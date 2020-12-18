Король Швеції визнав, що стратегія боротьби з COVID-19 у країні була невдалою: "У нас багато загиблих, і це жахливо"
Король Швеції Карл XVI Густав визнав, що стратегія боротьби з коронавірусом, якої дотримувалася країна, була невдалою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, його слова наводить Financial Times.
"Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас багато загиблих, і це жахливо", - сказав Карл Густав у щорічному зверненні до шведів.
За його словами, відмова від жорстких заходів призвела у Швеції до більшої, ніж у сусідів, кількості померлих від інфекції.
Водночас представниця королівського двору Маргарета Торгрен заявила, що слова Карла XVI Густава не можна сприймати як заяву про стратегію боротьби з коронавірусом. За її словами, король мав на увазі всю Швецію і все шведське суспільство.
Швеція не запроваджувала жорсткий карантин на піку епідемії COVID-19. Зокрема, у країні не закривали школи, ресторани і спортивні зали.
За даними Університету Джонса Гопкінса на 17 грудня, у Швеції зареєстрували 357,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Померли за час епідемії 7893 особи.
Для порівняння, в Данії зафіксували 124 тисячі випадків захворювання, померли, за офіційними даними, 992 людини. У Норвегії зареєстровано 42,3 тисячі випадків, з них смертельних - 402.
Будь ласка, зачекайте...
ты же понимаешь что реальные цифры другие?
вполне сопоставимые цифры с шведскими, только шведы не уничтожили свою экономику
а территория страны - немаленькая (т.е. скопление людей наблюдается не так уж и сильно, буквально в нескольких городах)
откуда взял такой вывод? из бояры?
оказывается придерживаются люди карантинных норм.
И дремучее.
Вы, ваше величество, как и ваши верноподданные - дебилы. А правильнее - преступники!
Кто и как ответит теперь за смерти людей?
Имел бы честь король - застрелился бы.