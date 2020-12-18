Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС

Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами протягом усієї доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-мм калібру в поєднанні зі 120- та 82-мм мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також повідомляється, що надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь. "Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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У штабі зазначили, що на численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відповіли негайно: "З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога".

Також повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 64 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4872 транспортні засоби та 4702 особи. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1046 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.

"Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.