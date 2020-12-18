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Новини Коронавірус і карантин
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Наша "Мрія" здатна за кілька рейсів забезпечити всю Європу вакциною проти COVID-19, - Шмигаль

Наша

Український літак "Мрія" може буквально за кілька рейсів привезти необхідну кількість вакцини проти коронавірусу в Європу.

Про це Денис Шмигаль заявив під час онлайн-конференції "Україна і світ у 2021", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Новини 24.

За словами прем'єра, Україна має певні потужності й далеко не є відсталою країною у царині технологій.

"Навіть є така ідея, що наш літак "Мрія" фактично за кілька рейсів зможе привезти увесь необхідний обсяг вакцин, наприклад, із Північної Америки у Європу", - заявив Шмигаль.

Єдине, що на український літак треба встановити холодильне обладнання. Бо вакцину проти COVID-19 треба зберігати за дуже низької температури – до мінус 70, або й мінус 80 градусів.

"Це виклик", та навіть за цієї умови використання "Мрії" значно здешевить логістику у процесі транспортування антикоронавірусної вакцини, переконаний Денис Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На перший етап вакцинації заплановано 2 млн доз вакцини, для наступного етапу - близько 10 млн, - Шмигаль

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Топ коментарі
+8
Через Китай заодно товарчик Епіцентру підкинуть
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18.12.2020 10:08
+6
господи.. наградил же идиотом Украину! В мире нет мощностей способных произвести весь необходимый объем, а он уже развозит, то чего нет.. идиото!
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18.12.2020 09:55
+5
Во первых: нам какое до этого дело?! Нас интересует, когда снабдят вакциной нас, а не ЕС
Во вторых: Пока нет и не будет, такого огромного количества доз, чтобы вакцинировать всю Европу! Там более нет их в одном месте, чтобы посылать туда огромный самолет
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18.12.2020 09:58
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А за скiльки рейсвв Мрія зможе забезпечити вакциною всіх українців?
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18.12.2020 09:51 Відповісти
4 миллиона доз Шмыгаль кравчучками сможет привезти.
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18.12.2020 09:52 Відповісти
Через Китай заодно товарчик Епіцентру підкинуть
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18.12.2020 10:08 Відповісти
...ОДИН!!! українській військовий Іл-76 чотирма рейсами забезпечить всю країну необхідною вакциною. Але ніщо не зможе забезпечити розум ідіоту Шмигалю... Аналогічно і потенційному ідіоту Зеленському... ((((
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18.12.2020 15:01 Відповісти
А перевозки будет оказывать ахметовская фирма-прокладка? Теперь понимаю интерес Шмыгаля.
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18.12.2020 09:52 Відповісти
та хто ж ей дасть
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18.12.2020 09:53 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13


Україна має контракти для купівлі вакцин лише для 2 млн населення (5% від усього населення). Вакцину в рамках ініціативи COVAX Україна отримає останньою - у проміжку з квітня 2022 року до кінця 2023, а не в лютому 2021 року як обіцяє міністр Степанов
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18.12.2020 09:54 Відповісти
Вакцина будет в Украине в 2021 году, бо Фармкомпании не упустят возможности заработать мильярды на этой беде .
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18.12.2020 09:57 Відповісти
Фармкомпании просто обязаны производить вакцины за свой счет и раздавать их бесплатно. И лекарства тоже. Потому что это все для борьбы с бедой. А когда они от такого "бизнеса" склеят ласты, мы начнем лечиться подорожником.
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18.12.2020 10:21 Відповісти
Шмыгаль , когда ещё пару таких МРИЙ ПОСТРОЯТ ?

