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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866

В Україні станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, зафіксовано 12 630 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 12 866 осіб, померли 260 пацієнтів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"12 630 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 620 дітей та 552 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 03госпіталізовано – 2 904 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 03летальних випадків – 260;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 03одужало – 12 866 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 03здійснено тестувань за добу – 68 759 (зокрема методом ПЛР – 42 340, методом ІФА – 26 419).

Також читайте: Король Швеції визнав, що стратегія боротьби з COVID-19 у країні була невдалою: "У нас багато загиблих, і це жахливо"

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 08захворіло – 944 381 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 08одужало – 561 222 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 08летальних випадків – 16 256;

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 08проведено ПЛР-тестувань – 5 209 462.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 658), Запорізькій (1 022), Одеській (925), Київській (922) та Черкаській (583) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 12

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"Тримають" своє плато, щоб Степанову на горіхи не перепадало
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18.12.2020 08:37 Відповісти
Чому ці брехуни мовчать про те, що кількість хворих в лікарнях зростає? Чому мовчать про величезну кількість смертей, де людям просто ніхто не ставив діагноз короновірусу? Хоча в людей були усі симптоми... Треба примусити владу нарешті ввести локдаун, а не чекати 8 січня!
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18.12.2020 09:00 Відповісти
Іди про це скажи отим *зажопівським майданникам * .
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18.12.2020 09:12 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 260 осіб, виявлено 12 630 нових випадків, одужали - 12 866 - Цензор.НЕТ 9013....
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18.12.2020 09:14 Відповісти
А что не так? Если я мес. назад зашел в церковь похихикать = свадьба какая-то и с 60 рыл налезло в небольшое капище - масок не видел, да и неважно, поп даже бесновался без маски - так шо, ЭТО достойно шоб за них кто-то переживал??
Ну уж нет - Стебанов и так слишком печется о населении.
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18.12.2020 09:17 Відповісти
260 померлих...
А зебіли зебілам розказують, що все добре
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18.12.2020 09:45 Відповісти
раша.https://www.obozrevatel.com/ukr/society/temperatura-bil-v-suglobah-i-mushki-pered-ochima-rosijski-dobrovoltsi-rozpovili-yak-perenesli-scheplennya-suputnikom.htm Черг на вакцинацію немає

Така сама ситуація і в російських школах. "У нас у школі одиниці виявили бажання зробити щеплення "Супутником 5 ". Багато хто побоюється, що він не пройшов усі випробування - результати тестувань досі як слід ніхто не бачив. Про них тільки говорять, але офіційно нічого не показують. Тому багато хто просто чекає, як працюватиме ця вакцина, чи будуть "побічки", чи хворітимуть щеплені люди. Я теж почекаю пів року, не хочу ризикувати", - розповіла https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL учителька початкових класів однієї зі шкіл Москви.
Лікарка-педіатр із Санкт-Петербурга на коронавірус перехворіла ще навесні. "Він пройшов у мене в легкій формі, я сиділа вдома на ізоляції, чоловік навіть їжу приносив до дверей, щоб не контактувати. Зараз щеплення не хочу, у мене антитіл достатньо. Але на роботі дали зрозуміти, що треба. Тому багато хто в нас взяв й зробив щеплення від грипу. Після нього вакцину від COVID-19 можна робити не раніше, ніж через місяць-два.

Отож ще подивимося", - розповідає https://www.obozrevatel.com/ukr/ OBOZREVATEL лікарка.
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18.12.2020 10:46 Відповісти
Смертність зашкалює, госпіталізація також, ліжок з киснем не хватає. Якщо влада на місцях не бореться з кронвірусом, не штрафує за не носіння масок в повній мірі, не відслідковує хворих і самоізоляцію - то ми наближаємось до повного колапсу. Майже всі в торгових центрах ( включаючи і продавців) не одівають масок на носа. Також охорона зовсім не слідкує за дотриманням дистанції покупцями - як один з самих дієвих способів не зараження ( 1,5 метра і надіта маска - зараження 0.) Можна було б призупиняти роботу каси, якщо бачать, що люди не дотримують дистанцію і про це говорити в рупор, а не займатись рекламою. За це також можна штрафувати власників магазинів - як не дотримання протиепідемологічних мір. Продавців зобовьязати носити обовьязково МЕДИЧНІ маски ( приклад аптеки), а не одівати тряпки. Дуже трудно боротися з кронвірусом, якщо більшість людей дебіли ..
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18.12.2020 12:27 Відповісти
 
 