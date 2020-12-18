Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов рік тому із СІЗО: Переслідування учасників АТО, волонтерів та героїв Майдану стали системними

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з кіборгом, генералом Дмитром Марченком. Рік тому Дмитро Марченко вийшов під заставу із СІЗО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Не віриться, що вже минув рік, але я дуже щасливий, що команда тримається разом у дуже непростих умовах, і життя довело абсолютну безглуздість тих спроб і звинувачень, які люди з антимайдану, команда Януковича, команда негідників застосувала для того, щоб зруйнувати новозбудовану армію. Для того, щоб вибити таку людину як ви", – сказав Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що мало хто знає подробиці бойового шляху генерала Марченка. "Я вам дякую і за ваші дії в Криму, про які мало хто знає. Для мене Ізварино не порожній звук, там я потрапив під перший обстріл в квітні 2014 року. Пам’ятаю ваші дії, і десантуру, і піхоту в Ізваринському районі. У жовтні старий термінал, і в листопаді – новий термінал. Мало хто розуміє, що 70-80% часу в 2014-2015 роках ви провели саме в зоні АТО".

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Лідер "ЄС" також зазначив, що не менш важливою була робота з реформування Міноборони.

"До цих "авгієвих конюшень" зруйнованого Міністерства оборони всі навіть підступитися боялися, бо воно затягувало, перетравлювало і викидало. Волонтерський десант взяв на себе сміливість за моїм проханням. Я сказав, що це аж ніяк не менш важливо, ніж бути на фронті, бо фронт був і там", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко зауважив, що за останній рік переслідування учасників АТО, ветеранів, волонтерів, героїв Майдану стало системним.

"Якби це був тільки ваш випадок, чи мій випадок, а це і Ріфмастер, і Таня Чорновол, і Маруся Звіробій, і Софія Федина. І прямі удари по волонтерах, добровольцях, військових. Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність. Хто потім після таких прецедентів буде захищати країну, коли за виконання своїх функцій щодо оборони держави люди опиняються дискредитованими", – наголошує п’ятий президент.

Порошенко висловив тверде переконання, що усі ці справи, як і справа Марченка, врешті решт розваляться. Він також нагадав, як рік тому тисячі волонтерів збирали гроші на заставу для бойового генерала.

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"Навіть питання не в тому, що ви опинилися на волі, а наскільки велика кількість сотень, тисяч людей, які вважали, що це їхня справа, щоб Марчело був на свободі – це була їхня особиста і дуже важлива справа", – наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", коли буде повернута застава, кошти спрямують на допомогу людям від пандемії коронавірусу.

"У нас є важлива програма забезпечення киснем всіх областей України. Сподіваюся і тримаю кулаки для того, щоб швидше вирішили справу і передали цю позицію на корисні благодійні цілі", – додав Порошенко.

"Досудове слідство вже закінчене. З адвокатами було прийняте рішення подати позов про зменшення застави. Я розумію, що Україна зараз у тяжкому стані, і в мене є знайомі, які помирають через те, що не вистачає кисню. Я знаю, що у вас є фонд і він дуже багато допомагає. Бачу, скільки ви робите для країни. Я особисто буду просити суддю, щоб повернув ці кошти, щоб ви могли їх спрямувати на спасіння життів людей, які цього потребують", – каже генерал Марченко.

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Нагадаємо, у червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.

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