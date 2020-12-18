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Порошенко (15079) Марченко Дмитро (37) Європейська Солідарність (1068)

Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов рік тому із СІЗО: Переслідування учасників АТО, волонтерів та героїв Майдану стали системними

Порошенко зустрівся з генералом Марченком, який вийшов рік тому із СІЗО: Переслідування учасників АТО, волонтерів та героїв Майдану стали системними

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся з кіборгом, генералом Дмитром Марченком. Рік тому Дмитро Марченко вийшов під заставу із СІЗО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Не віриться, що вже минув рік, але я дуже щасливий, що команда тримається разом у дуже непростих умовах, і життя довело абсолютну безглуздість тих спроб і звинувачень, які люди з антимайдану, команда Януковича, команда негідників застосувала для того, щоб зруйнувати новозбудовану армію. Для того, щоб вибити таку людину як ви", – сказав Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що мало хто знає подробиці бойового шляху генерала Марченка. "Я вам дякую і за ваші дії в Криму, про які мало хто знає. Для мене Ізварино не порожній звук, там я потрапив під перший обстріл в квітні 2014 року. Пам’ятаю ваші дії, і десантуру, і піхоту в Ізваринському районі. У жовтні старий термінал, і в листопаді – новий термінал. Мало хто розуміє, що 70-80% часу в 2014-2015 роках ви провели саме в зоні АТО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Журналісти опублікували записи розмов фігурантів "справи Марченка": Вони собі там кишені набивають, нах#й, а ти за цю х#йню п#зди отримуєш. ВIДЕО

Лідер "ЄС" також зазначив, що не менш важливою була робота з реформування Міноборони.

"До цих "авгієвих конюшень" зруйнованого Міністерства оборони всі навіть підступитися боялися, бо воно затягувало, перетравлювало і викидало. Волонтерський десант взяв на себе сміливість за моїм проханням. Я сказав, що це аж ніяк не менш важливо, ніж бути на фронті, бо фронт був і там", – переконаний п’ятий президент.

Порошенко зауважив, що за останній рік переслідування учасників АТО, ветеранів, волонтерів, героїв Майдану стало системним.

"Якби це був тільки ваш випадок, чи мій випадок, а це і Ріфмастер, і Таня Чорновол, і Маруся Звіробій, і Софія Федина. І прямі удари по волонтерах, добровольцях, військових. Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність. Хто потім після таких прецедентів буде захищати країну, коли за виконання своїх функцій щодо оборони держави люди опиняються дискредитованими", – наголошує п’ятий президент.

Порошенко висловив тверде переконання, що усі ці справи, як і справа Марченка, врешті решт розваляться. Він також нагадав, як рік тому тисячі волонтерів збирали гроші на заставу для бойового генерала.

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"Навіть питання не в тому, що ви опинилися на волі, а наскільки велика кількість сотень, тисяч людей, які вважали, що це їхня справа, щоб Марчело був на свободі – це була їхня особиста і дуже важлива справа", – наголосив Порошенко.

За словами лідера "ЄС", коли буде повернута застава, кошти спрямують на допомогу людям від пандемії коронавірусу.

"У нас є важлива програма забезпечення киснем всіх областей України. Сподіваюся і тримаю кулаки для того, щоб швидше вирішили справу і передали цю позицію на корисні благодійні цілі", – додав Порошенко.

"Досудове слідство вже закінчене. З адвокатами було прийняте рішення подати позов про зменшення застави. Я розумію, що Україна зараз у тяжкому стані, і в мене є знайомі, які помирають через те, що не вистачає кисню. Я знаю, що у вас є фонд і він дуже багато допомагає. Бачу, скільки ви робите для країни. Я особисто буду просити суддю, щоб повернув ці кошти, щоб ви могли їх спрямувати на спасіння життів людей, які цього потребують", – каже генерал Марченко.

