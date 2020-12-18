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Новини Місцеві вибори-2020
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Кернес (506) місцеві вибори (1365) Мірошниченко Юрій (36) Харків (5428) ЦВК (1173)

Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень

Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень

За затягування призначення виборів мера Харкова не буде жодних санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

"Місто може бути без мера певний час, тому що жодних санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в межах яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде жодних санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто має робити такі подання", — зазначив Мірошниченко.

За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету.

"Це велике навантаження, десятки мільйонів гривень, це необхідна процедура. Вибори - процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада, яка вибирається на певний період. У бюджеті потрібні відповідні кошти", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Харківській міськраді уточнили дати жалоби за Кернесом: вона триватиме 2 дні, а не 3

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

Читайте також: Вибори нового мера Харкова можуть розтягнутися на роки, - Айвазовська

Автор: 
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Топ коментарі
+19
В Харькове такое количество тупой ваты, что выбор бывшего коматозного инвалида далеко не самый худший.
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18.12.2020 09:39
+18
Начинается... Денег нет на выборы? То есть будете и дальше мутить. Ппц.
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
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18.12.2020 09:36
+16
ЦИК в ответе за допуск к выборам недееспособного и нетрудостпособного кандидата! Проводите расследование и взыщите, наконец деньги с виноватых! тем более есть у вас для этого специалист по взысканию
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 1827
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18.12.2020 09:52
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Правила форума Рада форумчан
Гепа будет вечным мером. Нужно еще вместо памятника членина в центре поставить памятник гепе. Так победим👍😷
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18.12.2020 09:36 Відповісти
Пусть ставят. Будет что обоссать. Желающие в очередь выстроятся
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18.12.2020 09:37 Відповісти
Та пусть Кернес и дальше руководит. Ну и что, что мертвый! Какая разница!!!
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18.12.2020 10:09 Відповісти
вот за и такое и надо И ДАВНО ввести УГОЛОВНУЮ ответственность юридических лиц а то привыкли шобла пейсатая прятаться за коллективной безответственностью.. а в делах тех четко делать акцент Голосовал за получи 15 лет воздержался получи 7 лет лишения свободы голосовал против пошел как свидетель обвинения и еще + бонус премия за гражданскую сознательность.. думаю в 99% случаях в голосованиях когда раскрадается бюджет страны области города когда голосуют за покойников у власти за маразматиков у власти после 65 лет когда принимают закон о том что представителях ЖКХ услуг дали право!!!!!!!!! ВНИМАНИЕ ВСЕХ!!!! приникать в жилые и нежилые помещения без согласия и даже без ведома и уведомления собственников без санкции прокуратуры суда!!!!! что слуги пейсатые вы шо охренели хочу видеть что Бубочка включит мосх и торпедирует ВЕТО сей закон а иначе просто будут убивать все и всю шушеру коммунальную....
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18.12.2020 10:46 Відповісти
как думаете, почему 95% амеров живут в частных домах?
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18.12.2020 13:00 Відповісти
Проблема в тому, що пекельні парфуми можуть не захотіти надати гепі можливість керувати містом прямо з пекла.
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18.12.2020 10:57 Відповісти
Ему уже не до руководства.. Он уже сутки с Мотодрылой, Киви и Соплей в "секу" режется..
Причем, шулерит по-черному.. В свою по духу компашку попал.
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18.12.2020 11:55 Відповісти
Нет тут у нас никакого членина. И место с землей сровняли. И все гепины обещания переломать руки-ноги - простой пшик от мацы.
А на гепин памятник посмотреть - иди к зоопарку. Там лысые обезьяны в фонтане бьют в барабан и играют на балалайке. И каждая - ну чиста гепадрил
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18.12.2020 09:40 Відповісти
Ну так там и поставить, где членин стоял. Только рожу одного жи2 на другую жи2 поменять. Хряковчани только за будут. Хорошего мера выбрали, да?😷
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18.12.2020 09:47 Відповісти
можно еще пару проспектов в Харькове его именем назвать) или станцию метро...
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18.12.2020 09:59 Відповісти
В обезьяний памятник хорошо бы вписалась еще одна на колесах с надписью ПОМНОЖЕН НА НОЛЬ СУЧИЙ ПЕС
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18.12.2020 14:03 Відповісти
Можно было бы. Можно сверху водрузить. Но вот заковыка: где установить этих его охранников, двоих из ларца одинаковых с лица... этих однояйцевых. А без них гепу могут открутить...
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18.12.2020 14:24 Відповісти
Разве что колеса, без колес мавпочка никому не нужна
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18.12.2020 17:18 Відповісти
Начинается... Денег нет на выборы? То есть будете и дальше мутить. Ппц.
А на перевыборы парламента летом 2019 нашлись, да? Незаконный роспуск и выборы. Мрази.
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18.12.2020 09:36 Відповісти
Тогда, летом 2019, казна была полна денежных знаков.
А сейчас зелёные растринькали все запасы.
Если перевыборы в Харькове не назначат, значит зелёной власти это выгодно.
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18.12.2020 09:40 Відповісти
Выгодно, конечно.((( Тем более, сама зелёная власть шатается
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18.12.2020 09:41 Відповісти
Умная у вас подруга))))
Правильно говорите: харьковская зелёная вата принесёт в горсовет на руках очередного сепара(((
Надо заметить, что проукраинские партии практически не ведут деятельности в Харькове. Те крохи, которые получает ЕС на выборах - за счёт самосознания патриотичных горожан и всё. И если ничего не делать, то тут так и будет сепарье плодиться(((
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18.12.2020 09:40 Відповісти
В Харькове такое количество тупой ваты, что выбор бывшего коматозного инвалида далеко не самый худший.
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18.12.2020 09:39 Відповісти
допа?
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18.12.2020 13:02 Відповісти
А ято это за народ, выберающий себе мером почти мертвого сепара? Я понимаю ,этим у власти выгодно хаос ,а рабам как быть? Теперь жрите не подавитесь.
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18.12.2020 09:39 Відповісти
Не дадуть, сволочі Адольфовича поховати. Так і буде сесії проводити і рішення ухвалювати! 😠
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18.12.2020 09:40 Відповісти
Пора все таки ввести медицинские обследования кандидатов . Зачем больных выбирать ?

