Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень
За затягування призначення виборів мера Харкова не буде жодних санкцій.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.
"Місто може бути без мера певний час, тому що жодних санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в межах яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде жодних санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто має робити такі подання", — зазначив Мірошниченко.
За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету.
"Це велике навантаження, десятки мільйонів гривень, це необхідна процедура. Вибори - процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада, яка вибирається на певний період. У бюджеті потрібні відповідні кошти", - сказав він.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.
Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).
Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.
2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.
9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.
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Причем, шулерит по-черному.. В свою по духу компашку попал.
А на гепин памятник посмотреть - иди к зоопарку. Там лысые обезьяны в фонтане бьют в барабан и играют на балалайке. И каждая - ну чиста гепадрил
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
А сейчас зелёные растринькали все запасы.
Если перевыборы в Харькове не назначат, значит зелёной власти это выгодно.
Правильно говорите: харьковская зелёная вата принесёт в горсовет на руках очередного сепара(((
Надо заметить, что проукраинские партии практически не ведут деятельности в Харькове. Те крохи, которые получает ЕС на выборах - за счёт самосознания патриотичных горожан и всё. И если ничего не делать, то тут так и будет сепарье плодиться(((
Руководящая работа- это не койка в феофании .
Пусть ЦИК из своих карманов теперь выборы мэра Харькова оплачивает - у них денег больше чем в бюджете Украины - прос@рабт деньги налогоплательщика , БЕЗДАРИ .
Я шо хочу сказать: жителям культурной и научной столицы умишка бы в ватные головы...
Он просто мер!!!!! Просто Гос. служащий!!! Устроили прям культ !
облом года!
І так харків'яни оберуть якогось сєпара.
Кстати, а запрос в Шарите от МИД надо сделать . А вдруг реально фальсификация
Не будет Германия ради каких то посредников лезьть в грязь
Нащо визнали гєпу переможцем, коли над ним вже мухи кружляли???
Мені це нагадало, як Черненка гєнсєком призначали, після Брежнєва та Андропова...
Уйопки...
Но с захватом и узурпацией власти зэ-придурком в стране, где большинство населения откровенные идиоты, всё это закономерно...