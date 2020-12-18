Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії
Російські літаки в Сирії скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали, зрівнявши місто з землею і залишивши після себе тільки гори каміння, перемішані з людськими тілами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ArmyInform розповів британець Деніель Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні.
Деніель прийшов до українського війська із чималим досвідом – після чотирьох років служби в британській піхоті, участі в бойових діях в Іраку, Рідлі також був медиком-волонтером у Сирії, Колумбії, працював у військових концентраційних таборах у Бірмі.
"У Сирії разом із колегами здійснював евакуацію та надавав допомогу мирним жителям внаслідок російських авіаударів по сирійських містах, працював у шпиталі. Там бачив, як російські літаки скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали. Вони буквально зрівняли місто з землею, залишали після себе лише гори каміння, перемішані з людськими тілами. За один лише день доводилось надавати медичну допомогу 50-60 сирійцям. Загальна ж кількість тих, кому в Сирії надавав допомогу, перевалює за чотири сотні", - повідомив Рідлі.
Британецьтакож розповів, що після Сирії замислювіався над тим, аби йти навчатися до медичного університету, та усвідомив, що це довгі роки теорії, а стати корисним зі здобутим досвідом він може уже нині, тому підписав контракт в Україні, ставши морським піхотинцем, і зараз служить за кілька сотень метрів від ворожих позицій на Донбасі.
Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на навчальний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.
"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер.
Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що внаслдіок авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.
Будь ласка, зачекайте...
Пока что летающие тарантасы называть "космическим чем-то" - ну увольте. Сразу бы Галактическими мона именовать.
Чего ПВО ближнего действия потренировать Эрдоган не поставил?
Ему выгодно просто. Два диктатора всегда добазарятся, как вот Хусейн с Шахом и Матом, правда потом диктаторы меряются.... дулами танчикофф.
Если бы это было так - то ООН бы как минимум высказал бы обеспокоенность.
А раз полная тишина то ничего этого нет.
Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?
.
Я царь или не царь? Вот в чем вопрос!
Я к высшей власти намертво прирос.
Достойно ли мне перед чернью унижаться
И каждый раз на царство избираться?
.
От власти отрешиться не могу -
Свои же укокошат. Лечь в гробу?
Там хлад и мрак, и черви гложут мой скелет.
Ужасное виденье! Нет, конечно, нет!
.
Мне власть нужна размером в бесконечность,
Как необъятна бездна, куда катимся Россией всей.
Пусть кризисы бушуют над страною вечность -
Чем хуже россиянам жить, тем я для них нужней.
.
Что тот коронавирус? Ерунда!
Песков, Мишустин - пыль пред троном.
В хранилище вещица есть одна,
Которою я вечно околдован.
.
В Алмазном фонде, здесь в Кремле -
Корона императоров российских.
Я примерял её в прозрачной полутьме
Чтоб насладиться блеском серебристым.
.
Увы, её размер не для меня.
Я в ней тону, как маленький ребенок.
Но это же пустяк! Есть мастера,
Что бархатный подшлемник изготовят.
.
И бармы царские не так уж тяжелы.
А скипетр мне руку намозолил.
С крестом держава - крик моей души!
Посланье тронное давно я приготовил.
.
Здесь РПЦ поможет мне нехило.
Коль прикажу - Кирилл помажет миро.
Пускай обманом пробираюсь к трону.
Я буду царь! Корону мне, корону!
.
.
.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!