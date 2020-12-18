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армія (3741) Велика Британія (5334) українська мова (829) Рідлі Деніель (2)

Знаю кілька мов, але українська ніяк не дається, хоча базові речі - "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" - вивчив відразу, - український морський піхотинець Рідлі

Знаю кілька мов, але українська ніяк не дається, хоча базові речі -

Британець Деніел Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні, розповів, що мовний бар'єр не заважає йому спілкуватися з побратимами і як тільки ворог буде переможений, він серйозно займеться вивченням української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю ArmyInform. 

Рідлі повідомив, що свідомо підписав контракт на три роки і вже чітко визначився, що на цьому його служба в Україні не завершиться. Каже чесно: "Гроші, як для британця, - мізерні. Зате досвід - просто безцінний".

Крім питань службових перспектив, участі в міжнародних навчаннях, побратимів, із якими за місяці спільної служби зріднився, як ні з ким, британець влаштував в Україні ще й особисте життя - орендує разом із коханою дівчиною квартиру на Київщині. Мріє ще краще вивчити українську мову.

"У британській армії я займав посаду перекладача, добре знаю арабську, перську, ідиш... Але українська все ніяк мені не піддається. І хоча базові для мене речі типу "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" я вивчив відразу, без електронного перекладача поки складно. Головна складність у тому, що тут усі говорять по-різному. Хто українською, хто російською, хто суржиком... Ось і виникає "каша" в голові. Але це все пусте, переможемо ворога, а потім уже вивченням мови займуся серйозно!" - сказав він.

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Топ коментарі
+37
Справжній козак. Щасти тобі синку
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18.12.2020 10:24
+26
Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли - Цензор.НЕТ 6099
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18.12.2020 10:24
+16
Респект морпеху.
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18.12.2020 10:25
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Справжній козак. Щасти тобі синку
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18.12.2020 10:24 Відповісти
Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли - Цензор.НЕТ 6099
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18.12.2020 10:24 Відповісти
Ты хохол-малоросс значит, я тебя за языг не тянул
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18.12.2020 10:29 Відповісти
...написав мовою окупаната малорос .
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18.12.2020 10:30 Відповісти
а какая разніца? да хоть бы я и на криваурожском диалекте бы написал на котором твой бубочка гутарит
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18.12.2020 10:34 Відповісти
...*Какая дразніца * ..
.Ось за таких і маємо ..як не баригу , так клоуна !
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18.12.2020 10:47 Відповісти
Но ведь ты голосовал за бубу, говорил какой он классный будет президент...
Знаю несколько языков, но украинский никак не дается, хотя базовые вещи - "полигон, ППД, тапик, Путин - х..ло" выучил сразу, - украинский морпех Ридли - Цензор.НЕТ 2963
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18.12.2020 10:52 Відповісти
А ну брехло дай скріншот !?
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18.12.2020 10:57 Відповісти
ага, щас я буду искать твои посты 2х годичной давности, да и ты мог и потереть. Да и ради твоей персоны еще скриншоты делать? ты сурйозно)
Просто я всё помню!!! Кто ты такой и что ты тут писал!!!
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18.12.2020 11:00 Відповісти
..А я бачу зграйку ПРовокаторів . .які пишуть кацапською (окупанта )
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18.12.2020 11:04 Відповісти
вот иза вот таких как ты всякие мертведчуки и подымают языковые вопросы перед выбарами. Ех, дмитро...
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18.12.2020 11:07 Відповісти
Це привід для запоребрика і вати, щоб пояснювати чому воюють з Україною.
А насправді в сильній Україні з українцями які розмовляють національною мовою мовне питання ніколи не буде підніматися. Вчіть мову!
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18.12.2020 12:42 Відповісти
В эти минуты УКРАИНСКОЕ интернет-издание "Страна" ведёт прямую трансляцию пресс-конференции Путина. А обыски проводят на канале "Прямой"... Каких вам реформ ещё не хватает?...

.
.!!!!!!!!!!!!!!!!!

