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Поблизу Хрустального зафіксовано понад 20 "Градів". Терористи облаштовують вогневі позиції біля Донецької фільтрувальної станції, - СЦКК

Поблизу Хрустального зафіксовано понад 20

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки, а також про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Так, 8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Тернове, а 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ було зафіксовано 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний. Все озброєння розміщено з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Вже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербова Балка. Ця станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об’єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС "Дунай" біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначає українська сторона СЦКК, у зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція як один із тих об’єктів, що розташовується в безпосередній близькості від лінії розмежування та здійснює питне водопостачання населених пунктів, як на підконтрольній Уряду України території, так і на тимчасово окупованих територіях.

"Так, 29 листопада 2020 року неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з’єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних Сил України (за оцінкою – облаштування вогневих позицій) та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп), про що йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року", - цитує українська сторона СЦКК звіт моніторингової місії ОБСЄ.

Також читайте: Снайпер поранив українського воїна на Донбасі. За добу - 8 ворожих обстрілів, противник бив зі 122-мм артсистем, 120- та 82-мм мінометів, - штаб ОС

"Таким чином, представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, не зважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній Уряду України території", - цитує штаб ООС повідомлення української сторони СЦКК.

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Топ коментарі
+20
А ви ще одне "розведення" зробіть та стріляти забороніть, і не таке побачите.
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18.12.2020 09:00
+10
Если у Бубочки есть яйца, то в Минске он обязан заявить, что боевая техника, выявленная в зоне разведения превентивно будет уничтожаться, без предупреждения. ОБСЕ может выразить только озабоченность, но не более. А когда домой в Рашку потянутся гробы с зашкваренными боевыми расчетами этой техники, Рашка тоже слова не скажет, потому что ихтамнет.
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18.12.2020 09:14
+9
Запустить БАЙКАРТАРЫ без опознавательных знаков и все разбомбить - пусть думают на турков и азербайджанцев
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18.12.2020 09:08
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А ви ще одне "розведення" зробіть та стріляти забороніть, і не таке побачите.
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18.12.2020 09:00 Відповісти
ага.. розвести.. та так щоб ворог не дострелив.. хай тоді знає..
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18.12.2020 09:03 Відповісти
Тоді треба розводитись одразу на Марс. Бо на Землі балістичні ракети будь-куди долетять, не сховаєшся
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18.12.2020 09:05 Відповісти
Так стріляти ж давно вже заборонено, залишилось тільки вже автомати відібрати та під замок закрити а ключі у глав.штаб віддати - це мабуть буде наступним кроком оманського нарика.
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18.12.2020 10:18 Відповісти
Перемир'я.. воно таке..
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18.12.2020 09:01 Відповісти
«представители вооруженных формирований РФ продолжают пренебрегать своими обязательствами»: https://censor.net/ru/n3237690
а БУБОЧКА им верит - вот и повод для импичмента
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18.12.2020 09:05 Відповісти
Привід для імпічменту- держзрада по справі проваленої спецоперації. Імпічмент з наступним ув'язненням.
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18.12.2020 09:16 Відповісти
АБАЖДИТЕ , а кто же будет тогда Ермака прикрывать мощным телом? 😀
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18.12.2020 09:19 Відповісти
А Єрмака із ним судити потрібно.
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18.12.2020 09:38 Відповісти
Вообще-то Ермака можно и сегодня судить -явный агент все таки 😀
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18.12.2020 09:44 Відповісти
Запустить БАЙКАРТАРЫ без опознавательных знаков и все разбомбить - пусть думают на турков и азербайджанцев
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18.12.2020 09:08 Відповісти
С рашей только так и надо поступать
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18.12.2020 10:43 Відповісти
и зелоху хрен позволять инспектировать эти позиции, как он расстилался перед сепарами и русней
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18.12.2020 09:10 Відповісти
Если у Бубочки есть яйца, то в Минске он обязан заявить, что боевая техника, выявленная в зоне разведения превентивно будет уничтожаться, без предупреждения. ОБСЕ может выразить только озабоченность, но не более. А когда домой в Рашку потянутся гробы с зашкваренными боевыми расчетами этой техники, Рашка тоже слова не скажет, потому что ихтамнет.
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18.12.2020 09:14 Відповісти
С.Лем та А.Азімов нервно курят в сторонке ) Як там не було ніколи яєць то звідки се вони раптом з,являтьса ?)
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18.12.2020 09:21 Відповісти
бубочка разбила свои яйца об пианино.
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18.12.2020 10:41 Відповісти
наверно готовятся к перемирию
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18.12.2020 09:16 Відповісти
Та шо "грады"?
Ви в ГЛАЗА им загляните, там точно, где-то в глубине, увидите МЫР!
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18.12.2020 09:20 Відповісти
Поднимайте Байрактары!!! или ЗЕкишка тонка???
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18.12.2020 09:21 Відповісти
В нього взагалі кішок нема. Спрощена конструкція. Голова і потім відразу дупа
________
Жарти-жартами, а кожен день Зєлі при владі збільшує глибину катастрофи, куди він веде Україну
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18.12.2020 09:32 Відповісти
Ви помиляєтесь... Там дупа і знизу і зверху...
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18.12.2020 09:37 Відповісти
Блин: а в каком ОВОЩНОМ магазине можно купить БМ21 «Град» 122 мм ?

