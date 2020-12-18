Член ЦВК Мірошниченко про вибори нового мера Харкова: Потрібні десятки мільйонів гривень

За затягування призначення виборів мера Харкова не буде жодних санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

"Місто може бути без мера певний час, тому що жодних санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в межах яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде жодних санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто має робити такі подання", — зазначив Мірошниченко.

За словами Мірошниченка, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету.

"Це велике навантаження, десятки мільйонів гривень, це необхідна процедура. Вибори - процедура, без якої не може бути реалізована місцева влада, яка вибирається на певний період. У бюджеті потрібні відповідні кошти", - сказав він.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, минулої ночі в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Очікується, що похорон Кернеса відбудеться в Харкові на початку наступного тижня.

Нагадаємо, 4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала обраним міським головою нинішнього мера Геннадія Кернеса, який набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах. За нього проголосували 195 044 виборців (60,34%).

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 2 жовтня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс повідомив, що Кернес отримав негативний тест на COVID-19.

2 грудня на сесії міськради VII скликання депутати більшістю голосів внесли зміни в регламенти, які дозволяють провести першу сесію нового скликання без участі міського голови.

9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника Кернеса Терехова. Він керуватиме містом до повернення мера.

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