А то некоторые тянут свои волосатые руки к заводу Антонова
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18.12.2020 09:54 Відповісти
Её уже нельзя построить.
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18.12.2020 10:04 Відповісти
можно
но такой флот специфический
и линии Антонова справляются со всеми заказами в мире
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18.12.2020 10:17 Відповісти
Вот именно, что Мрия специфичная машина. Тот же контейнеровоз сделает это хоть и дольше, но на порядок дешевле. Иначе возили бы из Китая футболки с телевизорами воздухом. А понты Зе с Эпицентром с масками всего лишь понты для 73%.
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18.12.2020 10:57 Відповісти
Вопрос!? А зачем вторая Мрия нужна? Самолёт такого класса очень специфический и с уровнем заказов достаточно и одного самолёта. Несколько полётов этой машины по рентабельности равны годовым полётам средней пассажирской авиакомпании.
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18.12.2020 15:07 Відповісти
скидається на те, що невдовзі для "Мрії" буде хороша робота - транспортування вакцин
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18.12.2020 15:24 Відповісти
... Шановний! Ну невже на Вас так подіяв ідіотизм Шмигаля? Рентабельність Мрії досягається транспортуванням нестандартних за розміром грузів... А не вакцин...які здатні за безцінь перевезти сотні пассажирських літаків у своїх багажних відділеннях..)))) Ну прем*ьєр у державі ідіот... ну президент ідіот... ну 73 відсотки ідіотів.... Ви то як? Куди себе відносите?
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18.12.2020 15:36 Відповісти
я належу до любителів подивитися, як працюють професіонали в нестандартних умовах
наприклад, тут на антонівському АН-124-100 - https://www.youtube.com/watch?v=aCGDs8zbX7k&ab_channel=DAntonov
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18.12.2020 15:40 Відповісти
.. ну для Вас це нестандартні умови. А для екіпажу та професіоналів тут нічого нестандартного нема. Звичайна робота. А оце незвичайна... Польоти виконував звичайний український екіпаж на білоруському літаку. https://www.youtube.com/watch?v=6P9Y-KkdbWU&t=4s
і це подивіться)))
https://www.youtube.com/watch?v=7rRcs4JWtx4

https://www.youtube.com/watch?v=99ecEBTHB8I Ось тут о нестандартних....https://www.youtube.com/watch?v=oBRMbMcZyP0 .... А ТО ЗВИЧАЙНА РОБОТА!!!
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18.12.2020 16:01 Відповісти
Ты то каким боком к этому, бывший топ менеджер Ахметки?
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18.12.2020 09:54 Відповісти
Олигарху Ахметке всего мало - руки тянуться к Мрии
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18.12.2020 09:59 Відповісти
Кто бы Шмыгаля и Ко перевез от нас подальше
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18.12.2020 09:55 Відповісти
господи.. наградил же идиотом Украину! В мире нет мощностей способных произвести весь необходимый объем, а он уже развозит, то чего нет.. идиото!
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18.12.2020 09:55 Відповісти
Ваша это чья? Твоя и гудка?😮
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18.12.2020 09:57 Відповісти
каким боком временщик щмыга к Мрие?
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18.12.2020 09:57 Відповісти
Таким шо і Зеля та Епіцентр
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18.12.2020 10:05 Відповісти
Ты скот Украину обеспечь той вакциной...а потом уже пасть за Европу открывай...
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18.12.2020 09:57 Відповісти
Во первых: нам какое до этого дело?! Нас интересует, когда снабдят вакциной нас, а не ЕС
Во вторых: Пока нет и не будет, такого огромного количества доз, чтобы вакцинировать всю Европу! Там более нет их в одном месте, чтобы посылать туда огромный самолет
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18.12.2020 09:58 Відповісти
ну снабдят за год, а потом скажут:
вирус мутировал, Шмыгаль, давай по новой новую вакцину развести(деньги потом отдадим(когда Гепа воскреснет ))
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18.12.2020 10:01 Відповісти
А если перевозить карьерными самосвалами САТ, то и за 2 раза можно всю вакцину перевезти. Скажите идиоту что температура транспортировки минус 70, и скажите пусть заткнется.
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18.12.2020 09:58 Відповісти
Второй тип американски вакцин ( вроде Модена ) не надо охлаждать
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18.12.2020 10:01 Відповісти
а если лететь на высоте 100км. с открытыми дверями то в салоне будет как раз -70.
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20.12.2020 01:30 Відповісти
Единственное, что на украинский самолет надо установить холодильное оборудование Источник: https://censor.net/ru/n3237700\\\\\\\\\\\\

