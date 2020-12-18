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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27070) поранення (2776) Донбас (22348) снайпери (345) операція Об’єднаних сил (6725)

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС

Минулої доби, 17 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню. На різних ділянках відповідальності українських бригад ворог провокував наших воїнів обстрілами протягом усієї доби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, збройні формування Російської Федерації чотири рази відкривали вогонь поблизу Водяного, на Приазов'ї. Проти наших воїнів противник застосував артилерійські системи 122-мм калібру в поєднанні зі 120- та 82-мм мінометами. Крім того, по Водяному окупанти вели вогонь і з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також повідомляється, що надвечір, противник активізував свої вогневі дії і поблизу населених пунктів Верхньоторецьке та Широкине, де відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а біля останнього – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки противник двічі обстріляв позиції українських захисників із гранатометів різних систем та стрілецької зброї, до того ж вів і снайперський вогонь. "Внаслідок обстрілу снайпера один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Снайпер поранив захисника України під Авдіївкою, - українська делегація в ТКГ

У штабі зазначили, що на численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відповіли негайно: "З гранатометів різних систем Об’єднані сили миттєво відкрили прицільний вогонь по позиціях ворога".

Також повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 64 адміністративні правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4872 транспортні засоби та 4702 особи. Також було затримано 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1046 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 860 осіб.

"Від початку поточної доби, 18 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+14
Уже тошнит от «тишины» а-ля преЗедент.........😡

Раненному - сил и выздоровления.......
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18.12.2020 07:59
+13
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=*NK-y-R #перемир 'я

Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !

На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .

«Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772, так Олів'є смачніше.
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6837

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3337

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8439
показати весь коментар
18.12.2020 07:49
+12
В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".Источник: https://censor.net/ru/n3237679

===========
Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
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18.12.2020 07:53
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Зеленчуки, офшори, тарговля-на-крави.
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18.12.2020 07:43 Відповісти
Во первых: То не "боевая травма", снайпер просто пристреливал ружжо и стрелял по йолкам, а украинские боец гулял где не надо и сам налетел на пулю.
А во вторых: Оборонный бюджет провален, вооружений вообще не закупали, значит и нет торговли на крови. Все что закупили, так это ручки Паркер и джип с панорамной крышей. Значит и торговли на крови нет.
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18.12.2020 09:39 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/458603885539631?__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 58 хв ·

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80?__eep__=6&__cft__[0]=AZUzHu2Vqb223RO5jxSxeehJ1_FWNRH3Cc64CLF75ZQanzzhe4Wsr3DNR92E1z33EtpLxj0mhRxZDGKw269bLPwLVtrmyt1gJ-s1kwypvjapHjVSrwXUJ8SxlwYF1PgSROmCeoqBSzLLKU-2p6_9Dl9Ls3gfzPUa5AaVrkbvEm42pQ&__tn__=*NK-y-R #перемир 'я

Українська армія буде нести втрати поки не буде відповідати !

На фронті знову російські снайпера розстрілюють наших воїнів . Позавчора екіпаж Асап 3 боровся за життя бійця , пораненого в районі Песок. Вчора в районі Авдіївки москалі знову поцілили в голову нашого воїна .

«Верховний головнокомандувач» мовчить, бо його виборцям є важливішою інформація щодо того на який курорт за кордон він їде відпочивати.
Телевізійні канали мовчать , бо поранені і вбиті не цікаві їхньому президенту, краще показувати доленосну для країни побудову ковзанки біля офісу зеленського.
В країні влада симулює життя , але піпл простий , серіали в телеящіку їх влаштовують, головне , щоб був мир Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4772, так Олів'є смачніше.
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6837

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3337

Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8439
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18.12.2020 07:49 Відповісти
Вчера штаб ООС утаивал про ранение бойца (стало известно из заявления ТКГ, скорее Кравчук проговорился), а сегодня штаб решил опубликовать информацию.
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18.12.2020 07:50 Відповісти
Снайпер ранил украинского воина на Донбассе. За сутки - 8 вражеских обстрелов, противник бил из 120-мм артсистем, 120- и 82 мм минометов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3693
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18.12.2020 07:52 Відповісти
В штаб отметили, что на многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники ответили незамедлительно: "Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага".Источник: https://censor.net/ru/n3237679

