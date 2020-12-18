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армія рф (16180) Сирія (1831) Рідлі Деніель (2)

Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії

Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії

Російські літаки в Сирії скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали, зрівнявши місто з землею і залишивши після себе тільки гори каміння, перемішані з людськими тілами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ArmyInform розповів британець Деніель Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні.

Деніель прийшов до українського війська із чималим досвідом – після чотирьох років служби в британській піхоті, участі в бойових діях в Іраку, Рідлі також був медиком-волонтером у Сирії, Колумбії, працював у військових концентраційних таборах у Бірмі.

"У Сирії разом із колегами здійснював евакуацію та надавав допомогу мирним жителям внаслідок російських авіаударів по сирійських містах, працював у шпиталі. Там бачив, як російські літаки скидали бомби великої потужності прямо на житлові квартали. Вони буквально зрівняли місто з землею, залишали після себе лише гори каміння, перемішані з людськими тілами. За один лише день доводилось надавати медичну допомогу 50-60 сирійцям. Загальна ж кількість тих, кому в Сирії надавав допомогу, перевалює за чотири сотні", - повідомив Рідлі.

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Британецьтакож розповів, що після Сирії замислювіався над тим, аби йти навчатися до медичного університету, та усвідомив, що це довгі роки теорії, а стати корисним зі здобутим досвідом він може уже нині, тому підписав контракт в Україні, ставши морським піхотинцем, і зараз служить за кілька сотень метрів від ворожих позицій на Донбасі.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія нібито напала на навчальний табір опозиції в сирійській провінції Ідліб.

"Напад Росії на розташований в районі Ідліб навчальний табір опозиції свідчить про відсутність бажання там стійкого миру і спокою", - сказав турецький лідер.

Раніше сирійська газета Al-Watan із посиланням на джерела в Міністерстві охорони здоров'я в Ідлібі повідомляла, що внаслдіок авіаудару російських повітряно-космічних сил в Ідлібі загинуло понад 40 осіб і щонайменше 60 поранені.

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Топ коментарі
+25
паРаша - найголовніша терористична організація у світі! Тому абсолютно нічого дивного.
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18.12.2020 10:03
+11
Good luck marine !
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18.12.2020 10:07
+9
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 10:49
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паРаша - найголовніша терористична організація у світі! Тому абсолютно нічого дивного.
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18.12.2020 10:03 Відповісти
Good luck marine !
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18.12.2020 10:07 Відповісти
в результате авиаудара российских воздушно-космических сил в Идлибе погибли более 40 человек и не менее 60 ранены. Источник: https://censor.net/ru/n3237695

Пока что летающие тарантасы называть "космическим чем-то" - ну увольте. Сразу бы Галактическими мона именовать.
Чего ПВО ближнего действия потренировать Эрдоган не поставил?
Ему выгодно просто. Два диктатора всегда добазарятся, как вот Хусейн с Шахом и Матом, правда потом диктаторы меряются.... дулами танчикофф.
Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии - Цензор.НЕТ 2432
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18.12.2020 10:09 Відповісти
Та брешет...

Если бы это было так - то ООН бы как минимум высказал бы обеспокоенность.
А раз полная тишина то ничего этого нет.
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18.12.2020 10:10 Відповісти
раз ООН молчит, то это просто мираж... И что интересно (и чего вообще не могу понять) когда я постил эти фотки во времена бомбёжек и полного замалчивания этого жарнушлюхами, мои посты админ просто удалял... думаю что это тоже будет удалено. Ведь ООН молчит - значит этого быть не должно.
Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 2494
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18.12.2020 10:26 Відповісти
.


Я ЦАРЬ ИЛИ НЕ ЦАРЬ?


.


Я царь или не царь? Вот в чем вопрос!


Я к высшей власти намертво прирос.


Достойно ли мне перед чернью унижаться


И каждый раз на царство избираться?


.


От власти отрешиться не могу -


Свои же укокошат. Лечь в гробу?


Там хлад и мрак, и черви гложут мой скелет.


Ужасное виденье! Нет, конечно, нет!


.


Мне власть нужна размером в бесконечность,


Как необъятна бездна, куда катимся Россией всей.


Пусть кризисы бушуют над страною вечность -


Чем хуже россиянам жить, тем я для них нужней.


.


Что тот коронавирус? Ерунда!


Песков, Мишустин - пыль пред троном.


В хранилище вещица есть одна,


Которою я вечно околдован.


.


В Алмазном фонде, здесь в Кремле -


Корона императоров российских.


Я примерял её в прозрачной полутьме


Чтоб насладиться блеском серебристым.


.


Увы, её размер не для меня.


Я в ней тону, как маленький ребенок.


Но это же пустяк! Есть мастера,


Что бархатный подшлемник изготовят.


.


И бармы царские не так уж тяжелы.


А скипетр мне руку намозолил.


С крестом держава - крик моей души!


Посланье тронное давно я приготовил.


.


Здесь РПЦ поможет мне нехило.


Коль прикажу - Кирилл помажет миро.


Пускай обманом пробираюсь к трону.


Я буду царь! Корону мне, корону!


.
.
.
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18.12.2020 11:56 Відповісти
Кацапский витязи,фуле. Московитам есть чем гордиться.
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18.12.2020 10:39 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.12.2020 10:49 Відповісти
Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 6212Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 3564Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 7725Літаки РФ скидали бомби на житлові квартали, залишаючи після себе гори каміння, перемішані з людськими тілами, - український морський піхотинець, британець Рідлі про війну в Сирії - Цензор.НЕТ 5257
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18.12.2020 11:58 Відповісти
Вон він сруській мір в всій красі https://myrotvorets.news/chtoby-poniat-russkykh-nado-posmotret/
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18.12.2020 12:46 Відповісти
Светлый парень. Дай Бог ему здоровья и сил.
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19.12.2020 00:17 Відповісти
 
 