И ШО по этому поводу думает прокацапское ОБСЕ и ТКГ ?
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18.12.2020 09:26 Відповісти
А радиолокационную станцию ​​"Дунай" ?
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18.12.2020 09:27 Відповісти
Они думают, что у РФ 10 тысяч ядрен-батонов, и что прогрессивному мировому человечеству очень не хочется обнаружить один из них, любовно опущенный агентом, в канализации родного прогрессивному человечеству города.
О том, что "мы вам в Австралии бомбу просто в канализацию швырнем", - лахтинские неоднократно обещали на российском полит форуме.
И Вы знаете, я даже ни секунды не сомневаюсь: если им это будет выгодно и необходимо - швырнут, и минуты не задумаются.

P.S. Вопрос, что делать со страной, имеющей 10 тысяч единиц ядерного оружия, нужно задать Кравчуку и Чучме, это же они обменали ядерный потенциал Украины на какие-то газовые преференции. Я - не Кравчук и не Кучма, ЯО на газовые преференции не меняла, и потому скажу: а ничего со страной имеющей 10 тысяч единиц ЯО, не сделать, и потому эта страна может изгаляться и куражиться, как захочет,
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18.12.2020 13:52 Відповісти
Срочно разбудите обкуренного главнокомандующего!
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18.12.2020 09:39 Відповісти
ГлавГАВНОкомандующий
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18.12.2020 13:47 Відповісти
но это же не нарушение?
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18.12.2020 09:42 Відповісти
И для чего вообще они покупали Байрактары???? Для чего нужен главнокомандующий, который не знает команд?????
Вже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію «Дунай» поблизу населеного пункту Вербова Балка. Дана станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об'єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км!!!!!. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС «Дунай» біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка.
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18.12.2020 09:43 Відповісти
БРАТЬЯ Ху-Ли ? А мы хотим договориться!!!
Трактор в поле дыр-дыр-дыр!! Мы за мыр,мы за мыр!!!
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18.12.2020 09:47 Відповісти
Зеленский дал сепарам и кацапам такую возможность. Они ей пользуются.

Ничего странного.
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18.12.2020 09:53 Відповісти
Як там байрактари, проржавіли вже??
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18.12.2020 09:54 Відповісти
мали послати у нагорний Карабах для підтримки вірмен, але в силу "обєктивних обставин" передумали. Поставили у всій красі на кордоні - дивіться, які ми сміливі і до всього готові. років пять-шість назад коли путін почав впроваджувати свій план -одим броском костей і а ви готови воевать за нарву підняв у небо всі бомбери ту 95 и ту 160. Так от бомбер ту 95 з моторами із запоріжжя на РЛС НАТО відбивався зразу після зльоту. Так і їх РЛС як включиться, то і телевізори барахлять. Це все понт путіна.
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18.12.2020 10:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 12:11 Відповісти
Звоните Алиеву и Эрдогану, пусть пришлют пару Байрактаров и пару яиц.
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18.12.2020 13:35 Відповісти
скорее, таблетки от поноса они зэ-шмаркле никчемному пришлют...
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18.12.2020 13:49 Відповісти
И каковы же будут ответные превентивные действия гавнокамундувачей Хомчака и зеленого наркомана???
Шо, опять путену заглянуть в шоколадный глаз?? Еще немножко больше остатков войск с позиций вглубь страны отвести???
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18.12.2020 13:48 Відповісти
Поблизу Хрустального зафіксовано понад 20 "Градів". Терористи облаштовують вогневі позиції біля Донецької фільтрувальної станції, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2793
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18.12.2020 13:48 Відповісти
Всё то что происходит на востоке в последние пол года, вся эта комедуха оперетка с перемирием, двумя комуняшками с нашей стороны, борзость и хамство с той стороны каких то отморозков, поведение на переговорах----исключительно на нашей совести и давно. Допускаю что скоро срать будут на голову когда захотят. И в реале---а ведь так бы и другие делали и в другом месте. Можно было бы и по короче---на дураках воду возят!
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18.12.2020 14:31 Відповісти
При "гавнокомандующому" зєлєнскому,ЗСУ стала самою терплячою армією в світі.сєпари їх відстрілюють по одному,а вони вперто "не відповідають на провокативні постріли тої сторони."🤦‍♂️🤔😕
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18.12.2020 15:41 Відповісти
это.... мир - глазами *****.....
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18.12.2020 16:53 Відповісти
 
 