А еще шоб все другие перевозчики обанкротились, а тат ТАКОЙ Шморгаль, на белой "Мрии", он командует развозкой
(х.з. что за фильм шо там фраза такая, но, смотреть, конечно же его, я не буду, т.к. от совкового любого чего-нибудь хочется поскорее побежать тоже к чему то белому, и это не "Мрия" )
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18.12.2020 09:59 Відповісти
От до чого цей висер від шмигаля? Європі потрібно щонайменьше 1 млрд.доз(для дворазового введення кожному європейцю-по великому рахунку), а українська потреба знаходиться навіть ,скоріше за все, не в другій черзі.аби щось ,як то кажуть,ляпнути, а там хай гадають.типовий зелений стиль
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18.12.2020 10:05 Відповісти
Мрії шмиги такі ж як і шмига...
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18.12.2020 10:05 Відповісти
D
а ещё... А ЕЩЁ... А ЕЩЁ !!!
- если все стебли НАШЕЙ пшеницы выложить в длину то мы 20 раз достанем до Луны...
- если ... ... ... то ...
- А ЕЩЁ сероводородом, наперденным депутатами в помещении Рады, можно обогревать сельскую школу целую зиму!
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18.12.2020 10:10 Відповісти
при температуре ниже нуля, даже -1, после заморозки, любая бактерия, вирус, и даже действующие вещества или уничтожатся или потеряет свойства, особенно вакцины. Интернет ума не добавляет, слава интернету
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18.12.2020 10:10 Відповісти
Перекажіть хтось цбомудебілу, що Pfizer знаходиться у Німеччині
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18.12.2020 10:10 Відповісти
Pfizer, Inc., «Пфайзер» - американская фармацевтическая ТНК
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20.12.2020 01:31 Відповісти
Мне кажется лучше маленькими самолетами и в разные города сразу. Тогда экономия на наземном транспорте будет.
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18.12.2020 10:10 Відповісти
А вакцина эта будет от Эпицентра?
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18.12.2020 10:17 Відповісти
Вакцина от "Эпицентра", ДТЭКа и "Рошена" - на выбор.
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18.12.2020 13:59 Відповісти
Наша "Мрия" может снабдить ...
И нафига тогда покупать вакцину в США?
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18.12.2020 10:18 Відповісти
Наша "Мрія" здатна за кілька рейсів забезпечити всю Європу вакциною проти COVID-19, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4353
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18.12.2020 10:20 Відповісти
«Грузите апельсины бочками.... Как же ,плять , Европа обойдётся без такого "выдающегося" снабженца... ..там после таких заявлений Австралия с Африкой за очередь подрались...
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18.12.2020 10:30 Відповісти
Шмьіга, еще "Мрію" должен встречать Зеленский лично.

