такої шани за Левко Лук"яненко.
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18.12.2020 09:42 Відповісти
Мафіозі ********* за паханом-земля стікловатою цьому покидьку
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18.12.2020 09:59 Відповісти
Моральна деградація Харкова вражає. Наперсточника, бандита, шахрая, пристосуванця, жорстокого та продажного українофоба, сєпара, який зробив багатомільйонні статки на хабарях і "відкатах" (список гріхів нескінченний) вже готові причислити до "кліки святих". В Харкові такі слова, як честь, совість, мораль давно забуті та виведені з вжитку за ненадобністю. Просто огидно дивитись на лизоблюдів всіх рівней та "мастей". Містом править мафія криміналу та нікчем.
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18.12.2020 10:03 Відповісти
Траур кажете? Це траур по чесності та людяності. Тепер можна зітхнути з полегшенням - на одного ворога та негідника стало меньше.
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18.12.2020 10:11 Відповісти
Так похоронят еще на центральной аллее самого ********* в Харькове кладбища, рядом с Масельским, Кушнеревым и т.д.
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18.12.2020 10:31 Відповісти
В качестве подготовки к трауру по Зе - пойдет.
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18.12.2020 10:43 Відповісти
Навпаки,три дні святкувати треба,що нарешті здохла гнида!
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18.12.2020 10:49 Відповісти
Надеюсь этого профессионального мерзавца и вора на том свете встретят черти в аду.
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18.12.2020 10:57 Відповісти
УЖЕ!
Уже встретили. И спросили, что адольфович, у труны карманы есть?
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18.12.2020 11:46 Відповісти
Харьковчане, предлагаю вам скинуться и построить мавзолей для кернеса. И будет к нему очередь из вас длиииииннннаааааяяяя предлинная стоять. Ну, а вход будет туда платный. Вход 5 гр. Селфи с адольфовичем 15 гр. Выход 10 гр.
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18.12.2020 11:45 Відповісти
Траур по криминальному авторитету и предателю Украины? Вы там вообще поехавшие. Наоборот феерверки и поздравления должны с каждого окна звучать
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18.12.2020 12:18 Відповісти
В Харькове траур в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.продлится не 3 дня, как было объявлено изначально, а 2. Источник: https://censor.net/ru/n3237678

Свято буде на день коротше ?
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18.12.2020 13:00 Відповісти
Епоха ригів доходить свого кінця

У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3 - Цензор.НЕТ 4491
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18.12.2020 13:01 Відповісти
Який трайр за мородером і садистом.
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18.12.2020 17:17 Відповісти
 
 