Також читайте: Міноборони поки що не відкликатиме бронежилети, через які заарештовували генерал-майора Марченка та інших чиновників, - Загороднюк

Нагадаємо, у червні 2019 року глава ДБР Труба заявляв, що Бюро проводить близько 40 обшуків в справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями - про низьку якість бронежилетів і про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

5 листопада п'ятьом чиновникам Міноборони оголошено про підозру в закупівлі неякісних бронежилетів. 11 листопада Печерський суд ухвалив рішення про арешт генерал-майора Дмитра Марченка з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн. 28 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі генерала Дмитра Марченка і призначив йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 3 січня з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн, зменшивши таким чином суму застави.

Пізніше стало відомо, що Фонд Порошенка вніс 19 млн за Марченка. Ще близько мільйона зібрали активісти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Він в орендованій квартирі живе! Ти йому, п#дарас, 20 млн застави! Бойовому генералу, сука!", - перепалка з прокурорами після суду над Марченком. ВIДЕО

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Топ коментарі
+29
А зєсцикуна буде також зустрічати

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 13
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18.12.2020 10:05
+19
Україні потрібен ПОРОХ !!!!!!
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18.12.2020 10:07
+19
Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 2967
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18.12.2020 10:12
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А зєсцикуна буде також зустрічати

Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 13
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18.12.2020 10:05 Відповісти
Порошенко встретился с вышедшим год назад из СИЗО генералом Марченко: Преследования участников АТО, волонтеров и героев Майдана стали системными - Цензор.НЕТ 2967
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18.12.2020 10:12 Відповісти
Ржу не могу! Зельцман, это .же Промокашка
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18.12.2020 15:02 Відповісти
Україні потрібен ПОРОХ !!!!!!
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18.12.2020 10:07 Відповісти
72% вважають що "вазєлін"
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18.12.2020 10:15 Відповісти
И патронный завод, но пять лет это так мало.....
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18.12.2020 10:33 Відповісти
Зеленский уже вложил 3 лярда баксов в современный патронный завод. И где он?:^)
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18.12.2020 11:38 Відповісти
"Зеленский уже вложил 3 лярда баксов в современный патронный завод." Вы о чем?
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18.12.2020 11:47 Відповісти
Ну как, запустил закупку Ольхи и Нептуна, запустил производство и закупку БТР 4Е, танков Оплот и Ятаган, вместо рошеновских скорлупок строится авианесущая ударная группировка, восстанавливается производство Ядерного оружия.
Вот только Порошенко гадит, недаётзапустить патронный завод, скотина 😟
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18.12.2020 12:46 Відповісти
Как это типично для порохоботов: наврать с три короба, и обвинять всех, что везде срет порошенко.
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18.12.2020 12:49 Відповісти
Братуха, прости, я зелебот - Шмыгалем клянусь! Просто методичку попутал с предвыборной!😟
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18.12.2020 13:35 Відповісти
"я зелебот - Шмыгалем клянусь!" - эти еще хуже. Эти с Венеры.
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18.12.2020 14:09 Відповісти
😁
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18.12.2020 15:53 Відповісти
У тебе не вистачає патронів, чудо прибацане?
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18.12.2020 12:19 Відповісти
У меня хватает.
Очень показательно, что сторонники пэти считают всех, кто думает о безопасности страны, чудаками прибацаными.
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18.12.2020 12:28 Відповісти
В тюрмі.
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18.12.2020 10:38 Відповісти
Господин Порошенко, требую, что бы зешобла системно сидела в тюряге вместе с жопоблоком после очередных выборов
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18.12.2020 10:07 Відповісти
Продолжайте требовать.

"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.

