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росія (63574) СБУ (12507) хакер (1334) кібербезпека (1139) Баканов Іван (328)

Реальні масштаби проникнення хакерів на інформресурси держорганів вражають: атаки відбуваються майже щодня, - Баканов

Реальні масштаби проникнення хакерів на інформресурси держорганів вражають: атаки відбуваються майже щодня, - Баканов

Всі органи влади повинні більш системно працювати над поліпшенням інформаційної та кібербезпеки нашої держави.

Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов на нараді з представниками міністерств і відомств, яку ініціювала СБУ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Системно питаннями кібербезпеки роками ніхто не займався. І ми повинні змінити цей підхід. Реальні масштаби проникнення на інформресурси органів влади вражають - атаки відбуваються майже щодня. Ми провели їх детальний аналіз. Висновки прості - потрібно діяти негайно і системно", - зазначив Іван Баканов.

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За його словами, переважна більшість кіберзагроз надходить із боку Російської Федерації. "Вона спрямовує величезні сили на боротьбу з Україною - особливо у сфері інформаційної та кібербезпеки", - додав голова СБУ.

Він наголосив, що несанкціонований доступ до інформаційних систем центральних органів виконавчої влади з боку агресора завдає істотної шкоди національній безпеці України. "Це сигнал для всіх нас - потрібно виводити протидію кібератакам на новий рівень", - зазначив Іван Баканов.

Також представники кібердепартаменту СБУ додали, що понад 70% від загальної кількості всіх кібератак на органи державної влади відбувається з боку Російської Федерації. І за прогнозами в 2021 році головними об'єктами хакерських атак залишатимуться системи електронного документообігу, електронна пошта та інші інструменти дистанційної роботи і корпоративних мереж. Цілями кібератак також можуть стати об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні підприємства.

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Нагадаємо, що тільки за 9 місяців 2020 р Служба безпеки України нейтралізувала 460 кіберінцидентів і кібератак на органи державної влади та критично важливі об'єкти інфраструктури. Також за цей період заблоковані 2,5 тисячі вебресурсів, які використовувалися в злочинних цілях, і діяльність 20 хакерських угруповань.
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Топ коментарі
+3
А ШО это мы , скромненько, про Ермака молчим ?

«первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси https://plus.obozrevatel.com/crime/veteran-ato-zayavil-o-gosizmene-ermaka-s-zaderzhannyimi-vagnerovtsami.htm может быть причастен Андрей Ермак , заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко».
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18.12.2020 10:15
+3
В 90% случаев никакие это не хакерские атаки!
В Украине огромное количество умных программистов. А большинство сайтов создано, хостятся и сопровождаются как-попало.
Экономия или глупость руководства?
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18.12.2020 10:17
+2
+++ А на хороших спецов в этой области бабла жалко? Лучше оплачить паркетных генералов, закупать больше новых авто, впрочем вопрос риторический
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18.12.2020 10:23
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Масштаби проникнення хакерів в інформресурси держави набагато менші за масштаби проникнення креатур олігархату та мафії у вертикаль влади в Україні.
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18.12.2020 10:07 Відповісти
А рАSSийские "друзья" из властных структур, сдающие врагу материалы секретных операций, всячески способствуют "сквознякам" и "протечкам". И нечего бАКАНОВУ девочку из себя строить!
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18.12.2020 10:08 Відповісти
Не знаю SSSдают ли, но видать шо еSSSли поSSSтавить дружбана по подъезду Главарем SSSБУ, то че ты хотел то?
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18.12.2020 10:17 Відповісти
Значить будуть пилити бабло. Цікаво,с кільки зараз на це кинуть із ковідного фонду?
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18.12.2020 10:10 Відповісти
А ШО это мы , скромненько, про Ермака молчим ?

«первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси https://plus.obozrevatel.com/crime/veteran-ato-zayavil-o-gosizmene-ermaka-s-zaderzhannyimi-vagnerovtsami.htm может быть причастен Андрей Ермак , заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко».
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18.12.2020 10:15 Відповісти
В 90% случаев никакие это не хакерские атаки!
В Украине огромное количество умных программистов. А большинство сайтов создано, хостятся и сопровождаются как-попало.
Экономия или глупость руководства?
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18.12.2020 10:17 Відповісти
+++ А на хороших спецов в этой области бабла жалко? Лучше оплачить паркетных генералов, закупать больше новых авто, впрочем вопрос риторический
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18.12.2020 10:23 Відповісти
Об этом заявил председатель\\\\\\\\\\

словечко конечно отдает портянками и шапочкой, как она там, с острым пятачком на макушке - Перденовка!
походу будет нелегко, но мы можем и разогнать их всех, кто не верит - как их там.... а, соросята, вот. Взял в руку доллар = продался Соросу, СБУ следит за тобой
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18.12.2020 10:20 Відповісти
Є інфа, що останнім часом крадуть дані користувачів з сайту Президентських петицій. Враховуючи, що більшість людей там зареєстровані по ЕЦП банків (Приват, Моно та інших), фінансові наслідки для них можуть бути дуже сумними.
Я сам на тому сайті по РНОКПП (ідент.код ) реєструвався і логінився. Коли можливість входу по РНОКПП прибрали, на сайті по ЕЦП логінитись побоявся
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18.12.2020 10:25 Відповісти
это очкастое ЧМО, с мертвечуком согласовало своё выступление..? А то, за такие наезды на рашку, получит звиздюлей от хозяина..
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18.12.2020 10:27 Відповісти
Нужно меньше покупать иномарок гос структурам, а деньги направить на защитную аппаратуру от хакеров.
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18.12.2020 10:42 Відповісти
впєчатляють? в оригіналі "вражають"? тупе чмошне створіння навіть думку коректно сформулювати не здатне
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18.12.2020 10:45 Відповісти
пройшов рік... друг *********** Зе і випадково голова СБУ провів аналіз і виявив, що таки да - проти України ведеться кібервійна..хмм... і відразу запропонував боротись з цим.. нам запропонував...СБУ напевне лише аналізами займається...
от навибирали
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18.12.2020 14:14 Відповісти
 
 