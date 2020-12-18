В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866
В Україні станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 904 особи;
летальних випадків – 260;
одужало – 12 866 осіб;
здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 944 381 особа;
одужало – 561 222 особи;
летальних випадків – 16 256;
проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - розповів Степанов.
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Ну уж нет - Стебанов и так слишком печется о населении.
А зебіли зебілам розказують, що все добре
Така сама ситуація і в російських школах. "У нас у школі одиниці виявили бажання зробити щеплення "Супутником 5 ". Багато хто побоюється, що він не пройшов усі випробування - результати тестувань досі як слід ніхто не бачив. Про них тільки говорять, але офіційно нічого не показують. Тому багато хто просто чекає, як працюватиме ця вакцина, чи будуть "побічки", чи хворітимуть щеплені люди. Я теж почекаю пів року, не хочу ризикувати", - розповіла https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL учителька початкових класів однієї зі шкіл Москви.
Лікарка-педіатр із Санкт-Петербурга на коронавірус перехворіла ще навесні. "Він пройшов у мене в легкій формі, я сиділа вдома на ізоляції, чоловік навіть їжу приносив до дверей, щоб не контактувати. Зараз щеплення не хочу, у мене антитіл достатньо. Але на роботі дали зрозуміти, що треба. Тому багато хто в нас взяв й зробив щеплення від грипу. Після нього вакцину від COVID-19 можна робити не раніше, ніж через місяць-два.
Отож ще подивимося", - розповідає https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL лікарка.