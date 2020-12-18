Знаю кілька мов, але українська ніяк не дається, хоча базові речі - "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" - вивчив відразу, - український морський піхотинець Рідлі
Британець Деніел Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні, розповів, що мовний бар'єр не заважає йому спілкуватися з побратимами і як тільки ворог буде переможений, він серйозно займеться вивченням української мови.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю ArmyInform.
Рідлі повідомив, що свідомо підписав контракт на три роки і вже чітко визначився, що на цьому його служба в Україні не завершиться. Каже чесно: "Гроші, як для британця, - мізерні. Зате досвід - просто безцінний".
Крім питань службових перспектив, участі в міжнародних навчаннях, побратимів, із якими за місяці спільної служби зріднився, як ні з ким, британець влаштував в Україні ще й особисте життя - орендує разом із коханою дівчиною квартиру на Київщині. Мріє ще краще вивчити українську мову.
"У британській армії я займав посаду перекладача, добре знаю арабську, перську, ідиш... Але українська все ніяк мені не піддається. І хоча базові для мене речі типу "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" я вивчив відразу, без електронного перекладача поки складно. Головна складність у тому, що тут усі говорять по-різному. Хто українською, хто російською, хто суржиком... Ось і виникає "каша" в голові. Але це все пусте, переможемо ворога, а потім уже вивченням мови займуся серйозно!" - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
.Ось за таких і маємо ..як не баригу , так клоуна !
Просто я всё помню!!! Кто ты такой и что ты тут писал!!!
А насправді в сильній Україні з українцями які розмовляють національною мовою мовне питання ніколи не буде підніматися. Вчіть мову!
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Еще служил в ВСУ немец, так говорил шо у них в Бундесвере учения - как тут война, ну я не знаю, просто читаю Антиколорадоса, так он, второй, говорит шо Бундесвер может Зохерченко чуть ли не половиной дивизии победить.
И в коментах такие все: (так и есть, Гермашка - фу, а вот польша или Бриташка - ОГО!)
позывной, вроде бы... Зигмар? что-ли.
ну, он типо там жил много лет и приехал мочить вату.
Да, Зигмар, тут интервью же было, вспомнил - так шо я ниче не преувеличил то.
Вельми колоритна особистість.
Не всі наші полковники та де-генерали мають таке бачення війни та армії, як він.
Справжній воїн.
но вот тысячелетняя "максима" - не сотвори се кумира.
так и со всеми, ибо тот кто реально что то делает - не кричит об этом, их просто не знают.
как Эрих Хартманн не кричал, но был посажен за..... "за уничтожение социалистической собственности"
оно то и смешно, и не смешно, а .... в кацапской мало слов - "дивно", если по-нашему то))
надо "зреть в корень"
-- еее, заберіть брак?
=== Чекайтє атвічєнія апєратора, ви в очєрєді, ждітє 100500 часов, всє апєратори
жуют бутєризанятиЄ
"менеджерам" теж нада крєдіти платіть?
просто якщо бикують - то їм посада - просто "перебути і піти на іншу". а якщо клієнтоорієнтовані, то фірма або іноземна(капітал), або власник не бидло і ставить як і всюди(в норм. країнах) - клієнта найперш, ну, убер алес, що буде дуже милозвучно для ватної пробл*ді, котра хаває все закордонне, але тужить за бломбіром та кал.басой.)
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. .
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