Руководящая работа- это не койка в феофании .

Пусть ЦИК из своих карманов теперь выборы мэра Харькова оплачивает - у них денег больше чем в бюджете Украины - прос@рабт деньги налогоплательщика , БЕЗДАРИ .
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18.12.2020 09:40 Відповісти
Софа, харьковские "налогоплательщики" сами просрали свой выбор (хотя, кто в Харькове налоги платит). Тупее сброда, чем голосившие за мумию, в мире не сыскать. Ну а теперь, разумеется, всплывкт долбоЙопкины, лесики, мусиевы, мураевсоны, фельдманы и прочая рабиновщина...
Я шо хочу сказать: жителям культурной и научной столицы умишка бы в ватные головы...
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18.12.2020 09:46 Відповісти
Просто Харьков - пока ещё типичный совок . Плохое влияние соседей 😀😀😀
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18.12.2020 10:05 Відповісти
В Украине это невозможно ! Результаты обследования можно купить и как угодно фальсифицировать . Пример НАРКОМАН зельцман. , сдавший , якобы анализы гражданину рф. пальчевскому
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18.12.2020 09:51 Відповісти
Но работать над этим вопросом надо .
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18.12.2020 10:03 Відповісти
Так еще же и на мавзолей сколько денег уйдет
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18.12.2020 09:42 Відповісти
да что же так обманывает власть... не десятки, СОТНИ миллионов гривен нужно... хотя выше надо брать - десятки миллиардов... или же в конце концов это долбаное государство должно вмешаться и сказать - каждый избираемый платит со своего личного кармана, лимит - 100 тысяч гривен... если будет найдена хоть одна лишняя гривна - полная конфискация и пожизненное лишение избирательного права... и тогда деньги найдутся даже на повышение зарплат и пенсий...
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18.12.2020 09:45 Відповісти
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 8016
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18.12.2020 09:45 Відповісти
Да это понятно. Сначала сходняк, а потом уже "выборы". А как по другому может быть в стане которая, бессчетное количество раз, победила коррупцию?
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18.12.2020 09:46 Відповісти
Не треба ніяких виборів. Харківяни достойні, щоб ними керував покійний
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18.12.2020 09:48 Відповісти
А вы не из бюджета , вы у тех возьмите, кто его дело так рьяно продолжать хочет!!! У вас он прям, как вождь какой то!!!! КЛОУНЫ!
Он просто мер!!!!! Просто Гос. служащий!!! Устроили прям культ !
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18.12.2020 09:51 Відповісти
как ему дупу не вылизывали... а оно возьми да здохни.
облом года!
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18.12.2020 13:15 Відповісти
ЦИК в ответе за допуск к выборам недееспособного и нетрудостпособного кандидата! Проводите расследование и взыщите, наконец деньги с виноватых! тем более есть у вас для этого специалист по взысканию
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 1827
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18.12.2020 09:52 Відповісти
100%
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18.12.2020 09:54 Відповісти
а це зарплатня відповідальних за те, щоб кандидати відповідали нормам та не померли прийнявши присягу віртуально, на апараті життєзабезпечення
Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 2856
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Член ЦИК . Прям звучная должность .
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18.12.2020 09:52 Відповісти
Меня тоже смущают такие фразы. Как и в краску вгоняет фраза насчет того, что у меня еще всё впереди... вот это "еще" звучит как угроза...
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18.12.2020 09:54 Відповісти
не , член ЦеКа (КаПееСеС), чи хочаб ЧеКа крутіше
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18.12.2020 11:29 Відповісти
конечно на любые выборы нужно немало денег... но нет блин, давайте мумию Кернеса там посадим, набьем чучело из Гепы... бараны
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18.12.2020 09:55 Відповісти
