Наша "Мрія" здатна за кілька рейсів забезпечити всю Європу вакциною проти COVID-19, - Шмигаль
Український літак "Мрія" може буквально за кілька рейсів привезти необхідну кількість вакцини проти коронавірусу в Європу.
Про це Денис Шмигаль заявив під час онлайн-конференції "Україна і світ у 2021", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини 24.
За словами прем'єра, Україна має певні потужності й далеко не є відсталою країною у царині технологій.
"Навіть є така ідея, що наш літак "Мрія" фактично за кілька рейсів зможе привезти увесь необхідний обсяг вакцин, наприклад, із Північної Америки у Європу", - заявив Шмигаль.
Єдине, що на український літак треба встановити холодильне обладнання. Бо вакцину проти COVID-19 треба зберігати за дуже низької температури – до мінус 70, або й мінус 80 градусів.
"Це виклик", та навіть за цієї умови використання "Мрії" значно здешевить логістику у процесі транспортування антикоронавірусної вакцини, переконаний Денис Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/13Hellis_13
Hellis
@13Hellis_13
Україна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення (5% від усього населення). Вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає останньою - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023, а не в лютому 2021 року як обіцяє міністр Степанов
А то некоторые тянут свои волосатые руки к заводу Антонова
но такой флот специфический
и линии Антонова справляются со всеми заказами в мире
наприклад, тут на антонівському АН-124-100 - https://www.youtube.com/watch?v=aCGDs8zbX7k&ab_channel=DAntonov
і це подивіться)))
https://www.youtube.com/watch?v=7rRcs4JWtx4
https://www.youtube.com/watch?v=99ecEBTHB8I Ось тут о нестандартних....https://www.youtube.com/watch?v=oBRMbMcZyP0 .... А ТО ЗВИЧАЙНА РОБОТА!!!
Во вторых: Пока нет и не будет, такого огромного количества доз, чтобы вакцинировать всю Европу! Там более нет их в одном месте, чтобы посылать туда огромный самолет
вирус мутировал, Шмыгаль, давай по новой новую вакцину развести(деньги потом отдадим(когда Гепа воскреснет ))
А еще шоб все другие перевозчики обанкротились, а тат ТАКОЙ Шморгаль, на белой "Мрии", он командует развозкой
(х.з. что за фильм шо там фраза такая, но, смотреть, конечно же его, я не буду, т.к. от совкового любого чего-нибудь хочется поскорее побежать тоже к чему то белому, и это не "Мрия" )
а ещё... А ЕЩЁ... А ЕЩЁ !!!
- если все стебли НАШЕЙ пшеницы выложить в длину то мы 20 раз достанем до Луны...
- если ... ... ... то ...
- А ЕЩЁ сероводородом, наперденным депутатами в помещении Рады, можно обогревать сельскую школу целую зиму!
И нафига тогда покупать вакцину в США?
Без етого картина будет не полной
А так, да - когда другого выхода нет, жмут сроки и деньги не проблема - тогда, да, тогда фахтуют "Мрию".
Но я не эксперт. Это моё мнение
Тут от сам целый Бутусов вместе сосвоей редакцией для Вас лично в т.ч. старается/распинается, на немецкие источники опирается...
https://censor.net/ru/news/3237783/covid19_ubivaet_v_tri_raza_chasche_chem_gripp_issledovanie
А Вы...Эх...
А так, да - сплошной заговор всех и всего вокруг )))
надо выгрузить над лесами Амазонки без парашютов.
Кто не разобьётся, того съедят абориены, а кто откупится - того львы и тигры
разыграют в лотерею ...
а Європа хай зачекає