"Ничего не делал", - заявил Порошенко на вопрос, что Медведчук делал у него дома.
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18.12.2020 10:37 Відповісти
чего же ты Петя жопу не рвал когда был президентом ???
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18.12.2020 10:12 Відповісти
Стесняюсь спросить, но вас интересуют именно ваша жопа? Тогда вам не к Пороху, а к Черному Властелину!
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18.12.2020 10:17 Відповісти
Давай сравним карты АТО при Порхе и Зеле?🤔
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18.12.2020 11:41 Відповісти
Жду воплей от воен эхперда люси арестович
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18.12.2020 10:14 Відповісти
При твоем петя правлении добровольцев пачками сажали
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18.12.2020 10:16 Відповісти
где эти 8 тыс выпущенных вовой и ведомых кеомбидвом Юзиком на донецк орлоф ?
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18.12.2020 10:17 Відповісти
надо было кондитеру не сажать их а зе не влияет на суды
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18.12.2020 10:20 Відповісти
а ваш Зеля вообще ни на что не влияет
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18.12.2020 10:35 Відповісти
Не стоит быть на столько упоротым.
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18.12.2020 10:43 Відповісти
Да доречі, а зє всіх вже звільнив? А де можна подивитись списки звільнених ?
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18.12.2020 10:18 Відповісти
зе не влияет на суды как некоторые кондитеры
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18.12.2020 10:19 Відповісти
Ти тупий чи де? Списки ув"язнених чи звільнених в студію.
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18.12.2020 10:21 Відповісти
я их што помню всех. Вспомни как по ВР избивали ветеранов
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18.12.2020 10:22 Відповісти
Питання до авакова і зєсцикуна, який за ньтго особисто поручився.
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18.12.2020 10:30 Відповісти
Да ты что по Рифу не чё сказть не хочещь а ?
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18.12.2020 10:21 Відповісти
\\Поросенко забув як при його владі розганяли ветеранів біля ВР !?
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18.12.2020 10:16 Відповісти
Нагадаєте хто розганяв? Чи не аваков, міністр МВС, який привів ВАЗеленського до влади? Може для того і розганяв, щоб такі "розумні", як ви, звинуватили Пороха, та за мАльчіку ВАву "миролюбного" проголосували? Як там ФОПи, спини тріщать? А казали, "хуже ж не будет".
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18.12.2020 10:35 Відповісти
Когда эти лжеветераны-рекетеры срали три месяца на банковой и тщетно выпрашивали трусы?помним)))
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18.12.2020 10:35 Відповісти
.Тільки малороські гнидники можуть ображати ветеранів .
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18.12.2020 10:39 Відповісти
Тiльки малороськi гнидники можуть голосить за зегундоса)
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18.12.2020 10:43 Відповісти
З тих ;ветеранів; жоден не був далі третьої лінії.
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18.12.2020 12:22 Відповісти
ти гидота
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18.12.2020 10:43 Відповісти
От чма,голосовавшего за смерть Украины в лице зекретина,это камплеман)))
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18.12.2020 10:49 Відповісти
брудна гидота
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18.12.2020 10:51 Відповісти
Список ветеранов можно посмотреть?

Ну, кроме Саахкакого бегуна и провокатора на зарплате Семенченка.
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18.12.2020 11:24 Відповісти
Марченко был в аэропорту? А можно инфу что он там был от тех кто там был?
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18.12.2020 10:16 Відповісти
Марчело был в отличии от вавы и всей 95й тим квартал
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18.12.2020 10:18 Відповісти
Марченко в ДАПі
https://www.facebook.com/yuri.biriukov/videos/2477419295860206
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18.12.2020 11:29 Відповісти
В Польском аэропорту? Не, небыл 😁
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18.12.2020 11:43 Відповісти
на сегодня порох один из тех кто может...
знаю и другого, кто предпочительнее как по мне - пастор.
под рукой у вас Президент - не - нужен клован.
так как мы в свое время Маккейна проморгали не увидели - теперь от рыжего никак отстираться не можем...
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18.12.2020 10:17 Відповісти
У справі броників, які прострілюються:
https://www.radiosvoboda.org/a/marchenko-general-broniky-dbr/30346248.html Марченко понад місяць провів у СІЗО, а вийшов звідти, коли заставу зменшили з 76 до 20 мільйонів гривень. Тоді за нього вніс 19 мільйонів п'ятий президент України Петро Порошенко і ще мільйон зібрали активісти.
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18.12.2020 10:18 Відповісти
А справу замнут так, як *рюкзакову * !?
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18.12.2020 10:20 Відповісти
Справа та була роздута зеленим депутутом, котрий одночасно є власником фірми по виробництву....
Так, саме бронежилетів.
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18.12.2020 12:25 Відповісти
И будут преследовать пока им будут это позвалять.Забыли уже как чиновников выносили из кабинетов и бросали в мусорный бак? Вот также само надо пройтись по кабинетам судей и прокоров.
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18.12.2020 10:36 Відповісти
далеко живет сий генерал, похоже... долго петюня шел к нему))))