===========
Боюсь, что про ответный огонь врут в штабе. А если не врут, то ответ был не адекватен.
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18.12.2020 07:53 Відповісти
Ответили Из гранатометов различных систем ,это на огонь 122мм арты и 120мм минометов!!
Почему не из малокалиберных винтовок????
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18.12.2020 11:13 Відповісти
Ау, главнокомандующий нелох, ты где? Или все-таки - лох?
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18.12.2020 07:53 Відповісти
Уже тошнит от «тишины» а-ля преЗедент.........😡

Раненному - сил и выздоровления.......
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18.12.2020 07:59 Відповісти
вчера по зомбоящику показали украинску снайперскую винтовку, которая может отправлять на тот свет кацапов на расстоянии в 3 км... вопрос - почему имея такое оружие украинцы не уничтожают оккупантов на безопасном расстоянии? а может вопрос в мире зеленьськага и тарана? пусть кацапы постреливают, а мы (кого они эти двое - баран и жельтеньський имеют в виду?) движемся к миру?
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18.12.2020 08:01 Відповісти
Старая сказка адаптированная под комендантский час в донецкой резервации.
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7100
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18.12.2020 08:07 Відповісти
ето не было нарушением...
ето так своеобразно - кацапня требует еще 3 моста на ширину кацапских танков.
буба услышит и построит - миротворец мелкокалиберный.
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18.12.2020 08:14 Відповісти
Ну что ж. Гундосому и ерьмаку со всей командой кармы. Снайперу вдвойне.
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18.12.2020 08:21 Відповісти
Ермак - агент России а Гундоский президент марионетка в их руках

Также показательна история https://plus.obozrevatel.com/crime/eks-sotrudnik-minoboronyi-rasskazal-o-sorvannoj-spetsoperatsii-po-shturmu-tyurem-v-donetske.htm с обстрелом машины командира группы ГУР МО с позывным "Швед" , когда он отъезжал от многоэтажки на Позняках, где тогда жил.
"Сотрудники контрразведки зачем-то открыли огонь по машине "Шведа" прямо среди жилых домов, просто чудом никто не пострадал… Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения", - рассказал бывший сотрудник Минобороны, подполковник Михаил Николов (позывной "Лермонтов").
По его мнению, спецоперация по освобождению пленных в ОРДЛО была сорвана в результате предательства в руководстве Украины.
О том, что Ермак - агент Москвы, который реализует план РФ, https://www.obozrevatel.com/politics/piontkovskij-ermak-agent-moskvyi-kotoryij-realizuet-rossijskij-plan.htm говорил и российский политолог и публицист https://www.obozrevatel.com/person/2385.htm Андрей Пионтковский .
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18.12.2020 08:28 Відповісти
Ну а ми що...... Сидимо і без отвєтки ?
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18.12.2020 08:32 Відповісти
А кому хочеться без премії залишитись ?
Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3279
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18.12.2020 08:41 Відповісти
это что на фото разобрать не могу
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20.12.2020 23:08 Відповісти
Корч позавчора виклав фото пораненого снайпером в Пісках бійця.
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20.12.2020 23:11 Відповісти
нада атвести вайска падальше...штабы не далетала..Остогидли зелені українофоби
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18.12.2020 08:38 Відповісти
122-мм артсисеми - ц перемир'я?.
що ж тоді війна?.
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18.12.2020 08:58 Відповісти
Як ******* казати кацапи: Да на Украінє нє вайна, а так- пастрєлівают.

Насправді це не смішно. Ми в односторонньому порядку вигрібаємо від терористів, а вафлодя досі шукає ознаки миру у пустих очах *****. Принаймні він так каже. А враховуючі факти держзради віслюка оманського- він є маріонеткою ***** і кремлівської системи.
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18.12.2020 09:06 Відповісти
Треба вічно потерпілого уклоніста привязати на передку вони в своїх стріляти не будуть а ще
Треба послухать посла Азербайджана США він казав те шо вже пройшли і нас чекає -яка грамотна людина послухайте В ефірі телеканалу Еспресо Раміс Юнус - експерт з питань міжнародної політики, екс-голова апарату уряду Азербайджану в Ютюбі- Росію накриває цунамі. В Кремлі паніка | Студія Захід
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18.12.2020 10:18 Відповісти
это будет бесконечно пока наши не перейдут в наступление
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20.12.2020 23:07 Відповісти
 
 