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Новини Боротьба з коронавірусом
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Швеція (914) COVID-19 (19763)

Король Швеції визнав, що стратегія боротьби з COVID-19 у країні була невдалою: "У нас багато загиблих, і це жахливо"

Король Швеції визнав, що стратегія боротьби з COVID-19 у країні була невдалою:

Король Швеції Карл XVI Густав визнав, що стратегія боротьби з коронавірусом, якої дотримувалася країна, була невдалою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, його слова наводить Financial Times.

"Я думаю, що ми зазнали невдачі. У нас багато загиблих, і це жахливо", - сказав Карл Густав у щорічному зверненні до шведів.

За його словами, відмова від жорстких заходів призвела у Швеції до більшої, ніж у сусідів, кількості померлих від інфекції.

Водночас представниця королівського двору Маргарета Торгрен заявила, що слова Карла XVI Густава не можна сприймати як заяву про стратегію боротьби з коронавірусом. За її словами, король мав на увазі всю Швецію і все шведське суспільство.

Швеція не запроваджувала жорсткий карантин на піку епідемії COVID-19. Зокрема, у країні не закривали школи, ресторани і спортивні зали.

Також читайте: Швеція провалила експеримент з відмовою від карантину і запроваджує жорсткі обмеження

За даними Університету Джонса Гопкінса на 17 грудня, у Швеції зареєстрували 357,5 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Померли за час епідемії 7893 особи.

Для порівняння, в Данії зафіксували 124 тисячі випадків захворювання, померли, за офіційними даними, 992 людини. У Норвегії зареєстровано 42,3 тисячі випадків, з них смертельних - 402.

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Топ коментарі
+20
Ну шо свидели секты "шведского короновирусного чуда", как вам такой рассклад?!
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18.12.2020 08:44
+5
Не столько через Зеленського, сколько через собственный долбо""изм. И продолжают.
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18.12.2020 09:11
+4
Як чудово, що ковід навчив тебе мити руки, а не батьки.
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18.12.2020 12:12
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Ну шо свидели секты "шведского короновирусного чуда", как вам такой рассклад?!
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18.12.2020 08:44 Відповісти
сколько в украине заболело человек и умерло, напиши.
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18.12.2020 09:25 Відповісти
Заболели - 944 381 человек; летальных случаев - 16 256.
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18.12.2020 09:34 Відповісти
это официально, да?
ты же понимаешь что реальные цифры другие?

вполне сопоставимые цифры с шведскими, только шведы не уничтожили свою экономику
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18.12.2020 09:52 Відповісти
у Швеции населения в 4 раза меньше
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18.12.2020 10:02 Відповісти
и заболевших меньше.
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18.12.2020 10:08 Відповісти
потому что их в 4 раза меньше
а территория страны - немаленькая (т.е. скопление людей наблюдается не так уж и сильно, буквально в нескольких городах)
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18.12.2020 12:29 Відповісти
то есть, пропорция при лохдауне и без него одинакова
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18.12.2020 13:39 Відповісти
об этом что-то говорилось выше? нет
откуда взял такой вывод? из бояры?
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18.12.2020 14:34 Відповісти
Под словами Швеция не уничтожила свою экономику вы что имеете ввиду? Для справки за первое полугодие экономика Швеция, которая не вводила локдаун, упала точно также как экономика Польши, которая локдаун вводила. Но смертям и заболевшим на 100 тыс. человек Швеция опередела Польшу в несколько раз
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18.12.2020 10:36 Відповісти
Це означає, що не було знищено малий і середній бізнес. Усі падіння в Швеції пов'язані із станом світової економіки, бо загальна криза не могла на шведах не позначитись.
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18.12.2020 12:11 Відповісти
Экономику уничтожила недолугая зелёная власть.
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18.12.2020 11:02 Відповісти
А в Україні є реальні жорсткі обмеження? В Україні хіба хтось дотримується карантинних норм? В нас та ж Швеція, тільки що з обмеженнями на папері. Ну і зважте, що у нас населення в 3,5 рази більше шведського
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18.12.2020 09:47 Відповісти
вы не придерживаетесь карантинных норм?
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18.12.2020 09:55 Відповісти
Так, в магазини та громадські місця захожу у масці (хоча вже й перехворів недавно). Але в загальному, подивіться як у нас: кафе, бари, наливайки працюють безперебійно, громадський транспорт переповнений, маски одягає навіть не кожен третій... Не працюють у нас ці обмеження, ось що я мав на увазі
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18.12.2020 10:03 Відповісти
и я в маске хожу, и руки мою.
оказывается придерживаются люди карантинных норм.
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18.12.2020 10:08 Відповісти
Як чудово, що ковід навчив тебе мити руки, а не батьки.
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18.12.2020 12:12 Відповісти
интересные выводы у вас. женская логика мне непонятна.
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18.12.2020 13:06 Відповісти
Ну і зважте, що у нас населення в 3,5 рази більше шведського