Бараны 😀😀😀А как Харьков голосовал за ЗЕ?
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18.12.2020 10:07 Відповісти
Дешевше забальзумувати, поставити в раді і нехай далі містом керує.
І так харків'яни оберуть якогось сєпара.
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18.12.2020 10:02 Відповісти
Треба гроші зняти із місцевого бюджету Харкова: це ж харківська вата голосувала за мерця.
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18.12.2020 10:04 Відповісти
А чи буде розслідування факту використання "електронного підпису" в той період, коли Гепа перебував у комі? Чи всіх тримають за лохів? Німці ж не будуть махлювати докуметацію про стан пацієнта.
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18.12.2020 10:04 Відповісти
А может его из Шарите забрали и где-то хранили до выборов ?
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18.12.2020 10:09 Відповісти
это было бы совсем круто. Хотя 9 декабря первая сессия, его исскуственно в барокамере держали. Ни одной фотки из больнички не было. кроме фотошопа разового
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18.12.2020 10:41 Відповісти
Лично я не верю, как врут некоторьіе, что в жидком азоте держали-наглая ложь
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18.12.2020 11:32 Відповісти
😀😀😀
Кстати, а запрос в Шарите от МИД надо сделать . А вдруг реально фальсификация
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18.12.2020 11:56 Відповісти
Шаріте нікому нічого не скаже, а відравить до повноправних представників, що правильно.В Україні я не бачу когось ,хто б був зацікавлений в деталях і правді, чи хотят виборці знати що вони , припустимо, голосували як лохи? Всіх все влаштовує, так виглядає. Чи перебувала тканина деякий час при мінусовій температурі вважається не складно дослідити.Я прогнозую, що буде йому ще й нагорода посмертно від України, не зважаючи на те, що кругом на форумах,та і тут, за нього пишуть одну тільки правду і нічого крім правди
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18.12.2020 12:44 Відповісти
Если ГПУ заставят открыть уголовное дело по фальсификации , то и тело проверят
Не будет Германия ради каких то посредников лезьть в грязь
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18.12.2020 12:57 Відповісти
Правоохоронні органи Германії можуть щось вимагати з Шаріте,на підставі законів Германії, але нащо воно їм?ГПУ все може, але я не уявляю кому воно треба? Тим більше , що коли людини вже немає, то зазвичай нічого вже не "ворушать" , а тільки коли треба реабілітацію зробити, або цього вимагають повноправні представники ( родичі)Більше підстав в Законі немає
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18.12.2020 13:10 Відповісти
а що хіба німці грошей не *******?
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18.12.2020 10:38 Відповісти
тупое харьковское народонаселение, с энтузизизьмом, выберет следующим мером допу.., 100500.
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18.12.2020 10:10 Відповісти
Нє, допа без гепи буде виглядати нємного па-дебильнаму.
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18.12.2020 11:03 Відповісти
А почему не миллиардов?!
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18.12.2020 10:11 Відповісти
На мою думку, не варто витрачати стільки грошей. Достатньо найняти на півставки гарного екстрасенса, щоб він спілкувався з небіжчиком і передавав його вказівки. При цьому буде ще й економія, бо померлому можна не платити зарплату.
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18.12.2020 10:12 Відповісти
Тей Кернес вже давно здох-ждали поки він не став мером а потім керувать буде ставленик мафіозних кланів -харківчани такі тупі що просто дивуєшся як такими можна бути дибілами
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18.12.2020 10:12 Відповісти
15 МІЛІАРДІВ бюджет Харківа, а 20 міліонів видають за ВЕЛИКУ суму. Це все робиться, щоб команда цієї гниди рулила там невизначений час.
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18.12.2020 10:19 Відповісти
Предлагаю нанять пару шаманов чтобы общаться с трупаком Гепы для консультаций и общего руководства баранами, которые его избирали в виде каматозного овоща.
