Поблизу Хрустального зафіксовано понад 20 "Градів". Терористи облаштовують вогневі позиції біля Донецької фільтрувальної станції, - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові ознаки військової присутності в зоні безпеки, а також про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців.

Так, 8 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні біля н. п. Тернове, а 13 грудня патрулями СММ ОБСЄ було зафіксовано 21 реактивну систему залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) поблизу населеного пункту Хрустальний. Все озброєння розміщено з порушеннями лінії відведення, про що йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Вже 11 грудня міні-БПЛА СММ ОБСЄ зафіксував радіолокаційну станцію "Дунай" поблизу населеного пункту Вербова Балка. Ця станція призначена для ідентифікації і супроводу повітряних об’єктів (цілей), радіус (дальність) дії якої - 160 км. Раніше, 16 лютого 2020 року, БПЛА СММ ОБСЄ дальнього радіуса дії вже фіксував активну РЛС "Дунай" біля тимчасово окупованого населеного пункту Вербова Балка", - наголошується в повідомленні.

Також, як зазначає українська сторона СЦКК, у зоні ризику опинилась Донецька фільтрувальна станція як один із тих об’єктів, що розташовується в безпосередній близькості від лінії розмежування та здійснює питне водопостачання населених пунктів, як на підконтрольній Уряду України території, так і на тимчасово окупованих територіях.

"Так, 29 листопада 2020 року неподалік Донецької фільтрувальної станції БПЛА СММ ОБСЄ зафіксували 320-метрову траншею, що з’єднує між собою 6 бетонних споруд D-подібної форми, спрямованих у напрямку позицій Збройних Сил України (за оцінкою – облаштування вогневих позицій) та 50-метрову траншею з окопом квадратної форми (за оцінкою це мінометний окоп), про що йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ від 14 грудня 2020 року", - цитує українська сторона СЦКК звіт моніторингової місії ОБСЄ.

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"Таким чином, представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями та грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, не зважаючи на безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій та на підконтрольній Уряду України території", - цитує штаб ООС повідомлення української сторони СЦКК.