И дремучее.
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18.12.2020 09:57 Відповісти
Аж 7893 померлих шведів за 8 місяців, середній вік яких 84 роки. Страшна інфекція. Трагедія. Як би не ковід до 200 років кожний ще б жив і жив.
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18.12.2020 12:13 Відповісти
Усі роблять помилки. Не усі здатні це визнавати.
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18.12.2020 13:18 Відповісти
"Это узасно", ****... А что раньше свистели? "Это то зе самое, цто грипп", ****...
Вы, ваше величество, как и ваши верноподданные - дебилы. А правильнее - преступники!
Кто и как ответит теперь за смерти людей?
Имел бы честь король - застрелился бы.
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18.12.2020 08:53 Відповісти
"Король Швеции" шо?
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18.12.2020 08:55 Відповісти
в школе надо было учиться, "шо"
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18.12.2020 12:27 Відповісти
А что нового? Руки мой до и после туалета и перед едой - не будет глистов и желтухи,не целуйся - не будет герпеса,во время гриппа держи дистанцию при общении и будь в маске - шансы подхватить орви всех видов резко уменьшаются.Ну а если чума - читай учебники....
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18.12.2020 08:58 Відповісти
А а Україні через Зеленського десятки тисяч померлих.
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18.12.2020 09:02 Відповісти
Не столько через Зеленського, сколько через собственный долбо""изм. И продолжают.
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18.12.2020 09:11 Відповісти
С другой стороны, туда им и дорога.
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18.12.2020 09:56 Відповісти
Твій власний довбо#обізм нікого не цікавить
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18.12.2020 13:02 Відповісти
Зато китайці зірвали багатомільярдний кущ і зростання своєї економіки на масках, захистних костюмах, кисневих концентраторах. Ні це навмисно, просто так співпало. Соціалізм, він такий.
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18.12.2020 09:18 Відповісти
А почему Швецию сравнивают с Данией и Норвегией? По населению Швеция как Дан. и Нор. - вместе. А вот схожие с Швецией - Бельгия, Чехия, Швейцария, Израиль, Португалия выше Швеции в пандемическом рейтинге. А Венгрия и Австрия сразу за ней. И в этих странах были локдауны и карантины.
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18.12.2020 09:36 Відповісти
Швецию сравнивают с Норвегией и Финляндией. Умные люди понимают что в каждой стране количество населения разное, поэтому сравнения производят исходя из заболевших или умерших на 100 тыс. челоовек.
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18.12.2020 11:35 Відповісти
Соціалізм завжди закінчується лайном.
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18.12.2020 10:11 Відповісти
А в какой стране эта борьба была удачной ???
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18.12.2020 10:36 Відповісти
Аж 7893 померлих за 8 місяців, середній вік яких 84 роки. Страшна інфекція. Трагедія. Як би не ковід до 200 років кожний ще б жив і жив.
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18.12.2020 12:09 Відповісти
В сусідніх країнах з Швецією точно так самом не рекомендовано маски носити. І в Норвегії, і в Фінляндії, і в Данії. Хочеш носи (ефект плацебо ніхто не відміняв), але ніяких штрафів для тих, хто не хоче. Бо в них інші методи наповнення бюджету. І міри боротьби з ГРВІ засновані на наукових фактах, а не сектантських віруваннях, які походять з зомбоящику.
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18.12.2020 12:16 Відповісти
 
 