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18.12.2020 10:19 Відповісти
Деньги нужно взыскать с харьковчан, которые голосовали за живого трупа.
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18.12.2020 10:24 Відповісти
Не думаю, що з... гепобабушок вдасться зібрати пристойну суму.
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18.12.2020 11:04 Відповісти
Так вы же сами виноваты , зачем было трупп Кернеса выдвигать на мера 😡 Он умер месяц назад , а вы с нами таскались как дурни 😡 Рассказывая Кернес жив , и будет жить ,Совковые вы ребята . 😡
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18.12.2020 10:31 Відповісти
так те которые таскались, хотят идти в меры. Нормально вообще если член цик, прямым текстом говорит, что можно тянуть до всрачки, и ничего за это не будет.
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18.12.2020 10:38 Відповісти
Да ладно,Гепа все равно опять выиграет
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18.12.2020 10:33 Відповісти
вас уволить, за хреновую организацию выборов и никаких проблем. зарплаты по 300 тысяч гривен. Присяги не было досвидос. Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень - Цензор.НЕТ 8380
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18.12.2020 10:35 Відповісти
Якого біса ви регистрували кандидатом напівтруп???
Нащо визнали гєпу переможцем, коли над ним вже мухи кружляли???
Мені це нагадало, як Черненка гєнсєком призначали, після Брежнєва та Андропова...
Уйопки...
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18.12.2020 10:37 Відповісти
Кстати Харьков ,это точно Украина ,?😠
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18.12.2020 10:38 Відповісти
Та нехай краще Харків буде взагалі без мера, гірше не буде.
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18.12.2020 10:42 Відповісти
Не надо было регистрировать на выборы а затем и голосовать за полутруп. А теперь пусть харьковчане сами сбрасываются на новые выборы. Может тогда научатся думать. Впрочем, это либо дано, либо не дано.
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18.12.2020 10:44 Відповісти
Его по закону и не должны были ресгистрировать на выборы, не говоря уже и после них...
Но с захватом и узурпацией власти зэ-придурком в стране, где большинство населения откровенные идиоты, всё это закономерно...
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18.12.2020 13:25 Відповісти
Да что вы так всполошились с Кернесом? Он умер? А кто из харковчан это видел? Уехал куда-то в Германию, и там затих и пропал. А раз никто не видел как он умер, предлагаю харковчанам ввести наследственную должность Наместника, который будет "править от имени мэра и до его возвращения"
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18.12.2020 11:15 Відповісти
Така імовірність не виключена. Адольфич сидить собі в Аргентині, посмоктує коктейль, та підсмикує за владні шворочки.
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18.12.2020 11:33 Відповісти
Цей Юрій Мірошниченко хворий на всю голову таке нести.
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18.12.2020 12:43 Відповісти
Тобто цей варіят натякає на те, що вибори недієздатного громадянина (а, можливо, на момент обрання вже і мертвого) - це економія бюджетних коштів. Це піпець, шановні добродії!
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18.12.2020 13:02 Відповісти
А за рахунок тих ідіотів, що напівтрупа вибрали! От нехай Харків і оплачує. раз такі придурки там живуть.
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18.12.2020 13:04 Відповісти
Ок, а ежели зЭ(!)-лилипут коньки в ближайшее время свои "склеит", то, выходит, вместо него пожизненно останется "царювать" дерьмак - бо нехватает "несколько десятков миллонов" уже мало чего стоящей и растиражированной бубочкрй гривен???
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18.12.2020 13:23 Відповісти
офигеть!!! для того, что бы выбрать очередного вора - нужны миллионы, которые он же потом и спиз*ит.....
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18.12.2020 16:56 Відповісти
Придется проводить спиритические сеансы.
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20.12.2020 19:41 Відповісти
 
 