...
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18.12.2020 11:27 Відповісти
Респект морпеху.
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18.12.2020 10:25 Відповісти
А, ОК.
Еще служил в ВСУ немец, так говорил шо у них в Бундесвере учения - как тут война, ну я не знаю, просто читаю Антиколорадоса, так он, второй, говорит шо Бундесвер может Зохерченко чуть ли не половиной дивизии победить.
И в коментах такие все: (так и есть, Гермашка - фу, а вот польша или Бриташка - ОГО!)
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18.12.2020 10:26 Відповісти
тут писало если шо.
позывной, вроде бы... Зигмар? что-ли.
ну, он типо там жил много лет и приехал мочить вату.
Да, Зигмар, тут интервью же было, вспомнил - так шо я ниче не преувеличил то.
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18.12.2020 10:28 Відповісти
Його ім'я - Зігфрід.
Вельми колоритна особистість.
Не всі наші полковники та де-генерали мають таке бачення війни та армії, як він.
Справжній воїн.
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18.12.2020 10:49 Відповісти
А, ОК.
но вот тысячелетняя "максима" - не сотвори се кумира.
так и со всеми, ибо тот кто реально что то делает - не кричит об этом, их просто не знают.
как Эрих Хартманн не кричал, но был посажен за..... "за уничтожение социалистической собственности"
оно то и смешно, и не смешно, а .... в кацапской мало слов - "дивно", если по-нашему то))
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18.12.2020 11:18 Відповісти
ну зато нам пользу принес, не
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18.12.2020 11:27 Відповісти
я не то шоп национал и там дальше, но начал читать про Гитлера - от британского автора... А ЧТО бы вы делал??? ну я не хотел бы доводить ддо того шо Германия одна почти против Монстра и плюс типо собратья против нее......
надо "зреть в корень"
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18.12.2020 12:46 Відповісти
Яка різниця на якій мові звучить- путін-*****!
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18.12.2020 10:27 Відповісти
Вчора заказав в інтернет-магазині у Харкові товар, приємно було чути, що зі мною спілкувалися українською. Вже виконують закон.
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18.12.2020 10:34 Відповісти
так вони вам і на тегусігальпській скажуть шо - гуд-гуд, даавай дєньгі, дєньгі давай. А потім:

-- еее, заберіть брак?
=== Чекайтє атвічєнія апєратора, ви в очєрєді, ждітє 100500 часов, всє апєратори жуют бутєри занятиЄ
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18.12.2020 11:30 Відповісти
Тобто, якщо по карману б'є, тоді забувають про ущемленіє рускаязічних і розмовляють державною мовою.
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18.12.2020 11:56 Відповісти
Ну а як?
"менеджерам" теж нада крєдіти платіть?
просто якщо бикують - то їм посада - просто "перебути і піти на іншу". а якщо клієнтоорієнтовані, то фірма або іноземна(капітал), або власник не бидло і ставить як і всюди(в норм. країнах) - клієнта найперш, ну, убер алес, що буде дуже милозвучно для ватної пробл*ді, котра хаває все закордонне, але тужить за бломбіром та кал.басой.)
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18.12.2020 12:01 Відповісти
"Путин - х..ло" - это язык для международного общения, почти как эсперанто.)
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18.12.2020 10:39 Відповісти
для него достаточно и "путин *****". можно смело ставит зачет по знанию украинского.
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18.12.2020 11:02 Відповісти
Головне, щоб Фаріон це не почула.
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18.12.2020 11:14 Відповісти
Знаю кілька мов, але українська ніяк не дається, хоча базові речі - "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" - вивчив відразу, - український морський піхотинець Рідлі - Цензор.НЕТ 1423
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18.12.2020 11:16 Відповісти
касапоИИУДЫ !
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. .


...
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18.12.2020 11:25 Відповісти
Сподіваюся він знищить багато російських окупантів!
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18.12.2020 11:41 Відповісти
Слава Богу за патріотів України
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18.12.2020 12:58 Відповісти
 
 