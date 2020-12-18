Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії

Російські літаки в Сирії скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали, зрівнявши місто з землею і залишивши після себе тільки гори каміння, перемішані з людськими тілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ArmyInform розповів британець Деніель Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні.

Деніель прийшов до українського війська із чималим досвідом – після чотирьох років служби в британській піхоті, участі в бойових діях в Іраку, Рідлі також був медиком-волонтером у Сирії, Колумбії, працював у військових концентраційних таборах у Бірмі.

"У Сирії разом із колегами здійснював евакуацію та надавав допомогу мирним жителям внаслідок російських авіаударів по сирійських містах, працював у шпиталі. Там бачив, як російські літаки скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали. Вони буквально зрівняли місто з землею, залишали після себе лише гори каміння, перемішані з людськими тілами. За один лише день доводилось надавати медичну допомогу 50-60 сирійцям. Загальна ж кількість тих, кому в Сирії надавав допомогу, перевалює за чотири сотні", - повідомив Рідлі.

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Британецьтакож розповів, що після Сирії замислювіався над тим, аби йти навчатися до медичного університету, та усвідомив, що це довгі роки теорії, а стати корисним зі здобутим досвідом він може уже нині, тому підписав контракт в Україні, ставши морським піхотинцем, і зараз служить за кілька сотень метрів від ворожих позицій на Донбасі.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на навчальний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.

"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер.

Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що внаслдіок авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.