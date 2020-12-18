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Байден (2853) переслідування (93) Трамп (4275) Burisma (43)

"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена

Чинний глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що ніяк не пов'язаний з тим, що проти Гантера Байдена, сина обраного президента США, розпочато розслідування у податковій справі за його бізнес за кордоном, зокрема в Україні та Китаї.

Про це Трамп написав у четвер в соцмережі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Я ніяк не пов’язаний з потенційним переслідуванням Гантера Байдена чи родини Байденів. Це знову фейкові новини. Насправді мені дуже сумно бачити це", - повідомив чинний глава Білого дому.

Напередодні центральні американські медіа повідомили, що, за інформацією численних джерел, Трамп звертався до юридичних радників у Білому домі з цього питання. Зокрема, він хотів дізнатися про можливість призначити спецпрокурора в розслідуванні проти сина свого політичного опонента.

Також читайте: Мін'юст США запросив дані про фіндіяльність Гантера Байдена в Україні, - Associated Press

Як повідомлялося, Гантер Байден певний час вів бізнес в Україні, зокрема, в компанії Burisma, а також у Китаї, чого ніколи не приховував. 9 грудня він заявив, що його оповістили про початок розслідування прокуратурою штату Делавер, пов’язаного з податковими справами.

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Топ коментарі
+21
Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
Ну то вiримо, вiримо...
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18.12.2020 08:58
+13
Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
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18.12.2020 09:17
+12
Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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18.12.2020 08:55
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Сейчас и ЗеМародер заявит, что непричастен к президенту Украины.
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18.12.2020 08:55 Відповісти
Це пiсля того, як вiн шмарклю просив свого на 100% прокурора до розслiдування справи Бурiсми долучити?
Ну то вiримо, вiримо...
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18.12.2020 08:58 Відповісти
Везде рука мацквы 😀😀😀 и в судах ( судя по делу Маркива ) и в СМИ ( судя по постоянным фейкам про Украину)
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18.12.2020 08:59 Відповісти
Так Мацква накрыла всё украинское пространство своим СМИ,иногда пробивается песня "Тиж мене пiдманула, тиж мене пiвела!", а потом всё время мелькает лицо Мертветчука в телевизоре,многие думают что он Президент Украины и что Украинская армия стала уже советской прежней армией
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18.12.2020 09:19 Відповісти
Представляю что будут говорить наши шавки ,которые собирали и подавали документы на преследование сына Байдена. Столько предателей крутится в Украине это какой то пипец и вирус их никакой не берёт
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18.12.2020 09:13 Відповісти
Путін теж, колись казав - "ИХТАМНЕТ!!!"
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18.12.2020 09:13 Відповісти
Сейчас пецины орлы: югик и шока, тоже меажут что их там не было 😷
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18.12.2020 09:15 Відповісти
Бери выше,зесрань-зеля скажет,что трампуша разговор с ним вырвал из контекста
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18.12.2020 09:39 Відповісти
Насрать на зелень. Но очень рад за пециных патриотов и торговых портнеров - югика и шоку. 😷
Это ж каким нужно было быть идиотом чтобы добровольно влезть в это говно. Даже у вовы хватило мозгов включить дурака и пройти мимо. 😷
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18.12.2020 10:04 Відповісти
А мы как счастливы,что зекретина ,ща все хорошее,амеры удушат)а то,что зеголосилок травит газом "простой парень"-вообще песня...
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18.12.2020 10:27 Відповісти