для этих тварей олигархов народ - быдло!
и используют они некоторых людей, дав им подачку, сугубо в личных целях.
называют людей ФУНКЦИЯМИ! лично такое слышал от олигарха...
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18.12.2020 10:36 Відповісти
как можно вычислить совко-люмпенов? У них во всем виноваты какие-то "олигархи".
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18.12.2020 10:42 Відповісти
..А у вас є олігархи !?
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18.12.2020 10:45 Відповісти
Та да,эти олигархи им в выборной кабинке пальцы ломают
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18.12.2020 10:47 Відповісти
Причем Ахметов, Пинчук или Коломой, у которого они на заводе работают, у них не считаются олигархами. Это комильцы.

Поэтому Харьков, Днепр и Запорожье глупоко в ОПЗЖопе теперь.
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18.12.2020 11:28 Відповісти
зекретин просто обязан похоронить брата ермака...от наших из за этого 90% амерского конгресса шугается
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18.12.2020 10:46 Відповісти
"амерского"???..... Палятся набутылочники. Давай жги есчо
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18.12.2020 11:58 Відповісти
Ну тебе,чмо кацапское,"пиндосы" ближе)а на амера,даже мой бывший муж -коренной амер,не обижается)
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18.12.2020 12:08 Відповісти
Цікава думка від гетьмана: "Остання ситуація з генералом Назаровим, коли замість того, щоб притягнути до відповідальності тих, хто безпосередньо збивав літак, намагаються перекласти відповідальність". Тобто, ті, що мають завдання кошмарити Україну, з цим завданням справляються. А ті, хто покликаний захищати Україну, апріорі не можуть бути винними, коли з завданням захисту не справляються. Чи як?!
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18.12.2020 10:47 Відповісти
Рука руку моет.
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18.12.2020 11:23 Відповісти
К сожалению в команде Зеленского есть пророссийские политики и чиновники.
Некоторые из них, в угоду своим кремлевским хозяевам, устроили политическую травлю Героям Майдана, АТО, Добробатов.

Не знаю с какой целью Порошенко помогает защищать Героев Украины, но человеческое спасибо ему за это ! (я даже жалею что не голосовал за него)

Наши Герои заслужили уважения !
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18.12.2020 12:52 Відповісти
Так це його ще парашик на СІЗО садив?
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18.12.2020 12:53 Відповісти
а хіба в нас генерали воювали в ДАП ,найвищий по моєму полковник Кузьміних .чи всі хто біля ДАПу проходили - теж кіборги ? Хто знає ?
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18.12.2020 13:16 Відповісти
- ну, как там??
- та нормально, телек, холодильник в камере, душ....
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18.12.2020 13:43 Відповісти
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
А щоб Порохатому Баризі веселіше сиділося, було б добре, якби між нарами Порохла і парашою стояли б нари ЗЕленошмарклевого БлаЗЕня.
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18.12.2020 13:56 Відповісти
Тилова криса, яка і пороху не нюхала!
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18.12.2020 15:28 Відповісти
только вот Назарова закрыли правильно. тупое бычье послало пацанов на гибель.
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20.12.2020 01:14 Відповісти
 
 