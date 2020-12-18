Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС
Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами протягом усієї доби.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-мм калібру в поєднанні зі 120- та 82-мм мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Також повідомляється, що надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.
У передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь. "Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що на численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відповіли негайно: "З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога".
Також повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 64 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4872 транспортні засоби та 4702 особи. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1046 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.
"Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.
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А во вторых: Оборонный бюджет провален, вооружений вообще не закупали, значит и нет торговли на крови. Все что закупили, так это ручки Паркер и джип с панорамной крышей. Значит и торговли на крови нет.
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·
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Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !
На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .
«Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир , так Олів'є смачніше.
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Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
Почему не из малокалиберных винтовок????
Раненному - сил и выздоровления.......
ето так своеобразно - кацапня требует еще 3 моста на ширину кацапских танков.
буба услышит и построит - миротворец мелкокалиберный.
Также показательна история https://plus.obozrevatel.com/crime/eks-sotrudnik-minoboronyi-rasskazal-o-sorvannoj-spetsoperatsii-po-shturmu-tyurem-v-donetske.htm с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед" , когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.
"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").
По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.
О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, https://www.obozrevatel.com/politics/piontkovskij-ermak-agent-moskvyi-kotoryij-realizuet-rossijskij-plan.htm говорил и российский политолог и публицист https://www.obozrevatel.com/person/2385.htm Андрей Пионтковский .
що ж тоді війна?.
Насправді це не смішно. Ми в односторонньому порядку вигрібаємо від терористів, а вафлодя досі шукає ознаки миру у пустих очах *****. Принаймні він так каже. А враховуючі факти держзради віслюка оманського- він є маріонеткою ***** і кремлівської системи.
Треба послухать посла Азербайджана США він казав те шо вже пройшли і нас чекає -яка грамотна людина послухайте В ефірі телеканалу Еспресо Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, екс-голова апарату уряду Азербайджану в Ютюбі- Росію накриває цунамі. В Кремлі паніка | Студія Захід