Все это попытка действовать на опережение.Он прекрасно знает,что его сын и зять будут в большой опасности,когда руки юстиции окажутся развязанными. И вот тогда,когда его родственничков начнут трясти,(по вполне объективным причинам),то рыжий клоун начнет кричать,что это расследование есть ответ на расследование в отношении сына Байдена,и не более того. То есть,он хочет поставить на одну тарелку своих родственничков,которые на самом деле завязаны во многих грязных делах,и сына избранного президента.Вот из-за чего этот визг.
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18.12.2020 09:17 Відповісти
дуже коротко але кожне слово -це є наголос, бо клінічний ідіот обгадив абсолютно все. його звязки з кримінальним світом росії,з фсб, кримінальними банкірами з росії через хлопців з Брайтон-Біч на чолі з руді та шахрайські оборудки вилізуть боком. Амністія не поможе, бо шахраює разом з родичами.
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18.12.2020 10:06 Відповісти
чому людина просто не може змиритися з поразкою? Амбіції не дають? Чи ті, хто платив за просування у президенти?
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18.12.2020 09:19 Відповісти
Для Трампа бизнес прежде всего,потому так...
https://kurs.com.ua/index.php?app=articles&module=articles&controller=item&id=128036&fbclid=IwAR2zp0XgYSSiT2nBA6XMAAXV3luhzCq4nQkv1NFyjGGS7zi_VTasoJI8heA "Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена - Цензор.НЕТ 80
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18.12.2020 09:23 Відповісти
https://kurs.com.ua/index.php?app=articles&module=articles&controller=item&id=128036&fbclid=IwAR1orCGdfnz_N_N6UcCRwF1O8EUIwE8Od7Txf1kyhtEiXSE4Gr0mbUGCKHw Трамп захотел купить остров. Собиратель земель: что стоит за новым скандалом с Трампом
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18.12.2020 09:25 Відповісти
Для Трампа прежде всего --- как можно дольше остаться на свободе, поэтому и все эти его истерики...
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18.12.2020 09:51 Відповісти
Я взагалі не розумію, як республіканці могли висунути Трампа в президенти... Це величезна ганьба для партії, в якій були Лінкольн, Ейзенхауер, Рейган та МакКейн!
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18.12.2020 09:24 Відповісти
А как украинцы смогли висунути дохтора Хауса в президенти, он украинцам говорит,что я не доктор,я просто артист,а вы хотели царя ,который поборет Ковид 19...вот тёмный народ.
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18.12.2020 09:28 Відповісти
Емм, по-перше в американців давні традиції демократії, а, по-друге, там ж партія висуває кандидатів і є праймеріз. Про його тьорки з москалями в 2016 уже дещо було відомо, а керівництво республіканської партії мабуть знає більше, ніж усі ми. То чому вони допустили такого кандидата?
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18.12.2020 09:33 Відповісти
Вот же брехун. Он в Украину Джулиани присылал, чтобы Зеля на сына Байдена уголовное дело завел.
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18.12.2020 09:26 Відповісти
Вот не обижайте Бубочку - ЭТО ВСЕ АГЕНТ ДЯДЯ ЕРМАК по заданию мертветчука делает . 😀😀😀
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18.12.2020 09:33 Відповісти
Не мертвечука а дяді Колі (Патрушева), який не жалує мертвечука.
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18.12.2020 10:08 Відповісти
Ну да, а мериветчук зачем самолёт в Оман посылал ?😀😀😀
Ради восстановления прокацапского режима в Украине все они едины
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18.12.2020 10:11 Відповісти
"Дуже сумно це бачити": Трамп заявив, що не причетний до переслідування сина Байдена - Цензор.НЕТ 8602
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18.12.2020 09:32 Відповісти
))))))тут уже трамповские сын ,дочка и зять ,во главе с Трампом,на подходе к посадке...
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18.12.2020 09:37 Відповісти
Дони почуял что-то недоброе, вот и стелет себе соломку...
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18.12.2020 09:39 Відповісти
А кто,если не вы?
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18.12.2020 10:03 Відповісти
Ладно там Трампыч отнекивается, а зэ-зыдёнок что петь байдену будет??? ))
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18.12.2020 13:26 Відповісти
хантер и коля - хорошие парни. очень хорошие.
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20.12.2020 06:36 Відповісти
 
 