У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3
У Харкові жалоба у зв'язку зі смертю міського голови Геннадія Кернеса триватиме не 3 дні, як було оголошено спочатку, а 2.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, це видно з оновленої інформації, оприлюдненої Харківською міськрадою.
"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса 17 і 18 грудня оголошено днями жалоби в місті Харкові. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов", - йдеться в повідомленні.
Документ наказує в дні жалоби приспустити Державний Прапор України і прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях, а також скасувати всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Раніше на сайті міськради було опубліковано розпорядження Терехова, згідно з яким жалоба оголошувалася на 17, 18 і 19 грудня.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.
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детипсы.(с)
А вообще, наверное, переименуют какую-нибудь площадь небось в честь этого упыря. Например, площадь Свободы в площадь Кернеса. Тьфу. Мамой противно такое писать.
Когда сдох Кушнарёв хотели переименовать Сумскую улицу. Но ума хватило не делать.
Хотя и то верно, ведь горсовет уже объявил что труп Кернеса продолжает исполнять обязанности мэра.
- Давай!
- Та ти що! В місті траур, по нашому Кернесу!!!
- Ну, що ж... Ми почнемо повільно і журливо, висловлюючи тугу й сум... У мене і презерватив є, відповідний, траурного кольору...
На всіх каналах вчора стояв стогін за сепаратистом Кернесом.
Кожної години сповіщали про кращого друга Медведчука,Коломойского і Порошенко"незалежні"українські ЗМІ.Навіть не пам"ятаю такої шани за Левко Лук"яненко.
Уже встретили. И спросили, что адольфович, у труны карманы есть?
Свято буде на день коротше ?