Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські телеканали: "Ви не вступаєте в лайно?"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не поділяє думку, що потрібно ходити всюди, щоб "достукатися" до аудиторії. Так він відповів на запитання про відвідини проросійських телеканалів.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив в ефірі "Радіо НВ" 17 грудня, що не ходить на проросійські телеканали, передає Цензор.НЕТ.
"На індивідуальному рівні я для себе декілька років тому вирішив, що ніколи не братиму участі в телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, телефонували, усіляко мене затягували. Але я вважаю, що якщо ти можеш дозволити собі не ходити і не підживлювати їхні ефіри фактом своєї присутності, не легітимізувати цим їхнє існування, то ти маєш це робити", - сказав дипломат.
Він зауважив, що не поділяє думку, що "достукатися" до аудиторії слід з усіх можливих майданчиків.
"Ви не вступаєте в лайно, тому що треба вступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така сама. Тобто є якісь правила особистої гігієни, яких потрібно дотримуватися", пояснив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Вон Рабинович - отсюда бабло качнул и выложил в Израиле( , а почему не в Г.ватемале?) золотую как там, ну, семиножник(подсвечник) - все довольны(гыгы, развели хохлов). Довольны все Там, а тут - "За Будущее"(Ну, вздрогнули!), за "наше" будущее
Пора уже оторваться от секты кацапской
я вот не особо верю шо планете 6700 лет, что по канонам в христоедстве. ну да, они могут спорить, но то что написано пером.....(или сэром)))
Вы разРУШИЛ все во что я не верил!!!111
Так вижу уже шо Илон Маск - тупо "графон" делает, а на деле его пустышки даже Небесную твердь пробить не могут. Правильно говорят муллы что он еретик, и я ошибался (переходит в Ислам, режет пару бошек "ученым", задирает зад к Аллаху, соблюдает камаз)
Наша задача быстрее оторвать Украину от сектантов . Именно религия определяет КАКОЙ БУДЕТ СТРАНА ЗАВТРА . Или Украина пойдет по цивилизованному пути или по пути кацапов- дикарей
ПЦУ ПРИЗНАНА ВАРФОЛОМЕЕМ - Полный титул предстоятеля Константинопольской Церкви: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB) Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя - Нового Рима и Вселенский Патриарх . А РОЖДЕСТВО в Константинополе , в православной Греции , в православной Болгарии и т д - отмечают 25 декабря
И зачем мне, христианке , смотреть с точке зрения других наций? Я считаю , что напиться в Новый год , в рождественский пост , а потом отмечать 7 января , нарушением веры. Потому и колошматит совковое пространство - из за бардака в числах .
Я считаю, что отмечать с алкоголем Новый год в Рождественский православный - нарушение
Потому и через Ж... все в совковых странах
Вся Европа хорошо живет и 25 декабря отмечает Рождество
И ПЦУ сегодня , под патронатом Константинополя , тоже должна перейти на этот Календарь , как православная Греция .
А я говорив про дискримінацію релігійних меншин шляхом штучного обмеження їх в правах на святкування їх релігійних свят... А це - порушення прав громадянина, як по Декларації ООН, так і по Конституції Словаччини. Якщо ви надаєте державний статус християнським релігійним святам, то давайте подібний статус і юдейським, мусульманським, буддистським, і так далі... Бо буде виглядіть "дискримінацією прав меншин за релігійною ознакою...". Виглядить абсурдно, однак , "Закон суворий, але це - ЗАКОН...". Простіше знять статус державного, з Різдва і Паски, залишивши це на розсуд самого громадянина, як я вказував на самому початку полеміки... Відсутність статусу "державного" не заважає ходить до церкви, святкувать у колі сім"ї, торгувать різдвяними атрибутами (вінками, свічками, смаколиками).
Крім того, коли це я говорив про вживання алкоголю на Різдво? А Вам відомо, що вживання алкоголю в ісламі, взагалі заборонене? Тоді до чого тут ця розмова про алкоголь? А тепер "вдарю" Вас Вашим же, "аргументом" - на третій сторінці теми "Ватра", Ви розмістили красиве фото столу, присвяченого святкуванню Різдва. На столі стоять чарки і рюмки. Згідно з барною класифікацією, така рюмка - для міцних аперитивів, а чарка, для горілки, віскі та текіли. І Ваша "приписка" - "Рождественский стол". Знову виходить - "або хрест знімать, або труси натягувать...".
Я ж Вам, не раз, писав - мене важко "взять за вим"я"...
П.С. Україна ЦИВІЛІЗОВАНА країна - маєш на вибір - хочеш 25.12, а хочеш 07.01. "цивілізована" еуропа УКРАЇНЦЯМ такого права не давала і не дає... зато дає нам , всяких "городскіх сумашедших" , типу, "цивілізованих" софій-марій- оксан(((
- На одно жалованье живёте?
- Так вам никто и не даёт! Вот кабы вам давали, а вы не брали, тогда и хвастаться можно было.
При Петрі вони також воняли, але хоч не смерділи паРашею!!!