Знаю кілька мов, але українська ніяк не дається, хоча базові речі - "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" - вивчив відразу, - український морський піхотинець Рідлі

Британець Деніел Рідлі, який уже майже два роки служить у батальйоні морської піхоти в Україні, розповів, що мовний бар'єр не заважає йому спілкуватися з побратимами і як тільки ворог буде переможений, він серйозно займеться вивченням української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю ArmyInform.

Рідлі повідомив, що свідомо підписав контракт на три роки і вже чітко визначився, що на цьому його служба в Україні не завершиться. Каже чесно: "Гроші, як для британця, - мізерні. Зате досвід - просто безцінний".

Крім питань службових перспектив, участі в міжнародних навчаннях, побратимів, із якими за місяці спільної служби зріднився, як ні з ким, британець влаштував в Україні ще й особисте життя - орендує разом із коханою дівчиною квартиру на Київщині. Мріє ще краще вивчити українську мову.

"У британській армії я займав посаду перекладача, добре знаю арабську, перську, ідиш... Але українська все ніяк мені не піддається. І хоча базові для мене речі типу "полігон, ППД, тапік, Путін - х..ло" я вивчив відразу, без електронного перекладача поки складно. Головна складність у тому, що тут усі говорять по-різному. Хто українською, хто російською, хто суржиком... Ось і виникає "каша" в голові. Але це все пусте, переможемо ворога, а потім уже вивченням мови займуся серйозно!" - сказав він.

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