Без етого картина будет не полной
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18.12.2020 10:44 Відповісти
Шмаркаль,прежде чем писать,изучил бы тему про вакцины! Та которую ты собираешся возить самолетами из Америки ,хранится в нормальных условиях от +5 до 8 градусов.А Европейскую ,которая хранится при -60 и более,развезут бусами холодильниками,которые уже европейские страны получили от компаний производителей вакцин.Все страны Евросоюза ,начинают вакцинацию с 24 декабря одновременно,без помощи оборванцев,которые придумали ,что за перевозку им на халяву вакцину дадут!!
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18.12.2020 10:47 Відповісти
если Мрии отрезать хвост и крылья и установить холодильное оборудование, получится самый большой в мире бус-холодильник
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18.12.2020 11:31 Відповісти
"слабо нашу "Мрию" шмыгаль.ку с вакциной в Украину запустить"?
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18.12.2020 11:10 Відповісти
Вторая "МРИЯ "почти готовая лежит в ангаре и пропадает - но деньги лучше ЗАКАТАТЬ В АСФАЛЬТ....Какие же у нас УБОГИЕ во власти...Никчемные и бесполезные....Вложите во вторую "МРИЮ" деньги - а не постройте 40 км дороги....Это так просто - но у власти ИМПОТЕНТЫ....
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18.12.2020 11:51 Відповісти
Китайцы готовы вложить, НО (!) с передачей им технологии производственного цикла и чертежами !!!
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18.12.2020 13:35 Відповісти
А вообще-то по "Мрии" проблемы устаревшей авионики/узлов управления/недешевого производства/ топливной неэффективности. поэтому и предпочитают, прои возможности, чтото большое перевести частями, пусть это займёт и больше времени, чем нанять "Мрию" и переплатить может в разы...
А так, да - когда другого выхода нет, жмут сроки и деньги не проблема - тогда, да, тогда фахтуют "Мрию".
Но я не эксперт. Это моё мнение
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18.12.2020 13:38 Відповісти
Ну тут очень точно Вы выразились..что не эксперт. Ваши мысли просто профанические... Особенно о авионике и топливной неэффективности. Может Вы генератор весом в 150 тонн частями в Боливию перевезёте и там слепите в единое целое? Мрия и рассчитана на транспортировку именно НЕСТАНДАРТНЫХ грузов. И одной машины вполне хватает для выполнения подобных заказов. Попробуйте мнение о внематочной беременности у кошек выложить..))))
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18.12.2020 15:17 Відповісти
ковид - такая же мировая брехливая пирамида, как и биткоин, крутой разводняк, 1997г так себе прошло, 2009 птичий, 15 свинячий, 2020- лохачий
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18.12.2020 12:43 Відповісти
извините, об этом Вам умершие от него и других "лохачих" поведали ? Прямо с "Того Света"? ))
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18.12.2020 13:34 Відповісти
ага, людям от злокачественной ставят ковид, противно видеть это
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18.12.2020 13:36 Відповісти
Засилье неквалифицированных зеленских/шкарлетов в медицине, не опровергает существование смертельного вируса, с распространением которого ни одна страна в мире пока справиться не может. Кроме, непосредственно, смертей, основная проблема заключается в перенагрузке системы здравоохранения от пациентов с осложнениями, длительностью их "выхаживания" и дорогостоящим лечением/оборудованием, что в свою очередь сказывается и на экономике: количество работающих уменьшается- падение производства продукции - падение реализации продукции - меньше выручка - но те же обязательные платежи в бюджет и з/п - банкротство/бедность... и т.д и т.п...
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18.12.2020 13:45 Відповісти
У меня знакомых по шарику много, знаю как где соблюдают. Перенагрузка медицины? по этому видно, что вы далеки от медицины. Открою вам большой секрет: везде все и всегда больницы держат в таком количестве, что бы они были максимально заполнены. Хватит страшилки повторять
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18.12.2020 13:56 Відповісти
"...а я то, что, я - ничего..." ))
Тут от сам целый Бутусов вместе сосвоей редакцией для Вас лично в т.ч. старается/распинается, на немецкие источники опирается...
https://censor.net/ru/news/3237783/covid19_ubivaet_v_tri_raza_chasche_chem_gripp_issledovanie

А Вы...Эх...
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18.12.2020 14:10 Відповісти
вот ещё одни https://censor.net/ru/video_news/3237751/kievskiyi_forum_po_bezopasnosti_obsujdaet_spasenie_mira_ot_covid19_pryamaya_translyatsiya совсем им по Вашему заняться больше нечем... )))
А так, да - сплошной заговор всех и всего вокруг )))
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18.12.2020 14:14 Відповісти
Берите выше, гораздо выше: наша "Мрия" может за раз всю наличность населения Украины на счета вора-бубочки в Оман выезти !
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18.12.2020 13:32 Відповісти
По крайней мере, всё к этому и идёт
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18.12.2020 13:32 Відповісти
"Мрия" способна вместить всех крупных коррупционеров Украины, которых
надо выгрузить над лесами Амазонки без парашютов.
Кто не разобьётся, того съедят абориены, а кто откупится - того львы и тигры
разыграют в лотерею ...
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18.12.2020 14:07 Відповісти
АбориГены. И Крокодилы Гены.
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18.12.2020 14:08 Відповісти
але спочатку "Епіцентр"
а Європа хай зачекає
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18.12.2020 14:07 Відповісти
Уррааа, доктор, хоть один доктор настоящий Айболит пришел, Вам бы в министры, толку больше было бы для страны)
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18.12.2020 15:18 Відповісти
 
 